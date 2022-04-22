«Феррари» продлила контракт с Сайнсом. И пилот тут же отметил сделку аварией

Все ближе к роли второго номера в команде.

В преддверии четвертого этапа сезона-2022 «Формулы-1» в Имоле «Феррари» закрыла вопрос о составе пилотов на ближайшие годы – испанец Карлос Сайнс продлил контракт с итальянской командой до 2024-го (напарник Шарль Леклер давно и надолго подписался со Скудерией).

Соглашению предшествовали привычные для «Ф-1» слухи о трениях между гонщиком и коллективом, однако объявление все расставило по местам.

«Можете себе представить, как смешно было все это читать, сидя у себя дома, – признался Карлос. – Когда люди начали выпускать эти истории, у нас уже все было решено, мы просто ждали гоночного уик-энда в Имоле, чтобы обо всем объявить. Так что, да, порой в «Формуле-1» возникают забавные слухи.

Честно говоря, с учетом того, насколько хорошо сложился наш первый совместный сезон, принять решение о продолжении сотрудничества было довольно просто. И нам с командой было легко обо всем договориться еще по ходу зимнего перерыва».

Это правда – Сайнс впечатлил боссов Скудерии результатами в 2021-м, но еще больше – аналитическим подходом к выступлениям и помощью в развитии машины. Босс «Феррари» Маттиа Бинотто и прежде радовался подписанию умного парня, но перед гонкой в Имоле еще раз напомнил, как Карлос хорошо вникает в данные и телеметрию.

«Это его сильнейшее качество», – подчеркнул шеф команды.

Однако в этом году в отличие от лидирующего в чемпионате мира напарника Сайнс выступает неуверенно и даже нервно. Во многом – из-за особенностей машины, которая хоть и едет быстрее, чем у конкурентов, но все же капризна и нестабильна в определенных условиях.

Разница между Карлосом и Шарлем Леклером – в чувствительности к недостатку прижимной силы: монегаск из-за природного таланта лучше чувствует пределы, а испанец выжимает из техники больше при повышении сцепления с трассой. Если учесть, что Скудерия за счет самого продвинутого двигателя в «Ф-1» легко повышает сцепление, просто увеличивая угол атаки антикрыльев, то может показаться, что все должно работать в пользу Карлоса – но нет: с увеличенным уровнем прижимной силы возникает сильный эффект галопирования.

В результате Леклер легко возвращается к менее стабильной в поворотах, но не прыгающей машине, а вот Сайнсу приходится идти на компромиссы в настройках.

Когда же подключаются новые факторы – например, в виде потяжелевшего болида и необходимости атаковать изо всех сил (как случилось на первых кругах в Мельбурне) – Карлос начинает еще меньше доверять технике и легко допускает ошибки. Нынешние болиды «Ф-1» в поворотах и так капризны, а уж если пилот не доверяет инстинктам и не чувствует пределы возможностей – легко уходят в неконтролируемый занос.

Подобное случилось с Сайнсом на Гран-при Австралии, и нечто похожее приключилось в квалификации к Гран-при Эмилии-Романьи – в моменте, когда Карлос пытался проехать хороший круг перед надвигающимся дождем.

«Не уверен, что понимаю причины произошедшего, – поразился гонщик. – Да, это был быстрый круг, но я не ехал на грани возможного – ведь знал, что нужно проехать круг без проблем, чтобы пройти в третий сегмент сессии, и именно поэтому трудно объяснить вылет».

Команда наверняка выявит точную причину инцидента, но кажется, что пилот попросту не до конца оценил состояние шин на холодной трассе – и этот фактор в совокупности с общими пилотажными трудностями привел к вылету.

«Карлос учится, – говорил Бинотто еще до квалификации. – Он знает, что для прогресса и адаптации нужно время. И он обязательно прибавит».

Времени на исправление ошибок у испанца больше нет. Если он хочет включиться в борьбу за титул – пора обрести стабильность.

Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane; globallookpress.com/Florent Gooden/Dppi