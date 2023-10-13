Парадокс Сперцяна: играет супер, а статистика упала. Все из-за новой роли

Одна голевая с игры – не повод для критики.

«Когда был маленьким, смотрел Лигу чемпионов, мечтал играть в ней. Когда попал в академию, мечта изменилась: попасть в главную команду «Краснодара» и закончить в ней карьеру.

Пока мы с «Краснодаром» ничего не выиграли. Не очень хочется уходить без трофеев. Но если поступит предложение, почти все будет зависеть от мнения клуба», – говорил Эдуард Сперцян в интервью Sports.ru в феврале 2023-го.

Через четыре месяца Сперцян и «Краснодар» подобрались максимально близко к первому трофею в истории, но уступили ЦСКА в серии пенальти финала Кубка России. Лето 2023-го Сперцян провел в ожидании перехода в «Аякс», но не свершилось: «Краснодар» не был готов отпускать Эдуарда после старта нового сезона, а голландцы сослались на политический запрет.

Полгода спустя Сперцян – лидер сенсационного зимнего чемпиона РПЛ и один из лучших по системе «гол+пас» (6-е место вместе с Максимом Глушенковым). Но кое-что в статистике Эдуарда смущает.

В прошлом сезоне Сперцян стал лучшим ассистентом РПЛ – 11 голевых передач. Сейчас – всего 2 ассиста: на дальний удар Джона Кордобы в первом туре с «Динамо» (3:1) и великий угловой против ЦСКА в последней игре первой части чемпионата (1:0). Бывший партнер Сперцяна по «Краснодару-2» Иван Таранов говорит, что ждал от Эдуарда большего: «Он очень здорово прошел прошлый сезон, а в этом не так ярок. Может, немного подуспокоился. Парень молодой, успехи могли немного остановить его в развитии, медиа уделяют ему много внимания».

И это популярное мнение. Так что, Сперцян так сдал?

Сперцян, Черников и Кривцов почти одновременно стартовали в РПЛ. Тогда казалось, что Сперцян – самый атакующий в тройке полузащиты, но приход Ивича все изменил

Сперцян дебютировал в РПЛ в сезоне-2020/21, но игроком старта «Краснодара» стал уже в следующем чемпионате. Тогда Виктор Гончаренко внезапно доверился Сперцяну и Александру Черникову – они составили тройку в центре поля с Гжегожем Крыховяком. В то же время в «Краснодар» перешел Никита Кривцов, но при Гончаренко он был лишь игроком ротации (два выхода с первых минут, шесть – со скамейки).

После отъезда всех легионеров в марте 2022-го Черников, Сперцян и Кривцов образовали новое трио, в котором все роли были четко распределены: Черников отвечал за оборону, Кривцов – восьмерка с большим объемом и дальним ударом, Сперцян – главный креативщик, который чаще оказывается у чужой штрафной и прекрасно исполняет стандарты.

В сезоне-2021/22 Кривцов нанес всего 7 ударов из штрафной с игры, а из-за ее пределов – 13 (65%). Сперцян бил намного чаще (45 с игры) и находясь ближе к воротам: 15 попыток из-за штрафной (33,3%) и 30 – из нее.

Карта действий Сперцяна и Кривцова в матчах сезона-2021/22, в которых они вместе выходили в старте «Краснодара», показывает не только разделение по полуфлангам: у Никиты больше действий на своей половине, у Эдуарда – у чужой штрафной.

Владимир Ивич никогда не рассказывал, как он изначально видел роли Сперцяна и Кривцова. Весна 2023-го вообще получилась очень специфичной для тройки полузащитников «Краснодара»: Черников больше лечился и набирал форму после двух травм, а Кривцов сначала привез шесть лишних килограммов на сборы (поэтому в первых трех турах весны выходил на замену), а в конце апреля тоже получил повреждение и выбыл до конца сезона.

Весной Кривцов забил пять голов, причем четыре – после ударов из штрафной (дубль в ворота «Пари НН» – вообще из вратарской). «При Гончаренко я больше играл опорника: мы с Черниковым или Газинским пониже, Сперцян – повыше», – объяснял Кривцов в интервью «Чемпионату».

Гончаренко в 2021-м выделял именно игру Сперцяна ближе к чужим воротам: «Техничный, хорошо работает с мячом между линиями, разворачивается, делает острые передачи и завершает. У него правильное строение тела для футбола. По мне Сперцян – совершенный игрок».

Весной 2023-го при Ивиче чаще с игры завершал уже Кривцов. «Наверное, сказалась отработка индивидуальных качеств. В чужой штрафной должен находиться не один Кордоба, а минимум трое игроков: полузащитник, центральный и крайний нападающие», – говорил Кривцов.

В этом сезоне Сперцян играет ниже и левее – отсюда и падение статистики

В июле правый защитник «Краснодара» Сергей Волков в интервью Sport24 рассуждал о перспективах Сперцяна в Европе: «Вы видите, как весь «Наполи» играет под Хвичу? Спаллетти увидел, на что Хвича способен, и заставил команду подстраиваться. Атакует «Наполи» только левым флангом, правый у них почти не работает. Важно, чтобы тренер поверил в игрока, разглядел, тоже подстроил под него модель игры. И дал время на адаптацию».

«Краснодар»-2023 точно не построен только вокруг Сперцяна. Эдуард – самый качественный атакующий игрок банды Ивича, но в этом сезоне он появляется у чужой штрафной реже, чем раньше. Возможно, на это повлияла весенняя голевая серия Кривцова (в первой половине первого круга Никита почти всегда играл выше Эдуарда), возможно, качество первой-второй передач Сперцяна и отсутствие большого количества альтернатив в начале позиционных атак.

Вероятно, основная причина – все-таки в интерпретации качеств Сперцяна, которую Ивич в сентябре раскрыл в разговоре со «Спорт-Экспрессом»: «Главная роль – организация игры: он качественно пасует, хорошо двигается, бьет издалека. Плюс он начал лучше играть в защите.

Мы не можем говорить о Сперцяне только как об атакующем футболисте. Равно как не можем говорить, что наши защитники – Алонсо, Кайо, Арутюнян, Тормена – просто выполняют оборонительные функции, потому что атака начинается с них».

Помните карту действий Сперцяна и Кривцова в сезоне-2021/22? Давайте сравним ее с их картами в этом чемпионате.

Сперцян играет не только низко – он чаще, чем раньше, оказывается в далеких от чужих ворот зонах на левом краю. В первой стадии атак «Краснодар» не рискует, старается разыгрывать мяч через полуфланги и края. Отсюда – рост количества обводок и собранных нарушений в этих зонах.

Скромная статистика Сперцяна с игры не должна вводить в заблуждение: во-первых, в этом сезоне его ставят играть глубже, во-вторых, даже тут наблюдаются аномалии. Да, этот сезон – самый серый для Сперцяна-ассистента. Но это не критика игрока.

Мурад Мусаев, работавший со Сперцяном еще в академии «Краснодара», считает, что лучшая позиция для Эдуарда – десятка, но не видит больших проблем в решении Ивича: «В команде 2000 года рождения Сперцян играл десяткой, чуть-чуть левее. В сборной Армении он играет в центре в 4-4-2, физически способен проделывать необходимую работу. Может тащить мяч вперед, быстро двигается с ним. Но, на мой взгляд, Эдик решает в игре между линиями: отдает любую передачу, обыгрывает, завершает при атаках с флангов.

При этом раньше я думал, как разместить на поле Сперцяна и Даниила Уткина. Уткин играл бы десятку, а Сперцян – восьмерку, приходил бы в зону Черникова при розыгрыше мяча. У него это нормально получалось».

Из-за игры в глубоких зонах Сперцян реже участвует в финальной стадии атак. В этом сезоне он нанес уже 15 ударов с игры из-за штрафной – чаще это делают только Клаудиньо и Владимир Ильин (по 17).

Из зон ближе точки пенальти Сперцян нанес всего 6 ударов с игры, 3 из них – против «Зенита», когда Ивич неожиданно сделал его десяткой. При ударах от ворот Сафонова Эдуард располагался над Черниковым и Кривцовым, при развитии атак находился у чужой штрафной и вбегал в нее, при обороне играл по опорнику «Зенита» Барриосу.

Стандарты Сперцяна по-прежнему волшебны. Не смущает даже отсутствие голов после прямых штрафных

«Краснодар» выиграл первую часть сезона после блестящего углового Сперцяна и Кривцова на 90-й минуте матча с ЦСКА (1:0). Тогда все участники эпизода признали, что это была импровизация (дважды до этого Кривцов при угловом находился за штрафной, а здесь просто не успел выбежать до розыгрыша):

– Сперцян: «Мы это не репетировали на тренировке. Я увидел Никиту и сразу же покатил ему мяч».

– Кривцов: «Я вообще сначала должен был идти в подбор, но Эдик покатил на меня, когда рядом со мной не было защитников».

Ивич признался, что ждал другого действия от Сперцяна: «Я просил сделать подачу, но он сделал ровно наоборот, и мы забили. Сперцян – самый умный игрок, что еще можно тут сказать?»

И все-таки гол Кривцова – совсем не счастливая случайность. Сперцян очень внимательно следит за соперниками. В октябре в матче первого круга против ЦСКА (0:1) Сперцян тоже воспользовался потерей концентрации у армейцев – и покатил с углового на свободного Лукаса Оласу, который пробил в штангу.

Техническая съемка – Яндекс Плюс х VSporte.

Стандарты Сперцяна – искусство. На левом фланге у Эдуарда есть два основных сценария: либо короткий розыгрыш (с этого края «Краснодар» их использует чаще всех в лиге), либо подача на ближнюю штангу. Обратите внимание на процент подач «Краснодара» слева на дальнюю штангу – они очень редки.

Пять подач Сперцяна слева можно смело называть сухими листами: это были прямые удары. В матче с «Сочи» (2:0) с таким не справился Николай Заболотный: неловко остановил мяч на линии ворот, после чего пропустил с добивания от Кайо. В игре с «Ростовом» (3:2) Сперцян так навесил на выбегавшего на ближнюю штангу Хуниора Алонсо, что Комличенко срезал мяч в свои ворота и сравнял счет.

После угловых Сперцяна справа «Краснодар» забил три гола: Кривцов – ЦСКА, Кордоба – «Рубину» (подача шла на Алонсо, который скинул мяч на Джона), а в матче с «Пари НН» заработали пенальти после игры рукой Стоцкого (пенальти реализовал сам Сперцян).

Прямыми ударами со штрафных Сперцян в этом сезоне еще не забивал (в прошлом чемпионате – 2 гола, в 2021/22 – 1). В интервью Нобелю Сперцян рассказывал, что за штрафные его ругал Сергей Галицкий: «После 1:5 от «Оренбурга» позвонил Галицкий. С «Оренбургом» были штрафные с края поля – я бил в створ: полуподача, полуудар. Мяч улетел. Галицкий сказал: «Знаешь, почему ты больше не забьешь со штрафного? Потому что ты перестал их тренировать».

В РПЛ Сперцян забивал со штрафных, которые исполнял из зон левее центра ворот. В этом сезоне у Эдуарда была лишь одна попытка из такой зоны вблизи штрафной – в октябре против «Балтики» (2:2), еще две – с более дальних дистанций. Зато четыре штрафных Сперцян пробил из зон правее центра ворот, три из них – с относительно близких расстояний.

Сперцяну не стоит сильно волноваться из-за штрафных не только потому, что он почти не бьет с удобных точек. Во-первых, в этом сезоне он трижды попал в штанги/перекладину: против «Пари НН» (1:0), против «Локомотива» (1:1) и прямо перед угловым в домашнем матче с ЦСКА. Во-вторых, в гостевой игре с ЦСКА (0:1) он опасно пробивал в створ, но в последний момент мяч попал в Кордобу и пролетел мимо ворот.

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В этом сезоне Сперцян переживает драму атакующего игрока: ради команды он нечасто появляется в зонах, где можно набивать статистику и продавать себя европейским топам. Пожалуй, в «Краснодаре» еще больше собой жертвует только Кунле Олусегун, который при позиционной обороне становится пятым защитником. Но, конечно, Сперцян и Олусегун дают разное качество в любимых ролях.

Не очень яркая игра и падение атакующей статистики Сперцяна во второй половине 2023-го – следствие тактики Ивича. А уровень игры не упал.

Благодарю за помощь при подготовке текста Павла Тихонова и Алису Ефремову.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив