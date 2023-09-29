«Зенит» стал скучнее, но кризис позади. Да, несмотря на поражение от «Локо»

Оценка Дорского.

В РПЛ сыграли почти треть сезона, а «Зенит» – не лидер. У тех, кто устал от гегемонии Петербурга, это вызывает радость, у других – вопрос «Зенит» настолько ослаб, что потеряет титул?»

При Сергее Семаке «Зенит» никогда не был так низко (в сезоне-2019/20 делили лидерство с «Краснодаром» и «Ростовом», по дополнительным показателям были вторыми) и не набирал так мало очков.

Что повлияло на такой старт?

«Зенит» Семака еще ни разу не сталкивался с такими кадровыми проблемами в межсезонье

Летом из «Зенита» ушли Малком и Далер Кузяев, важнейшие игроки последних сезонов. А кто покидал команду в межсезонье при Семаке раньше?

Летом 2019-го в очередную аренду уехал Эмилиано Ригони, который был основным правым полузащитником во второй части РПЛ-2018/19. На его место взяли Малкома – казалось, что это моментальный и серьезный апгрейд позиции.

Летом 2020-го «Зенит» не продлил Бранислава Ивановича – по информации Sports.ru, за это выступал в том числе Семак, который хотел поднять линию обороны. Тут же подписали Деяна Ловрена.

Летом 2021-го клуб покинул Себастьян Дриусси, который устал от игры на левом фланге атаки и уже не был так эффективен, как в первые сезоны Семака. Через полторы недели приобрели Клаудиньо.

Летом 2022-го «Зенит» не продлил Артема Дзюбу и Магомеда Оздоева (в сезоне-2021/22 оба перестали быть игроками основы, Оздоев в том числе из-за травмы), вынужденно отпустил Юри Алберто, обменяв его на Густаво Мантуана и пять-семь лишних килограммов Ивана Куарезмы (позже к ним добавились Роберт Ренан и Ду Кейрос).

То есть:

1) «Зенит» Семака еще никогда не терял двух игроков старта за одно летнее окно;

2) «Зенит» Семака всегда находил замену основным футболистам в то же окно.

Плюс Вендел – бразилец забил на предсезонку и вернулся в Петербург только к третьему туру. Также начало сезона из-за травмы пропустил Родригао.

В итоге состав «Зенита» на стартовые матчи с «Пари НН» (2:0) и «Ростовом» (1:1) выглядел далеко не таким мощным, как весной.

Конечно, старт «Зенита» все равно был статуснее, чем почти у всех команд РПЛ. Ему хватало общего уровня, но не хватало определенных качеств. Например, Ерохин опасен в чужой штрафной, но появляется в ней гораздо раньше Кузяева, который прекрасно атакует вторым темпом. Кроме того, Ерохин не давал кузяевского оборонительного объема. Клаудиньо не выходит из-под прессинга так, как это делает Вендел (на таком уровне в РПЛ этого не делает никто), и реже тащит мяч на ведении (Вендел – в топ-10 по рывкам с мячом в прошлом сезоне), предпочитает разыгрывать (тогда как Клаудиньо – в топ-10 по разрезающим передачам).

На сентябрьскую паузу на матчи сборных «Зенит» ушел вторым, отставая от «Краснодара» на три очка. Семак совершенно не казался расстроенным: «Учитывая ситуацию, в которую мы попали по разным причинам, я ожидал худшего. Могли сыграть лучше, наверное, в каких-то матчах, но в целом достаточно приемлемый результат».

Парадокс, но кадровые проблемы серьезнее повлияли на стиль, чем на результаты

Из-за кадровых проблем Семаку пришлось перестраивать игру.

Во втором тайме с «Ростовом» (2-й тур) Семак впервые задействовал связку Караваев – Марио Фернандес, причем Караваев расположился в центре обороны. Во втором тайме с «Динамо» (2:3, 3-й тур) «Зенит» вновь обратился к этому варианту, также впервые в сезоне на поле появился Вендел.

С матча против «Факела» (2:0) Марио и Вендел прописались в старте (Фернандес пропустил только «Рубин» из-за проблем со здоровьем), а «Зенит» перешел на трех центральных защитников и еще больше поставил на контратакующий режим, который на самом старте сезона лишь проскакивал.

В пяти из шести матчей с Венделом в старте «Зенит» вел в счете – и почти всегда подсаживался. Исключение – лишь матч с «Уралом» (4:0), в котором команда Виктора Гончаренко не показала вообще ничего.

С «Факелом» просадка случилась во втором тайме: после 75-й минуты «Зенит» вообще отдал мяч (46,2% владения, до 75-й – 75,8%).

Против «Спартака» – почти сразу после гола Вендела на 32-й минуте, но особенно проявилось на отрезке с 46-й по 73-ю (дубль Вендела) минуту: 44,3% владения, 5-8 по ударам.

В Казани забили уже на 8-й минуте. «Зенит» больше владел мячом (60%), но в основном делал это не в чужой трети (в нее шли 23,8% передач, у «Рубина» – 28,5%). Шокирует преимущество «Рубина» в ударах: 11-4, причем 6 – из штрафной.

Игру с «Локо» «Зенит» начал сонно, но быстро взбодрился – перед голом Матео Кассьерры не выпускал соперника с его половины (c 15-й по 23-ю минуту «Локо» всего 4 раза коснулся мяча за центральным кругом). Сразу после гола «Зенит» сел: 43,9% владения до конца первого тайма, 3-6 по ударам, два явных момента Дмитрия Баринова в одной атаке.

«Зенит» Семака никогда не был самой прессингующей командой РПЛ, но в этом сезоне действует еще осторожнее, чем обычно.

Отсутствие Родригао, уход Кузяева и среднюю форму Ренана Семак замаскировал тройкой центральных защитников – и в целом «Зенит» достаточно надежен, в том числе при переходе в контратакующий режим. Достаточно надежен, но вовсе не идеален: мы уже вспоминали два удара Баринова, пара опасных атак была и у «Рубина» (например, с ударом Николы Чумича в конце матча).

И даже так по большинству оборонительных метрик «Зенит» по-прежнему явный лидер РПЛ.

«Зенит» уже не висит большую часть матча на чужих воротах (в том числе отсюда 12-е место по ударам, реже бьют только «Локо», «Факел», «Пари НН» и «Сочи»). При этом «Зенит» – лидер по передачам в опасную зону, второй – по касаниям в чужой штрафной, третий – по xG без пенальти. Не очень частые – в сравнении со своей игрой в прошлом, а не с другими командами РПЛ – заходы в чужую треть «Зенит» часто делает опасными. Исключения – первые два тура (против «Пари НН» в основном создавали в большинстве), когда не играл Вендел, системообразующий футболист «Зенита».

Конечно, лидер, который выманивает соперника в прессинг (ярчайшие примеры – матчи с «Уралом» и «Рубином»), забивает после чужих обрезов (два гола «Уралу») и не стремится позиционно атаковать весь матч, визуально вызывает у зрителя меньше доверия, чем прошлогодний «Зенит», который сметал всех во всех режимах. Недоверие растет и с учетом результатов: «Зенит» уже дважды проиграл дома («Динамо» и «Локо»), такого при Семаке еще не случалось.

«В первом тайме с «Динамо» сыграли хуже своих возможностей, а второй провели хорошо. «Локомотив» – одинаковая с точки зрения качества игра. Может быть, во втором тайме играли чуть лучше, чем в первом, но количество моментов и качество игры не всегда совпадает с результатом на табло. Думаю, это был матч как раз из этой серии. Мы заслуживали другого результата, но такое в спорте случается, причем достаточно часто», – сказал Семак после «Локо».

Во втором тайме с «Динамо» «Зенит» владел тотальным преимуществом: 10-3 по ударам (8-1 – из штрафной), 77,9% – 22,1% по владению, 31-3 по касаниям в чужой штрафной – отыгрался, но пропустил решающий гол на 96-й минуте.

Против «Локо» «Зенит» дважды выпадал из матча (отрезок после гола Кассьерры до конца первого тайма и последние десять минут), в остальное время давил (после перерыва Клаудиньо нанес 3 удара с линии штрафной, 1 – из нее), но все-таки не создал большого количества суперопасных моментов. Можно согласиться с Семаком в части про отсутствие корреляции между качеством игры и результатом, но все же «Зенит» и близко не доминировал с «Локо» так сильно, как, например, «Крылья Советов», когда по игре команда Михаила Галактионова должна была получить разгромное поражение, а спаслась – 1:1.

Без Малкома и Кузяева «Зенит» при нынешнем качестве игры мог набрать минимум на два очка больше (ничьи с «Динамо» и «Локо»). Поэтому серьезного кризиса у «Зенита» точно нет. Самый тяжелый отрезок (Суперкубок, два тура РПЛ) – уже пройден, при этом на нем команда ни разу не проиграла.

А что конкуренты? Лишь один стал сильнее

«Ничего катастрофического не произошло. Перед стартом этого чемпионата все говорили, что будет сложный сезон – конкуренты подтянулись», – сказал Семак на этой неделе.

«Зенит» упомянул силу конкурентов, сославшись на чужие слова. Почти треть сезона позади, и точно видно: «Зенит» стал слабее (потому что игрока уровня Малкома в лиге больше нет, а Кузяев – один из лучших футболистов с паспортом, который эффективен в разных фазах матча), но и большинство конкурентов не усилились.

«Спартак», несмотря на обещания Гильермо Абаскаля, не стал прагматичнее. Да, глубина состава впечатляет, но пока Абаскаль не показал, что способен грамотно ею распоряжаться и выставлять сбалансированную основу. Не хватает сбалансированности и «Динамо»: индивидуально не самые сильные центральные защитники (исключение – Фабиан Бальбуэна), тренер, который больше работает над атакой, и, кажется, перебор атакующих футболистов (после подписания Бителло трансфер Хорхе Карраскаля даже выглядит лишним).

Скамейка ЦСКА, наоборот, стала короче – по информации Sports.ru, в первую очередь из-за разных оценок тренерского штаба и селекционного отдела на потенциальных новичков. «Локомотив», пусть и обретает стабильность с парой Морозов – Фассон, слишком просто атакует (два гола в Петербурге – супер, но впереди все еще слишком многое завязано на выносах на Дзюбу и подборах) и не имеет качественного варианта на один из флангов нападения.

Единственный топ-клуб, который стал сильнее, – «Краснодар». Он создает еще меньше «Зенита» (9-е место по xG без пенальти, 6-8-е – по ударам) и тоже отходит назад (если ведет к 70-й минуте, ждите выхода второго опорника Ленини и перехода в контратакующий режим) – и это тоже кому-то не нравится, особенно при воспоминаниях о временах Кононова-Шалимова-раннего Мусаева.

Но только «Краснодар» («Крылья» пока в борьбе за золото не учитываем) воспользовался пробуксовкой «Зенита» – и убежал на четыре очка. «Краснодар» – уже сбалансированная топ-команда. Ивич полностью подстроил игроков под свои принципы, провисающие позиции усилили (центральный защитник Тормена и левый защитник Оласа), а лидеры либо остались (Сперцян, Алонсо и Кордоба), либо избавились от болячек (Черников).

«Краснодар» не проигрывает в РПЛ 15 матчей – это клубный рекорд, который впечатляет. Но прежде даже такой серии не хватало для борьбы с «Зенитом» до самого конца.

Да, на дистанции пяти лет у «Зенита» не было конкурентов, но в трех сезонах у Семака не было большого преимущества как минимум полсезона – многие про это забывают на фоне общей статистики. На зиму 2019-го «Зенит» ушел с отрывом от «Краснодара» в одно очко, после 17 туров сезона-2020/21 «Спартак» вообще не отставал от «Зенита» (но проиграл два последних декабрьских матча), к зиме 2022-го Петербург имел всего +3 от «Динамо».

Главное – впереди.

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«Зенит» стал менее ярким (уход Малкома) и сбалансированным в центре поля (уход Кузяева), поэтому Семак был вынужден искать новые варианты.

Кажется, главный найден: три центральных защитника, связка Караваева и Марио справа в атаке, больший акцент на контратаках, в которых комфортно Венделу, Кассьерре, Изидору и Мантуану. Моментов и голов наверняка будет меньше, чем в прошлом сезоне, но это не значит, что этого не хватит для очередного титула.

Почти все конкуренты все еще гораздо слабее.

Дизайнерские картинки: Марина Семенова.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press