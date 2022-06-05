У Лиги ВТБ новый победитель! «Зенит» совершил чудо и обыграл ЦСКА в седьмом матче финала, несмотря на удаление Паскуаля

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором «Зенит» сделал то, что не удалось «Финиксу» – порадовал автора титулом. Не жалейте плюсов. Трехактная структура сценария была разработана еще во времена Римской Империи около семнадцати веков назад. Согласно этой структуре в повествовании непременно друг за другом должны идти такие части, как «завязка», «конфронтация» и «развязка». Порой их называют иначе, но суть всегда должна оставаться неизменной.

Сегодняшний седьмой матч между ЦСКА и «Зенитом» как будто был написан прилежным студентом сценарного курса, у которого в нужный момент разыгралась фантазия. В жизни, разумеется, не могло произойти почти ничего из того, что мы увидели сегодня на площадке, но спорт для того и существует, чтобы быть лучше жизни, иначе какой в нем смысл?

Первый акт (завязка) длился с начала матча до середины второй четверти. Разумеется, для придания спортивному сценарию лишней кинематографичности продолжался первый акт ровно 15 минут ноль ноль секунд. На этом отрезке матча на площадке был лишь «Зенит», у которого получалось почти все. Например, окончательно стало ясно, что Тайсон Картер прогрессирует по ходу этого плей-офф примерно так же быстро, как взрослеют герои фильма М. Найт Шьямалана «Время». Если еще в первых матчах финала он казался молодым стритболистом, которого на паркет занесла лишь безысходность, то к седьмой игре Картер превратился в одного из лидеров команды как в защите, так и в нападении. Не только молодость была на стороне «Зенита» – какими молитвами Виталий Фридзон заставляет свое тело оставаться в идеальной форме, понять уж совсем невозможно.

Пожалуй, не было никакого сюрприза в том, что «Зенит» выглядел сильнее ЦСКА. Петербуржцы выиграли три из последних четырех матчей, проиграв лишь однажды в лучшем матче в истории турнира, который вместил в себя два овертайма. Игровое преимущество было на стороне команды Паскуаля, логично было предположить, что после возвращения со счета 1-3 «Зенит» будет как минимум не уступать ЦСКА и психологически.

«Зенит», пожалуй, был фаворитом седьмой игры. С оговорками, но тем не менее. Только вот такой разницы в классе между командами ожидать было невозможно. За первые 15 минут матча «Зенит» набрал 42 очка, невероятно эффективно атакуя и перекрывая все линии передач игрокам ЦСКА. Швед и Клайберн растерянно смотрели друг на друга, не понимая, кто из них должен разыгрывать мяч, а Каспер Уэйр играл неплохо, но как бы сам по себе.

Апофеозом тотального доминирования «Зенита» стал эпизод, в котором игроки ЦСКА трижды в одной атаке не смогли забрать подбор на своем щите. Это было особенно унизительно для армейцев, потому что игра на подборах была их явным преимуществом в этой серии за счет наличия Милутинова.

Второй акт (который тоже длился ровно 15 минут) нашей золотоносной истории начался сразу после тайм-аута, взятого Итудисом как раз в середине второй четверти после эпизода, описанного выше. «Зенит» оторвался в счете на 15 очков, и что-то нужно было предпринимать. Болельщики не вполне понимали, что происходит, потому что ЦСКА, судя по всему, мог стать не первым по итогам этого розыгрыша Лиги ВТБ. Но как же так, ведь ЦСКА всегда будет первым? Неужели зря кричали? Примерно в этот момент Алексей Швед решил, что пришло время проявить свою лидерскую сущность, начав руководить нападением, выходить на линию штрафного броска и забивать издали.

Итудис нашел удачное сочетание игроков, убрав провалившего серию Жеребко, находящегося в плену своих мыслей Клайберна и старательного Ухова. Антонов, Курбанов и Милутинов настолько удачно стали играть в защите, что «Зенит» за последние пять минут второй четверти набрал всего два очка. Еще с прошлого сезона известно, что «Зенит» склонен терять двузначное преимущество в счете по ходу матча, и эта проблема никуда не делась. Начались поспешные атаки, привычно бесполезен в нападении был Бакнер, и после очередного невероятного попадания Каспера Уэйра разница в счете сократилась до двух очков, после чего команды ушли на большой перерыв.

Перерыв вроде и был, но в то же время его как будто и не было, настолько яростно начал атаковать ЦСКА после возобновления игры. «Зенит» окончательно утратил способность попадать издали, а ведь хороший процент бросков с дистанции всегда был невероятно важен для команды Паскуаля. Билли Бэрон проснулся в непривычной для себя реальности, в которой его цирковые броски не залетают в кольцо, Карасеву и вовсе не давали получить мяч в удобной для броска ситуации.

Казалось, что в игре наступил окончательный перелом, и что ЦСКА за счет удачной игры связки Швед – Милутинов способен довести матч до привычного победного конца.

Тут-то и наступила кульминация. Полторы минуты игрового времени в конце третьей четверти вместили в себя все – тут была травма Шведа, после которой он ушел, чтобы больше не вернуться; несколько спорных судейских решений, которые стоит либо комментировать в фанатском блоге, либо не комментировать вообще; удаление за два подряд технических фола Хави Паскуаля, с этими судейскими решениями категорически не согласного. Наверное, нечасто московская земля гудела от запредельной громкости отборного испанского мата.

Тренерская команда лишилась своего главного тренера. Команда, играющая за счет звезд, лишилась своей главной звезды. И чего теперь будет?

На этот вопрос ответил третий акт седьмого финального матча, и этим актом стала четвертая четверть от первой до последней ее секунды. Основной вопрос заключался в том, проснется ли Уилл Клайберн, потому что в отсутствие Шведа без хорошей игры американца шансы ЦСКА на победу были не слишком высоки. Уилл Клайберн не проснулся, и это выставило Димитриса Итудиса не в лучшем свете. Он начал лихорадочно смотреть на своих игроков, прикидывая, в кого бы из них поверить. Наступил тот момент матча, когда вопросы веры для греческого тренера перевешивали вопросы тактики. Поверил Димитрис в новичка Фримена с экзотическим именем Аллерик. Фримен доверие не оправдал, зато полностью оправдал свою фамилию, только не в гуманистическом, а в раздолбайском ее смысле. Свободен он был, как ветер, но свободен не от страха и нервов, а скорее от игровых схем. В атаке он выглядел потерянным и несостоятельным, порой залезая под блок-шоты, порой выключаясь из игры. В защите вроде бы старался, но в решающий момент упустил на дуге Сергея Карасева, который попал свой самый важный дальний бросок в жизни.

Два слова, которые почти никто никогда не произносил на русском языке. Иньиго Зорзано. Нет, это не рыцарь Реконкисты и не мастер фехтования из фильма «Принцесса-невеста». Это помощник Хавьера Паскуаля, который руководил «Зенитом» в концовке игры после удаления главного тренера. Не вполне понятно, самостоятельно ли он принимал тренерские решения, но его принципы ротации были практически безупречны. Пойтресс полторы четверти отбегал с четырьмя фолами, так и не удалившись, два невских Джордана – Лойд и Мики – в нужный момент взяли игру на себя, а окончательно уничтожил ЦСКА бросок Дениса Захарова, которого никто не ждал на площадке в решающий момент матча. Последние секунды получились нервными, но вы сами попробуйте пойти на убийство короля, ни на секунду не поддавшись эмоциям. Это не так просто сделать, даже если король уже при смерти.

ЦСКА впервые за двадцать лет упустил чемпионство, а «Зенит» выиграл титул после первого выхода в финал в своей истории. Это как раз тот момент, когда почти каждому баскетбольному болельщику из России хочется кричать фаустовскую фразу «остановись, мгновенье, ты прекрасно». Есть ощущение, что стоит только моргнуть и отпустить это счастливое мгновенье от себя хоть ненадолго, как вся радость сразу кончится, и мы уже не узнаем тот турнир, который подарил нам эту великую финальную серию. Дуэль Карасева и Шведа, допустим, еще может выйти на новый виток, как и невероятная карьера Сергея Мони, за которого радостно вдвойне.

Вопрос только в том, каким будет окружение русских легенд, и прямо сейчас мне не хочется отвечать на этот вопрос самому себе.

Не время думать о будущем, можно ненадолго позволить себе праздные улыбки. Главный подарок же самой серии всем нам заключается в том, что любое соревнование становится интереснее, когда за победу в нем борются команды с примерно одинаковыми шансами на успех. Болельщики ЦСКА не согласятся ни с одним словом из последних трех абзацев, что объяснимо. Только вот я почти уверен, что горечь этого поражения лишь сделает более желанной их будущую победу, которая наверняка придет, и достаточно скоро. Пока же радость от победы в Лиге ВТБ наконец-то распределится более равномерно, чем это бывает обычно.

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; Единая Лига ВТБ/Михаил Сербин (ПБК ЦСКА)