Аризонская мечта или рождение новой легенды? «Даллас» утянул «Финикс» в седьмой матч, который решит все

Первый раунд плей-офф НБА этого года не оставил потомкам седьмого матча ни в одной из серий, поэтому исправляться пришлось уже раунду второму. Получилось отлично – из четырех серий в седьмой матч ушли сразу две, одна на Востоке, а другая на Западе.

Пусть обе эти серии завершатся в седьмых матчах, более разных противостояний найти очень трудно. Если в серии «Бостона» и «Милуоки» равными были почти все матчи, то «Даллас» с «Финиксом» как будто бы изначально договорились махнуться уверенными домашними победами «не глядя». В прежние времена часто сравнивали домашние матчи плей-офф со своими подачами в теннисе; выездные игры, понятное дело, приравнивались к игре на приеме. Если эту аналогию применить к аризонско-техасской серии, то у нас тут Джон Изнер играет против Райли Опелки (если вы не любите теннис, то перейдите по ссылке и уже секунд за двадцать вы поймете, что я имею в виду). Седьмая игра, таким образом, выступает в роли тай-брейка, такой себе лотереи, в которой матч начинается заново, и перед капризным лицом которой все равны.

Или не равны? Статистика НБА гласит, что исторически домашняя команда побеждает в седьмом матче серии в 79% случаев. Кажется, что это довольно часто, но не думаю, что это будет иметь какое-то отношение к сегодняшней игре.

«Финикс» вроде бы сильнее, но запоминается последнее, а в шестом матче «Финикс» провел свой худший матч за последние два года. Говорю вам это совершенно точно, и мне не дадут соврать те пять человек, которые видели депрессивные прошлогодние поражения от «Детройта». То, что было в шестой игре, не может влиять на психику как коллективную, так и индивидуальную. Будет это влияние со знаком «плюс» или «минус» – другой вопрос. На самом деле, это самый важный вопрос.

Эта седьмая игра имеет огромное значение для обеих, а последствия ее результата могут повлиять на все дальнейшее развитие лиги. Сейчас попробую объяснить по пунктам.

Дончич из легенды завтрашнего дня может стать живым классиком

В седьмом матче не всегда важно, какая команда сильнее в целом, в вакууме, и перед кем условный «Хьюстон» ляжет в девяти матчах из десяти, а перед кем – всего в семи. Невероятное значение приобретает то обстоятельство, кто обладает сильнейшим атакующим игроком в серии. Букер – золото, но Дончич в нападении кажется более сильным и подходящим для великих матчей игроком. Букер – это такой креативный азиатский воин, повидавший изнанку этого ужасного мира и владеющий навыками десяти тысяч боевых искусств. Иногда он геройствует, но иногда просто видит, что ничего не может сделать, и принимает это смиренно, понимая, что против матери-природы идти бессмысленно.

Сила Дончича в том, что ему глубоко плевать вообще на все. Уникальное сочетание современного западного воспитания и глубинного югославского менталитета позволяют ему пробивать любые стены. Его инструментарий не столько разнообразен, сколько уникален в своей простоте. К простоте этой он добавляет способность меняться по ходу матча и серии, а еще умение забывать о правилах приличия, если они мешают добиваться победы.

Никто не ждал от «Далласа» выхода в финал конференции в этом году. Не все даже видели их в плей-офф перед началом сезона. Никто не сомневается в таланте Луки Дончича, но еще месяц назад в нем все видели легенду завтрашнего дня, которому для истинного величия нужно сначала невод сплести, а потом уже о блестящих трофеях мечтать.

Но вот он тут. Как всегда, проскочив многие этапы и выиграв первую в жизни серию плей-офф во многом за счёт своих партнёров. Если же он обыграет лучшую команду регулярного сезона и самую неудобную команду лично для себя в седьмом матче, выйдя при этом в финал конференции, его невозможно будет не признать живым классиком.

Этот шанс может стать последним для нынешнего «Финикса»

До сих пор общественность так и не оценила до конца резкий взлет «Финикса» в последние два года. Если «Санс» закончат сезон сегодня ночью, то, есть вероятность, что никто так ничего и не оценит. Мало ли было калифов на час?

Это шанс кажется последним. Да, то же самое говорили и в прошлом году, но кто же знал, что Запад станет еще слабее, а на Востоке так и не появится ни одной по-настоящему доминирующей силы? «Финикс» – очень сильная команда, но не исторически сильная. Для того, чтобы выиграть титул, ей нужна приличная помощь внешних обстоятельств, а помощь эта не может быть вечной. В следующем году возродятся и без того неудобные «Клипперс», станет сильнее «Новый Орлеан», очнется ото сна «Денвер». «Голден Стэйт» никуда не денется. «Лейкерс».

Если уж выигрывать, то только сейчас. Чемпионское окно закрывается, потому что дело ведь не только в том, что сильнее станут другие команды. Нет никаких рациональных оснований полагать, что сильнее станет сам «Финикс». Крис Пол не станет моложе (об этом позже), Деандре Эйтон пока сидит без контракта, кадровые решения Джеймса Джонса в последнее время вызывают серьезные вопросы. Следующий год станет последним в действующем контракте Кэмерона Джонсона, который пока получают копейки новичка, но в этом сезоне стал финалистом в голосовании за «Лучшего шестого игрока», так что наверняка попросит существенную прибавку. Возможно, переговоры будут выглядеть примерно вот так:

Необходимость платить деньги – полбеды. Основная проблема в том, что не вполне ясно, кто их должен платить. Ситуация с владельцем Робертом Сарвером, которого уже успели обвинить во всех смертных грехах и почти уравнять с Дональдом Стерлингом, кажется невероятно запутанной. Высшие силы вроде бы до сих пор пытаются отжать у него команду, но сделать это не так просто. Зачем Сарверу, который временами кажется скупее, чем тот самый пушкинский рыцарь, что-то платить, если уже завтра бизнес может от него уйти?

Оптимистичный вариант для «Финикса» – это путь «Сан-Антонио» в 2014 году, когда после душераздирающего поражения в финале они стали еще сильнее, удивляли всю лигу движением мяча и старыми людьми, которые, как выяснилось, еще шевелятся. Тогда им тоже пришлось играть семь матчей в серии с «Далласом», только уже в первом раунде. Это испытание «Сперс» выдержали, после чего плей-офф прошел довольно гладко. Завоевав тогда титул, «Сперс» перестали быть великими, в течение восьми лет погружаясь все глубже и глубже в трясину посредственности. То есть, тот шанс был последним для их, и они им воспользовались. Сделает ли это «Финикс» – большой вопрос.

Джейсон Кидд выигрывает тренерскую дуэль у Монти Уильямса (лучшего тренера года)

До этого сезона Джейсон Кидд как тренер был во многом известен тремя вещами:

- тренируя «Нетс», он попросил одного из игроков ударить его, чтобы он пролил воду на паркет, тем самым спровоцировав паузу в игре, которая, как всегда, нужна была «Нетс». «Нетс» вообще были бы отличной командой, если бы игра состояла из одних пауз, и между ними не было бы никакого баскетбола;

- он то ли бил своих игроков в «Милуоки», то ли просто угрожал им. За подробностями можно обратиться к Ларри Сандерсу, но я бы не стал сильно доверять его памяти;

- воспитал Янниса Адетокумбо.

Когда Кидда назначили главным тренером «Далласа», многие были в шоке. Во-первых, все любят Рика Карлайла, и он мог еще двадцать раз подряд вылететь в первом раунде, но все равно не перестал бы считаться ТОП-5 лучших тренеров лиги. Во-вторых, Джейсон Кидд, несмотря на молодой для тренера возраст, казался человеком старой формации, который не понимает всех этих ваших трехочковых и разыгрывающих, которые не хотят разыгрывать.

Впрочем, многие забыли, что Джейсон Кидд был умнейшим игроком своего времени. Он адаптировался, собрал приличный тренерский штаб и в экспериментальном для себя и новой команды сезоне поставил отличную защиту и доказал, что побеждать можно и без Луки Дончича. Вы удивитесь, но «Даллас» в первом раунде бросал на 12 трехочковых за матч больше, чем «Юта». Казалось, что это исключительно проблемы «Юты». Когда пришло время второго раунда, где «Даллас» бросает на 13 трехочковых больше, чем «Финикс», стало ясно, что это заслуга Джейсона Кидда.

Есть два главных отличия Кидда от Монти Уильямса в этой серии. Первое – Кидд использует сильные стороны своей команды по максимуму, тогда как Монти до сих пор не может разобраться, что за чертовщина происходит с его запасными игроками, и не понимает, как научить Деандре Эйтона убивать людей.

Второе – обе команды во многом полагаются на свою звездную заднюю линию. В первых матчах было очевидно, что защита «Финикса» справляется с Брансоном и ограничивает Дончича, а «Даллас» ничего не может сделать с Букером и Полом. После трех побед «Далласа» в последних четырех играх стало ясно, что Кидд нашел способ полностью перевернуть ситуацию, и теперь уже Букер с Полом мучаются (в ход был пущен даже Нтиликина!), а Дончич с Брансоном чувствуют необходимую свободу.

Если «Финикс» во втором плей-офф подряд вылетит, ведя 2-0 в серии, Монти Уильямсу можно будет аккуратно начать задавать те вопросы, которыми все уже заколебали бедного Дока Риверса.

Крису Полу пора подыскивать место в доме престарелых?

После того, как ему исполнилось 37 лет, Крис Пол сыграл в серии четыре матча. Вот его статистика в этих играх: 9,3 очка, 4 подбора, 6,3 передачи, 4,5 потери, 7 бросков за матч. Элфрид Пэйтон, если ты украл таланты Криса Пола в самолете Финикс – Даллас, а взамен дал ему свои невероятные способности, то сейчас самое время в этом признаться.

Крис Пол – своего рода поэт, поэтому будет в какой-то мере символично, если его баскетбольная жизнь оборвется именно в 37 лет, что позволит ему вступить в «Клуб 37», присоединившись к Пушкину, Маяковскому, Байрону, Артюру Рембо и Роберту Бернсу. Если же мыслить менее метафизически и как следует вспомнить, что речь идет о Крисе Поле, то вывод напрашивается только один – у него травма, которую он тщательно скрывает, чтобы летом рассказать всеми любимые сказки «а вот если бы я не, то мы бы да, но вот так вышло, да пошли вы все».

Не стоит забывать о том, что Крис Пол и в прошлом плей-офф провалил примерно половину матчей. Не стоит забывать о том, что в финальной серии с «Милуоки» его нейтрализацией была занята не только травма, но и Джру Холидей. Нтиликина и Дориан Финни-Смит – вполне себе коллективный Холидей, так что нет ничего удивительного в том, что Крис Пол настолько ужасен. В конце концов, кому, как не Джейсону Кидду знать, как сделать жизнь великого стареющего разыгрывающего невыносимой?

Но не стоит забывать также и о том, что Крис Пол семь лет назад с травмой победным броском выиграл один из величайших седьмых матчей в новейшей истории НБА (получается, что опять позитивная историческая информация для «Финикса» связана с «Сан-Антонио», что невероятно забавно). Характера и умения превозмогать боль в этом малыше хватит на целый профсоюз.

Неизвестно, как на Пола повлияет осознание того, что поражение в этом матче поставит крест на всяких надеждах выиграть титул в качестве звезды НБА. Есть ощущение, что во время предыдущих провалов он всегда понимал, что шансы еще будут, даже если этого не понимали другие. Сейчас – все. Шанс только один, других не будет, дальше идти за чемпионством будет смысл только в качестве четвертого колеса в суперкоманду. Полагаю, Крис Пол сделает все, чтобы добиться цели на своих условиях.

P.S. По-прежнему подписывайтесь на телеграм-канал автора «Баскетбольный разряд», там случился ребрендинг, и теперь он только про баскетбол. https://t.me/miraclecourt

Фото: REUTERS/Jerome Miron-USA TODAY Sports, Kevin Jairaj-USA TODAY Sports