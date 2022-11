Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3

Пришло время для первого выпуска в этом сезоне. Ровно десять лет назад я начал вести Гонку за MVP (в первом гениальнейшем выпуске, написанном через неделю после начала регулярного сезона, в десятке были Дэррен Коллисон, Брендон Дженнингс и Тим Данкан), сейчас опять пишу текст о Гонке за MVP. Кажется, так и выглядит неплохой карьерный рост.

Несколько важных моментов.

Первое правило Гонки за MVP: никаких игроков из команд с отрицательным балансом. Пораженческие герои будут упоминаться отдельно, в превью к основному тексту, в своей собственной гонке. Если не можете вывести команду хотя бы на 50% побед, то какой же из вас тогда кандидат, вы давно уже мастер.

Второе правило Гонки за MVP: «Финикс» уже четвертый год кажется хорошей командой со своими собственными кандидатами на главный приз, так что легендарная «Гонка за Фоуксом» окончательно прекращает свое существование.

Третье правило Гонки за MVP: никаких больше разделов «могли попасть», «почти попали», «вот бы еще чуть-чуть – и точно попали бы». Только десять отборных титанов, лучшие из лучших.

Четвертое правило Гонки за MVP: никаких игроков «Юты» (на самом деле, нет такого правила, но в первом выпуске их не будет, слишком уж командная работа; уже старательно написал сегмент про Лаури Берда-Маркканена, но передумал и все стер; пока рановато)

Пятое правило Гонки за MVP: размер каждого текста не должен превышать 16 тысяч знаков, иначе я сойду с ума, и вы вместе со мной.

Пораженческие герои

Демар Дерозан («Чикаго»); 6-7

Магистр средних бросков снова в деле. Возможно, он один из самых стабильных атакующих игроков в истории НБА, если взять любой десятилетний период. Стабильность эта, впрочем, двусмысленная. Пока что в новом сезоне у него нет исторических хайлайтов, но время расцвета Дерозана всегда приходится на зиму, так что ждать осталось совсем недолго.

Шэй Гилджес-Александр («Оклахома-Сити»); 4-7

Статистическая аномалия. Если бы «Тандер» хоть немного заботились о том, чтобы выигрывать баскетбольные матчи, Александр Оклахомский котировался бы на уровне Луки Дончича. Значение этих двух игроков для своих команд поистине беспрецедентно, только вот Шэй кажется даже более эффективным игроком, чем Лука, потому что лучше пользуется своими сильными сторонами и почти никогда не промахивается с линии штрафных бросков (95% - лучший показатель в лиге).

Больше всего Гилджес I опасен под кольцом и при атаках со средних дистанций, поэтому именно таким образом он и действует чаще всего. Кстати, он лидирует в лиге по количеству передач после проходов под кольцо, причем лидирует с большим отрывом. Круто, правда? Правда, только вот слово «передачи» в данном контексте означает именно передачи, которые еще не факт, что станут результативными. Именно по ассистам Шэй далек от первого места, и я склонен винить в этом легендарных снайперов из «Тандер», которые готовы бросать куда угодно, лишь бы только не в кольцо.

Стефен Карри («Голден Стэйт»); 4-7

Тут вы и сами все знаете. Карри в великолепной форме, тру шутинг под 70%, но команду ему подсунули какую-то не ту. Для героических домашних побед над «Сакраменто» и «Лейкерс» сил еще хватает, просить чего-то большего пока, видимо, неправильно. Есть у меня версия, кстати, что Керр специально использует на позиции самого бесполезного игрока лиги Тая Джерома, чтобы Карри показал лучший в истории VORP. Надеюсь, оно того стоит!

Кевин Дюрэнт («Бруклин»); 5-7

Лидирует в лиге по набранным очкам, в топе по Win Shares, VORP и прочим вашим любимым статистическим формулярам. С одной стороны, кажется, что «Бруклин» нащупал ультимативное дно, от которого сумел оттолкнуться; с другой – Дюрэнт в таком режиме долго не проживет, Кайри же беседует с высокими ложами, а когда не беседует, показывает до крайности неэффективный баскетбол. Прогнозов новых по поводу «Бруклина» давать не буду, один уже дал, хватит.

Деарон Фокс («Сакраменто»); 4-6

Вы можете удивиться, но «Сакраменто» впервые за долгое время выглядит командой, которую не стыдно людям показать. Дошло до того, что пробудился даже древний дух самой депрессивной части Калифорнии, и дух этот просит выпустить его на свободу, чтобы он смог выполнить свое предназначение и упокоиться с миром.

«Сакраменто» могли бы идти еще выше, но неповоротливый миропорядок не готов к столь быстрым переменам. Сможет ли Деарон Фокс стать героем? Пока что у него неплохо получается, кажется, что это его лучший сезон. Пожелаем этим парням немного удачи, они ее заслуживают.

А вот и десятка!

10. Паскаль Сиакам («Торонто»); 5-4

24,8 очка + 9,3 подбора + 7,7 передачи + 2,7 потери + True Shooting 56,5%

Fun stat: в прошлом году он шесть раз набирал десять или больше передач в одной игре, в этом году – уже три раза за девять матчей

Знаю, что он травмирован и пропустил последние три матча. Также знаю, что без него в этих трех матчах «Рэпторс» дважды выиграли усилиями великолепного Фредди Ванвлита, который имеет все шансы ворваться в гонку, если Сиакам будет долго отсутствовать.

Все это понятно, но было бы неразумно не отметить организаторский прогресс Сиакама, а другого шанса может больше и представиться. Перед началом сезона он сказал, что хочет стать топ-5 игроком НБА, и если тогда эти слова показались настолько сильным преувеличением, что хотелось отвезти Паскаля на Кавказ, накрыть стол и поднять тост за то, «чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями», то сейчас так уже совсем не кажется.

Сиакам был лучшим игроком «Торонто» в каждом матче, изо дня в день демонстрируя невиданную прежде атакующую статистику, продолжая быть одним из лучших оборонительных игроков в лиге. Очень неспешно, с канадской уже расторопностью и основательностью Сиакам каждый сезон отодвигает потолок своих возможностей все выше и выше, уподобляясь прыгунам в высоту, которые часто увеличивают свои рекорды по одному сантиметру за раз. Интересно, на какой отметке Сиакам перестанет прогрессировать.

9. Пол Джордж («Клипперс»); 7-4

25,4 очка + 6,1 подбора + 4,5 передачи + 1,6 перехвата + 3,7 потери + True Shooting 60,6%

Для меня его присутствие в рейтинге так же неожиданно, как и для вас, но, сопоставив все аргументы и посмотрев приличную часть матчей «Клипперс», я не смог найти достаточное количество причин оставить Джорджа вне списка.

Легенда Джорджа образца этого сезона родилась во время двух подряд матчей против «Хьюстона», в которых он доминировал, забивал баззеры и выглядел человеком, который окончательно осознал, что Кавай больше не вернется, и что это его команда. Тайрон Лю просил Джорджа быть агрессивным лидером, Джордж и стал агрессивным лидером. Иногда это шло команде во вред, причем произошло это в матче с «Ютой», который должен был стать лучшим для Джорджа в сезоне, но не стал. Реверсивная природа «Клипперс» проявилась уже на следующий день, когда они выиграли у «Кливленда» в матче, который обязаны были проигрывать. Пять побед в шести последних матчах – отличный результат, даже с учетом силы соперников, и без Джорджа все это локальное великолепие было бы невозможно, так как он во многом олицетворяет нападение команды.

8. Никола Йокич («Денвер»); 8-3

21,2 очка + 9,9 подбора + 9,0 передачи +1,5 перехвата +3,4 потери + True Shooting 67,6%

Fun stat: второе место в лиге по общему количеству результативных передач -99 (уступает лишь лучезарному Халибертону)

Йокич всем своим видом показывает, что он не претендует на третий MVP подряд. Мне достаточно, мол, карьера сверхновой звезды окончена, вот уже дети подрастают, надо им внимание уделять, смотрите, какие у меня Боунс Хайленд с Майклом Портером вымахали.

Насчет детей по команде – чистая правда. Майкл Портер-джуниор, Боунс Хайленд, Кентавиус Колдуэлл-Поуп в этом сезоне бросают, как проклятые, все в топ-15 лиги по проценту трехочковых бросков, у Колдунавиуса – 54%, у Хайленда – 50%, у Портера – 49%. Это вообще законно? Особенно, если вспомнить, что Кентавриус всю карьеру мялся около отметки в 40% трехочковых, делая робкие шаги то в одну сторону, то в другую (чаще в другую).

Все это, разумеется, эффект Йокича, который позволяет сиять партнерам, а сам не парится. Он чаще стал совершать потери, в игре с «Оклахомой» обронил мяч аж семь раз за четверть, настолько его не впечатляло происходящее на площадке. Смешно еще было в игре с «Индианой», когда он получил четыре фола в первой половине, в перерыве Мэлоун попросил его побегать какое-то время без нарушений, выпустил в старте в третьей четверти, и уже через минуту Йокич бухнулся на скамейку из-за пятого фола. Передохнул, в концовке вышел, выиграли.

Регулярно случаются матчи вроде одного из тех, что «Денвер» провел против «Сан-Антонио», когда Йокич за десять бросков с игры набрал 21 очко, почти не выходя на линию штрафных бросков. Нечеловеческая эффективность, все та же суперспособность генерировать хайлайты. Смертоносен на дистанции полутора-трех метров от кольца, где забивает все и через всех. «Денвер» выглядит еще ищущей себя, но при этом удивительно здоровой командой, так что Йокич наверняка еще не раз попадет в этот список.

7. Дэмиан Лиллард («Портленд»); 6-1

28,6 очка + 4,7 подбора + 5,1 передачи + 4,1 потери + True Shooting 66,2%

Был бы выше, если бы не пропускал так много матчей, и если бы «Блэйзерс» не показывали, что иногда могут побеждать и без своей суперзвезды, потому что Чонси Биллапс действительно хороший тренер и действительно меняет игру команды, несмотря на то, что в это мало кто верил.

А что сделал сам Лиллард? Всего лишь доказал, что он все еще может доминировать в регулярных сезонах, что перевернуть ход отвратительно складывающегося матча с «Шарлотт», в котором «Портленд» играл без Нуркича и Гранта, – не проблема. Прибить обрадовавшихся вроде «Лейкерс» у них же дома – тем более.

6. Джа Морэнт («Мемфис»); 8-3

28,8 очка + 5,6 подбора + 6,9 передачи + 4,0 потери + True Shooting 59,3%

Fun stat: через Морэнта забивают всего 29% трехочковых и дальних средних бросков, это один из лучших показателей в лиге

Время поздравлять болельщиков «Мемфиса» с тем, что связка Джа Морант – Десмонд Бэйн окончательно стала лучшим бэккортом в НБА. Когда они оба были на площадке, «Мемфис» выиграл восемь матчей из десяти. Проиграли лишь «Бостону» в одной из лучших игр начала сезона по качеству баскетбола, и еще «Далласу» в октябре, но что произошло в том матче, я не знаю, и знать не хочу. Счет очень страшный и странный (96:137), смотреть не планирую.

Разумеется, проходы – все еще наше все для Морэнта. Стремится под кольцо без перерыва, даря нам все то, за что мы его не любим. Или не любим. Иными словами, Морэнт как Морэнт, ничего нового, недавно вот ногу Тейтуму по-братски чуть не оторвал, но аккуратно, почти без насилия. С «Хьюстоном» набрал 49 очков, а все потому что, «Хьюстон» очень хорошая команда. Как известно, «Гриззлис» и «Рокетс» играют в одном дивизионе, то есть, встретятся они в этом сезоне еще как минимум трижды (без учета плей-офф, кек). Думаю, суммарно в этих матчах Морант наберет никак не меньше 175 очков, он как раз достаточно молодой, чересчур дерзкий и слишком звездный, чтобы этого не сделать. «Хьюстон» не против, все согласовано.

5. Девин Букер («Финикс»); 8-3

27,5 очка + 4,2 подбора + 5,5 передачи + 2,8 потери + True Shooting 60,3%

Fun stat: самый высокий NET (да) рейтинг среди всех игроков, проводящих больше 30 минут за матч

Проводит 36,5 минуты за матч, это рекордный показатель в карьере. Задача всего «Финикса» заключается в том, чтобы выжить в те минуты, когда Букер сидит на скамейке, а Лэндри Шэмет пытается вспомнить, что он считается хорошим баскетболистом. Неудачные матчи у Букера случались, но случались они не просто так, а по поводу. Нужно же понимать, что все они были проведены в четырехдневный период между днем рождения самого Букера и Кендалл Дженнер. До следующей осени дней рождений больше ни у Букера, ни у Кендалл не будет, так что за «Финикс» можете не переживать.

Букер доминирует очень странным и нетипичным образом, и дело даже не в привычно большом количестве средних «плохих» бросков, несовременность Девина давно уже понятна. Для суперзвезды он не очень часто получает мяч, не является главным лицом прямо каждой атаки команды, часто бросает с получения. Не производит, одним словом, впечатления истинно доминирующего игрока, отчего и в рейтингах во всех оказывается достаточно низко. Блог «Дриблинг в никуда» такими вещами не проведешь, каждый матч «Финикса» отсматривается и конспектируется, так что Букер на своем месте. Дальнейшее его движение будет зависеть от того, как «Финикс» будет справляться с травмами Кэма Джонсона, Криса Пола и Деандре Эйтон (если что, он не разучился играть, а в последнее время выходит на паркет с травмой).

4. Джейсон Тейтум («Бостон»); 8-3

31,2 очка + 6,9 подбора + 4,1 передачи + 1,5 блок-шота + True Shooting 65,1%

Fun stat: пробивает 8,7 штрафного броска за матч – лучший показатель в карьере и четвертый лучший показатель в лиге после Дюрэнта, Дерозана и Дончича.

Тейтум совершенно определенно до сих пор не отпустил поражение в финале, поэтому начал сезон, как подорванный, превосходя даже собственный уровень второй половины прошлого сезона. Напомню, что на отрезке с января по апрель 2022, Тейтум был лучшим игроком лиги наряду с Дончичем.

Злость не мешает Тейтуму быть разумным, о чем он и сам говорит – мне, мол, уже 24 года, я понимаю игру намного лучше, чем раньше. Жажда мести в сочетании с отличным планом всегда были присущи самым ярким персонажам мировой истории. Кажется, что Тейтум готов стать настоящим и единственным лицом лиги, а не «одним из».

3. Донован Митчелл («Кливленд»); 7-3

31,9 очка + 4,2 подбора + 5,8 передачи + 3,4 потери + True Shooting 65,0%

Можно ли поставить Митчелла ниже Тейтума с учетом двух побед «Кливленда» над «Бостоном» в овертаймах? Разумеется, нельзя. Два последних странных поражения от «Клипперс» и «Сакраменто» как будто бы должны были повлиять на промежуточную позицию Митчелла, только вот в пяти последних провальных минутах с «Клипперс» вины Донована нет никакой, а игру с «Сакраменто» посмотреть пока что не удалось, так что и выводов у меня для вас нет. Привык принимать поражения от «Сакраменто» как нечто иррациональное и временами неизбежное, это своего рода оброк, который сильные платят судьбе. Да, доминировать будете, но как-нибудь разок вас «Сакраменто» оттаскает за ухо, вы уж не противьтесь и не удивляйтесь, так положено, все через это проходили.

Впечатлен быстро зародившейся chemistry между Митчеллом и Гарландом. Несколько абзацев назад я написал, что лучший бэккорт лиги у «Мемфиса»? Поспешил! Удалять не буду, потому что это все-таки может быть правдой. Потенциал у связки Митчелла и Гарланда намного выше, потому что они оба универсальны и при этом ухитряются распределять обязанности. Понятно, что для избиения «Детройта» много доблести не требуется, но недавно сформированная парочка была прекрасна и во время важных моментов в играх против «Бостона». Причем это была красота именно классического эстетического свойства, когда партнеры именно дополняют друг друга, а не действуют по принципу «сейчас я посуду помою постучу мячом и тумкну в кольцо, ты подожди на слабой стороне посиди на диване , а потом наоборот».

2. Лука Дончич («Даллас»); 6-4

34,8 очка + 8,2 подбора + 8,1 передачи + 2,0 перехвата + 3,2 потери + True Shooting 60,4%

Fun stat: 29,7% реализации трехочковых above the break (то есть, не из углов) и 91,7% от общего числа его трехочковых – с ведения. В прошлом году было 35% и 78,1%, что примерно соответствовало показателям Трэя Янга и Джеймса Хардена, сейчас же эти показатели улетели в какой-то космос, в котором обычные люди не выживают

Сделаю вид, что сегодняшнего матча против «Вашингтона» не было, потому что иначе должно наступить время для каких-то еще более глобальных выводов, к которым я пока не готов.

Развернутый раздел fun stat поражает воображение, и в связи с этим хочется взять рупор и прокричать: «Остановись, «Даллас», посмотри, в какое безобразное чудовище ты превращаешься!»

Верю, что многие получают удовольствие от баскетбола в исполнении «Маверикс». Но если это такой вот план, при котором надо по-ницшеански алчно лепить сверхчеловека из Дончича и приглашать в отдел маркетинга дух Чемберлена, то у меня плохие новости для Кьюбана и его последователей. План этот пока что приводит к тому, что Дончич уже к десятому матчу сезона еле дышит и хочет опереться на плечи партнеров, а те, за исключением Спенсера Динуидди, даже десяти очков против «Орландо» набрать не могут.

Дончич невероятен, в этом нет никаких вопросов. Беспредельно эффективен с точки зрения проходов под кольцо, всегда примет правильное решение, и так далее. Только вот я правда не понимаю, кто и когда ему объяснит, что можно как-то усмирять свои желания и когда-нибудь уж перестать бросать бесконечное количество трехочковых. Процент вы видели, а теперь ответьте, зачем с таким процентом нужно бросать по восемь раз за матч? Это какие-то признаки булимии, которые у Дончича, как мы знаем, проявляются в разных сферах жизни. Гениев надо ограничивать, сами они не всегда на это способны.

Чудо на поток не поставить и MVP таким образом не выиграть, да и в плей-офф не попасть. «Далласу» нужно как-то точечно меняться, как и самому Дончичу, иначе потеряем золотого пацана, и больше не вернем. За образец достаточно взять хотя бы прошлый сезон, когда все выглядело намного более сбалансированно и здорово, хотя и без величия.

(несмотря на всю эту чистосердечную критику, абсолютно очевидно, что Дончич в первых девяти матчах играл как сам сатана, так что ниже второго места поставить его нет никакой возможности)

1. Яннис Адетокумбо («Милуоки»); 8-1

31,8 очка +12,2 подбора + 5,3 передачи + 3,3 потери + TS 59,9%

Fun stat: продолжает быть Яннисом Адетокумбо

And just like that. Яннис вступил в ту пору своей баскетбольной жизни, когда он все еще уникальный атлетический феномен и при этом уже достаточно опытный игрок для того, чтобы назвать его ветераном – скоро будем отмечать его десятилетний юбилей в качестве игрока НБА, ужас какой.

Напомню, что «Милуоки» идут с лучшим балансом побед и поражений в лиге без Криса Миддлтона и Пэта Коннатона. Жизненно важными для «Бакс» является то, что Брук Лопес начал показывать чуть ли не лучший баскетбол в карьере, во всяком случае, если говорить о защите. Дрю Холидей, Бобби Портис и мой любимец Джевон Картер тоже играют свои роли, но совершенно очевидно, что без Янниса они были бы обречены на бодание с «Оклахомой» в бесчисленных овертаймах, как это недавно случилось.

Адетокумбо не делает ничего нового, чтобы увидеть изменения в его игре, нужно приглядываться к матчам «Милуоки» с микроскопом, а это едва ли кто-то планирует делать. Например, Яннис почти половину своих бросков совершает в метре-полутора от кольца, чего не было со времен его последнего MVP-сезона. Думаю, понятно, к чему я веду. Он всегда был создан для того, чтобы доминировать в регулярных сезонах, пока мы не поняли, что он создан для кое-чего еще. Пора вспомнить классику, играя по 32 минуты за матч и не забывая о чемпионских мыслях.

