15 комментариев

Open the Doors
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Кажется, «Спартаку» вредят бесконечные смены схемы и усложнения Абаскаля

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Данил Пруцев Данил Пруцев
Алексис Дуарте
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Колонка Дорского.

В конце апреля 2023-го сложно представить, что в сентябре я писал о предсказуемости «Спартака».

На старте сезона эта предсказуемость была скорее позитивом: «Спартак» выходил с ромбом в полузащите, все ротации (например, уход Промеса в глубину с Зобниным, отвечающим в таких ситуациях за ширину) были отлажены. Через полтора месяца соперники начали привыкать и пользоваться недостатками ромба – так «Зенит» разорвал правый фланг «Спартака». 

Абаскаль нашел решение в 4-3-3, при этом он сохранил некоторые ротации ромба и добавил интересные решения под конкретные матчи (так осенью мы впервые увидели Соболева на позиции крайнего нападающего). 

Зимой казалось, что 4-3-3 останутся главной расстановкой «Спартака» во второй части сезона – и на флангах мы можем увидеть как, например, Соболева, так и Игнатова. То есть в рамках базовой расстановки «Спартак» мог по-разному атаковать в зависимости от состава, что делало игру вариативнее.

Чемпионат вернулся. В начале весенней части сезона можно было упрощать игру из-за качества поля на «Открытии» вне зависимости от схемы – так полетели длинные забросы на Соболева от центра поля, выросло количество кроссов, делались замены под силовое давление в чужой штрафной. А в последние недели в «Спартаке» творится полный хаос.

Переход на 4-4-2 («Ахмат»), движение от ромба при обороне к классическим 4-4-2 по ходу первого тайма с «Динамо», полноценный ромб против «Торпедо», три центральных защитника против «Краснодара» (впервые со старта в РПЛ при Абаскале).

И это просто перечисление расстановок «Спартака» в последних матчах. В каждой из них один игрок может быть наделен разными функциями даже в двух играх. 

Конечно, это очень непросто – мы это наблюдаем на примере Дуарте. Или другая история: Тавареш способен исполнять роль ложного крайнего защитника, но тогда встает вопрос командного взаимодействия и перемещений и кого-то в его номинальную зону, и игрока из середины поля

.  

В первом тайме против «Краснодара» при прессинге на Рамиреса мог выдвигаться Пруцев – тогда «Спартак» оборонялся в пятерке защитников. Если выдвигался Тавареш, Дуарте уходил ближе к флангу к Батчи, а Чернов переключался на Кордобу. Во втором тайме на поле не было Пруцева – на его месте играл Игнатов, который не способен давать такой же беговой объем. Теперь на Рамиреса выдвигался только Тавареш – и Дуарте был вынужден постоянно тусоваться около Баши. 

Против «Ростова» «Спартак» имел фактически три расстановки в трех фазах. При давлении на чужой половине Денисов и Тавареш выдвигались на крайних защитников «Ростова», если это делал только Денисов, «Спартак» образовывал ромб с Даниилом в роли правой восьмерки. При переходе «Ростова» в длительную позиционную атаку Денисов садился правым защитником – там уже была классическая пятерка. При атаке «Спартака», естественно, Денисов снова поднимался, но уже шире – к флангу часто отходил и Дуарте. На этом же краю часто оказывался Игнатов, а слева за ширину отвечал Промес. 

Маслов в центре поля (никогда там не играл на серьезном уровне) и на месте левого центрального защитника, Мартинс – единственная шестерка (никогда не играл в этой роли при Абаскале) – много-много вопросов.

Окей, против «Краснодара» Абаскаль не мог рассчитывать на двух основных игроков центра поля из-за дисквалификаций (Литвинов и Мартинс), а Зобнин был не готов на 90 минут. Но против «Ростова» Абаскалю были доступны все. 

Все равно получили неожиданный состав, большие роли игроков, которые, кажется, к этому не совсем готовы (Дуарте и Денисов) и отсутствие хотя бы двух игроков в середине, способных двигать мяч за счет передач. Мартинс и Зобнин точно не про это, а Игнатова как раз постоянно двигают с места на место – это не способствует стабильной качественной игре.

Зачем столько перемен?  

Разве что для подтверждения осеннего тезиса о тактическом хамелеоне. 

Телеграм-канал Дорского

«Спартак» тащит матчи на характере, но игра конкретно сломалась

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

15 комментариев

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Геннадий Тёкин
Началось...
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SergLuga
Спартаку не хватает качественных игроков. И нефиг тут простыню писать
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Никита Самарин
Спартак весной больше разочаровывает😞, начинали реально круто (игры с Локо на кубок), большая заменяемость игроков, которые походу атаки могли оказаться на неожиданных позициях (основные проблемы были в защите, которые Абаскаль пытается решить за счёт количества защитников, но пока получается не очень), а пришли к тому, чем заканчивали при Ваноли.
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Фантом
Я бы сказал, что это видимые проявления постоянного латания тришкиного кафтана, в котором тренер в общем-то не виноват.

Абаскаль работает с очень предсказуемыми игроками, умеющими делать достаточно хорошо только что-нибудь одно (а то и ничего вообще), из этой общей массы выбивается разве что Промес (и, возможно, Литвинов - хотя скорее в перспективе). В результате любая тактическая находка становится одноразовой: через матч-два более-менее сильные соперники успевают разобраться, что к чему, и находят противоядие. Приходится придумывать следующую находку, а фантазия не безгранична, да и ошибки периодически случаются (ибо не ошибается только тот, кто ничего не делает).

По факту, конечно, клуб с таким бюджетом и амбициями должен бы иметь хотя бы несколько игроков, которые либо в состоянии переучиваться, либо их основной козырь настолько хорош, что соперникам просто нечего ему противопоставить. Но таких Абаскалю не купили.
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9черное
Ответ SergLuga
Спартаку не хватает качественных игроков. И нефиг тут простыню писать
Ростову это расскажи, который выше идет. Там игроки прям качественнее. Или Оренбургу, который ваш СМ возил как хотел. Там прям тоже качество, да?
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kbvetal
Не в защиту решений Абаскаля, но разве все эти движения начались не после того, как после зимнего перерыва начались сложности с набором очков?
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Роман Морев
Витя очевидно уже даёт понять,что летом хочет уйти.Бережётся.Жаль..Но,жизнь продолжается..
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DoozBoo
Ответ Данко Лазович
что говорит о том, что у тренера нет четко выстроенной идеи, а исполнители не подходят для реализации фантазий этого рыжего бегуна в туалет)
Оу…Специалисты по бегу в туалет с болот подтянулись. Продолжайте держать в курсе. Ваше мнение очень важно…
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Данко Лазович
Ответ Максим Фролов
Как же эти некачественные игроки вышли из группы в ЛЧ с Наполи, Лестером и Легией и выиграли кубок России, а сейчас борются за второе место?
вышли из ЛЕ, во-первых, во-вторых заняли 10 место в чемпионате.
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ZarvuR2020
Ответ SergLuga
Спартаку не хватает качественных игроков. И нефиг тут простыню писать
Зато у Ростова который выше их полным полно...
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