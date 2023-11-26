У Де Лаурентиса есть еще клуб – «Бари». И он метит в Серию А

Итальянская авантюра.

Вам точно знаком босс «Наполи» Аурелио Де Лаурентис – его регулярные вспышки гнева сложно не заметить. Возможно, знаете и про его кинобизнес. Но есть и другая страсть – «Бари»! Да-да, еще один футбольный клуб.

Как? Разве это допустимо?

Чтобы понять, как родился этот союз, нужна предыстория.

Последний сезон «Бари» в Серии А: босс обещал еврокубки, но провалился

Начало десятых в итальянском футболе – время больших перемен. Миланские клубы слабели, «Ювентус» крепчал и превращался в гегемона. Одно оставалось неизменным: новички дерзко залетали в Серию А, быстро выдыхались и глубоко проваливались.

Один из примеров – «Бари». В сезоне-2009/10 под руководством будущего тренера сборной Италии Джампьеро Вентуры клуб впервые за 10 лет вышел в Серию А и сразу же закончил чемпионат на 10-м месте. Но мечтал о большем. Спортивный директор Гвидо Анджелоцци (сейчас председатель правления «Фрозиноне») провозглашал:

«Наша цель – развитие. 10-е место в Серии А по итогам сезона – это показатель высокого уровня команды. Мы отстали от «Ювентуса» на 5 очков и финишировали выше «Лацио» и «Фиорентины». О чем это говорит? Что «Бари» может завершить следующий сезон в еврокубковой зоне. Это не прогноз или мечты – это адекватная оценка ситуации и правильная постановка задач. Считайте мои слова заявлением».

Звучало безумно, даже Вентура сомневался, что у «Бари» хватит ресурсов для такой задачи. Но на старте нового сезона клуб хлопнул «Юве» (1:0), обыграл «Брешию» (2:1), сыграл вничью с «Наполи» и «Кальяри» и проиграл только «Интеру» (0:4). Анджелоцци заявил: «Вы видите, все идет своим чередом: «Бари» набирает очки и движется к тому, чтобы закончить сезон в еврокубковой зоне. Я повторюсь: это наша реальная цель, это не мечты».

Затем «Бари» проиграл 0:2, и это было второе поражение подряд – серия без побед в итоге составила 12 матчей. Дерзкий спортивный директор мечтал уже не о еврокубках, а о сохранении места в Серии А.

В итоге «Бари» промазал мимо первоначальной цели на 14 строчек и вылетел с 20-го места без шансов – от спасительной зоны отстал на 17 очков. Статистика ужасала: 5 побед за 38 матчей, 9 ничьих и 24 поражения, разница мячей – 27:56. Зато та команда была романтичной и полна легендами. Главный тренер – Джампьеро Вентура, который через несколько лет неудачно залетел в сборную Италии. На поле: Даниэле Паделли (в будущем играл за «Интер»), Камиль Глик (известен по «Торино»), Виталий Кутузов (даже засветился в «Милане»), Франческо Капуто (великий дед, который сейчас в «Эмполи»), а еще Леонардо Бонуччи, который не застал вылет, но провел с «Бари» первый сезон после возвращения в Серию А. В офисе: президент Винченцо Матаррезе, который был в клубе с 1981-го как раз по 2011-й. В 2016-м он скончался на 80-м году жизни.

Вентуру уволили еще в феврале. Но Анджелоцци не унывал:

«Да, эта кампания получилась для нас неудачной, но мы проведем тщательную работу и вернемся через год. Я могу это сказать, потому что правление разделяет те же ценности. Цель «Бари» – расти и совершенствоваться. Препятствия на большом пути случаются. Но это всего лишь небольшие испытания, которые мы преодолеем».

Но «Бари» не преодолел. Анджелоцци убрали в 2014 году. Спустя три года после вылета клуб накрыл мощный кризис, который довел его до банкротства.

В 2014-м – первые отголоски банкротства. Вскоре «Бари» улетел в Серию В

К февралю 2014-го общий долг «Бари» составлял 30 млн евро – огромная сумма для аутсайдеров Серии А и просто невероятная – для Серии В.

Нестыковки в финансовых отчетах клуба обнаружили еще в 2011-м. Предполагалась, что владельцы завышали данные о доходах за разные периоды и не фиксировали часть долгов. Тогда же клуб запустил процедуру банкротства, которая завершилась к марту 2014 года, и сменил название, сохранив при этом регалии, – с L’Associazione Sportiva Bari на Football Club Bari 1908 (семья Маттарезе избавилась от проблемного актива, передав его консорциуму во главе с Джанлукой Папарестой (бывший судья Серии А, замешанный в кальчополи).

Папареста стал новым президентом «Бари» и в мае 2014-го говорил: «У клуба есть долги: я не буду называть сумму, но не собираюсь опровергать этот факт. Мы хотим быть честными перед фанатами: настали сложные времена. Но сейчас наш план – закрыть все задолженности. Передо мной поставлена задача сделать это за полтора-два года».

Не получилось: долги только росли, и в 2016-м Папареста покинул клуб. «Бари» тащил из финансовой ямы мэр города Антонио Декаро – регулярно выделял деньги из казны.

Но к 2018-му проблем накопилось столько, что не помогало и это:

Из-за подозрительной финансовой отчетности клуб не зарегистрировали ни в Серии В, ни в Серии С. Поэтому группа инвесторов, кредиторов и власти Бари согласились, что для оздоровления нужно спускаться в Серию D. Не против были даже тиффози.

Параллельно шел суд над бывшими руководителями – двумя президентами (Папарестой и Франческо Винеллой) и бывшим главным бухгалтером Анны-Илариу Джулиани. Они обвинялись в тех самых махинациях с отчетом, которые позволяли «Бари» существовать в Серии В до того, как нагрянули аудиторы

Мэр Декаро параллельно искал и инвесторов, и владельцев: «Я лично ездил на переговоры в Германию к одному уважаемому и очень богатому мистеру. Мы предлагали ему клуб с богатой историей и трофеями – взамен просили только вывести его из финансового болота. К сожалению, после нескольких раундов переговоров его интерес пропал».

О покупке «Бари» задумывался владелец «Лидса» Андреа Радрикани, который работал в паре с местным бизнесменом Фердинандо Наполи. Но и они отказались от идеи, когда узнали сумму долга.

Декаро искал инвесторов и среди итальянских богачей. Например, предложил клуб приятелю Аурелио Де Лаурентису, который думал о создании футбольной империи: «Мы с Аурелио давно знали друг друга. Это была не сделка и не рука помощи с его стороны. Мы просто поговорили о жизни, футболе, деньгах и решили, что он может дать второй шанс этому прекрасному футбольному клубу».

Позже Декаро признался, что на покупку претендовали 11 бизнесменов Италии и Европы.

Де Лаурентис круто залетел в «Бари»: назначил сына главным и почти вывел команду в Серию А

1 августа 2018 года – дата перерождения «Бари». Декаро на большой пресс-конференции сообщил о переходе клуба под управление Де Лаурентиса. Актив из Серии D обошелся предпринимателю всего в 3 млн евро. Де Лаурентис не записал «Бари» в личные владения или во владения одного из членов семьи. Клуб перешел под управление зарегистрированной семьей компании Filmauro srl.

Вопросов и сложностей было много: в обновлении нуждались стадион, инфраструктура, требовалась финансовая стратегия, спонсоры, игроки и даже сотрудники.

«Я не могу раскрыть ключевые пункты планов, – говорил Де Лаурентис. – Но нас ждет очень много работы».

И озвучил приоритетную цель нового проекта в «Бари» – повышение в Серию А за три сезона.

Реакция тиффози «Бари» – восторг и некоторое опасение, не станет ли их любимый клуб фарм-проектом «Наполи».

Де Лаурентис успокаивал, что проекты никак не связаны, а болельщики неаполитанцев просили босса убраться подальше от «Наполи» по трассе А16, которая соединяет Неаполь и Бари.

Первые шаги нового владельца «Бари»:

• Назначил на пост генерального директора сына Луиджи. «Он любит футбол, но его не интересовала работа в этом виде спорта, – объяснял Де Лаурентис. – Мне потребовалось некоторое время, чтобы уговорить его присоединиться к «Бари». Это назначение – не кумовство. У Луиджи феноменальное мышление: он – математик и художник в одном теле. Уверен, приведет «Бари» к высотам».

• Пообещал революцию в менеджменте. Какое-то время в клубе ждали бывшего тренера «Наполи» Эдоардо Рейю на посту на технического директора, Арриго Сакки – как советника гендиректора, Филиппо Галли – в молодежный сектор. В итоге никто из них не появился, но, по словам самого Де Лаурентиса, сын советовался с Сакки по игровым вопросам.

Спортивным директором назначили Маттео Скалу (позже – менеджер «Наполи»), существенно обновили медперсонал и пригласил нового тренера Джованни Корнаккини. Де Лаурентис называл его гением и одним из самых перспективных коучей в Италии. Надо ли говорить, что импульсивные заявления Аурелио, как это обычно бывает, не оправдались? Корнаккини хватило на год.

• Представил проекты по реконструкции клубной базы и стадиона «Сан-Никола». Эти планы одобрил лично мэр Декаро: «Я просто насладился рвением человека сделать любую вещь лучше, к которой только ему удастся прикоснуться. Меня полностью устроили эти планы».

Если базу «Бари» обновили за несколько месяцев, то со стадионом возникли задержки. «Сан-Никола» была ареной, построенной специально под итальянский ЧМ-1990, поэтому не нуждалась в полноценной реконструкции. Но для повышения в Серию В требовались обновления, на которые Де Лаурентис потратил около 10 млн евро. Они завершились к сезону-2022/23, к которому клуб дошел до Серии В. Как вы поняли, взлететь до Серии А за три сезона не вышло.

Что с обещанием не превращать «Бари» в фарм-клуб «Наполи»?. За 5,5 лет по трассе А16 из Неаполя проехали 11 игроков: 9 арендованных и 2 свободных агента. Последний переход случился в июле 2022-го – аренда полузащитника Майкла Фолоруншо.

За частотой сделок между клубами внимательно следит Луиджи Де Лаурентис.

«Я следую заповеди отца: нам не нужен второй «Наполи». «Наполи» – это «Наполи», а «Бари» ­– другой проект. У нас нет шансов переманить всех сильных игроков из академии или футболистов, которые не пригодились основе. У нас есть задача существовать и выполнять поставленные задачи, иногда арендуя игроков. «Наполи» – лишь один из множества клубов, которые могут дать нам футболистов на сезон-два. Конечно, я бы хотел увидеть в майке «Бари» Петра Зелиньски или Джованни Ди Лоренцо, но, думаю, отец не позволит».

Луиджи, кажется, понравилась работа в футболе.

Он все больше участвовал в обсуждении трансферов, заполнил клуб своими людьми и искал идеального тренера. С августа 2018-го (то есть при нем) перебрал семь. Не считая Паскуале Марино, который работает с командой сейчас, только двое пробыли в клубе менее полугода: Гаэтано Аутери (первый заход – 168 дней, второй – 58) и Массимо Каррера (68 дней). Кстати, у Луиджи Де Лаурентиса появилась цель среди тренеров:

«Я хочу, чтобы «Бари» вырастил собственного специалиста. Чтобы это был, вероятно, большой игрок в прошлом или просто умный тренер из академии. Думаю, это было бы большим показателем, что мы движемся в правильном направлении».

По словам Луиджи, клуб научился зарабатывать без денег его отца.

«У нас есть собственные сбережения, на которые мы можем рассчитывать. Я поддерживаю тезис отца, что в настоящее время итальянский футбол находится в финансовой яме. Но мы можем похвастаться относительной стабильностью – особенно на фоне соперников. Кризис «Бари» продолжался долго и отнял много сил и денег. Нам понадобилось два года, чтобы выйти на неплохой уровень».

Луиджи проявил себя настолько, что медиа обсуждали его назначение спортивным директором «Наполи» после ухода Кристиана Джунтоли прошлым летом. Но неаполитанцы в итоге выбрали Мауро Мелузо, который до мая 2021-го работал в «Специи». Теперь медиа обсуждают, что Луиджи скоро сменит отца на посту президента.

Вряд ли кто-то этому удивится. Год назад Аурелио говорил, что в ближайшие пару лет может отойти от футбольных дел. К тому же вес сына в итальянском футболе растет: с августа 2022 года он совмещает работу в «Бари» с должностью главы комитета по маркетингу, дохода и аудиовизуальным правам Серии В.

Если «Бари» выйдет в Серию А, Де Лаурентисов ждут проблемы

Клуб затянул с выполнением задачи, но не отказался от нее и приблизился к повышению в конце прошлого сезона.

«Бари» занял третье место и дошел до финала плей-офф за путевку в Серию А, где обидно проиграл «Кальяри»: 1:1 – в первом матче, 0:1 – во втором.

Выход «Бари» привел бы к конфликту интересов. Правила Федерации футбола Италии запрещают параллельное владение двумя командами одной лиги – даже через членов семьи или подконтрольные компании.

«Мы не задумываемся об этом, – отнекивался Луиджи перед финалами плей-офф. – Даже если клуб выйдет в Серию А, мы продолжим управлять им». Ооочень самонадеянно.

В похожую ситуацию перед сезоном-2022/23 попал босс «Лацио» Клаудио Лотито, который на тот момент владел акциями «Салернитаны». И когда оба клуба оказались в Серии А, ему нужно было выбирать кого-то одного. Федерация футбола Италии дала полгода на продажу «Салернитаны», в противном случае самостоятельно бы нашла покупателей – скорее всего, на невыгодных условиях. Но выгодно продать не получилось и у самого Лотито – по данным Sportmediaset, он получил за клуб 10 млн евро, хотя рассчитывал минимум на 70. «Это законченная для меня история. Я приобрел «Салернитану» в 2011 и помог ей подняться из Серии D в Серию А. Грустно ли мне? Это очень глупый вопрос».

Возможно, скоро на такой же вопрос придется отвечать Де Лаурентисам. «Бари» идет 10-м в Серии В – в двух очках от плей-офф за путевку в Серию А.

Фото: Gettyimages/Maurizio Lagana, Francesco Pecoraro, Clive Brunskill, Maurizio Lagana, Tullio M. Puglia; Degigliosaverio/ZUMAPRESS.com, IMAGO/www.imagephotoagency.it, Davide Pischettola/ZUMAPRESS.com/Global Look Press; sscalciobari.it