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Мазепин – Невский мира гонок: советы ушедшим из «Ф-1» звездам, кубок имени себя, третья собственная команда

Формула-1
Никита Мазепин Никита Мазепин
гонки на выносливость
ралли Шелковый путь
Сергей Карякин Сергей Карякин
Николас Латифи
Даниэль Риккардо Даниэль Риккардо
Себастьян Феттель Себастьян Феттель
Мик Шумахер Мик Шумахер
Авто Авто

Коллекция стыда.

После целого года почти без гонок Никита Мазепин наконец-то нашел место в автоспорте: четвертый русский в «Ф-1» проведет сезон-2023 в высшем классе Азиатской серии «Ле-Ман» (чемпионате по гонкам на выносливость из четырех этапов в ОАЭ). Для него это очень важное событие, поскольку 2022-й не принес спортивной карьере Мазепина никакой пользы. Хотя сам Никита думает иначе:

«Несмотря на все произошедшее, я не потерял самое важное, а именно спорт в качестве центрального элемента моей жизни. Напротив, моя связь со спортивным миром лишь усилилась.

Наш фонд «Мы выступаем как один» помогает отстраненным спортсменам и развивает таланты в разных странах. Мы заручились поддержкой единомышленников и даже нашли свое отражение в искусстве, вокруг нас собралось большое сообщество сочувствующих.

В этом году я понял, насколько важно отпускать и наполнять жизнь чем-то новым. 99 мероприятий и музыка стали отдушиной 2022-го. А как насчет ралли «Шелковый путь»? Победа, которую мы достигли (я бы сказал, к которой прорвались) после десяти дней пути по бездорожью из Астрахани в Москву.

Честно говоря, год был наполнен впечатлениями. Но это только помогло мне как личности сделать шаг вперед».

Но что мы реально увидели от Мазепина за год? Здесь и провальная презентация фонда, и картинговый кубок имени себя, и странные советы четырехкратному чемпиону «Ф-1» Себастьяну Феттелю. Неловко даже от победы в «Шелковом пути» из-за ее обстоятельств.

Вообще поразительно, что стыдно даже от хороших дел пилота – в них слишком много неуловимого духа Русского Шварцнеггера Александра Невского.

Шлем Мазепина сдали Госмузея спорта и назвали «победным». В нем Никита дебютировал полетом в стену

Через месяц после расставания с «Ф-1» Мазепин передал шлем с дебютного Гран-при в Государственный музей спорта. В зале технических видов он составил компанию победному квадроциклу Сергея Карякина с «Дакара»-2017 и мотоциклу Анастасии Нифонтовой (двукратной чемпионке мира по ралли на горных велосипедах – Sports.ru) – тоже с главного рейда планеты.

На официальном сайте и в рассылке пресс-релиза шлем Мазепина назвали «победным». На деле же в этой экипировке Никита допустил типичную ошибку новичка младших серий: газанул, когда одно заднее колесо касалось асфальта, а другое – поребрика, и сорвался в стену через три поворота после старта Гран-при Бахрейна. Мазепин проехал 150 метров – это самый короткий дебют с 2002-го.

Эпитет «победный» с сайта уже убрали.     

Презентация фонда Мазепина: дискуссия о пиве как спасении спорта

На Петербургском международном экономическом форуме экс-пилот «Хааса» представил собственный фонд We Compete As One («Мы выступаем как один», помогает спортсменам, которых отстранили по политическим причинам) – для презентации Никита позаимствовал стенд «Коммерсанта». В качестве модератора позвали комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева.

Мероприятие показывали через ютуб-трансляцию. Технологии подвели: после вступительной речи Мазепина о важности его дела пустили проморолик фонда – но в трансляции он не пошел. В итоге онлайн-зрители просидели минуту без звука и наблюдали за спикерами – те тоже скучали. 

Ролик запустился в трансляции – и там фактически повторялась вступительная речь Никиты.

Во время презентации спикеры заговорили о российском спорте и финансировании со стороны государства: например, решение всех проблем в пиве:

«Совсем обостряю. Что нас может спасти и что нам может помочь вынуть эту иглу [скорее всего, речь о государстве] – либерализация законодательства в двух областях: пиво и букмекерство. Я не шучу. Либерализация в этих областях – там очень много денег. Все, я закончил», – это предложение главы проекта кибертурнира «Игры будущего» Игоря Столярова.

И Мазепин поделился своим видением финансирования спорта: «Мне кажется, для спортсменов не настолько важно, откуда эти деньги идут. Очень важна поддержка. И поддержка дает возможность молодому поколению начинать с каких-то маленьких соревнований и куда-то расти. Поэтому спорт – это образ жизни, это определенный тип мышления и определенный тип поведения. Он заставляет тебя…»

Тут у Никиты сломался микрофон – ему быстро дали другой.

«Финансирование очень нужно. Если оно идет из бизнеса – супер. Если оно идет откуда-то еще (пауза) – тоже неплохо, но главное, чтобы оно было», – заключил Мазепин.

Сам же фонд вроде как работает – но весьма своеобразно. С одной стороны, у него объявлено немало партнерств с образовательными платформами и сервисами поиска работы для спортсменов, оставшихся без стартов – и и, кажется, кому-то он действительно помогает.

Вот рассказ чемпионки мира по ММА Анастасии Кармаевой: «В настоящее время при поддержке Фонда я уже начала активно заниматься английским языком. Мне очень нравится, что прошло не так много времени, а у меня уже есть успехи. Кроме того, специалисты Фонда помогли мне устроиться на новое рабочее место в отдел развития спорта и молодежной политики крупной компании».

В ленте вк они публикуют истории о поддержке спортсменов психологической помощью, организации турниров и других активностях – ощущение жизни действительно есть.

С другой же стороны, в фонде как будто царит культ своего основателя. Иначе как объяснить то, что картинговый турнир назван Кубком Никиты Мазепина, а официальные отчеты полны такого: «В рамках проведения кубка состоялась встреча всемирно известного гонщика и основателя фонда «Мы выступаем как один» Никиты Мазепина с картингистами». Еще страннее то, что создать соревнования имени себя Мазепин решил сам: «Это моя личная инициатива: провести кубок и поддержать данный вид спорта».

В самом турнире могли принять участие гонщики от 6 до 43 лет (естественно, их поделили по категориям). Соревнования в три этапа проходили с ноября по январь. Также в рамках кубка Никита разговаривал с юными участниками, рассказывал им об автоспорте и отвечал на вопросы.

Если посмотреть на фотоотчеты, можно невольно подумать, что весь турнир провели просто ради рекламы фонда. Его логотип был везде:

Похоже, Никита очень гордится своим творением. Это видно и по его соцсетям: Мазепин любит напомнить о том, кому фонд обязан своим существованием, – иногда по несколько раз за пост.

«Я рад возможности присутствовать на этом мероприятии, – пишет пилот о заседании комиссии спортсменов ОКР, – в качестве основателя фонда, который поддерживает спортсменов и женщин... [...] Мы говорили о ситуации, в которой многие атлеты оказались сегодня, и о фонде We Compete As One, который я основал для помощи спортсменам...»

Но, кажется, главной фишкой и банером было не только название фонда, но и титульное наименование Кубка:

И на самих трофеях...

Никаких намеков, но вроде бы даже у топов вроде Шумахера с Хэмилтоном вместе с другими гонщиками «Ф-1» не было своих кубков (только команды или системы поддержки).

Победа в «Шелковом пути»: команда всеми силами помогала Никите в благодарность за спонсорство

Летом Мазепин выиграл «Шелковый путь» в классе мотовездеходов Т3 – машину ему предоставила Snag Racing (команда победителя «Дакара»-2017 Сергея Карякина). Никита в первый раз участвовал в официальном рейде, поэтому неудивительно, что он обрадовался успеху.

«Удовольствие особое, мне очень понравилось, надеюсь продолжить выступление в ралли. Чемпионство в себе можно воспитать. Очень многое зависит от количества тренировок, всего нужно достигать своим трудом», – сказал Мазепин после финиша.

И вроде бы все здорово – вот только команда сделала все возможное для победы Никиты.   

Дело в том, что у Snag Racing давно были проблемы с деньгами: c 2020-го команде хватает средств только на одну машину. Перед каждым «Дакаром» Карякин старательно искал спонсоров – ведь на взнос за экипаж из двух человек уходило $30 000, а на саму команду (сотрудники, менеджеры, водители, машины, репортеры) – свыше $350 000. А найти хорошего спонсора – настоящая головная боль.

«Я много раз сталкивался со спонсорами, которые обещали выделить одну сумму денег, а в результате обманывали, придумывали бестолковые отмазки, что что-то не получается, мол, тут не выиграл, там не выиграл. Как будто я кладу деньги себе в карман. Я себе не сумки покупаю, а все трачу на команду. То, что они не выплатили, я должен сам из своего кармана оплатить механикам, людям, которые на меня работают», – рассказывал News.ru Карякин в 2020-м.

В этом году в «Шелковом пути» захотел поучаствовать Мазепин (за спиной которого компания отца «Уралхим» – бывший титульный спонсор команды «Хаас» в «Ф-1»). Для Snag Racing желание Никиты оказалось отличной возможностью наладить дела с финансами – команда даже вернула вторую машину и смогла значительно ее улучшить.

С Никитой провели несколько тестов для практики, а потом всеми силами помогли ему выиграть рейд: дали лучшего штурмана (Антона Власюка; выигрывал «Шелковый путь»-2018 и занял с Карякиным второе место на «Дакаре»-2020) и прикрыли всей командой (Карякин даже специально ехал позади, чтобы в нужный момент помочь с поломкой машины).

«Не секрет, что на победу Никиты Мазепина мы ставили все. Антон Власюк – опытнейший боец, закаленный многими гонками, один из лучших штурманов страны. Поэтому он был отличной кандидатурой на место напарника Никиты. Антон не только мог говорить, куда конкретно нужно ехать, но еще и мог подсказать Никите по стратегии, пилотированию и прочему.

Моя цель на эту гонку заключалась в том, чтобы передать свой опыт новому человеку. Никита отлично справился со своей задачей. Поверьте мне: я выиграл не одну гонку, и сейчас мне хотелось увидеть победу не в своих руках, а в руках человека, к обучению которого я имею непосредственное отношение», – говорил потом Карякин в разговоре с «Областной газетой».

«Для ралли-рейдов всегда важен опыт, – делилась мнением о выступлении Мазепина участница заезда Анастасия Нифонтова. – И тут как раз заслуга Сергея Карякина и их команды, которые своим опытом очень качественно поделились.

Никто и не скрывал, что Сергей всю дорогу Никиту прикрывал, и когда у Никиты сломался кулак где-то в районе Чечни, они остановились и меняли ему этот кулак. То есть мы с Катей [Жадановой] вдвоем сами там разбирались, а у них были профессиональные механики, которые быстро и оперативно все сделали. Но когда есть бюджет, все так и делают: если можешь себе позволить – это же круто!»   

Кстати, в азиатском «Ле-Мане» походу будет схожая ситуация. Если взглянуть на машину команды Мазепина, то можно заметить его спонсорство в виде логотипов фонда и ивент-агенства Никиты The 99 Events (организует роскошные вечеринки в России и Эмиратах):

Для ясности вот лого ивент-агентства:

Половину молодежной карьеры Никита тоже провел в собственной команде «Хайтек», а на пути к «Ф-1» ему даже покупали роль резервиста и тестовые сессии в «Мерседесе». Весь гоночный успех Мазепина тоже спродюссирован его же семьей – хоть, безусловно, для выступлений на таком высоком уровне действительно нужно обладать соответствующими способностями.

«Задумался о словах мудрости, которыми я могу поделиться». Советы ушедшим из «Ф-1» (включая Феттеля)

В честь конца сезона «Ф-1» Никита внезапно выложил пост в соцсетях, где рассказал потерявшим места пилотам о сложностях ухода из гонок – посвятил текст Себастьяну Феттелю (ушел из «Астон Мартин»), Даниэлю Риккардо (ушел из «Макларена»), Николасу Латифи (ушел из «Уильямса») и Мику Шумахеру (ушел из «Хааса»). (правда, Феттель завершил карьеру, а Мик с Дэном стали резервистами, но разве это важно?)

«Задумался о словах мудрости, которыми я могу поделиться с Себом, Даниэлем, Ники и Миком. Вот что вас ждет на пяти стадиях ухода из команды…

Стадия 1. Отрицание. Вы обнаружите, что наматываете круги вокруг своего дома. Не допускайте ошибку, которую совершил я – включите секундомер. Вполне возможно, что другая команда «Ф-1» заинтересуется вашими результатами, и не придется проходить через остальные четыре стадии.

Стадия 2. Гнев. Вы вините всех кроме себя за уход из «Ф-1». Особенно съемочную бригаду Drive to Survive. Вы одержимы просмотром гонок и кричите на экран.

Стадия 3. Торг. Вы проводите пресс-конференцию, где с храбрым выражением лица благодарите уволившего вас руководителя команды в надежде на то, что жизнерадостная улыбка и природное обаяние позволят получить место в другой команде.

Стадия 4. Депрессия. Выпивка, вечеринки на яхтах, сон, лишние пять килограммов. Все это повторяется в бесконечном цикле. Непростая стадия, но вашим друзьям понравится.

Стадия 5. Принятие. Поздравляю. Вы дошли до финального Гран-при после ухода. Вы уже не одержимы «Ф-1» и думаете о следующих шагах, в то же время поддерживая форму и допуская возможность вернуться», – написал Мазепин в соцсетях.

Кажется, Никита не очень-то уместно влез с советами. Феттель – четырехкратный чемпион, у которого просто спустя 16 сезонов в «Формуле-1» сменились жизненные приоритеты (захотел уделять больше внимания семье). Дэн Риккардо – теперь третий пилот «Ред Булл», а Мик Шумахер – резервист сразу в двух престижных командах («Мерседесе» и «Макларене»). Это дает обоим пилотом шансы вернуться в паддок – ведь очень важно постоянно напоминать о себе, хотя бы тем же присутствием.

Но, похоже, Мазепин котирует себя на их же уровне. Или все в порядке и так и должно быть?

Мазепин возвращается в топовые гонки – в Азии. Какая команда его взяла и что за чемпионат?

«Чемпионский шлем величайшего гонщика в истории «Ф-1». Ваши реакции на Никиту Мазепина и его проблемы с вылетом из «Хааса»

Оказывается, отец (и спонсор) Никиты Мазепина гулял по паддоку «Ф-1» с георгиевской лентой. Таким его представил Netflix

Фото: museumsport.ru; wcao.fund; РИА Новости/Павел Бедняков, Владимир Астапкович

2 комментария

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Twixoed
Не нужно унижать Невского таким сравнением, он хотя бы достойный человек
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Второй глаз Ватноглазого Джо
Да чего греха таить, - у всех российских олигархов суперталантливые дети: то гонщики, то генеральные директора фирм-подрядчиков. С таким потомством не пропадем...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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