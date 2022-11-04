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Лучшие игроки РПЛ в октябре: Чалов, Сычевой, Малком, трио из «Урала» и дебют Пиняева в топе

Лазар Ранджелович Лазар Ранджелович
Юрий Газинский Юрий Газинский
Спартак Спартак
Оренбург Оренбург
Зенит Зенит
Сесар Флорентин Сесар Флорентин
Ахмат Ахмат
Алексей Каштанов
Дуглас Сантос Дуглас Сантос
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ЦСКА ЦСКА
Динамо Москва Динамо Москва
Владимир Сычевой Владимир Сычевой
Квинси Промес Квинси Промес
Малком Малком
Урал Урал
Сергей Пиняев Сергей Пиняев
Иван Олейников
Далер Кузяев Далер Кузяев
Арсен Захарян Арсен Захарян
Виллиан да Силва Роша
Вендел Вендел
Крылья Советов Крылья Советов
Федор Чалов Федор Чалов
Футбол Футбол

Ежемесячный рейтинг от Дорского.

Привет! Октябрь остался позади – время для традиционного рейтинга лучших игроков РПЛ от Александра Дорского.

Июльский топ-15 вы можете посмотреть здесь, августовский – здесь, сентябрьский – здесь. Напоминаем: за 15-е место игрок получает одно очко, 14-е – два, 13-е – три и так далее. В конце сезона посчитаем общее количество очков у номинантов, число их попаданий в топ-15 и выберем лучшего игрока чемпионата.

Конечно, выработать объективные критерии для определения лучших тяжело, поэтому обязательно пишите в комментариях с чем вы категорически не согласны. 

 

Телеграм-канал Дорского

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