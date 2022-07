Феттель развлекал «Ф-1» не хуже весельчаков из «Макларена»: ловил мух, пародировал Алонсо и подтрунивал над пилотами «Мерседеса»

Лучшие моменты.

В «Формуле-1» всегда было место для веселых парней. Ландо Норрис и Даниэль Риккардо развлекает журналистов остроумными ответами и частенько подкалывают друг друга, но чувством юмора обладают не только они – даже такие серьезные и закрытые, на первый взгляд, ребята, как Себастьян Феттель, умеют оторваться.

Немец шутил, еще будучи пилотом «Ред Булл», находил нестандартные ответы на любые вопросы и здорово разбавлял юмором традиционно скучные телевизионные пресс-конференции. За прошедшие годы накопилось немало забавных моментов с участием Себа, и после их просмотра вы точно пожалеете, что он завершает карьеру.

Когда еще Джереми Кларксон был ведущим известнейшей автопередачи «Топ Гир», программу посетило немало знаменитостей, включая гонщиков. Феттель не стал исключением, побывав на шоу Джереми в 2011 году. Тогда Себ отметился парой ярких моментов. После традиционного круга по легендарной трассе он явно хотел оказаться лучшим.

Д. К.: Как ты думаешь, каков твой результат?

С.Ф.: Было ветрено. Видел? (все смеются). Это влияет на сцепление, ускорение, не было достаточно мощности.

Повеселил Себ и во время объявления своего времени. Феттель уже отреагировал на словах «одна минута»: «Хорошее начало».

А вот с каким выражением лица он ждал результата.

К слову, Себ побил рекорд, поставленный Рубенсом Бариккелло, после чего позволил себе потроллить Кларксона его коронной фразой («Некоторые говорят…») и немного расслабиться.

Во время пресс-конференции Гран-при Германии 2010 года журналисты засыпали вопросами пилота «Феррари» Фернандо Алонсо. Спрашивали о скандальной победе в Сингапуре в 2008-м, о его мнении по поводу возможного прозвища «грязный чемпион» и о других вещах.

Одним словом, только Фернандо интересовал журналистов, что вызвало яркую улыбку у Феттеля. Наконец он взял микрофон Алонсо и задал столь волнующий его вопрос: «Можно я пойду и приму душ?» И даже попробовал покинуть мероприятие, но испанец его удержал, выразив надежду, что следующий вопрос адресуют немцу.

Нико Росберг на протяжении долгого времени, вплоть до конца карьеры, был главным объектом шуток Феттеля. Однако стоит отметить, что пилот «Мерседеса» сам давал поводы для смеха.

Все началось в Германии в 2012 году. Отвечая на вопрос о роли пятницы в жизни пилота «Формулы-1», Росберг близко подвинул к себе микрофон, что развеселило не только Феттеля, но и другого пилота «Мерседеса» Шумахера. К слову, сам Михаэль потом сказал что-то на ухо Себу, после чего пилот «Ред Булла» подвинул микрофон Росберга еще ближе, вновь всех повеселив. Похоже, мастерству троллинга Себ учился у самого семикратного.

К слову, именно Росберг дал повод немного посмеяться на пресс-конференции в Испании в том же 2012 году. Тогда один из журналистов попросил испанца прокомментировать момент из Бахрейна, когда Алонсо в борьбе с Нико взбесился из-за агрессивной обороны немца и возмутился ею по радио: «Он выдавил меня с трассы. Нужно ведь оставлять место! Нужно каждый раз оставлять место!»

На пресс-конференции за пилота «Феррари» решил ответить Феттель: «Фернандо уже дал всем все понять. Он сказал, что нужно оставлять место. (Далее Себ копирует акцент испанца) Каждый раз нужно оставлять место».

Все посмеялись. Но Алонсо неплохо парировал подколку, вспомнив борьбу с Себом на Гран-при Италии-2011: «В прошлом году я то же самое сделал с Себастьяном в Монце». Публика оценила остроту испанского юмора смехом.

Во время одной из пресс-конференций Гран-при Бельгии 2013 года из зала прозвучал следующий вопрос для всех, кроме Грожана: «Вы готовы стать отцом?» Начать решили с Себа.

«Я не знаю, – начал Феттель. – Может… очевидно, Ромен – отец, поэтому, наверняка, он может прокомментировать это. Да. Что дало ему понять готов он или нет. Я думаю, этот вопрос не для всех нас. Мне кажется, в лучшем случае это «дело» занимает не слишком много времени, так что… (смеется вместе со всеми) Я думаю, в данном случае мы все готовы».

Позже немец добавил: «Мы все еще в свободной практике».

Пресс-конференция в Абу-Даби в 2014-м запомнилась легендарным вопросом Вальтера Костера, который на тот момент стал самым длинным в истории:

«Джентльмены, краткий экскурс в прошлое. Тридцать лет назад Ники Лауда сказал: «Посадите обезьяну в кокпит, и она сможет управлять болидом». Тридцатью годами позже Себастьян заметил: «Мне приходится запускать машину, как компьютер – она слишком сложная!» Нико Росберг как-то признался, что по ходу гонки – не помню, какой именно – он нажал не ту кнопку на руле. Вопрос для вас обоих [Нико и Себу] не слишком ли сложна «Формула-1» с двумя десятками кнопок на руле? Не добавляет ли это давления? Чего вам хочется в будущем с технической стороны – меньше переключателей, больше переключателей? Больше или меньше общения с гоночными инженерами?».

Он оказался настолько длинным, что ведущий мероприятия забыл, кого спрашивали. Так что теперь это был идеальным момент для шутки Феттеля.

«Он сказал, он сказал! Для Нико и меня. Вы не слушали. Можно повторить вопрос?», – вновь вызвал у всех смех Себ.

Сезон-2015 запомнился многим по разным причинам: мощное доминирование «Мерседеса», дебют Феттеля в «Феррари», Квят в «Ред Булл». Однако именно в тот год Себастьян выдал мощную серию шуток. К слову, практически во всех случаях он троллил Нико Росберга.

Долго ждать не пришлось. Все началось уже в Австралии, когда Росберг перебил Феттеля, отвечавшего на вопрос о сходе Кими Райкконена.

С.Ф.: Очень жаль. Мы могли заработать намного больше очков сегодня и…

Н.Р.: Тебе жаль, что твой напарник не финишировал?

С.Ф.: Да. Я… Я не знаю, как вы там ладите друг с другом (все засмеялись), но у нас с Кими все нормально. Так что я думаю, что это (сход Райкконена) плохо.

Дальше Росберг попытался поймать Феттеля на мысли, что каждый пилот хочет быть впереди, а сход – это потеря значительного количества очков. Себ действительно смутился, но ответил, что «Феррари» планирует догнать «Мерседес», поэтому нужны усилия двух пилотов.

К слову, в той гонке Росберг и Хэмилтон заняли первые две строчки, Себ же отстал от них на 30 секунд, став 3-м. На пресс-конференции эта тема стала возможностью отыграться для Феттеля.

Н.Р.: Было бы хорошо, если бы они («Феррари») стали ближе к нам. Пока они еще не так близки…

С.Ф.: Ты реально так думаешь?

Н.Р.: Да, потому что…

С.Ф.: Серьезно?

Н.Р.: Да, потому что часть меня…

С.Ф.: Вы финишировали в 30 секундах от нас, и ты хочешь, чтобы мы стали ближе? То есть ты хочешь стать медленней? Ты это имеешь в виду?

Н.Р.: Я надеюсь… (Себ перебивает смехом) Я надеюсь, что вы дадите нам бой, потому что это важно для спорта и для фанатов. Я думаю о шоу. Знаете, часть меня желает зрелища. Я хочу, чтобы людям, сидящим дома перед телевизором, было приятно проводить время. Так что, если бы вы стали ближе к нам, это было бы потрясающе.

С.Ф.: Прекрасно. Тогда возможно такое предложение, если не возражаете: вы можете открыть свой гараж для всех в Малайзии, чтобы все могли взглянуть (Хэмилтон смеется). Это предлагаешь?

Н.Р.: Можешь прийти. Мы пригласим тебя, если хочешь.

С.Ф.: Лады. (зал смеется) Спасибо за приглашение. Я приду.

Н.Р.: Пятница, Малайзия. Хорошо?

С.Ф.: Комната инженеров. Я буду там.

Первый ряд в квалификации Гран-при Мексики-2015 заняли оба пилота «Мерседеса», поул был у Росберга. Льюису и Нико задали вопрос о том, были ли разговоры о старте в гонке. Феттель, занявший третье место в квалификации, выступил со своим предложением, которое осталось безответным.

Н.Р.: Вы знаете, ничего другого не будет. Будет соперничество и то, что было в прошлом, там останется, сейчас мы двигаемся дальше. Ничего не меняется.

Л.Х. (после вопроса о его мнении): То же самое, что он сказал.

С.Ф.: А что если вы оба отъедете вбок, чтобы я мог выйти вперед. Да? Нет? Ладно. (все смеются)

Во время практики в Бразилии-2018 Себ вновь отличился своим юмором. У него потерялся маленький винт, но сам Феттель выразился двусмысленно.

«I feel something between my legs apart from the obvious.......» Sebastian Vettel may have won team radio of the year 😂 😂 😂 #BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/ZVvxTc7WhM

С.Ф.: У меня что-то болтается между ног. Помимо очевидного. Что-то катается рядом с моими ступнями.

Инженер: Ну ладно, понял.

С.Ф.: Да… Вокруг моих ступней, я имею в виду… Я был бы горд, если бы это было то, о чем ты подумал!

Во время одной из пресс-конференций Себу было не столь интересно слушать Кими Райкконена, сколь поймать муху, парящую вокруг гонщиков. Своей детской радостью он поделился с Хэмилтоном. Тут не нужно слов:

К слову, насекомых Себ не любит до сих пор.

В прошлом году накануне гонки в США любимая футбольная команда Себа «Айнтрахт Ф» победила мюнхенскую «Баварию» со счетом 5:1. После квалификации один журналист спросил немца, что он думает об этой победе. Себ был не очень счастлив такому вопросу и даже немного потроллил собеседника.

Vettel: We are playing football or we are racing here? Is it that boring to watch? You have no question about what we actually do? I think there’s rain forecast in China tomorrow. Do you want me to comment on that? 🤣#USGP 🇺🇸 #Seb5 #F1 pic.twitter.com/NTEkHrV38y