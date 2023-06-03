30 комментариев

Это был яркий сезон.

В июле 2022-го мы находились в поиске новых смыслов в РПЛ.

Судьба чемпионской гонки решилась еще до старта сезона, когда в «Зенит» вернулись все легионеры, кроме Юри Алберто.

Судьбу борьбы за еврокубки мы тоже понимали еще до первого тура.

Из «Динамо» уехали Сандро Шварц, Себа Шиманьски, Фабиан Бальбуэна (а в августе и Никола Моро). «Ростов» остался с одним легионером (белорусом Александром Селявой) и приобрел разве что баллы в «РЖД Бонус». Лишь немного бодрее было в «Краснодаре»: вернулись Кайо, Кристиан Рамирес и Джон Кордоба. Немецкий проект «Локомотива» выглядел спорно почти со старта, а в 2022-м – уже совсем нелепо. Из «Спартака» сбежал тренер, не убедивший даже при победе в Кубке России, а на его место приехал человек, который должен был принимать вторую команду «Базеля».

Разве об этом мы мечтали в начале 2010-х? Разве после еврокубковых побед ЦСКА и «Зенита», покупок Халка, Акселя Витцеля, Самюэля Это’О и Виллиана, мощнейшей борьбы в РПЛ и попыток стать пятой лигой Европы может возбудить наблюдение за новой стратегией «Сочи» (приглашение яркого идейного тренера и омоложение состава) или ожидание стеночек и передач пяткой от Олега Шатова и Вячеслава Подберезкина, которые спасли «Урал» в конце прошлого сезона?

В июне 2023-го можно четко утверждать: жизнь есть, а смыслы иногда рождаются в самых неожиданных ситуациях.

Этот сезон подарил безумный аттракцион – подсчет количества пенальти «Ростова». Вас утомили падения Николая Комличенко? Окей, но ведь Комличенко быстрее всех адаптировался к нашим судейским трактовкам.

Этот сезон открыл классного спортивного директора – Дмитрия Андреева из «Оренбурга». Конечно, латиноамериканцев для «Оренбурга» нашли посредники (агентство Ultimate Sports, тот самый Алехандро Домингес и Игорь Корнеев), но решали после внутренней экспертизы Андреев и главный тренер Марцел Личка. Лукас Вера, Габриэль Флорентин, Джимми Марин (в первой части сезона), Брайан Мансилья (конец первой и старт второй половины чемпионата) – даже сейчас в Россию можно привозить футболистов, которые дарят море эмоций.

Этот сезон доказал, что ярчайшим игрокам нужен тренер, который не загоняет их в жесткие рамки – и это снова про «Оренбург». Личка не отступал от атакующего стиля даже в матчах против топов – и получал 1:4 от «Спартака», 1:5 от «Локомотива» и сокрушительные 0:8 от «Зенита». Если вы будете вспоминать «Оренбург»-2022/23, в первую очередь перед глазами пролетят эти поражения или ураганные победы (например, 5:1 против «Краснодара», 2:0 со «Спартаком») и огромное количество моментов в каждом матче?

Этот сезон долбанул по голове: нельзя ориентироваться только на бэкграунд. И тренер, переведенный во вторую команду «Базеля», может оказаться очень интересным. Гильермо Абаскаль сначала поразил лигу спартаковским ромбом (наконец-то), затем оперативно среагировал на адаптацию к нему – и успешно перевел «Спартак» на 4-3-3. Вторая часть сезона получилась скомканной, но и здесь было нескучно: постоянная ротация, изменения схемы и функций игроков.

Этот сезон раскрыл новые имена. Порой они потухали еще быстрее, чем зажигались, но все равно Владимир Сычевой-Писарский, Алексей Каштанов и Лазар Ранджелович – уже в истории.

Этот сезон заставил по-новому посмотреть или привел к новому статусу тех, кого мы уже знали. Руслан Литвинов трансформировался в лидера «Спартака». Артем Карпукас не только сохранил место в старте «Локомотива», но и захватил лидерство по количеству отборов в РПЛ. Федор Чалов вернулся в основу ЦСКА, побил личный бомбардирский рекорд (17 голов против 15 в сезоне-2018/19) и освоил позицию инсайда. Иван Обляков – мегагерой весны, который передвинулся с левого фланга ближе к атаке и позволил ЦСКА стать фаворитом серебряной гонки. Эдуард Сперцян – уже настоящий лидер «Краснодара», эффективен и в розыгрыше, и в завершении. Гиорги Шелия впервые провел сезон без заметных спадов, а на финише вообще стал одним из самых надежных вратарей лиги. Сергей Пиняев получил твердое место в старте сначала «Крыльев Советов», а затем и «Локомотива» и восхитил скоростным дриблингом.

В этом сезоне мы наблюдали за несколькими интригующими гонками:

– Малкома (и немножко – Квинси Промеса) – за бомбардирским рекордом Олега Веретенникова (23 против 25),

– ЦСКА, «Спартака» и «Ростова» – за вторым местом,

– соперников «Урала» за Юрием Газинским на дальней штанге при угловых,

– качества игры «Факела» – за отдачей воронежских болельщиков,

– Алексиса Дуарте – за Жоау Баши,

– «Торпедо» и «Химок» – за здравым смыслом.

Смыслы находились даже в «Зените», который выдал рекордный первый круг: вторая звезда (этот рекорд скорее внутренний), рекорд лиги по пропущенным голам (14 у «Локомотива»-2002 – не побили) и выходы Ивана Сергеева и Густаво Мантуана на замену.

Мы увидели самый результативный сезон в истории РПЛ – 3,06 гола в среднем за матч (до этого никогда не было даже 2,70). Можно бесконечно говорить о влиянии такого же бесконечного количества пенальти и упавшем качестве защитников (оба аргумента справедливы), но разве этот сезон получился неинтересным или безэмоциональным?

Пожалуй, в этом сезоне бессмысленными были только решения ЭСК РФС – органа, которому никто не доверяет.

Но мы верим, что в следующем году что-то изменится.

Главное – РПЛ жива.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин, Сергей Пивоваров, Алексей Филиппов, Алексей Филиппов, Алексей Даничев