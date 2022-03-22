Гран-при Саудовской Аравии-2022. Онлайн квалификации

26 марта на городской трассе в Джидде состоится квалификация к Гран-при Саудовской Аравии, второму этапу «Формулы-1» сезона-2022.

Часовая квалификационная сессия разбита на три сегмента: после первого и второго выбывают по 5 худших участников, в заключительном десятка лучших поборется за поул-позицию - право стартовать с первого места в гонке.