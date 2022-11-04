Лучшие игроки РПЛ в октябре: Чалов, Сычевой, Малком, трио из «Урала» и дебют Пиняева в топе

Ежемесячный рейтинг от Дорского.

Привет! Октябрь остался позади – время для традиционного рейтинга лучших игроков РПЛ от Александра Дорского.

Июльский топ-15 вы можете посмотреть здесь, августовский – здесь, сентябрьский – здесь. Напоминаем: за 15-е место игрок получает одно очко, 14-е – два, 13-е – три и так далее. В конце сезона посчитаем общее количество очков у номинантов, число их попаданий в топ-15 и выберем лучшего игрока чемпионата.

Конечно, выработать объективные критерии для определения лучших тяжело, поэтому обязательно пишите в комментариях с чем вы категорически не согласны.