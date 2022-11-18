40 комментариев

Высоцкий
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Карьера Хоакина – сборник удивительных историй. Вот лучшие на прощание

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Футболист. Стендапер. Легенда.

Легендарный Хоакин заканчивает.

Нужно перечитать и переосмыслить несколько раз, чтобы поверить: сезон-2022/23 правда последний в карьере испанца. Он еще поможет «Бетису» добиться Лиги Европы, в воскресенье проведет последнее севильское дерби, но все это – уже прощальный тур.

Хоакин примерялся к финалу не один год. Постоянно что-то оставляло его в деле: то второе футбольное дыхание, то победа «Бетиса» в Кубке Короля (это год назад, взяли титул в родном городе). Теперь точно все.

После 23 лет в большом футболе.

Кроме родного «Бетиса» он понемногу играл за «Валенсию», «Малагу» и «Фиорентину». За это время Хоакин заслужил статус легенды вне весовых категорий и клубных привязок. Вот только рекорды, связанные с продолжительностью карьеры.

• Это единственный игрок в профессиональном испанском футболе, кто забивал в четырех последних десятилетиях (1990-е, 2000-е, 2010-е, 2020-е).

• Он самый возрастной автор гола в еврокубках, любых: забил «Лудогорцу» в сентябрьском матче ЛЕ в 41 год, 1 месяц и 26 дней. Никто ни в Лиге чемпионов, ни в ЛЕ/Кубке УЕФА, ни даже в древнем Кубке европейских чемпионов не забивал в таком возрасте.

• У него рекорд Ла Лиги по матчам среди полевых – 617. Больше в чемпионате сыграл только вратарь Андони Субисаретта, 621. Туров превзойти чуть-чуть не хватит, может, это повод еще немного задержаться?

• За «Бетис» никто не играл больше – 438 матчей, почти все в высшем испанском дивизионе.

Почти четверть века Хоакина в футболе – это целый сборник забавных историй, приправленных изумительным чувством юмора и завидной самоиронией.

Вот только самые яркие.

Хоакин игнорировал Моуринью и щедрость «Челси». Ради счастья в родной Севилье

Хоакин впервые ушел из «Бетиса» в 2006-м, но шанс был и на два года раньше: интересовался лондонский «Челси», готовый потратить почти 40 млн евро.

В сезоне-2003/04 Хоакин уже был железно основным: отыграл 38 матчей в Ла Лиге и Кубке Испании, забил девять мячей, приплюсовал ассист. Гиперактивный «Челси» сориентировался первым, даже договорился с «Бетисом» на трансферные 36 млн евро плюс еще три – за товарищеский матч, оставалось только подтверждение футболиста.

Услышать его ожидали на встрече с участием Жозе Моуринью, исполнительного директора «Челси» Питера Кеньона и президента «Бетиса» Мануэля Руиса де Лоперы. Но Хоакин просто не приехал.

Потом он позвонил Жозе и извинился. А через время пояснил: «Моуринью приходил ко мне несколько раз. Спрашивал, сколько я хочу зарабатывать. Но дело было не в деньгах. Я просто не представлял себя живущим и играющим в Лондоне. Хотел быть счастливым в Севилье». 

Ничего не поменял даже приезд людей из «Челси» домой к отцу Хоакина. Аргумент про зарплату не сработал, папа игрока ответил: «Раз он решил, значит никуда не поедет. Для него деньги не главное в жизни».

Хоакина хотел и мадридский «Реал» – тоже нарвался на отказ. Завербовать пытались во время игры за сборную – прямо в барселонской ванной.

«Однажды я был в составе сборной в Барселоне и мне позвонил Рауль, – вспоминал Хоакин. – Попросил зайти в ванную комнату, туда проник и Флорентино Перес. Я растерялся, Рауль попытался успокоить меня. Флорентино сказал ему, что мне подошли бы цвета «Реала». Рауль ответил, что на меня надо бы надеть футболку клуба уже сейчас. А Перес добавил, что о таком разговоре беспокоиться не стоит, потому что параллельно идет диалог с президентом «Бетиса».

В Хоакине видели и замену Луиша Фигу для «Интера» – миланский клуб предлагал 10 млн и полузащитника Сантьяго Солари в придачу, это уже времена «Валенсии». Сделка тоже не состоялась.

Чудна́я аренда в «Альбасете» – на несколько часов. Это был шантаж «Валенсии»

​​Через два года Хоакин все-таки уехал из «Бетиса» – и это было странно. Вы вообще видели когда-нибудь трансферы всего на несколько часов?

В начале августа 2006-го испанец шокировал руководство «Бетиса»: заявил, что хочет уйти. Покупатель нашелся почти сразу: заинтересованная «Валенсия» быстро договорилась с «Бетисом» на 18 млн евро и уругвайца Марио Регейро вдобавок. Но он не захотел уходить из «Валенсии», трансфер подвис.

Владелец «Бетиса» Мануэль Руис де Лопера захотел наказать Хоакина за само желание уйти, спровоцировавшее всю ситуацию: фактически сослал в аренду в «Альбасете». В контракте Хоакина была особая опция: клуб мог в любой момент отправить его в аренду. Де Лопера в том числе собирался таким образом выбить из «Валенсии» больше 18 млн.

Хоакин пробыл в аренде совсем чуть-чуть. Он приехал в Альбасете на своей машине (там часов пять дороги), заскочил на базу клуба и ради доказательств, что он действительно побывал там, сфотографировался с несколькими работниками клуба – иначе пришлось бы платить три тысячи евро штрафа за нарушение контракта.

Через пару часов Де Лопера отозвал аренду, Хоакин помчал обратно и вернулся в Севилью под утро. Он даже провел тренировку с командой, хоть его и не включили потом в заявку на следующий матч – как раз с «Валенсией». В конце августа клубы все-таки договорились: испанец перешел за 25 млн евро и стал самым дорогим трансфером «Валенсии» на тот момент.

А переход в «Альбасете» остался элементом фольклора.

Когда Хоакин объявил о завершении карьеры, в «Альбасете» вспомнили историю: в шуточном видео бывший спортивный директор Антонио Лопес Альфаро, который как раз работал с 2002-го по 2007-й, изобразил телефонный разговор с игроком. И успешные переговоры. По сюжету он докладывает президенту «Альбасете»: «Что не получилось осуществить больше десяти лет назад, только что стало реальностью».

«Бетис» подыграл. Запостил фэйк-фотку Хоакина в футболке «Альбасете» и подписал: «Почти официально. Хоакин сыграет на правах аренды за «Альбасете» до конца сезона».

Зачет!

Анекдотом на презентации в «Малаге» порвал публику. Хотя сначала никто ничего не понял

Когда Хоакина представляли в «Малаге» после переезда поближе к родному городу в 2011-м, он превратил традиционную презентацию на стадионе в стендап.

Рассказал анекдот:

«Идет финал Лиги чемпионов, мужик опаздывает на стадион, пытается найти свободное место, но все битком. Краем глаза он замечает незанятое место. Подходит, а сидящая рядом женщина говорит: «Садитесь, если хотите». Мужик очень благодарен, но сгорает от любопытства, почему на финале Лиги чемпионов осталось свободное место.

– Это моего мужа, — говорит женщина. 

– А где ваш муж?

– Он умер. 

– Ох, мне так жаль, – озадаченно говорит мужик. – А разве у вас нет друга или члена семьи, который мог бы занять его? Почему с вами никто не пришел?

– Потому что, – отвечает женщина, – они все на похоронах».

Толпа сначала ничего не поняла, а потом как поняла! Шутка зашла.

В «Малаге» Хоакин провел два года и забил шесть мячей за 57 матчей.

Хоакин нападал на Платини и УЕФА после скандального камбэка «Боруссии» в 1/4 финала ЛЧ. Он там забил

Сезон-2012/13 получился для третьего андалусийского клуба волшебным: «Малага» залезла в четвертьфинал ЛЧ, хотя играла в турнире впервые в истории. Но там драматично проиграла дортмундской «Боруссии».

Хоакин помогал. «Малага» порвала всех в группе, в 1/8 финала вынесла «Порту» с Измайловым и Моутинью и в начале апреля играла второй матч четвертьфинала с «Дортмундом» Юргена Клоппа. Вы наверняка помните тот матч на «Сигнал Идуна Парк». «Малага» обездвижила соперника, а в середине первого тайма еще и забила: Хоакин обыгрался с Иско, убрал под левую и великолепно пробил под опорную Роману Вайденфеллеру.

«Малага» играла блестяще, но в дополнительное время главный судья Крэйг Томпсон засчитал пару спорных голов в ворота Вилли Кабальеро: за две минуты «Боруссия» отыгралась с 1:2 благодаря мячам Марко Ройса и Фелипе Сантаны. «Малага» пролетела мимо полуфинала Лиги чемпионов, хотя виртуально туда проходила даже после мяча Ройса по правилу выездного гола.

На следующее утро Хоакин был в бешенстве: «Мы подозреваем Мишеля Платини и всех тех, кто работает в УЕФА. Ведь мы не мадридский «Реал». С нами так поступать намного легче. Наш тренер был прав, сказав, что обреченная всеми на поражение команда не может играть в финале Лиги чемпионов. На уровне ЛЧ такое недопустимо».

Marca тогда поставила рефери Томпсону 0 по 10-балльной шкале – но все же вспомнила, что «Малага» один из своих мячей тоже забила из вне игры.

Называл теннис любимым хобби – хотя даже не знает, как выглядит ракетка

Возвращаемся к стендапу.

В 2011-м партнеры по «Малаге» Хоакин и Жулио Баптиста поговорили с журналистом La Sexta, у Хоакина спросили про хобби, а он чуть подумал и ответил: «Теннис». 

Баптиста не сдержался и в голос засмеялся: «Он никогда в жизни в него не играл и говорит «теннис»!

Хоакин отреагировал и подтвердил: «Жулио, я даже не знаю, как выглядит ракетка»!

Комментатор La Sexta Оскар Ринкон был рядом и потом рассказывал: «Это была чистая импровизация. После вопроса Хоакину Баптиста начал смеяться, камера тогда располагалась так, что это было видно. После ответа никто из тех, кто был там, не смогли сдержаться, в том числе мы на съемочной площадке».

«Бетис» потом шутил над Хоакином и теннисом: в конце 2017-го продлили контракт и анонсировали это событие роликом, где Хоакин играет в теннис. 

Хоакин следит и за большим теннисом: он фанатеет от Рафаэля Надаля, поздравлял его после 20-го турнира Большого шлема.

В декабре 2019-го Хоакин даже сыграл со звездами: с одноклубником по «Бетису» Марком Бартрой они объединились в пары с легендами – Хуаном Карлосом Ферреро и Давидом Феррером. Хоакин вместе с Ферреро выиграли в двух мини-сетах.

Выражение лица Хоакина не оставляет сомнений, что он победитель.

Кто-то удивится, если «Хулио» на бандане – отсыл к тому разговору с Баптистой, где родился прикол про теннис?

В Италии усаживал в запас Салаха, но потом хандрил. И так ударил рукой по вилке, что получил травму

Единственная поездка Хоакина за границу – контракт c «Фиорентиной». Адаптироваться было трудно, хотя ждали от него многого после суперуспешного сезона в «Малаге».

У Хоакина было объяснение: «В Серии А играют вообще по-другому. Тренер заставлял меня двигаться по всему флангу, возвращаться в защиту и играть точно по позиции. Я к этому не привык, но честно выполнял все указания».

Через время у него все-таки пошло, команда дважды подряд попала в топ-4 чемпионата, в кубке дошла до финала с «Наполи» (1:3) и полуфинала против «Ювентуса». Хоакин отрезками усаживал на лавку Мохамеда Салаха – настолько был хорош. В «Фиорентине» испанец провел 71 матч, забил семь мячей и отдал 13 ассистов. Он забивал «Ювентусу», «Наполи» и «Милану».

Летом 2015-го Хоакин захандрил и захотел вернуться домой, в «Бетис». Его даже отстраняли от тренировок, пока он считал часы до возвращения в Испанию.

На презентацию в родном клубе Хоакин пришел с перебинтованной рукой – травмировал себя сам.

«Я сидел за обеденным столом и ковырял вилкой еду, – рассказывал он. – [Мой агент] Хосе Эспехо все не звонил, а до конца трансферного окна оставалось полчаса. Я решил ему набрать сам, чтобы узнать, как дела с переходом, но услышал, что абонент недоступен. Тогда я инстинктивно лупанул по столу и даже не заметил, что на ребре ладони остались внушительные вмятины. Это действительно больно. К счастью, в ближайшее время не будет важных матчей». 

Год назад выпрыгивал прямо на арену для корриды. И мечтает стать тореадором после футбола

Когда Хоакин в Севилье, он обязательно участвует в Ферии – мы в деталях рассказывали о ежегодной городской ярмарке в репортаже с выноса «МЮ».

Всю неделю Ферии проводят корриду, в начале мая 2022-го испанец пришел посмотреть на бой быков, а тореадор Антонио Феррера позвал его прямо на площадку. Футболист сначала отказался – наверняка понимал, что так делать не очень-то законно (и правда, за прорыв на площадку могут впаять от 30 до 60 тысяч евро), но Феррера выкрикнул: «Прыгай сюда, я оплачу штраф. Давай, ты тореадор и должен поучаствовать в бое быков. Будь смелым!»

Хоакин все-таки выскочил на арену.

Вообще, профессия матадора – особенная для Хоакина. Он рассказывал, что в детстве его склонял к корриде отец, а сам футболист даже ходил в школу тореадоров.

Мама не одобряла и отправила ребенка в футбол, хоть отец и переживал по этому поводу. 

«Да, хочу быть матадором, но это очень сложно. Хочу заниматься этим, когда уйду из футбола. Это у меня с детства. Я всегда с уважением относился к этой профессии, тореадорам и всему, что движет это сферой и этой прекрасной страстью. Я хотел бы сделать что-то красивое и полезное для всех из мира тореадоров. Сплю и вижу себя в этой одежде. Мечтаю стать матадором, когда завершу карьеру. Я футболист с сердцем тореадора», – рассказывал Хоакин в мае 2020-го изданию As.

Шутки Хоакина – бренд. Он готов прикалываться даже в речи перед очень важным матчем

Цитаты Хоакина – это всегда небанально. Одноклубники отмечали его чувство юмора и способность мгновенно разрядить даже самую напряженную ситуацию.

Бывший главный тренер «Бетиса» Пепе Мель, при котором Хоакин в 2015-м вернулся домой, рассказывал: «На одной из тренировок ко мне подходил [помощник] Роберто Риос, который отвечал за подготовку стандартов, и сказал, что Хоакин не хотел стоять на ближней штанге во время угловых. Я не понял этого, потому что Хоакин хорошо играл головой, на что Роберто мне ответил: «Да, но он только после парикмахера. Говорит, что после каждого углового, когда до него долетает мяч, теряет по 100 евро».

Хоакин может просто вдруг запостить сторис с понравившейся шуткой – ну правда стендапер же! Фанаты делали даже подборки лучших:

Уже при Мануэле Пеллегрини, пришедшем в 2020-м, Хоакин веселил раздевалку импровизациями даже во время предматчевых речей. Рассказывает полузащитник «Бетиса» Серхио Каналес: «Это произошло за день до какого-то важного еврокубкового матча. Вечером, после ужина, мы встретились с Хоакином, шутили и хорошо проводили время в его номере. В один момент я и еще несколько игроков сказали ему: «Пеллегрини – очень хороший тренер, очень серьезный, просит всегда быть сконцентрированными в трудные моменты. Завтра ты будешь произносить речь перед матчем, и у тебя не хватит смелости употребить во время речи несколько абсолютно бессмысленных слов, которые мы тебе сейчас скажем.

Но вы знаете Хоакина: он ответил «Как это не смогу? Вперед». Мы дали задачу: «Тебе нужно произнести «Корея», «чинчанпу» и что-нибудь еще. Приходит завтра, настает момент предматчевой речи, и я ему говорю: «Хоакин», помни о своих словах», на что он мне ответил «Да-да, уже иду». Тогда мы играли в квалификации, все были в напряжении. Он начинает: «Давайте, парни, нам нужно побеждать. Это очень важный матч, от него зависят наши турнирные перспективы. И, как говорят в Корее, чинчанпу!».

Первым делом я посмотрел на тренера – он в тот момент не знал, куда себя деть, и стоял с выражением лица «Что вообще происходит». После этого мы вышли на поле, смели соперника и выиграли».

Похмелье – официальная причина, почему Хоакин пропустил матч. Он и сам во всем признался

21 июля 2021-го Хоакин отпраздновал 40-летие – вечеринка наложилась на предсезонные сборы «Бетиса». 24 июля команда проиграла контрольный матч «Вулверхэмптону» – 0:1, но главным инфоповодом стала причина отсутствия Хоакина.

В протоколе написали честно: похмелье.

Игрок все подтвердил: «Ребята, я не в том возрасте, чтобы придумывать нелепые отмазки».

Кубок Короля был в гостях у Хоакина на свадьбе. Он единственным брал трофей с «Бетисом» дважды – с паузой в 17 лет

В апреле 2022-го Хоакин выиграл свой третий кубок Испании и второй с «Бетисом» (еще брал в сезоне-2007/08 с «Валенсией»). Он единственный, кто выиграл королевский кубок в составе «Бетиса» два раза.

Первый был в 2005-м: тот победный финал совпал со свадьбой. Президент «Бетиса» – тот самый Мануэль Руис де Лопера, помним его по историям с арендой в «Альбасете» и переговорам по «Челси» – в знак уважения разрешил футболисту принести трофей прямо на праздник. Кубок поставили прямо у алтаря.

Исторический кадр.

Вторая победа «Бетиса» – 17 лет спустя, по пенальти обыграли «Валенсию», бывших.

Причем это был финал в Севилье, хоть и не на родном стадионе, а на полузаброшенной «Ла Картухе».

Хоакин натурально плакал: «Мои слезы – результат эмоций, которые я сдерживал все эти дни. Плакать в такие моменты – это нормально. Все мы хотели выиграть этот прекрасный кубок. Мы счастливы, потому что победили дома, в Севилье. Слава богу, нам удалось принести эту радость всем фанатам «Бетиса». Я заплакал, потому что все мы хотели выиграть Кубок Испании снова».

Не забил решающий пенальти Корее на ЧМ-2002, а перед Евро-2008 разругался с тренером. И пролетел мимо золотых времен

Отрезок Хоакина в сборной – только в молодости. Его вызывали лишь пять лет: с 2002-го по 2007-й, 51 матч в сумме. С национальной командой не задалось.

Он дебютировал в феврале 2002-го, за несколько месяцев до ЧМ в Японии и Корее. Главный тренер Хосе Антонио Камачо решил взять молодого испанца на турнир, там Хоакин провел два матча: против ЮАР и Южной Кореи. И второй – катастрофа. Хоакин весь матч рвал оборону Кореи, сделал гол для Фернандо Морьентеса, но все испортил главный судья Гамаль Гандур, потому что отменил и этот мяч, и еще один, в итоге отправил команды в серию пенальти.

Хоакин вызвался бить четвертым – вратарь корейцев взял. Этот пенальти стал решающим, дальше прошли хозяева.

После трагедии Хоакина продолжали вызывать, он ездил и на Евро-2004, и на ЧМ-2006, но по ходу отбора на Евро-2008 разругался с главным тренером Луисом Арагонесом. Автор чемпионской сборной внезапно перестал его брать, Хоакин был возмущен: после поражения от Северной Ирландии (2:3) в радиоинтервью сказал, что никогда не ощущал доверия Арагонеса, и добавил, что в сборной «царит бардак».

«Он не позвонил мне и ничего не объяснил, – говорил полузащитник. – После чемпионата Европы парни звонили мне и говорили, что я тоже имею отношение к триумфу. Но мне все равно было грустно, что я не пережил это с командой. Я радовался со слезами на глазах».

С того момента – ни одного вызова. Когда команду возглавлял Луис Энрике, Хоакин даже записал шутливое видеообращение: «Я не увидел себя в списке, и это меня очень беспокоит. Кроме того, у меня на телефоне значатся два пропущенных вызова, и я не знаю, от вас эти звонки или нет. Перезвоните мне, пожалуйста». Энрике не вышел на связь.

Позже Хоакин объяснял, зачем так атаковал Арагонеса: «Единственное, что я хотел тогда сказать – что поражение от Северной Ирландии подчеркивало неважные времена для испанской сборной. Я не собирался нападать на команду или тренера».

Хоакина бесит Куман. Они жутко ругались

С кем еще не сложились отношения – Роналд Куман, они пересекались в «Валенсии».

«За пять месяцев он уничтожил команду, – гасил голландца Хоакин. – Он проявил себя плохим тренером. Были времена, когда нам приходилось самим себе объяснять на доске, как играть. Мы сами вставали и рисовали свои действия. Он не разговаривал ни с одним игроком, все через помощника. Он уехал с кучей денег, облажался и оставил «Валенсию» в ужасном положении. Хотел бы я быть хоть наполовину таким же умным: взять семь миллионов евро за пять месяцев. Единственное, о чем он беспокоился – выпить 5-7 бутылок вина за обедом».

Хоакину не нравилось, как команда играла. Полузащитник вспоминал это в ноябре 2020-го: «Мы играли как цыплята без головы. Куман не объяснял нам теорию на должном уровне, а сразу кидал в бой и ждал результата. Потом он орал на нас и не понимал, почему мы проиграли. Куман – очень плохой тренер во многих аспектах. Роналд был как игрок за 25 миллионов евро, который не стоил и 25 центов».

К одному из конфликтов привела турнирная ситуация: с четвертого места рухнули вплотную к зоне вылета, Куман не выдерживал давления – и срывался на игроках. После очередного поражения под гнев попал Хоакин: Роналд оштрафовал его за 15-минутное опоздание на теорию, когда Хоакин задержался с детьми в школе.

За попытки объясниться тренер отправил игрока домой. Хоакин взбесился, потому что знал: неделю назад Роналд простил аргентинцу Эверу Банеге дорожную аварию в пьяном виде.

Хоакин не переносит Кумана до сих пор: «Это было неприятное время – ситуация в «Валенсии» ранила меня. Если бы я был на месте президента, не стал бы нанимать его даже в качестве прислуги. Мы поговорили, но разговор длился недолго. Я не собираюсь здороваться с этим человеком. Хотя я не злой: кто знаком со мной, не сомневаются».

Главный человек в жизни Хоакина – дядя. Как жаль, что он чуть не дожил до дебюта племянника в «Бетисе»

Важнейший для Хоакина человек – другой Хоакин, его дядя по прозвищу «Эль Чино». Который очень повлиял и на становление как футболиста, и вообще на жизнь.

Хоакин-младший объяснял: «Я стал футболистом благодаря отцу и дяде. В детстве мой брат Рикардо занимался в «Бетисе», отец не мог оплатить занятия для обоих детей и за меня платил дядя. Спросите в [родном городе] Эль Пуэрто о дяде Хоакине, никто не отзовется о нем плохо. Он покупал мне бутсы, инвентарь, рюкзак, щитки. И не только мне: дядя помогал всем, он был очень щедрый. Он давал мне в копилку по тысяче песет каждый раз после моих голов, когда я еще был маленький, ездил со мной на игры и оплачивал все расходы, когда я перешел в «Бетис».

Детей у Хоакина-старшего не было: он прожил всю жизнь с женой и любимыми племянниками, которых было аж восемь, и заботился о них как о собственных детях. Футболист вспоминал, что фактически рос в двух домах: у мамы-папы и дяди, в честь которого его вообще-то и назвали.

У двух Хоакинов была удивительная гармония: они друг друга обожали. «Мы приходили к реке Гуадалете и садились у нее, – рассказывал игрок про свое детство. – Там дядя пел мне песенку про путешествующий камешек. Он мне всегда ее напевал там, проводил со мной очень много времени». Брат футболиста, Рикардо, говорил, что чувство юмора у Хоакина именно от дяди.

Дядя Хоакина жил скромно и с 1967-го содержал бар. Туда в основном заглядывали местные рыбаки и работяги с корабельных верфей: за прилавком их всегда встречал один и тот же человек – Эль Чино.

К сожалению, дядя не дожил до дебюта племянника в профессиональном футболе. Младший Хоакин вспоминал со слезами на глазах: «Он умер за три месяца до этого. Это самая большая горесть для меня, которая останется во мне до конца жизни».

После смерти дяди бар, расположенный неподалеку от Кадиса, примерно в часе от Севильи, не закрылся: дело подхватили братья Хоакина, Лукас и Рикардо, они содержат бар и сейчас. А 26 августа 2001-го, после дебюта в профессиональном футболе, до которого не дожил его дядя, Хоакин сохранил футболку и передал в бар. Артефакт там до сих пор.

В октябре 2022-го журналистка издания Hola попросила Хоакина выделить троих, кого он бы хотел поблагодарить за все. Первым делом испанец назвал именно дядю, пустив слезу: «В моей жизни был важный человек, мой дядя – он был мне как отец. У меня не хватит слов, чтобы выразить ему всю свою благодарность».

Хоакин никогда не скупился на высокие слова в адрес дяди: «Он был для нас всем. Я смог насладиться своей мечтой благодаря ему».

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Фото: East News/CRISTINA QUICLER / AFP, DIEGO TUSON / AFP; AS/MIGUEL MORENATTI DIARIO AS ACTUALIZADO; twitter.com/RealBetis_en; Gettyimages.ru/Denis Doyle, Firo Foto/ALLSPORT, Lars Baron/Bongarts, Angel Martinez, Andreas Rentz/Bongarts; globallookpress.com/imago sportfotodienst, Joaquin Corchero/Keystone Press Agency

40 комментариев

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Jan Paskel
представьте себе, он играл в те времена, когда мы все узнавали новости футбола в основном из ГАЗЕТ 😀
+134
0
+134
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bensuperman
Ответ Jan Paskel
представьте себе, он играл в те времена, когда мы все узнавали новости футбола в основном из ГАЗЕТ 😀
Я вот прям помню как после школы покупал свежий номер «Мой футбол», с постером в середине)
Эх было время
+69
0
+69
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JENNINGS
Это была славная охота! Без преувеличения скажу, что уходит эпоха!
Спасибо, Хоакин! Счастливой пенсии!
+54
0
+54
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Goldstream
Был на Бенито Вильямарине в декабре 2018 года. Бетис тогда выиграл у Реал Сосьедада со скромным счетом 1:0. Казалось тогда, что такой возрастной ветеран, как Хоакин, должен уже пешком по полю ходить, а он пахал и обыгрывал, как молодой.
Шокирует, что он после того матча у него еще почти 5 лет карьеры.
+25
0
+25
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Парень со двора Шмурнова
Хоакин - легенда ⭐️

Помню, в еженедельниках «Футбол» очень подробно описывали его переход в Валенсию. Фланги с ним и Висенте казались потенциально очень серьезной силой, но Виска постоянно ломался, да и в клубе уже в те времена потихоньку прорастали первые ростки системного кризиса, поэтому не сложилось.

Немного досадно, что за такую долгую карьеру список побед не столь велик, довольно спорно его отцепили от сборной и ее успехов, но, пожалуй, оттого ценнее и значимее они воспринимаются.

Уходит целая эпоха. Не до конца, честно говоря, осознаю, что уже 90% самых ярких игроков детства повесили бутсы на гвоздь и уже начинают это делать сверстники 😣
+19
0
+19
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podkat_szadi
Ответ bensuperman
Я вот прям помню как после школы покупал свежий номер «Мой футбол», с постером в середине) Эх было время
А я каждый понедельник после школы к 14:00 (в это время его привозили в газетный ларёк районного центра Ставропольского края) за еженедельником «футбол» и зачитывал его до дыр)))
+12
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+12
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Боевой Бурят Путина
Хоакин - игрок одного поколения с Висенте, Хосе Антонио Рейесом. Казалось, что станут главными звездами испанского футбола. По факту сборная выиграла все, а они ничего. И такие разные истории - Хоакин вот только наигрался, Висенте лет как 10 на пенсии, а Рейеса уже и в живых нет…
+12
-1
+11
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recob4ik
Спасибо за статью, очень информативно про легенду Бетиса
+10
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+10
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Злобный Конь
Домосед,в хорошем смысле слова,как и другой испанец,тоже правофланговый,тоже из Севильи - Хесус Навас ( который отлучался только в МС).
+10
0
+10
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граф Якунин
Человек, способный за обедом выпить 5-7 бутылок вина априори не так прост
Но вообще там скорее речь про бокалы, иначе Куман бы с тех времен уже как минимум получил бы вечный загар
+6
0
+6
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Смоки Кот
бросил читать на середине из-за количества опечаток.
это просто неуважение, такой материал выпускать.
"выпрыгивал прямо на аренду для корриды", мля
+11
-7
+4
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Игорь М.
Ответ Enotaz24
Комментарий удален пользователем
Женщина не стала пропускать матч ЛЧ, несмотря на смерть мужа и то, что все родственники пошли на его похороны
+5
-1
+4
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Sergio19882007
В том матче с корейцами был хорош,до сих пор помню тот гол Морьентеса(там метр был до лицевой)
+3
0
+3
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Ян Константинопольский
Хоакин такой же как был усач-хохотун из видео про мытьё тарелок в океане)
+2
0
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MrWillSee
Не уходи, играй!
+2
0
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mootoo
в СМ 01-02 он еще молодой и неизвестный и его легко купить в клуб середняк
+2
0
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Direct free kick
Не повезло Хоакину попасть на 2 судейских беспредела Испания Ю. Кореая в 2002 и ответка Малага БД в 2012
+2
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Raman Janukevich
Ответ Злобный Конь
Домосед,в хорошем смысле слова,как и другой испанец,тоже правофланговый,тоже из Севильи - Хесус Навас ( который отлучался только в МС).
У Наваса еще 4 года карьеры впереди:)
+1
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Даниил Кораблёв
Ответ Смоки Кот
бросил читать на середине из-за количества опечаток. это просто неуважение, такой материал выпускать. "выпрыгивал прямо на аренду для корриды", мля
Дочитал тдо конца, вообще не заметил опечаток. Получил удовольствие от статьи
+2
-1
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Владимир Владимир
Легендарный игрок, ещё на ЧМ 2002 играл 👍
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Alex Alex
Ответ Парень со двора Шмурнова
Хоакин - легенда ⭐️ Помню, в еженедельниках «Футбол» очень подробно описывали его переход в Валенсию. Фланги с ним и Висенте казались потенциально очень серьезной силой, но Виска постоянно ломался, да и в клубе уже в те времена потихоньку прорастали первые ростки системного кризиса, поэтому не сложилось. Немного досадно, что за такую долгую карьеру список побед не столь велик, довольно спорно его отцепили от сборной и ее успехов, но, пожалуй, оттого ценнее и значимее они воспринимаются. Уходит целая эпоха. Не до конца, честно говоря, осознаю, что уже 90% самых ярких игроков детства повесили бутсы на гвоздь и уже начинают это делать сверстники 😣
почему спорно? Как раз по делу от него, Рауля, Луиса Гарсии отказались. Хоакин просто уровень тот не тянул, т.к. очень тяжеловат был для игрока своей позиции и не настолько талантлив, как казалось в начале его карьеры
+1
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Mark Avrelii
Эпоха! Целое поколение выросло, пока Хоакин играет в футбол! Надо дать ему контракт еще на пол года, чтоб побить рекорд Субисаретты!
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Mizuntrope88
Я всегда брал его на правый фланг сборной Испании в Фифе-2002 и он рвал там всех.
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swerh
Хоакин, конечно, занятный чел и игрок. Вполне мог стать топарем при иных обстоятельствах и характере. Исключительный технарь был на пике карьеры. В Мадрид, кстати, он не однажды мог перейти, но звезды не сложились.
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Port Royal
О парне простом и отважном история эта, о Хоакине Мурьете
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