Мазепин – Невский мира гонок: советы ушедшим из «Ф-1» звездам, кубок имени себя, третья собственная команда

Коллекция стыда.

После целого года почти без гонок Никита Мазепин наконец-то нашел место в автоспорте: четвертый русский в «Ф-1» проведет сезон-2023 в высшем классе Азиатской серии «Ле-Ман» (чемпионате по гонкам на выносливость из четырех этапов в ОАЭ). Для него это очень важное событие, поскольку 2022-й не принес спортивной карьере Мазепина никакой пользы. Хотя сам Никита думает иначе:

«Несмотря на все произошедшее, я не потерял самое важное, а именно спорт в качестве центрального элемента моей жизни. Напротив, моя связь со спортивным миром лишь усилилась.

Наш фонд «Мы выступаем как один» помогает отстраненным спортсменам и развивает таланты в разных странах. Мы заручились поддержкой единомышленников и даже нашли свое отражение в искусстве, вокруг нас собралось большое сообщество сочувствующих.

В этом году я понял, насколько важно отпускать и наполнять жизнь чем-то новым. 99 мероприятий и музыка стали отдушиной 2022-го. А как насчет ралли «Шелковый путь»? Победа, которую мы достигли (я бы сказал, к которой прорвались) после десяти дней пути по бездорожью из Астрахани в Москву.

Честно говоря, год был наполнен впечатлениями. Но это только помогло мне как личности сделать шаг вперед».

Но что мы реально увидели от Мазепина за год? Здесь и провальная презентация фонда, и картинговый кубок имени себя, и странные советы четырехкратному чемпиону «Ф-1» Себастьяну Феттелю. Неловко даже от победы в «Шелковом пути» из-за ее обстоятельств.

Вообще поразительно, что стыдно даже от хороших дел пилота – в них слишком много неуловимого духа Русского Шварцнеггера Александра Невского.

Шлем Мазепина сдали Госмузея спорта и назвали «победным». В нем Никита дебютировал полетом в стену

Через месяц после расставания с «Ф-1» Мазепин передал шлем с дебютного Гран-при в Государственный музей спорта. В зале технических видов он составил компанию победному квадроциклу Сергея Карякина с «Дакара»-2017 и мотоциклу Анастасии Нифонтовой (двукратной чемпионке мира по ралли на горных велосипедах – Sports.ru) – тоже с главного рейда планеты.

На официальном сайте и в рассылке пресс-релиза шлем Мазепина назвали «победным». На деле же в этой экипировке Никита допустил типичную ошибку новичка младших серий: газанул, когда одно заднее колесо касалось асфальта, а другое – поребрика, и сорвался в стену через три поворота после старта Гран-при Бахрейна. Мазепин проехал 150 метров – это самый короткий дебют с 2002-го.

Эпитет «победный» с сайта уже убрали.

Презентация фонда Мазепина: дискуссия о пиве как спасении спорта

На Петербургском международном экономическом форуме экс-пилот «Хааса» представил собственный фонд We Compete As One («Мы выступаем как один», помогает спортсменам, которых отстранили по политическим причинам) – для презентации Никита позаимствовал стенд «Коммерсанта». В качестве модератора позвали комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева.

Мероприятие показывали через ютуб-трансляцию. Технологии подвели: после вступительной речи Мазепина о важности его дела пустили проморолик фонда – но в трансляции он не пошел. В итоге онлайн-зрители просидели минуту без звука и наблюдали за спикерами – те тоже скучали.

Ролик запустился в трансляции – и там фактически повторялась вступительная речь Никиты.

Во время презентации спикеры заговорили о российском спорте и финансировании со стороны государства: например, решение всех проблем в пиве:

«Совсем обостряю. Что нас может спасти и что нам может помочь вынуть эту иглу [скорее всего, речь о государстве] – либерализация законодательства в двух областях: пиво и букмекерство. Я не шучу. Либерализация в этих областях – там очень много денег. Все, я закончил», – это предложение главы проекта кибертурнира «Игры будущего» Игоря Столярова.

И Мазепин поделился своим видением финансирования спорта: «Мне кажется, для спортсменов не настолько важно, откуда эти деньги идут. Очень важна поддержка. И поддержка дает возможность молодому поколению начинать с каких-то маленьких соревнований и куда-то расти. Поэтому спорт – это образ жизни, это определенный тип мышления и определенный тип поведения. Он заставляет тебя…»

Тут у Никиты сломался микрофон – ему быстро дали другой.

«Финансирование очень нужно. Если оно идет из бизнеса – супер. Если оно идет откуда-то еще (пауза) – тоже неплохо, но главное, чтобы оно было», – заключил Мазепин.

Сам же фонд вроде как работает – но весьма своеобразно. С одной стороны, у него объявлено немало партнерств с образовательными платформами и сервисами поиска работы для спортсменов, оставшихся без стартов – и и, кажется, кому-то он действительно помогает.

Вот рассказ чемпионки мира по ММА Анастасии Кармаевой: «В настоящее время при поддержке Фонда я уже начала активно заниматься английским языком. Мне очень нравится, что прошло не так много времени, а у меня уже есть успехи. Кроме того, специалисты Фонда помогли мне устроиться на новое рабочее место в отдел развития спорта и молодежной политики крупной компании».

В ленте вк они публикуют истории о поддержке спортсменов психологической помощью, организации турниров и других активностях – ощущение жизни действительно есть.

С другой же стороны, в фонде как будто царит культ своего основателя. Иначе как объяснить то, что картинговый турнир назван Кубком Никиты Мазепина, а официальные отчеты полны такого: «В рамках проведения кубка состоялась встреча всемирно известного гонщика и основателя фонда «Мы выступаем как один» Никиты Мазепина с картингистами». Еще страннее то, что создать соревнования имени себя Мазепин решил сам: «Это моя личная инициатива: провести кубок и поддержать данный вид спорта».

В самом турнире могли принять участие гонщики от 6 до 43 лет (естественно, их поделили по категориям). Соревнования в три этапа проходили с ноября по январь. Также в рамках кубка Никита разговаривал с юными участниками, рассказывал им об автоспорте и отвечал на вопросы.

Если посмотреть на фотоотчеты, можно невольно подумать, что весь турнир провели просто ради рекламы фонда. Его логотип был везде:

Похоже, Никита очень гордится своим творением. Это видно и по его соцсетям: Мазепин любит напомнить о том, кому фонд обязан своим существованием, – иногда по несколько раз за пост.

«Я рад возможности присутствовать на этом мероприятии, – пишет пилот о заседании комиссии спортсменов ОКР, – в качестве основателя фонда, который поддерживает спортсменов и женщин... [...] Мы говорили о ситуации, в которой многие атлеты оказались сегодня, и о фонде We Compete As One, который я основал для помощи спортсменам...»

Но, кажется, главной фишкой и банером было не только название фонда, но и титульное наименование Кубка:

И на самих трофеях...

Никаких намеков, но вроде бы даже у топов вроде Шумахера с Хэмилтоном вместе с другими гонщиками «Ф-1» не было своих кубков (только команды или системы поддержки).

Победа в «Шелковом пути»: команда всеми силами помогала Никите в благодарность за спонсорство

Летом Мазепин выиграл «Шелковый путь» в классе мотовездеходов Т3 – машину ему предоставила Snag Racing (команда победителя «Дакара»-2017 Сергея Карякина). Никита в первый раз участвовал в официальном рейде, поэтому неудивительно, что он обрадовался успеху.

«Удовольствие особое, мне очень понравилось, надеюсь продолжить выступление в ралли. Чемпионство в себе можно воспитать. Очень многое зависит от количества тренировок, всего нужно достигать своим трудом», – сказал Мазепин после финиша.

И вроде бы все здорово – вот только команда сделала все возможное для победы Никиты.

Дело в том, что у Snag Racing давно были проблемы с деньгами: c 2020-го команде хватает средств только на одну машину. Перед каждым «Дакаром» Карякин старательно искал спонсоров – ведь на взнос за экипаж из двух человек уходило $30 000, а на саму команду (сотрудники, менеджеры, водители, машины, репортеры) – свыше $350 000. А найти хорошего спонсора – настоящая головная боль.

«Я много раз сталкивался со спонсорами, которые обещали выделить одну сумму денег, а в результате обманывали, придумывали бестолковые отмазки, что что-то не получается, мол, тут не выиграл, там не выиграл. Как будто я кладу деньги себе в карман. Я себе не сумки покупаю, а все трачу на команду. То, что они не выплатили, я должен сам из своего кармана оплатить механикам, людям, которые на меня работают», – рассказывал News.ru Карякин в 2020-м.

В этом году в «Шелковом пути» захотел поучаствовать Мазепин (за спиной которого компания отца «Уралхим» – бывший титульный спонсор команды «Хаас» в «Ф-1»). Для Snag Racing желание Никиты оказалось отличной возможностью наладить дела с финансами – команда даже вернула вторую машину и смогла значительно ее улучшить.

С Никитой провели несколько тестов для практики, а потом всеми силами помогли ему выиграть рейд: дали лучшего штурмана (Антона Власюка; выигрывал «Шелковый путь»-2018 и занял с Карякиным второе место на «Дакаре»-2020) и прикрыли всей командой (Карякин даже специально ехал позади, чтобы в нужный момент помочь с поломкой машины).

«Не секрет, что на победу Никиты Мазепина мы ставили все. Антон Власюк – опытнейший боец, закаленный многими гонками, один из лучших штурманов страны. Поэтому он был отличной кандидатурой на место напарника Никиты. Антон не только мог говорить, куда конкретно нужно ехать, но еще и мог подсказать Никите по стратегии, пилотированию и прочему.

Моя цель на эту гонку заключалась в том, чтобы передать свой опыт новому человеку. Никита отлично справился со своей задачей. Поверьте мне: я выиграл не одну гонку, и сейчас мне хотелось увидеть победу не в своих руках, а в руках человека, к обучению которого я имею непосредственное отношение», – говорил потом Карякин в разговоре с «Областной газетой».

«Для ралли-рейдов всегда важен опыт, – делилась мнением о выступлении Мазепина участница заезда Анастасия Нифонтова. – И тут как раз заслуга Сергея Карякина и их команды, которые своим опытом очень качественно поделились.

Никто и не скрывал, что Сергей всю дорогу Никиту прикрывал, и когда у Никиты сломался кулак где-то в районе Чечни, они остановились и меняли ему этот кулак. То есть мы с Катей [Жадановой] вдвоем сами там разбирались, а у них были профессиональные механики, которые быстро и оперативно все сделали. Но когда есть бюджет, все так и делают: если можешь себе позволить – это же круто!»

Кстати, в азиатском «Ле-Мане» походу будет схожая ситуация. Если взглянуть на машину команды Мазепина, то можно заметить его спонсорство в виде логотипов фонда и ивент-агенства Никиты The 99 Events (организует роскошные вечеринки в России и Эмиратах):

Для ясности вот лого ивент-агентства:

Половину молодежной карьеры Никита тоже провел в собственной команде «Хайтек», а на пути к «Ф-1» ему даже покупали роль резервиста и тестовые сессии в «Мерседесе». Весь гоночный успех Мазепина тоже спродюссирован его же семьей – хоть, безусловно, для выступлений на таком высоком уровне действительно нужно обладать соответствующими способностями.

«Задумался о словах мудрости, которыми я могу поделиться». Советы ушедшим из «Ф-1» (включая Феттеля)

В честь конца сезона «Ф-1» Никита внезапно выложил пост в соцсетях, где рассказал потерявшим места пилотам о сложностях ухода из гонок – посвятил текст Себастьяну Феттелю (ушел из «Астон Мартин»), Даниэлю Риккардо (ушел из «Макларена»), Николасу Латифи (ушел из «Уильямса») и Мику Шумахеру (ушел из «Хааса»). (правда, Феттель завершил карьеру, а Мик с Дэном стали резервистами, но разве это важно?)

«Задумался о словах мудрости, которыми я могу поделиться с Себом, Даниэлем, Ники и Миком. Вот что вас ждет на пяти стадиях ухода из команды…

Стадия 1. Отрицание. Вы обнаружите, что наматываете круги вокруг своего дома. Не допускайте ошибку, которую совершил я – включите секундомер. Вполне возможно, что другая команда «Ф-1» заинтересуется вашими результатами, и не придется проходить через остальные четыре стадии.

Стадия 2. Гнев. Вы вините всех кроме себя за уход из «Ф-1». Особенно съемочную бригаду Drive to Survive. Вы одержимы просмотром гонок и кричите на экран.

Стадия 3. Торг. Вы проводите пресс-конференцию, где с храбрым выражением лица благодарите уволившего вас руководителя команды в надежде на то, что жизнерадостная улыбка и природное обаяние позволят получить место в другой команде.

Стадия 4. Депрессия. Выпивка, вечеринки на яхтах, сон, лишние пять килограммов. Все это повторяется в бесконечном цикле. Непростая стадия, но вашим друзьям понравится.

Стадия 5. Принятие. Поздравляю. Вы дошли до финального Гран-при после ухода. Вы уже не одержимы «Ф-1» и думаете о следующих шагах, в то же время поддерживая форму и допуская возможность вернуться», – написал Мазепин в соцсетях.

Кажется, Никита не очень-то уместно влез с советами. Феттель – четырехкратный чемпион, у которого просто спустя 16 сезонов в «Формуле-1» сменились жизненные приоритеты (захотел уделять больше внимания семье). Дэн Риккардо – теперь третий пилот «Ред Булл», а Мик Шумахер – резервист сразу в двух престижных командах («Мерседесе» и «Макларене»). Это дает обоим пилотом шансы вернуться в паддок – ведь очень важно постоянно напоминать о себе, хотя бы тем же присутствием.

Но, похоже, Мазепин котирует себя на их же уровне. Или все в порядке и так и должно быть?

Фото: museumsport.ru; wcao.fund; РИА Новости/Павел Бедняков, Владимир Астапкович