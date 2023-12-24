Что чемпионского показали «Ливерпуль» и «Арсенал»? Очный матч подчеркнул их сильные стороны

Готовы к титулу?

«Ливерпуль» и «Арсенал» в очном матче определяли команду, которая встретит Рождество на вершине АПЛ. Дополнительная интрига – выяснить, кто лучше готов к тому, чтобы воспользоваться спадом «Ман Сити» и вырваться вперед в чемпионской гонке. Ответ на этот вопрос не получили – ничья 1:1 с подчеркнутым равенством по всем важным метрикам (удары, явные моменты, территория).

Тем не менее, матч выявил направление, в котором движутся обе команды. Есть сразу несколько аспектов, которые нужны будущим чемпионам. Эти черты уже сейчас проглядываются как у «Ливерпуля», так и у «Арсенала». Давайте разбирать, что уже поставлено на чемпионском уровне. Начнем с хозяев.

Перестановки Клоппа по ходу матчей – сверхоружие «Ливерпуля». Помогло и с «Арсеналом»

«Ливерпуль» снова не проиграл в матче, в котором уступал по ходу игры. Проигрывая в счете, команда Юргена Клоппа набрала уже 19 очков – больше любой другой команды в этом сезоне. Единственное поражение – выездной матч с «Тоттенхэмом», где «Ливерпуль» стал жертвой судейских решений (заканчивали вдевятером и лишились честно забитого гола).

Мы уже разбирали все секреты камбэков. Один из них – тонкие решения Клоппа и его штаба. Иногда для перестановок Юргену требуется перерыв, иногда немец вносит изменения, не дожидаясь конца первого тайма. Игра с «Арсеналом» – продолжение тренда.

На стартовом отрезке «Ливерпуль» испытывал сложности под прессингом «Арсенала». Микель Артета предложил прагматичный вариант, в котором команда выжидает и, только загнав в ловушку, набрасывается. Интересное дополнение – позиция Александра Зинченко, который высоко поднимался и закрывал один из вариантов.

Один из таких эпизодов в начале матча завершился потерей хозяев и нарушением на своей половине. «Арсенал» наказал, забив со штрафного.

«Ливерпуль» быстро сориентировался и начал нагружать зону Зинченко. Было несколько вариантов – в зависимости от поведения Александра.

Если украинец оставлял зону и помогал в прессинге, за его спиной обязательно кто-то открывался. Вот один из примеров. Зинченко выдернулся в полузащиту, чтобы помочь в давлении. За его спиной Коди Гакпо. Деклан Райс увязался за голландцем, из-за чего опорная «Арсенала» теперь оголена. За это может наказывать Кертис Джонс:

Была и более простая опция с длинным пасом в сторону Зинченко, когда украинец не выдергивался, а держал позицию. Такие моменты неплохо ловил все тот же Гакпо, который номинально стартовал нападающим, но постоянно смещался направо. Благодаря таким открываниям создавал численный перевес против Зинченко:

Что смущает? Пожалуй, лишь частота, с которой «Ливерпулю» приходится переворачивать ход матчей. Рассчитывать на то, что каждое решение Клоппа и помощников сработает на 100%, – объективно тяжело. Например, вчера было много вопросов по поводу тройной замены Юргена во втором тайме.

Трент гениально нащупывает зону для обострений. Вчера открывался между центральными защитниками

Перед игрой мы сравнивали качества Трента и Зинченко. Оба – ложные фулбеки, но с разными функциями на мяче. Зинченко отвечает в «Арсенале» за продвижение и строительство атак, ТАА нацелен в «Ливерпуле» на обострения. Задача Трента и Клоппа по ходу игры – найти зону, откуда англичанину будет проще создавать остроту.

За первый круг уже набралась пачка примеров, когда удавалось. Самые яркие – матчи с «Борнмутом» и «Фулхэмом». В первом случае Трента вернули из опорной зоны на фланг – там соперник оставлял пустоты, выдвигаясь в прессинг. Во втором ТАА заканчивал игру в роли разыгрывающего опорника и забил победный гол.

Аналогичные поиски против «Арсенала» фиксирует связь Трента с Салахом. В первые 20 минут ТАА ни отдал египтянину ни одной передачи. Прочитав, как защищается «Арсенал», Трент начал помогать партнеру. С этого момента – восемь передач на Салаха.

Помогла необычная позиция Трента. Вместо того, чтобы открываться на фланге или в опорной зоне, он спускался между Конате и Ван Дейком:

В интервью на старте сезона Трент подмечал, что в более свободной роли может пасовать во всех трех направлениях, в том числе на правый край, что ранее было недоступно. Смена локации против «Арсенала» – ход из той же серии. Клопп точно доволен – голевой пас Трента на Салаха назвал «возможно, лучшей передачей, которую когда-либо видел».

Создание удобных условий Салаху тоже оправдывает себя

В этом сезоне Мо часто достается за спад в дриблинге. У Салаха и правда антирекорды по успешным обводкам (меньше одной за матч) и эффективности обыгрышей (всего 32%). При этом Мо остается с отрывом самым эффективным атакующим игроком в команде. Больше половины голов «Ливерпуль» забил при его прямом участии – 19 из 37.

Клопп старается максимизировать эффективность Салаха. Это хорошо заметно по связке Мо с Нуньесом. Уругваец обожает открывания за спину – причем под разрезающие передачи Салаха с правого фланга.

Против «Арсенала» Дарвина оставили в запасе, но вышедший вместо него Гакпо тоже практиковал открывания в зоне Салаха. Вот классический маневр Нуньеса в исполнении Гакпо – рывок за спину под проникающий пас Мо:

А здесь они вдвоем нагружают Зинченко – тот растерялся и дал свободу Мохамеду:

Задача «Ливерпуль» на второй круг – снизить зависимость от Салаха. Во-первых, к этому подталкивает отъезд египтянина на Кубок Африки. Во-вторых, партнеры пока выдают очень скромные цифры. Вышедшие Гакпо и Диас давно не забивают в АПЛ: Коди – с конца сентября, Луис – с начала ноября. Это может стать проблемой.

Теперь – к чемпионским качествам «Арсенала».

Надежность – новая религия Артеты. Команда сдерживает вообще всех

Очередной матч, в котором «Арсенал» допустил меньше единицы по xG. Уже четвертый такой в серии, всего в сезоне набралось 12. По данным FBref, еще более надежная оборона в Европе только у четырех команд – «Баварии», «Интера», «Ювентуса» и «Болоньи». По сравнению с прошлым сезоном сделан качественный скачок – 0,71 xG за матч против 1,00.

У преображения нет одной веской причины. Комплексный прогресс. Кто-то подмечает позитивное влияние Деклана Райса, кто-то (как Клопп) – физическую мощь «Арсенала» с приходом новичков. Ценную версию высказал тренер ПСВ Петер Бос, встречавшийся с командой Артеты в ЛЧ:

«Я многому научился у »Арсенала». После первого матча думал: «Мы так хорошо играли – как же получилось, что проиграли 4:0?» Хорошо разыгрывали мяч, но все рушилось, как только мы добирались до их штрафной. Мы начали изучать игру – и знаете, что мы заметили? В первую очередь нас отличал подход к обороне.

Они возвращались в защиту так быстро, насколько это вообще возможно. За линией мяча оказывалось 10-11 игроков, тогда как у нас только 6-7. Очевидно, в полном составе защищаться намного проще, расстояния между игроками намного меньше. Мы показали пару таких эпизодов игрокам и с тех пор стараемся играть в аналогичной манере».

На «Энфилде» «Арсенал» тоже продемонстрировал умение защищаться всей командой. Самый показательный момент пришелся на концовку – не выключились, даже несмотря на усталость.

Вот начало эпизода. Сразу пять игроков «Арсенала» застревают в атаке – «Ливерпуль» может наказывать:

Проходит 15 секунд – не вернулся только Сака. Быстрый выпад «Ливерпуля» захлебнулся:

Вопросы вызывает лишь перекос «Арсенала» в сторону надежности. Иногда жертвой становится атакующий потенциал. В последнее время проблема проявляется намного реже – возможно, Артета нашел сбалансированный вариант.

Стандарты вытаскивают «Арсенал» в каждом втором матче. На «Энфилде» они тоже пригодились

Неотъемлемая черта всех чемпионских команд в АПЛ – доминирование на стандартах.

«Челси» Антонио Конте забил 22 мяча в сезоне-2016/17 – лучший показатель в Англии.

«Ливерпуль» забил 17 мячей в сезоне-2019/20 – тоже первое место в лиге.

«Сити» в сезоне-2021/22 организовал после стандартов 21 мяч – и тоже был первым по этому показателю.

Очевидно, что только стандартами титул не выиграть, но эффективность розыгрышей – безусловно, важнейший бонус. «Арсенал» пользуется им не в первый раз. Мяч, забитый Габриэлом в ворота «Ливерпуля», стал уже 11-м после стандартов.

Как правило, розыгрыши от гуру Николя Жове помогают команде на угловых. «Арсенал» приучил к тому, что целенаправленно перегружает дальнюю штангу группой игроков. Далее могут быть варианты – от попыток использовать численный перевес на дальней до рывков в разные стороны с целью запутать соперника.

Вчера получилось забить после штрафного. Разбиравший гол для Sky Sports Тео Уолкотт отметил роль четверки, которая перед подачей располагалась в офсайде, а после свистка вернулась на исходные позиции:

Запутать удалось Ибраима Конате, который отвечал за Габриэла, но выключился из эпизода, подумав, что загнал бразильца в офсайд.

В этот раз «Арсенал» не смог победить благодаря стандарту, но в сезоне уже набралось четыре матча, в которых идеи Жове напрямую приносили три очка. Пострадали «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Бернли» и совсем недавно «Брайтон».

Крутость Сака

Почти все, что «Арсенал» создал вчера с игры, напрямую затрагивало зону Букайо. Вот показательная карта передач, после которых гости наносили удар:

В текущей форме Букайо смело претендует на статус лучшего игрока сезона. Вовлеченность в создание моментов фиксирует его важность для «Арсенала». Сака лидирует в команде и по ожидаемым голам (без учета пенальти), и по ожидаемым ассистам.

Вчера Букайо особенно здорово удался первый тайм, в котором ему противостояли сразу два защитника – сначала Костас Цимикас, потом вышедший вместо него Джо Гомес. Оба настрадались в первую очередь из-за умного движения англичанина.

Тут Сака стягивает Цимикаса в центр поля и создает зону для открывания Габи Жезуса:

А здесь открывается за спину Гомесу:

В общей сложности Сака поучаствовал в пяти ударах «Арсенала» – лучший показатель в команде. Отметим и партнеров, которые в последнее время тоже в форме. Речь в первую очередь про Мартина Эдегора и Бена Уайта, которые всегда предлагают вариант для передачи:

Главный вопрос: нет ли у «Арсенала» такой же зависимости от Сака, как у «Ливерпуля» – от Салаха? Как только Гомес приноровился к маневрам Букайо, «Арсенал» сразу же сдал в остроте. В таком же духе развивалось и дерби с «Тоттенхэмом», где команда Артеты не смогла найти альтернативный источник моментов.

Да, Букайо почти не травмируется и доступен в 99% матчей, но на контрасте с ним заметно, что противоположный фланг работает недостаточно эффективно.

Фото: East News/AP Photo/Jon Super; Gettyimages.ru/Michael Regan