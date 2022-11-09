И третье в карьере.

«Миннесота» и «Лос-Анджелес» выдали один из скучнейших матчей дня – один гол на двоих за 60 минут, но при этом именно здесь случился громкий эпизод, который еще долго будут обсуждать.

Во втором периоде Кирилл Капризов вел жетскую борьбу у борта с Дрю Даути – канадский защитник на протяжении игры провоцировал лидера «Уайлд» и в итоге добился своего. У Капризова сдали нервы – он клюшкой врезал сопернику по лицу.

Даути поначалу схватился за лицо, но довольно быстро отошел. На прощание даже потроллил Кирилла – помахал игроку, удаленному до конца матча.

В отсутствие Капризова «Кингс» удалось вырвать победу – единственную шайбу в матче забросил Габриэль Виларди, а у Дрю Даути при этом второй ассист в атаке.

Еще год назад можно было заметить особое отношение защитника «Кингс» к Капризову – с насмешкой высказался по поводу его нового контракта на 45 млн: «Новичок года. Он же выиграл [приз] новичка года? Я хотел сказать, что ему переплатили после 45 матчей (на самом деле Капризов сыграл 55 игр в прошлом сезоне – прим. Sports.ru) в лиге». Но и тогда это было явной провокацией – Капризов к тому моменту уже забивал «Лос-Анджелесу» в смену Даути.

Это первое большое удаление Кирилла в НХЛ, до этого в карьере он ловил удаление до конца лишь дважды, когда играл за «Салават».

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