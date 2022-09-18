Где обещанная гибкость? Чем Умяров заслужил столько доверия? Почему не выходит Пруцев? Главные вопросы Абаскалю

Задает Дорский.

Резвый старт «Спартака» при Гильермо Абаскале – возможно, ярчайшее событие начала российского сезона. После разгрома от «Зенита» в Суперкубке России (0:4) «Спартак» в меньшинстве ушел от поражения в Грозном (1:1), а затем выдал четырехматчевую победную серию.

Итог: лучший старт в клубной истории. Но в последний месяц «Спартак» притормозил: поражения от «Динамо» (0:1), «Зенита» (1:2) и «Ростова» (2:4) и разгром «Факела» с двумя голами после 90-й минуты (4:1).

В четверг москвичи снова обыграли «Факел» – на этот раз в Кубке, но вряд ли этот матч стоит рассматривать всерьез из-за ротации (хотя тоже было интересно – впервые при Абаскале сыграли в три центральных защитника). Поэтому вопросы к тренеру остались – очень интересно, даст ли матч против «Локомотива» ответ хотя бы на один из них.

Важно: в целом Абаскаль пока производит хорошее впечатление, а вопросы ниже – не наезд на тренера, а скорее размышления по поводу последних неудач «Спартака».

Абаскаль говорит, что «Спартак» должен стать тактическим хамелеоном. Разве есть серьезные попытки?

За три месяца в России Абаскаль дал одно большое интервью – клубному сайту. В нем тренер говорил о тактической гибкости: «Иногда, отдавая мяч сопернику, ты вынуждаешь его больше раскрываться, получаешь больше пространства. Поэтому порой владение соперника можно обратить в свою пользу – грамотно выстроить оборону, забрать мяч и быстро наказать атакой. Но все зависит от соперника, поэтому хорошая команда должна уметь быть хамелеоном».

Пока «Спартак» – точно не хамелеон.

Против «Ахмата» (1:1) стартовали с 4-3-3 (попытка совместить в старте Квинси Промеса и Антона Зиньковского), в первом тайме с «Краснодаром» (4:1) и в кубковой игре с «Крыльями» (1:0) при позиционной обороне выстраивались в классические 4-4-2, в матче с «Сочи» отдали мяч сопернику, чтобы убегать в быстрые отрывы.

Вроде бы не так однообразно, но все равно «Спартак» кажется слишком предсказуемым. В интервью Sports.ru бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко рассказывал о плане на матч с командой Абаскаля: «Спартак» играет в очень понятный футбол, мне кажется, им нужно будет добавлять в вариативности. Они действуют по шаблону во всех фазах игры, но это сложные и интересные шаблоны.

Джикия взаимодействует с Хлусевичем, который поднимается высоко, Зобнин занимает позицию в полуфланге, Промес часто находится в этой же зоне в атаке. Если Зобнин уходит в край, Промес открывается в полуфланге и вяжет игру, а Игнатов поднимается на место Квинси. Если атака затормаживается, идет передача на Соболева под сброс или диагональ на Мартинса, который, как правило, делает пас в штрафную.

Мы старались направить их атаки в правый фланг, контролировали середину. Если Умяров принимает там мяч, часто играет влево – на Зобнина или Промеса».

Статистика полностью подтверждает мнение Василенко – «Спартак» проводит 40% атак через левый фланг (первое место в РПЛ вместе с «Факелом»). Промес, Даниил Хлусевич и Роман Зобнин – явные лидеры по количеству передач в штрафную (100, 42 и 35, на четвертом месте Зиньковский с 18).

За исключением матча с «Сочи», «Спартак» серьезно не подстраивался под соперника и в части обороны. Самый яркий провал случился в игре с «Зенитом», когда команда Семака уничтожила правый фланг «Спартака».

Левый край – самое сильное место «Зенита», где атакуют Дуглас Сантос, Вендел, Клаудиньо (против «Спартака» вышел на замену), Андрей Мостовой, туда же смещается даже Малком. Абаскаль вообще никак не учел эту особенность соперника. В итоге Дуглас и Мостовой провели очень яркий матч – бразилец отдал 4 передачи под удар с игры (второй результат за четыре сезона в России), а Мостовой нанес 8 ударов (лучший результат в карьере).

Конечно, Даниил Денисов катастрофически действовал при смещениях Мостового с края в центр под удар с правой ноги, но проблемы «Спартака» были системными. Часто Денисов оказывался 1-в-2 – правый центральный полузащитник Кристофер Мартинс не успевал либо возвращаться назад, либо закрывать ширину (когда «Зенит» менял направление атаки).

Абаскаль ничего не поменял даже сразу после перерыва, хотя разрыв правого фланга «Спартака» был очевиден.

В матче с «Зенитом» «Спартак» допустил 23 удара – больше с сезона-2012/13 было лишь в двух матчах. 16 допущенных ударов из штрафной – больше за десять лет было только однажды.

Как Абаскаль выбирает игроков в центр поля?

Я далек от истерии по Наилю Умярову – безусловно, он провалил старт сезона, но в прошлом у него были удачные отрезки в «Спартаке» (к сожалению, таким может похвастаться не каждый игрок москвичей).

При Абаскале Умяров допускает ошибки (чаще всего – обрезы) в матчах разного уровня напряжения. Только дистанция покажет их причины: плохая форма и тяжелая адаптация к новой роли или принципиальная неспособность играть на позиции шестерки в ромбе. Пока же почти безграничное доверие Абаскаля к Наилю удивляет.

Умяров выходил в старте в семи матчах. Только в одном (последний – с «Ростовом») Абаскаль не мог вместе выпустить с первых минут Никиту Чернова, Георгия Джикию и Руслана Литвинова. Джикия – лидер, Литвинов – один из лучших игроков «Спартака» на старте сезона (точно лучший – среди тех, кто выходил в центре обороны), Чернов реже Умярова допускает явные ошибки.

Второй мини-вопрос по середине поля – почему так мало играет Данил Пруцева? Он еще ни разу не появлялся с первых минут в РПЛ при Абаскале. В лиге Пруцев выходил на замену правой восьмеркой, в Кубке появлялся в старте ближе к левому краю и в паре опорных вместе с Романом Зобниным. Когда Зиньковский получил травму, Абаскаль перечислял игроков, которые могут закрыть позицию десятки: «Игнатов, Мартинс и Пруцев».

Очевидно, Абаскаль вообще не видит в Пруцеве шестерку в ромбе. У Гильермо никогда не спрашивали о причинах такого решения – возможно, дело в физических данных. О них в интервью Sports.ru говорил главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин: «Конечно, Пруцев знает, как отбирать мяч, но в единоборствах против крупных футболистов ему непросто».

Окей, Пруцев – не шестерка, но почему он не получил место в старте даже после травмы Мартинса? В матче с «Ростовом» Абаскалю пришлось делать три перестановки из-за отсутствия Криса: Денисов перешел с правого фланга обороны на место правой восьмерки, Хлусевич передвинулся с левого края защиты на правый, а Рыбус получил место в старте.

Учитывая количество перестановок, нынешнюю форму Рыбуса, не слишком удачные матчи Денисова на месте правой восьмерки, а также абсолютно нормальные выходы Пруцева на замену, не логичнее было бы просто отдать Данилу место Мартинса?

Абаскаль сравнил начало матчей против «Зенита» и «Ростова», рассказав о преимуществе в эти отрезки. Серьезно?

«Игра разбилась на две части. Первая – до нашего гола, когда все было нормально, и вторая – после забитого мяча, когда все пошло не так, как нужно. Первые 15 минут игра нам давалась, мы хорошо проходили соперника. «Зенит» оборонялся в среднем блоке и тоже старался адаптироваться под нашу игру. Однако после гола Соболева все поменялось, и нам нужно было обороняться низко, чтобы появлялось пространство за спинами соперников», – сказал Абаскаль после матча с «Зенитом».

Это тренерская реакция сразу после игры. Конечно, она может быть эмоциональной, все детали дает спокойный просмотр технической записи. Но, видимо, мнение Абаскаля не изменилось, потому что после поражения от «Ростова» он выдал такое:

«Он получился во многом схожим с предыдущей игрой против «Зенита», когда мы повели в счете, владели преимуществом, контролировали мяч и игру, создавали много моментов, но, тем не менее, не смогли закрепить успех».

Матчи с «Зенитом» и «Ростовом» действительно в чем-то похожи – «Спартак» выходил вперед до 25-й минуты. Но, кажется, это единственное, что их связывает.

«Спартак» не доминировал ни на одном из отрезков матча с «Зенитом» – вера Абаскаля в это даже спустя неделю после игры поражает. Против «Ростова», наоборот, «Спартак» был хорош на старте матче – прессинговал и был конкретнее в финальной стадии (два фактора сошлись в голе Промеса). Да, после 2:4 и ужасных индивидуальных ошибок во втором тайме немного странно слышать о хорошем стартовом отрезке, но в Ростове посыл Абаскаля был понятен и даже справедлив.

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Конечно, это не все вопросы к Абаскалю по первым десяти турам. Например, в конце матча с «Ростовом» удивило, что левша Леон Классен играл на позиции правого защитника, а правша Хлусевич – левого, но это уже совсем детали.

Несмотря на три поражения в четырех матчах, «Спартак» – по-прежнему среди лидеров, отставание от второго места – всего четыре очка. У «Спартака» никуда не исчезли кадровые проблемы на флангах обороны (по сути, вообще нет ни одного игрока, соответствующего уровню крайнего защитника в четверке для команды из топ-3), зато добавились трудности с травмами (выбыли Мозес, Зиньковский, Литвинов и Мартинс).

Но даже в таких условиях кажется, что в последний месяц Абаскаль мог выжать большее – хотя бы по качеству игры.

Хочется верить, что идея о тактическом хамелеоне еще не умерла.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф, Сергей Пивоваров