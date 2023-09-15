17 комментариев

С кем вы согласны?

В пятницу на Sports.ru и в «Спорт-Экспрессе» вышли большие интервью Гильермо Абаскаля. Это топ-событие – прежде он так подробно разговаривал только с пресс-службой «Спартака».

Жизненная часть беседы Абаскаля с автором Sports.ru Глебом Чернявским – супер, но футбольная вызывает лишь новую волну вопросов о происходящем в «Спартаке» в последние недели. Некоторые ответы Абаскаля «Спорт-Экспрессу» только добавляют сомнений в тренерском контроле.

Разберем спорные тезисы Абаскаля.

Тезис 1. После прихода Абаскаля у «Спартака» не было возможности играть широко

Абаскаль рассказал, почему «Спартак» играл с ромбом в центре поля на старте прошлого сезона: «Все зависит от футболистов, а не от моего желания. Если есть хорошие вингеры, то можно играть широко, если нет, то надо действовать поуже.

Я взял команду, посмотрел ее матчи, познакомился с ребятами, оценил их качества. И убедился, что возможности играть широко у нас нет. Ромб был одним из вариантов, который подходил под тот набор игроков. Он хорошо ложится под вертикальные обостряющие передачи, позволяет заходить в штрафную с большим количеством футболистов».

На момент прихода Абаскаля в «Спартаке» находились Квинси Промес, Виктор Мозес и Антон Зиньковский. Окей, Абаскаль сразу не видел Мозеса вингером (мог отправлять на фланг только при обороне – гостевой матч с «Краснодаром» на старте РПЛ-2022/23), но разве при наличии Промеса и Зиньковского можно говорить об отсутствии возможности играть широко?

Дальше Чернявский справедливо спросил о Соболеве на позиции вингера: «Соболев не обычный столб, он гораздо мобильнее. Мне очень нравятся такие игроки. У Саши отличное понимание игры, он умеет вытягивать на себя защитников. Плюс его габариты, умение бороться за мячи – он придал нам вариативности, когда занимал эту позицию».

Получается, у «Спартака» было минимум три варианта на фланги атаки – при этом понятно, что Промес, Зиньковский и Соболев на краю действуют абсолютно по-разному.

И если у «Спартака» не было возможности играть широко, почему уже в середине сентября Абаскаль перешел на 4-3-3? За два месяца клуб не сделал ни одного трансфера на фланг атаки (с оговорками – Кейта Бальде, который сразу схватил дисквалификацию до 2023-го).

Естественно, можно сослаться на необходимость изменений после того, как ромб разгадали (1:2 от «Зенита», 2:4 от «Ростова»). Это правда, но и Абаскаль говорит, что ромб был лишь «одним из вариантов, который подходил под тот набор игроков».

Ромб подвел – и тут же «Спартак» перешел на 4-3-3 с достаточно широкими вингерами, хотя, по мнению Абаскаля, этот же состав двумя месяцами ранее играть так не мог.

Тезис 2. Три центральных защитника – больше в Кубке для ротации

Абаскаль рассказал, чем ему не нравится игра в три центральных защитника: «С тремя центральными мы теряем одного игрока или в середине, или в атаке. Мне важнее, когда этот игрок есть впереди. «Спартак» больше играл в три центральных защитника в Кубке с целью дать поиграть тем, кто получает мало игрового времени».

«Спартак» Абаскаля действительно впервые использовал трех центральных защитников в Кубке: так в группе сыграли с «Факелом» (3:0, 2:1) и с «Зенитом» (3:0, 0:0). В плей-офф «Спартак» ни разу не выходил с тремя центральными защитниками, зато в РПЛ в апреле-мае провел так пять матчей подряд (как минимум – в фазе обороны):

– «Краснодар» – Тавареш, Дуарте, Чернов, Джикия, Классен (справа налево);

– «Ростов» – Денисов, Дуарте, Литвинов, Джикия, Тавареш;

– «Зенит» ­– Зиньковский, Денисов, Чернов, Дуарте, Тавареш;

– «Химки» ­– Зиньковский, Денисов, Литвинов, Чернов, Тавареш;

– ЦСКА – Зиньковский, Хлусевич, Чернов, Джикия, Тавареш.

Пять матчей в РПЛ ­– это больше, чем четыре в Кубке, но суть совершенно не в этом.

В середине весны Абаскаль неожиданно обратился к трем центральным защитникам – и не один раз, а несколько матчей подряд, при этом постоянно меняя сочетания.

Точно ли и аргументированно ли Абаскаль ответил о трех центральных защитниках?

Тезис 3. Весной «Спартак» был хуже из-за ожиданий и ничьей с «Уралом» (2:2)

Хотя по всем атакующим метрикам весной «Спартак» был острее, чем осенью-2022, очевидно, что в первой части прошлого сезона команда Абаскаля играла лучше. Причина роста атакующих показателей понятна – навалы во вторых таймах, которые были эффективны с Зиньковским, Мартинсом, Николсоном и Соболевым на поле.

Абаскаль не спорит, что осенью было лучше: «Есть два фактора. Первый – высокие ожидания после удачной стартовой половины. Второй – травмы и домашний матч с «Уралом» (2:2), когда не засчитали чистый гол. Дальше мы показывали неплохую игру, но она не вознаграждалась очками. Это психологически нас подкосило, поставило какой-то блок».

Безусловно, ожидания после первой части были высоки, в том числе благодаря работе Абаскаля. Можно ли их воспринимать как сдерживающий фактор весной? Конечно, игроки могли не выдержать эмоционального напряжения.

Чистота гола в матче с «Уралом» тоже не вызывает сомнений. Но это первый тур после рестарта сезона – впереди было еще 12 матчей. Сразу после «Урала» «Спартак» обыграл «Факел» (3:2), забив победный гол на 86-й минуте. Такая победа не перекрывает упущенную неделей ранее победу?

И разве психологическая работа с игроками – не часть работы тренера?

Кроме того, Абаскаль упомянул лишь два фактора неудачной весны, ничего не сказав о серьезной ротации. Во второй части РПЛ-2022/23 «Спартак» ни разу не вышел в одном и том же составе в двух турах подряд, а по количеству изменений стал вторым (48) после «Оренбурга» (53), который поменял девять игроков в 29-м туре и восемь в 30-м, когда у команды уже не было серьезных спортивных амбиций.

Тезис 4. Медина подходит на роль восьмерки, в том числе потому что пробегает 12 километров

Чернявский спросил о Мозесе и Хесусе Медине в роли восьмерок: «Оба могут и давать объем, и вступать в отбор, и отрабатывать назад. У Хесуса пробег – по 12 километров за матч. Нормальный объем?»

Как общий пробег связан с качеством работы Медины без мяча? В ЦСКА Хесус проигрывал большинство ситуаций 1-в-1 на позиции латераля, уже в «Спартаке» не отработал назад в матче с «Уралом» (2:3) при голе Даниела Мишкича.

Комментарий по Мозесу еще туманнее: «Все зависит от того, сколько он владеет мячом. И вообще объем зависит от того, сколько времени ты владеешь мячом. Я считаю, Виктор подходит для игры на этой позиции. Не забывайте, что он еще после травмы, но, надеюсь, все будет нормально».

Какой объем зависит от времени владения? Тянет ли Мозес скоростной объем при переходе из атаки в оборону? Качественно ли выбирает позицию при позиционной обороне? Добегает ли за вбегающим соперником?

У нас нет ни одного ответа, кроме «Я считаю, Мозес подходит для игры на этой позиции».

С Мозесом и Мединой связан еще один забавный эпизод. После перехода Медины Абаскаль в интервью сайту «Спартака» сказал, что Хесус и Мозес – игроки одной позиции: «Как и Пруцев с Зобниным, как Игнатов. Так что у нас пять человек на два места».

В разговоре с Чернявским Абаскаль упомянул, что в этом сезоне у «Спартака» большая конкуренция на флангах атаки: «У нас есть и Квинси, и Зиньковский, и Хесус, и Тео. Двое с правой ногой, двое – с левой. Мы можем играть так весь матч – делать замены, не терять темп».

Так кто такой Медина?

Тезис 5. Литвинов в запасе – «футбольная мера, которая является частью процесса и ответственности»

Ссылка Руслана Литвинова на скамейку – одна из главных тем вокруг «Спартака» в последние недели. Естественно, ее Абаскаль обсудил и со Sports.ru, и со «Спорт-Экспрессом».

В беседе с Чернявским Абаскаль вновь ограничился общими словами: «Я обожаю Литвинова. Дело не в одной ошибке, просто тот матч не получился, вспомните еще эпизод с пенальти. Такие решения иногда надо принимать, они в итоге пойдут на пользу и этому футболисту, и всей команде. И еще раз: Литвинов – просто отменный футболист».

В «Спорт-Экспрессе» Абаскаль тоже начал с абстракции: «Причина, по которой мы не видели его после матча с «Уралом», понятна, но это не определяющее». Кому понятна причина? Да, Литвинов провалил матч с «Уралом» – дело далеко не только в третьем голе, в первом тайме Руслан регулярно обрезал, в том числе он начал атаку, которая завершилась пенальти в ворота «Спартака». Но разве Абаскаль сажает на лавку Георгия Джикию и Квинси Промеса после одного неудачного матча? Нет. А у лидеров «Спартака» накопилась уже серия серых игр. Алексис Дуарте присел после просмотра апрельского забега Баши из первого ряда? Нет, через пять дней Дуарте вышел в старте на «Ростов».

Так кому изначально понятна причина отсутствия Литвинова в старте «Спартака» после «Урала»? Ну, вероятно, кроме Абаскаля (надеюсь, ему понятна).

Гильермо назвал это «футбольной мерой, которая является частью процесса и ответственности». «Наша задача – помочь игрокам преодолеть сложные ситуации и научиться держать баланс», – говорит Абаскаль. Звучит прекрасно, только, по информации Sports.ru, Абаскаль поговорил с Литвиновым сразу после «Урала» – и все. Ни одной индивидуальной беседы за время нахождения Литвинова в запасе. Качественная помощь игроку в сложной ситуации?

Вот еще одна реплика Абаскаля по Литвинову: «Если кто-то делает ошибку и после этого не играет, что должно произойти дальше? Мы каждый раз должны брать нового игрока? Нет. Ситуации бывают разные. В этой истории есть много компонентов: принятие ошибки, ее исправление, выводы. Все было бы очень просто, если за один промах футболист садился бы на скамейку и не играл. В действительности все сложнее».

Тут мы возвращаемся с примерами Джикии (Абаскаль сказал, что Георгий умеет держать линию, хотя это одно из его слабейших качеств), Промеса и Дуарте. Почему за один плохой матч плотно присел на скамейку только Литвинов? Чем его ошибка отличается от ошибок других игроков «Спартака»? Литвинов не принял ошибку? Поэтому с ним не надо разговаривать после года постоянной игры в старте?

Тезис 6. Литвинов и Пруцев не вышли в старте на «Краснодар», потому что не выдержали бы нагрузку после кубкового матча с «Динамо»

Первый тайм кубкового матча с «Динамо» (4:1) – ярчайший всплеск «Спартака» в августе. Во многом он стал возможен благодаря середине поля: там вышли Литвинов, Данил Пруцев и Михаил Игнатов. В следующем матче против «Краснодара» (0:2) Литвинов и Пруцев не попали в старт.

«Литвинов и Пруцев просто не успели бы восстановиться к следующему матчу. Игры с «Динамо» и «Краснодаром» разделяли несколько дней, не забывайте про длинный переезд в Краснодар из-за проблем с аэропортом. Было бы большим риском ставить Литвинова и Пруцева толком без тренировок и восстановления, я не мог себе позволить такое», – ответил Абаскаль.

Составы «Спартака» на «Динамо» и «Краснодар» действительно сильно отличались: в обоих матчах в старте выходили Денисов, Игнатов и Соболев. Конечно, сразу возникает вопрос по Игнатову: почему он мог выйти два раза подряд в старте, а Литвинов или Пруцев – нет? Тем более с «Краснодаром» Игнатов занял место правого центрального полузащитника – через его зону Алонсо и Сперцян начинали атаки.

Да, Игнатов провел матч с «Динамо» не целиком – его заменили на 57-й минуте. Сюрприз-сюрприз: это была двойная замена, вместе с Игнатовым ушел и Литвинов. Полный матч отыграл только Пруцев, про которого Абаскаль еще зимой говорил: «Пруцев великолепно действует в атакующей фазе и в фазе обороны, он очень полезен, много бегает и способен играть все 90 минут, потому что ему это нужно на самом деле. Если он не отбегает свои 13 километров, придется оставлять его после матча бегать еще. А я не люблю, чтобы футболисты бегали еще после матча, поэтому решение обусловлено еще именно этим».

Внимание, это был ответ Абаскаля на вопрос «Почему Пруцев играет второй полный товарищеский матч подряд?»

Но это все частности. Причины попадания Литвинова в запас так и не ясны. Пруцев, который может отбегать 12 километров – как Медина, но гораздо дисциплинированнее без мяча и эффективнее в завязывании позиционной атаки через короткий пас, в этом сезоне РПЛ отыграл 12 минут. Один несчастный выход на замену.

Это не объяснить Кубком.

Нам это не объяснить ничем.

Абаскалю, вероятно, есть чем, но он этого не делает.

Тезис 7. Бальде и Николсон ушли – нападающие не так нужны, потому что в прошлом сезоне лучшими бомбардирами были полузащитники

«Спорт-Экспресс» затронул уходы Кейта Бальде и Шамара Николсона. Результат мы уже увидели – в матче с «Ахматом» (0:0) полчаса на позиции нападающего отбегал Михаил Игнатов.

При вопросе о количестве нападающих Абаскаль вступил в диалог с журналистами:

– Кто был лучшим бомбардиром в прошлом сезоне РПЛ?

– Малком.

– Он нападающий?

– Нет.

– Кто шел за ним?

– Промес.

– Он нападающий? Нет. Вот и ответ на ваш вопрос.

Совершенно непонятно, на какой вопрос ответил Абаскаль.

Во-первых, в «Зените» Малком играл справа, а позицию нападающего занимали Матео Кассьерра и Иван Сергеев, которые в том числе освобождали пространство для врываний Малкома и отвлекали защитников. В «Спартаке» то же самое делали Соболев и Николсон.

Во-вторых, весной «Спартак» очень много создавал за счет силового давления, которое практически невозможно без большого нападающего. При травме Соболева или его ранней замене у «Спартака» останутся варианты с переводом вперед Мартинса или одного из центральных защитников (скорее всего, Бабича, который хорош вверху).

В-третьих, в прошлом сезоне список лучших бомбардиров после Малкома и Промеса выглядел так (если убираем голы с пенальти): Кордоба, Чалов, Писарский, Соболев, Конате, Глушенков, Сергеев, Комличенко. Шесть чистых нападающих, Чалов, который способен играть на острие, а также Глушенков, игравший в атаке полсезона в «Крыльях».

Разве при ссылках на статистику не нужно использовать большую выборку?

***

Два интервью Абаскаля – большое событие, их хочется обсуждать.

Но есть одна проблема.

Интервью Sports.ru вышло с заголовком «Что происходит со «Спартаком»?».

Из двух разговоров Абаскаля мы так и не получили ответа на этот – главный – вопрос.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив, Григорий Сысоев, Алексей Даничев, Павел Лисицын; Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press