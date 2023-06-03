30 комментариев

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Зачем смотреть РПЛ в 2023 году? Колонка Дорского о хорошем

Дмитрий Андреев Дмитрий Андреев
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Ростов Ростов
Спартак Спартак
Владимир Писарский (Сычевой) Владимир Писарский (Сычевой)
Гиорги Шелия Гиорги Шелия
Руслан Литвинов Руслан Литвинов
Николай Комличенко Николай Комличенко
Густаво Мантуан Густаво Мантуан
Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Зенит Зенит
Сергей Пиняев Сергей Пиняев
Иван Сергеев Иван Сергеев
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
ЦСКА ЦСКА
Эдуард Сперцян Эдуард Сперцян
Иван Обляков Иван Обляков
Марцел Личка Марцел Личка
Артем Карпукас Артем Карпукас
Лазар Ранджелович Лазар Ранджелович
Футбол Футбол

Это был яркий сезон.

В июле 2022-го мы находились в поиске новых смыслов в РПЛ. 

Судьба чемпионской гонки решилась еще до старта сезона, когда в «Зенит» вернулись все легионеры, кроме Юри Алберто. 

Судьбу борьбы за еврокубки мы тоже понимали еще до первого тура. 

Из «Динамо» уехали Сандро Шварц, Себа Шиманьски, Фабиан Бальбуэна (а в августе и Никола Моро). «Ростов» остался с одним легионером (белорусом Александром Селявой) и приобрел разве что баллы в «РЖД Бонус». Лишь немного бодрее было в «Краснодаре»: вернулись Кайо, Кристиан Рамирес и Джон Кордоба. Немецкий проект «Локомотива» выглядел спорно почти со старта, а в 2022-м – уже совсем нелепо. Из «Спартака» сбежал тренер, не убедивший даже при победе в Кубке России, а на его место приехал человек, который должен был принимать вторую команду «Базеля».

Разве об этом мы мечтали в начале 2010-х? Разве после еврокубковых побед ЦСКА и «Зенита», покупок Халка, Акселя Витцеля, Самюэля Это’О и Виллиана, мощнейшей борьбы в РПЛ и попыток стать пятой лигой Европы может возбудить наблюдение за новой стратегией «Сочи» (приглашение яркого идейного тренера и омоложение состава) или ожидание стеночек и передач пяткой от Олега Шатова и Вячеслава Подберезкина, которые спасли «Урал» в конце прошлого сезона? 

В июне 2023-го можно четко утверждать: жизнь есть, а смыслы иногда рождаются в самых неожиданных ситуациях.

Этот сезон подарил безумный аттракцион – подсчет количества пенальти «Ростова». Вас утомили падения Николая Комличенко? Окей, но ведь Комличенко быстрее всех адаптировался к нашим судейским трактовкам.  

Этот сезон открыл классного спортивного директора – Дмитрия Андреева из «Оренбурга». Конечно, латиноамериканцев для «Оренбурга» нашли посредники (агентство Ultimate Sports, тот самый Алехандро Домингес и Игорь Корнеев), но решали после внутренней экспертизы Андреев и главный тренер Марцел Личка. Лукас Вера, Габриэль Флорентин, Джимми Марин (в первой части сезона), Брайан Мансилья (конец первой и старт второй половины чемпионата) – даже сейчас в Россию можно привозить футболистов, которые дарят море эмоций.

Этот сезон доказал, что ярчайшим игрокам нужен тренер, который не загоняет их в жесткие рамки – и это снова про «Оренбург». Личка не отступал от атакующего стиля даже в матчах против топов – и получал 1:4 от «Спартака», 1:5 от «Локомотива» и сокрушительные 0:8 от «Зенита». Если вы будете вспоминать «Оренбург»-2022/23, в первую очередь перед глазами пролетят эти поражения или ураганные победы (например, 5:1 против «Краснодара», 2:0 со «Спартаком») и огромное количество моментов в каждом матче?

Этот сезон долбанул по голове: нельзя ориентироваться только на бэкграунд. И тренер, переведенный во вторую команду «Базеля», может оказаться очень интересным. Гильермо Абаскаль сначала поразил лигу спартаковским ромбом (наконец-то), затем оперативно среагировал на адаптацию к нему – и успешно перевел «Спартак» на 4-3-3. Вторая часть сезона получилась скомканной, но и здесь было нескучно: постоянная ротация, изменения схемы и функций игроков

Этот сезон раскрыл новые имена. Порой они потухали еще быстрее, чем зажигались, но все равно Владимир Сычевой-Писарский, Алексей Каштанов и Лазар Ранджелович – уже в истории. 

Этот сезон заставил по-новому посмотреть или привел к новому статусу тех, кого мы уже знали. Руслан Литвинов трансформировался в лидера «Спартака». Артем Карпукас не только сохранил место в старте «Локомотива», но и захватил лидерство по количеству отборов в РПЛ. Федор Чалов вернулся в основу ЦСКА, побил личный бомбардирский рекорд (17 голов против 15 в сезоне-2018/19) и освоил позицию инсайда. Иван Обляков – мегагерой весны, который передвинулся с левого фланга ближе к атаке и позволил ЦСКА стать фаворитом серебряной гонки. Эдуард Сперцян – уже настоящий лидер «Краснодара», эффективен и в розыгрыше, и в завершении. Гиорги Шелия впервые провел сезон без заметных спадов, а на финише вообще стал одним из самых надежных вратарей лиги. Сергей Пиняев получил твердое место в старте сначала «Крыльев Советов», а затем и «Локомотива» и восхитил скоростным дриблингом.

В этом сезоне мы наблюдали за несколькими интригующими гонками:

– Малкома (и немножко – Квинси Промеса) – за бомбардирским рекордом Олега Веретенникова (23 против 25),

– ЦСКА, «Спартака» и «Ростова» – за вторым местом,

– соперников «Урала» за Юрием Газинским на дальней штанге при угловых,

– качества игры «Факела» – за отдачей воронежских болельщиков,

– Алексиса Дуарте – за Жоау Баши,

– «Торпедо» и «Химок» – за здравым смыслом.

Смыслы находились даже в «Зените», который выдал рекордный первый круг: вторая звезда (этот рекорд скорее внутренний), рекорд лиги по пропущенным голам (14 у «Локомотива»-2002 – не побили) и выходы Ивана Сергеева и Густаво Мантуана на замену. 

Мы увидели самый результативный сезон в истории РПЛ – 3,06 гола в среднем за матч (до этого никогда не было даже 2,70). Можно бесконечно говорить о влиянии такого же бесконечного количества пенальти и упавшем качестве защитников (оба аргумента справедливы), но разве этот сезон получился неинтересным или безэмоциональным?

Пожалуй, в этом сезоне бессмысленными были только решения ЭСК РФС – органа, которому никто не доверяет. 

Но мы верим, что в следующем году что-то изменится.

Главное – РПЛ жива. 

Телеграм-канал Дорского

Все о призовых в РПЛ. За какие деньги борьба в последнем туре? 

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин, Сергей Пивоваров, Алексей Филиппов, Алексей Филиппов, Алексей Даничев

30 комментариев

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george1991
Хорошие доводы, но нет. Уровень футбола упал из-за отъезда сильнейших, мотивации бороться кроме как за 1е место нет, как и самой интриги за это 1е место нет (т.к. Зенит с отрывом лучшая команда в лиге). Болельщиков на трибуне нет из-за фан-айди, что влияет на унылую атмосферу на стадионах. Сейчас добавим крымские клубы в наши лиги и нас исключат из ФИФА совсем. С футболом в стране будет только хуже и безнадежнее.

Извините, что не смог написать что-либо позитивное, но игнорировать что происходит со страной за последние полтора года и "искать позитив, когда живёшь в каждый-день-увеличвающейся жопе" это садомазохизм.
+45
-15
+30
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saintveles
Болельщик Зенита нашел несколько причин смотреть РПЛ)
+27
-7
+20
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FilinMD
Ответ saintveles
Болельщик Зенита нашел несколько причин смотреть РПЛ)
Здесь безотносительно предпочтений, лига жива, это так. Есть интересные матчи, есть интрига)
+21
-7
+14
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igls54
А почему про "позитив" от фануйди ни слова. Ведь безопаснее же стало на стадионах😭
+16
-3
+13
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Кирилл Голивец
Еще и молодежь типа Коваленко и Мелехина кажется посильнее поколения Базелюков-Канунниковых. Не говоря про Захаряна и Пиняева.
+12
-2
+10
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Vladimir Ilyushkin
как хорошо, что я его не смотрел. а наслаждался АПЛ. За РПЛ! не чокаясь.
Здесь тогда что делаешь? Я практически не смотрел АПЛ, поэтому ни одного моего коммента нет на ветке АПЛ.
+11
-3
+8
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2vdhrvmmzf
Ответ FilinMD
Здесь безотносительно предпочтений, лига жива, это так. Есть интересные матчи, есть интрига)
Интересные матчи и интрига есть и в фнл2
+7
0
+7
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Igor Pivovarov
Вообще за год соревнований и 30 туров обязательно что-то происходит. Это еще древнегреческий философ Анаксимандр утверждал Дорский лишь пританцовывая "все хорошо, прекрасная маркиза", повторил этот тезис.

Спасибо автору за то, что обошелся без "только выиграли". в это непростое время это уже большой шаг в сторону объективности.
+7
-4
+3
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Igor Pivovarov
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Здесь тогда что делаешь? Я практически не смотрел АПЛ, поэтому ни одного моего коммента нет на ветке АПЛ.
А я недавно в материале про Боруссию видел коммент, что Лондон - это Лон на Дону. Как тебе такое, Алексеич? Теперь всё сходится?
+3
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TravenS
Ответ igls54
А почему про "позитив" от фануйди ни слова. Ведь безопаснее же стало на стадионах😭
Позитив-то есть) те, кому билеты бесплатно достались, полагаю рады этому. Взять тех же студентов — ляпота ж)
+3
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-DF-
Наша Лига Автобусов наконец-то перестала быть таковой. Нет, команды играющие строго "от заду" остались, но их стало радикально меньше, чем в послебердыевские времена.
Ну и еще один большой плюс - ушли из Лиги никому особо не интересные очередные московские (сколько же их?!) Торпедо и Химки, а вместо них зашли Рубин и Балтика, за последнюю особенно рад.
+3
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Vaksinator
Ответ Vladimir Ilyushkin
как хорошо, что я его не смотрел. а наслаждался АПЛ. За РПЛ! не чокаясь.
ну и нахер ты сюда пришёл, англичанин?
+2
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Макинтош Шевченко
жизнь продолжается и нам с этим жить! Не самая плохая жизнь-из трудностей, что сегодня смотреть?) финал кубка или развязку в рпл?))
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Мистер Блин
незачем его смотреть. дно из дна. одни бабки остались в глазах футболистов и хамское поведение, один зенитовец Медведеву за бабки прям на поле показывает, спвртаковец за интимные места себя хватает. позорище. вспоминаю футбол даже 90-х , вот это было рубилово, нулевые , вот это был футбол. а сейчас.....междучобойчик, чтобы распилить(
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Юрий Кузнецов
Сначала само как то прочиталось "клиника Дорского"
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garp
Плюсанул потому что Дорский.
Но на самом деле всё плохо, и будет ещё хуже. Страна села в тазик и понеслась вниз по эскалатору, 9 десятых ещё впереди.
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Михаил Дворников
Прочитал статью и главный вывод для себя: не за чем смотреть, если ты - нейтральный болельщик
Если ты болел за какую-то команду, то смысла переставать смотреть тоже нет, эмоциональные качели по ходу сезона, непредсказуемость результатов и прочие плюшки на месте
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Владимир Молявин
Спасибо за статью. Интересная у нас лига.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Igor Pivovarov
А я недавно в материале про Боруссию видел коммент, что Лондон - это Лон на Дону. Как тебе такое, Алексеич? Теперь всё сходится?
Дробь: числитель 64, знаменатель 16. Шестёрки сокращаем, остаётся 4 делить на 1. Ответ 4. Это про "всё сходится".
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Igor Pivovarov
Ответ george1991
Хорошие доводы, но нет. Уровень футбола упал из-за отъезда сильнейших, мотивации бороться кроме как за 1е место нет, как и самой интриги за это 1е место нет (т.к. Зенит с отрывом лучшая команда в лиге). Болельщиков на трибуне нет из-за фан-айди, что влияет на унылую атмосферу на стадионах. Сейчас добавим крымские клубы в наши лиги и нас исключат из ФИФА совсем. С футболом в стране будет только хуже и безнадежнее. Извините, что не смог написать что-либо позитивное, но игнорировать что происходит со страной за последние полтора года и "искать позитив, когда живёшь в каждый-день-увеличвающейся жопе" это садомазохизм.
Всё так. Но положение обязывает.
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Igor Pivovarov
Ответ Доктор Броманталь
« Сейчас добавим крымские клубы в наши лиги и нас исключат из ФИФА совсем». Когда английские клубы отстраняли на пять лет такого нытья не было. Они сделали выводы и потратили время на то чтобы сделать свой футбол значительно лучше.
Следил за нытьем тогда в Англии?
Говорят еще когда гуси спасли Рим, такого нытья среди варваров не было. Они сделали выводы и вернулись. Внесли поправки, я бы даже сказал.
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Gans_hi
Ответ george1991
Хорошие доводы, но нет. Уровень футбола упал из-за отъезда сильнейших, мотивации бороться кроме как за 1е место нет, как и самой интриги за это 1е место нет (т.к. Зенит с отрывом лучшая команда в лиге). Болельщиков на трибуне нет из-за фан-айди, что влияет на унылую атмосферу на стадионах. Сейчас добавим крымские клубы в наши лиги и нас исключат из ФИФА совсем. С футболом в стране будет только хуже и безнадежнее. Извините, что не смог написать что-либо позитивное, но игнорировать что происходит со страной за последние полтора года и "искать позитив, когда живёшь в каждый-день-увеличвающейся жопе" это садомазохизм.
В США клубы играют без ЕК, в своей Лиге. Да там даже клубы не вылетают, зачем эти глупые американцы ходят вообще на спорт? Вообще мне нет разницы на эти ЕК, я как болел за клуб будучи ребенком когда он играл в пердиве, так же и сейчас и буду дальше.
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Макинтош Шевченко
Ответ Доктор Броманталь
« Сейчас добавим крымские клубы в наши лиги и нас исключат из ФИФА совсем». Когда английские клубы отстраняли на пять лет такого нытья не было. Они сделали выводы и потратили время на то чтобы сделать свой футбол значительно лучше.
Сайт позиционирует политику сороса, а адепты недостраны накручивают минусы!
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