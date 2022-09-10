«Хамзат показал, какая он #####». Собрали реакции бойцов на проваленное взвешивание Чимаева: сравнивают с Конором и Хабибом

Сам Чимаев отреагировал мемом.

Главное событие в UFC за последние 24 часа – Хамзат Чимаев провалил взвешивание перед боем с Нейтом Диазом.

Хамзат не уложился в рамки полусреднего дивизиона – перевес составил аж 3,5 килограмма. Просто напомним, что весной Чарльз Оливейра был лишен чемпионского пояса за 200 грамм лишнего веса.

В итоге основной кард UFC 279 поменялся почти полностью. Соперником Диаза в главном бою вечера станет Тони Фергюсон (вау!), который изначально должен был драться с Ли Цзинляном.

А Чимаев в со-главном поединке подерется с Кевином Холландом в рамках промежуточного веса. Да, с тем самым Холландом, который предложил Хамзату бесплатно побрить бороду, что привело к массовой драке накануне пресс-конференции ивента.

Сам Чимаев одним из первых отреагировал на проваленную весогонку – выложил отфотошопленное фото со спарринг-партнером Дарреном Тиллом и подписал: «Это его вина»

Нейт Диаз, для которого этот бой будет последним по контракту с UFC, тоже отреагировал: «Сучка Хабиб боялся Тони (Фергюсона) так же, как Чимаев боится меня. Настоящий гангстер приехал из Калифорнии. Мазафакер из Америки».

Боец среднего веса UFC Дерек Брансон сначала написал: «Как неловко. То, что железный фаворит не сделал вес – немыслимо. У него был такой шанс закрепиться среди лучших».

И потом пофантазировал о будущем: «Чимаев против Колби Ковингтона в одном карде с реваншем Усмана и Эдвардса. Сделайте это, только наймите побольше охраны».

Еще один средневес Диллон Данис: «Хамзат Чимаев, провалив взвешивание, показал, какая он ##### Настоящие гангстеры делают вес»

Журналист Шахин Аль-Шатти: «Хамзату Чимаеву вручили золотой билет к славе, а он все испортил еще до начала боя. Какие дикие 24 часа»

Боец UFC Терренс МакКини: «Не думаю, что видел, чтобы боец в новейшей истории терял популярность так быстро. Буквально месяц назад все любили Хамзата, а потом он принял бой с Диазом, поссорился с Пауло Костой и Холландом, потом не сделал вес, и теперь все его ненавидят»

Экс-боец UFC Джейк Шилдс: «Хамзат всю неделю жестко ведет себя, дерется со всеми, а потом показывает перевес в 10 фунтов. Этот клоун должен был сосредоточиться на том, чтобы сбросить вес, а не хвастаться перед камерами»

И еще несколько реакций из твиттера:

«Эй, Дэйна, твой киллер Хамзат скоро похудеет на 10 фунтов»

«Нейт «Я забил на подготовку» Диаз сделал вес, Хамзат «Подерусь с кем угодно и угодно» Чимаев провалился на 8,5 фунтов»

«Макгрегор провел 28 боев и ни разу не провалил взвешивание, Чимаев сделал это два раза за последние три боя»

Фото: eastnews.ru/David Yeazell