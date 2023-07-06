Артем Буторин – о первом сезоне без сэра Алекса.

«Манчестер Юнайтед» играет в футбол без Алекса Фергюсона уже 10 лет. Новая эпоха началась в сезоне-2013/14, когда великого шотландца заменил другой, казавшийся перспективным.

Тогда игроки дрались между собой, ссорились из-за картошки фри и управляли новым тренером. Дэвид Мойес обновил кучу антирекордов, назвал футболистов девчонками и полностью потерял раздевалку.

Такой была первая кампания «Юнайтед» без сэра Алекса.

Мойес был не первым выбором «МЮ». Сначала пытались заманить Гвардиолу и Моуринью

Сейчас, спустя 10 лет после ухода Фергюсона, мы знаем, чем закончились его попытки передать власть в клубе. А еще знаем, как стремительно принималось важнейшее решение: 8 мая Ферги объявил о выходе на пенсию, а уже 9-го «МЮ» объявил, что преемником легендарного шотландца станет Дэвид Мойес.

Появилась иллюзия безальтернативного выбора – будто других вариантов и не существовало. Они все-таки были.

Сэр Алекс рассматривал несколько кандидатур. Например, Юргена Клоппа – но уже в «МЮ» решили, что немец не бросит «Боруссию». На «Олд Траффорд» хотели и Пепа Гвардиолу. Такое вариант подтверждает инсайд журналиста El Pais Диего Торреса из книги про Моуринью. «Жозе Мендешу уже осенью 2012-го сказали, что первым вариантом Фергюсона будет Пеп Гвардиола. Ему объяснили причины, почему у Моуринью ничего не получится. Жозе не занимается клубной политикой, он занимается политикой Жозе», – писал Торрес.

Дальше журналист поведал историю о слезах Моуринью, который всерьез рассчитывал заменить Фергюсона на «Олд Траффорд».

«Моуринью… он думал, что Фергюсон был не только его союзником, но и другом, даже крестным отцом. Он был уверен, что их связывало подлинное доверие. Когда Моуринью узнал, что Фергюсон выбрал Мойеса, он был ужасно подавлен.

Моуринью постоянно звонил агентам из Gestifute, которым заправлял Мендеш. Его собеседники слышали, как громко он рыдал. Самый авторитетный клиент агентства был раздавлен», – добавил Торрес.

Еще он утверждал, что после назначения Мойеса Моуринью провел бессонную ночь в отеле Мадрида Sheraton Mirasierra, и назвал этот период «худшими часами Жозе в качестве тренера «Реала».

Моуринью чувствовал себя преданным и ждал звонка от Фергюсона с объяснениями. Не дождался. Тогда агенты Gestifute слили в газету Record инсайд, что за 4 месяца до официального назначения Мойеса Фергюсон предлагал должность именно Жозе. Португалец отказал: его жена хотела жить в Лондоне, а он уже дал согласие Роману Абрамовичу на возвращение в «Челси». Сам Жозе заявил в интервью Sky Sports, что Фергюсон держал его в курсе своих решений, но никогда не предлагал должность, потому что знал о желании работать в «Челси».

«Знал, что Фергюсон уйдет в отставку, уже несколько месяцев назад. Я бы отказался от любой работы в мире – от «МЮ», от любой – ради «Челси», – уверял Жозе.

А его советник Эладио Параме полностью опроверг все инсайды из книги Торреса: «В этой истории нет никакого смысла. Абсолютная ложь. Нет ни головы, ни хвоста».

Фергюсон рассказал Мойесу о шансе всей жизни, выдернув из торгового центра. Дэвид извинялся за джинсы и говорил, что не имел права отказать

Если Моуринью, с его слов, знал об уходе Фергюсона на несколько месяцев раньше остальных, то Мойеса оповестили только в апреле. Тогда главный тренер «Эвертона» ни о чем не догадывался и думал только о том, как наконец по итогу сезона опередить «Ливерпуль».

Важнейший звонок в карьере нашел Мойеса в торговом центре Чешира: он вместе с женой проводил выходной за покупками. «Приезжай ко мне домой», – застал врасплох Ферги.

«Я ответил: «Да, хорошо». Это то, что вы отвечаете, когда он звонит. Но я был в джинсах. Я бы никогда не заявился домой к Алексу Фергюсону в джинсах! Меня доставили в таком виде, сам бы я так не сделал.

Я быстро подумал: может, метнуться в Marks & Spencer и прикупить парочку брюк? Пришлось бросить все, оставить жену в торговом центре. Я извинялся перед Фергюсоном, что в джинсах, а он ответил «да, заходи» и заварил мне чашечку чая», – вспоминал Мойес.

Пока Дэвид наслаждался чаем и любовался эстетическим кабинетом Фергюсона, сэр Алекс зашел с козырей: «Ты – следующий главный тренер «Манчестер Юнайтед».

«Он сказал: «Я ухожу на пенсию. Никто не должен об этом знать, никто». После этого мы долго разговаривали. Он открыл бутылку красного вина, мы обсуждали клуб и состав. А потом он добавил: «Приходи еще завтра».

Через несколько часов Мойес вернулся в торговый центр, где его распирало – как так, великий Фергюсон уходит, а никому не рассказать. Поделился только с женой, от остальных членов семьи утаивал до последнего. А после выдал: «Разве у меня были шансы отказаться или ответить «А как насчет этого или того?»

Казалось, красивый союз обречен на успех: мудрый Фергюсон лично нашел преемника – разве этот хитрый лис когда-нибудь ошибался? Тем более что поддержка была внушительная: сэр Алекс попросил скептиков «отстать от нового менеджера» и завещал, чтобы его «берегли, поддерживали и стояли за него горой».

Респектнул и Бобби Робсон: «Считаю Дэвида Мойеса способным. Он много знает об игре и поглощен ею так же, как Алекс. Уверен, что он почувствует себя, как в раю».

Ой, как не почувствовал…

Для «МЮ» все моментально пошло не так: приход Вудворда, провальная трансферная кампания и стареющий состав

Летом 2013-го произошло еще одно болезненное расставание: Дэвид Гилл работал в «МЮ» с 1997 года и уступил пост исполнительного директора Эду Вудворду.

Все выглядело так, что Фергюсон спокойно ушел на пенсию и оставил преемнику золотую команду, выигравшую титул с 11-очковым отрывом. На деле все было не так красиво: Робину ван Перси было под 30, Немане Видичу, Патрису Эвра и Майклу Кэррику – под 32, Рио Фердинанд готовился к 35, Райан Гиггз – к 40. А ведь это все лидеры команды.

Конкуренты тем временем укреплялись. «Сити» потратил 110 млн евро на Фернандиньо, Альваро Негредо, Стевана Йоветича и Хесуса Наваса. «Челси» отвалил больше 50 млн за Виллиана и Андре Шюррле, «Арсенал» почти столько же выписал за Месута Озила. «Ливерпуль» тратил миллионы на Мамаду Сако (19), Яго Аспаса (11), Симона Миньоле (10,5) и Луиса Альберто (8). Да даже «Тоттенхэм» разошелся после продажи Гарета Бэйла и потратил +100 млн евро на Эрика Ламелу, Кристиана Эриксена, Паулиньо, Роберто Сольдадо, Влада Кирикеша, Насера Шадли и Этьена Капу.

«МЮ» же в самый ответственный момент молчал. Мойес и Вудворд делали все настолько неуверенно и медлительно, что фанаты рыдали над упущенными звездами: в центр поля должен был приехать кто-то из тройки Тиаго Алькантара/Тони Кроос/Сеск Фабрегас. В итоге не приехал никто!

«Мы думали, что получим Сеска, вплоть до последней минуты. Это было разочаровывающе, потому что мы были близко.

Тони Кроос согласился приехать летом. Я договорился обо всем с ним и его агентом. Дело было сделано. Но иногда сделки не заключаются», – подтвердил Мойес в 2016-м.

«МЮ» даже замахнулся на Бэйла, но итог вы уже знаете.

«Моей главной целью был Бэйл. Все время чувствовал, что Гарет был подходящим игроком для «МЮ», мы боролись за него до последней минуты и даже предложили более крупную сделку, чем «Реал». Но он выбрал «Мадрид». Он был тем игроком, которого я действительно хотел», – говорил Мойес.

Только под самый дедлайн Мойес судорожно выхватил у «Эвертона» Маруана Феллайни – и только потому, что это была взаимная любовь, бельгиец называл шотландца отцом. Следующее усиление приехало только зимой – из «Челси» забрали Хуана Мату.

Не клеилось и с левым защитником: пока Мойес перебирал варианты, где-то в Манчестере от трансферных слухов офигевал Патрис Эвра. И не только он. «Парни в раздевалке шутили надо мной. Говорили: «Как ты можешь целовать его [Мойеса] в задницу, когда он пытался подписать кого-то на твое место? Он же пытался подписать каждого гребаного левого защитника в мире», – вспоминал Эвра период при Мойесе.

Новый тренер «МЮ» не мог никого заманить – даже Лейтона Бэйнса, с которым работал в «Эвертоне». Защитник долго колебался, но предпочел остаться на «Гудисон Парк».

Проблемно выглядели и отношения с Уэйном Руни – они были натянутые еще с «Эвертона», когда Мойес выиграл суд у футболиста. В автобиографии Руни обвинил тренера в том, что тот раскрыл содержание личной беседы, когда форвард готовился к трансферу в «МЮ».

В 2013-м Руни хотел уйти из «МЮ» и даже говорил об этом с Фергюсоном еще до прощания с шотландцем. Мойес же на самом старте неосторожно бросил в Уэйна: «Руни будет необходим нам, если Робин ван Перси получит какую-либо травму».

Вряд ли такая фраза улучшила и без того сложные отношения, но форвард все же остался на «Олд Траффорд».

Мойес сразу потерял раздевалку – вот прям сразу, еще на предсезонке. Из-за картошки фри!

Выбору Фергюсона вроде бы доверяли, но не так чтобы сильно верили. Потенциальных проблем хватало: несмотря на 11 лет в «Эвертоне», не всех впечатлил опыт шотландца.

«Он ни разу не играл в ЛЧ, поэтому не стоит ожидать, что он в первом матче будет чувствовать себя как рыба в воде», – рассуждал Моуринью.

Главной проблемой было наследие Фергюсона: эксперты справедливо замечали, что ни один тренер не справился бы – уж слишком большое влияние на клуб оказал Ферги, его победы и величие перекрыть нереально.

Шансы у Мойеса были только при отличных результатах и поддержке футболистов. Но он сразу потерял раздевалку – почти моментально. Разлад случился на первых сборах в Австралии: шотландец предложил провести растяжку прямо перед отелем. Тренер рассчитывал, что такой жест расслабит команду и позволит добиться расположения футболистов. Служба безопасности «МЮ» напряглась: звезды «Юнайтед» слишком известны, нужно избежать излишнего внимания.

«Да ладно, в «Эвертоне» таких бы проблем не было», – уговаривал Мойес.

«Да, но вы не в «Эвертоне», а в «Манчестер Юнайтед», – ответил сотрудник.

Мойес настоял, и уже через 5 минут игроков окружила толпа из 50 человек. Она продолжала расти. Вместо спокойной растяжки случилась давка, прибытие конной полиции, нервы и слова службы безопасности: «Ну мы же говорили».

Думаете, Мойес вынес уроки из той ошибки? Нет, он повторил странный ход перед важнейшим матчем с «Баварией» в четвертьфинале ЛЧ – привез команду в общественный парк.

«Чтобы отработать стандарты и ​​прочее, мы пошли в общественный парк. Это было странно! Местные жители приезжали со всех концов, чтобы посмотреть на нас и сделать фото и видео.

Ну такое себе! Почему бы просто не отправить «Баварии» электронное письмо или DVD?» – вспоминал Рио Фердинанд.

Крах авторитета Мойеса продолжился в столовой того же австралийского отеля. Шотландец выпал, когда увидел Алекса Бюттнера с переполненной тарелкой картошки фри – у голландца уже были проблемы с лишним весом. Тренер возразил и запретил вредную пищу – уже через два дня футболисты слили историю в прессу. Журналисты уничтожали Дэвида, сравнивая его методы с поступками Фергюсона. Мойес сдался и вернул блюдо в меню – со слов Эвра, тогда часть игроков «МЮ» поняла, что таким тренером можно управлять как им удобно.

«Футболисты поняли, что теперь они главные. Каждый день что-то случалось, каждый день кто-то был чем-то недоволен. Игроки начали шутить, что даже Бебе выиграл больше медалей, чем Мойес.

Я сказал парням, что мы тоже должны взять на себя некоторую ответственность и дать ему шанс», – вспоминал Эвра.

История про картошку фри действительно стала знаковой в «МЮ»: позже о ней вспоминали бывший массажист клуба Боб Торнли и Рио. В подкасте Under The Cosh Торнли назвал два фактора, которые, на его взгляд, повлияли на провальные результат: «Он запретил мне делать 40-ярдовые пробежки с Уэйном Руни и избавился от картошки фри в столовой».

А вот история от Фердинанда: «Картошка фри – это не то, ради чего стоит идти на баррикады, но все парни были вне себя. Угадайте, что произошло, когда ушел Мойес и пришел Гиггз? Через 20 минут после ухода Мойеса у нас была разминка на велосипедах. Один из ребят говорит: «Знаете, что мы должны сделать? Мы должны заставить Гиггзи вернуть нам чертову картошку фри».

Правда Эвра утверждал, что Мойес вернул картошку сразу после инцидента с Бюттнером.

Не прибавила авторитета и история с Уилфридом Заа. Ивуариец стал последним трансфером Фергюсона, неплохо провел предсезонку, но потом вылетел из обоймы и вернулся в «Кристал Пэлас». Были слухи, что Мойес застукал дочь в постели Заа – очевидно, что после такого путь в команду закрыт.

«Помню, что испортило карьеру Уилфрида в «МЮ»: настоящий или выдуманный прессой роман с дочерью Мойеса. На предсезонке он играл каждый матч, но когда появилась новость о дочери тренера, Заа выбыл из игры, просто исчез», – вспомнил Эвра.

Уилфрид все отрицает – вопросы о том ситуации настигают его до сих пор.

«Никогда даже не встречал дочь Мойеса. Клуб мне никак не помог в той истории. Никто не говорил мне, что делать. Мне было 19, я был в Манчестере, и я был один.

Решил, что нужно хоть что-то сделать – тогда и написал опровергающий твит. И клубные медиа ответили, что я поступил неправильно. Я подумал: «А вы мне не особо помогали». Мучился, потому что все говорили: он не играет, потому что спит с дочкой тренера. А самое смешное: это продолжалось очень долго, но почему Мойес не подошел и не обсудил это со мной?

Вся эта ситуация кажется идиотской. Даже сейчас есть люди, которые думают, что это правда. А я его дочь даже не видел», – уверяет Заа.

Мойес просил игроков научить его побеждать, а потом говорил, что они играют как девчонки. Его ассистента прозвали «Отвали» из-за бездумных советов

Преемник Фергюсона продолжил стрелять непопулярными решениями. Мойес ожидаемо привел своих людей: Джимми Ламсдена и Стива Раунда. По Раунду вопросов мало: до «Эвертона» он работал в «Ньюкасле» и сборной Англии, после провала в «МЮ» залетал в «Дерби» и «Астон Виллу», а с 2019-го помогает Микелю Артете в «Арсенале».

А вот Ламсден известен только работой с Мойесом на «Гудисон Парк» – после «МЮ» он растворился, сейчас ему 75.

Игроки «МЮ» дали одному из ассистентов Мойеса прозвище «Отвали» – за бесполезные советы. Имя тренера не называется, но догадки есть, правда?

Проблема была даже не в приглашении новых людей, а в уходе авторитетного штаба «МЮ»: игрокам очень нравились Рене Меленстен, Майк Фелан и Эрик Стил – они покинули клуб вместе с Ферги. Все выстроили с футболистами доверительные отношения: Меленстен был максимально погружен в дела, Фелан увлекал игроков необычными тренировками, а Стил даже выучил испанский, чтобы облегчить адаптацию Давида Де Хеа.

«Если бы мог вернуться назад и что-то исправить, я бы сохранил Меленстена или Фелана. Если бы была возможность… Было очень важно сохранить 1-2 людей сэра Алекса. Я пытался задействовать Райана Гиггза и Фила Невилла, у них был опыт», – признал Мойес уже в 2022-м.

После ухода Фергюсона и его авторитетного штаба игроки нуждались в новом лидере, но Мойес как-то сразу переложил ответственность на них.

«Нужно было просто посмотреть в лицо Дэвида, чтобы понять, под каким давлением он находился. Но он допустил большую ошибку. В раздевалке перед одной из игр он сказал: «Парни, вы выиграли здесь все. Теперь вы должны показать мне путь к победам. Я никогда не выигрывал лигу, вы должны показать мне, как это сделать.

Мы поняли, что Дэвид пытался сделать нас ответственными. Фергюсон никогда не спросил бы футболистов, как выиграть матч. Он бы рассказал нам, как это сделать.

Некоторые игроки стали использовать это против Мойеса, они поняли, что теперь они главные. Футболисты, которые соглашались на скамейку запасных у Фергюсона, начали жаловаться на скамейку запасных у Мойеса. Это сделало тяжелую работу еще тяжелее», – история от Эвра, когда все окончательно сломалось.

Недовольство игроков росло, и Мойес стремительно терял авторитет.

«На одной из первых тренировок Мойес сказал нам: «Верю, что сделаю вас лучше. Знаю, что вы выиграли лигу, я наблюдал за вами. Я смогу заставить вас бегать еще больше». Не думаю, что это были правильные слова», – отметил Кэррик, который теперь и сам главный тренер в «Мидлсбро».

Неудивительно, что результаты падали – чем хуже они становились, тем сильнее был раскол. В перерыве матча против «Сити», когда «МЮ» горел 0:2, Мойес бросил игрокам: «Это даже не мужчины против мальчиков – это мужчины против девочек».

А после вылета из Кубка Лиги сказал в раздевалке: «Я уже понимаю, что вы пытаетесь сделать» – намекал на то, что футболисты его сливали.

Мойес переписал кучу антирекордов, но Фергюсон не вмешивался

Вряд ли предсезонные матчи стоит анализировать так уж серьезно, но подготовка «МЮ» к старту АПЛ действительно напрягала. В пяти матчах «Юнайтед» победил только гонконгский клуб «Китчи» (слышали про такой?). Были ничьи со шведским АИК и японским «Сересо Осака». Еще уступили «Йокогама Ф. Маринос» и «Севилье» на «Олд Траффорд». Сомнительные результаты даже для предсезонки.

Немного успокоил официальный старт сезона: «МЮ» обыграл «Уиган» в матче за Суперкубок – никто раньше не выигрывал для клуба трофей в первом же сезоне, Мойес смог в первом же игре. Дальше разнес «Суонси», который еще праздновал грандиозный предыдущий сезон с девятым местом и Кубком Лиги.

А вот потом начались проблемы: сначала нулевая ничья с «Челси», потом безвольное поражение от «Ливерпуля». 0:1 – вроде не так страшно, но смущала игра: манкунианцы ничего не создали и толком не напрягали хозяев. После игры фанаты сразу вспомнили, что Мойес за 11 лет с «Эвертоном» так ни разу и не победил на «Энфилде», «Эмирейт», «Олд Траффорд» и «Стэмфорд Бридж».

Через несколько туров – новый мощный удар, теперь от «Сити». Уэйн Руни на 87-й уберег «МЮ» от сухого разгрома (1:4), а преимущество «горожан» было настолько огромным, что Говард Уэбб не добавил ни минуты. Мойес после матча выдал фразу, которая вызывала лишь неловкую улыбку: «Мы пропустили слишком простые голы. Когда у нас пошла игра, было уже слишком поздно».

В раздевалке было уныние, и Эвра взял на себя роль лидера.

«Подошел к Дэвиду после поражения от «Сити» и сказал прямо: «Босс, что-то идет не так. Раздевалка несчастна, раньше здесь такого не было». Мойес признал, что коммуницировал с футболистами не лучшим образом, но сказал мне, что я должен сосредоточился на своей игре.

То, что было большой проблемой, на мой взгляд, казалось, не беспокоило тренера», – вспомнил Эвра.

Через неделю в шестом туре все стало понятно, когда «Вест Бромвич Альбион» победил на «Олд Траффорд». В том сезоне «Вест Бром» лишь на три очка опередил зону вылета: выбив всего 7 побед и лишь трижды победив в гостях.

Таких подарков от «МЮ» при Мойесе было много: манкунианцы отдавали очки «Кардиффу», «Сандерленду», «Саутгемптону», «Фулхэму», а «Эвертон» вообще победил дважды.

Особый кошмар – в матчах против конкурентов. Ну как конкурентов: к январю «МЮ» сполз на седьмое место и проигрывал лидирующему «Арсеналу» 11 очков. Исправить ситуацию в очных матчах никак не получалось: в 10 играх с клубами из топ-6 Мойес справился только с «Арсеналом».

Фергюсон призывал к поддержке нового тренера, но менталитет «МЮ» стремительно менялся – это было очевидно для всех. Сильнее контраст ощутили футболисты.

«Изменился наш настрой, даже на тренировках. При Фергюсоне мы никогда не беспокоились о соперниках. Мы никогда не думали и не говорили что-то типа: «Нам нужно подумать, как сдержать этого или того».

В начале сезона, когда мы играли против «Челси» и «Ливерпуля», мы больше говорили об Азаре и Коутиньо, чем о нашей атакующей тактике. Игроки смотрели друг на друга и думали: «Это не мы, мы к такому не привыкли», – говорил Фердинанд.

Подтверждает Кэррик: «Мы стали намного больше работать над стандартами и думали о соперниках чаще, чем раньше».

Когда угроза провального сезона стала очевидной, Эвра отправился к Фергюсону, чтобы обсудить дела в клубе. В ответ на просьбу француза помочь Мойесу сэр Алекс сказал: «Ценю твою заботу и попытаюсь поговорить с ним. Но я дал ему самый большой шанс в жизни, поэтому справедливо, что я держу дистанцию и позволяю ему делать свою работу».

После унизительного поражения от «ВБА» могло показаться, что «МЮ» встряхнулся: последовала серия из 12 матчей без поражений во всех турнирах. Правда, действительно мощных соперников не хватало: только «Арсенал» (1:0), «Тоттенхэм» (2:2) и «Байер» (5:0) в ЛЧ.

Дальше снова боль – два домашних поражения подряд от «Эвертона» и «Ньюкасла».

Потом шесть побед над середняками – и снова три проигрыша «Тоттенхэму», «Суонси» и «Сандерленду». Январский отрезок стал ключевым: «МЮ» окончательно вылетел из гонки за титул, а потом лишился и домашних кубков: «Суонси» выкинул Мойеса в первом же (для «МЮ») раунде Кубка Англии, а «Сандерленд» – в полуфинале Кубка Лиги (чуть позже был ответный матч, но «Юнайтед» не спасся в серии пенальти).

Фанаты совсем расклеились. Пьяный мужчина позвонил в службу спасения и потребовал соединить его с Алексом Фергюсоном, чтобы поговорить о поражениях «МЮ». Полицейские посоветовали обратиться напрямую в клуб.

Пиком безволия обычно называют игру против «Олимпиакоса»: греки вынесли англичан в первом матче 1/8 финала (2:0), «МЮ» выглядел беспомощно даже по меркам отвратительного сезона.

Воспоминания Эвра: «Когда мы возвращались домой, в самолете я ожидал, что футболисты будут в отчаянии. Вместо этого они смеялись и играли в видеоигры. Это обычное дело по дороге домой, но я не чувствовал, что это правильно после унижения в Греции. Они решили, что это проблема тренера, а не их.

Я снова подошел к Дэвиду и сообщил, что хочу организовать собрание игроков, потому что сезон превращался в катастрофу. Я предупредил его, потому что не хотел делать это за спиной. Он согласился. Дэвид получал критику отовсюду и нуждался в поддержке».

Ораторское искусство Патриса сработало: сначала он выступил перед игроками, потому дал яркое интервью перед ответной игрой с «Олимпиакосом». «МЮ» размазал греков дома 3:0 и пробился в четвертьфинал – тот матч как раз называют лучшим при Мойесе. Какой контраст с одним соперником!

Спасение лишь отсрочило неизбежное: Мойес продержался еще семь игр, вновь без шансов уступил «Сити» и вылетел из ЛЧ от «Баварии». На матче с «Астон Виллой» над «Олд Траффорд» кружил самолет с баннером «Wrong one – Moyes Out» (неверно выбранный – Мойес уходи). Символично, что Мойеса уволили после поражения от «Эвертона»: клуб, где Дэвид сделал имя и репутацию, завершил его бесславное приключение на «Олд Траффорд» спустя 10 месяцев и несмотря на 6-летний контракт.

Кажется, этот фанат в костюме смерти что-то знал.

На это действительно было невозможно смотреть. Футбол «МЮ» был слишком примитивным: задача была в том, чтобы доставить мяч на фланги, оттуда выполнить подачу в штрафную. Будто запасного плана даже не существовало: в игре против «Фулхэма» манкунианцы бились против лондонцев, которые хорошо подготовились и знали чего ждать. В итоге «МЮ настрелял 81 навес в штрафную и выжал только ничью.

Мойес защищался: «Многие люди смотрят игру с «Фулхэмом» и говорят, что мы слишком много навешивали. А если бы мы не использовали навесы, говорили бы, что навесов мало».

Такой подход не нравился футболистам.

«Инновации Мойеса обычно вызывали негатив и путаницу. Особенно в том, как он хотел двигать мяч вперед. Часто он просил нас разыгрывать мяч очень долго. Некоторые из нас чувствовали, что бьют по мячу дольше, чем когда-либо в карьере.

Нашей основной тактикой был длинный и высокий кросс. Это смущало. В игре с «Фулхэмом» мы навесили 81 раз! Я думал: зачем? За нас же не играл Энди Кэрролл.

Весь подход Мойеса был чуждым для нас. В некоторых матчах он просил много пасов и говорил: «Хочу, чтобы сегодня вы сделали 600 передач, потому что на прошлой неделе было 400». Какая разница? Я лучше забью 5 мячей с 10 пасов», – сокрушался Фердинанд.

А вот детали тактики от Кэррика: «Во время предсезонки Мойес сказал мне и паре игроков, что хочет, чтобы мы играли в узкой схеме 4-2-2-2 – чтобы фланговые игроки смещались в центр. В тот момент я подумал: «Вы что, не читали истории клуба? Этот клуб был построен на вингерах! Уже 100 лет как! Роналду, Бекхэм, Гиггз, Коппелл, Морган, Бест… Это же была настоящая традиция».

Мойес метался: за 51 матч в «МЮ» он 51 раз поменял стартовый состав. «Юнайтед» забил на 38 мячей меньше, чем «Сити», пропустил больше «Эвертона», всего три раза сыграл на ноль и закончил сезон на седьмом месте – в 15 очках от топ-4 и Лиги чемпионов. И все это во многом благодаря Де Хеа – испанец провел отличный сезон и часто спасал команду.

Единственным светлым пятном при Мойесе стал Аднан Янузай. Вингер ярко ворвался в АПЛ, в первом же взрослом сезоне выбил 4+4 и в среднем совершал по 1,9 успешных обводок за игру – 11-е место в лиге. При хорошей скорости и ловкости Янузай доставлял соперникам много проблем – на нем фолили в среднем по 2,2 раза за игру. Мойес его обожал и даже сравнивал с Кройффом.

Кажется, Мойеса уволили по просьбе игроков. В раздевалке был ужас: Видич и Эвра даже подрались

Обстановка была настолько гнетущей, что игроки воевали даже друг с другом. После поражения от «Ливерпуля» Мойес собрал защитников, чтобы обсудить проблемы в обороне.

Пришел и Неманя Видич: серб был травмирован и уже подписал контракт с «Интером», но все равно злился, услышав критику: Мойес разнес его и Фила Джонса за ошибки при выборе позиции. Видич ответил: «Простите, конечно, но мы должны защищаться 1-в-1, а Эвра и Рафаэль всегда очень высоко. Они думают, что они нападающие, но им нужно оставаться сзади».

Теперь сорвался уже Эвра: «Эй, возьми на себя ответственность, Неманя».

Началась потасовка, защитники просто кричали друг на друга, а не спорили. Когда казалось, что их успокоили, Эвра вдруг толкнул Видича – тот взбесился. Инцидент закончился криками Эвра: «Жду тебя на парковке после тренировки!»

Эвра не остыл и прорабатывал план драки, когда его вызвали в кабинет Мойеса. Француз пообещал тренеру, что не наделает глупостей, но все равно искал Видича весь день – не нашел, и вскоре конфликт погас.

У Мойеса была странная привычка затягивать с объявлением состава на игру. Это сильно бесило, особенно Фердинанда.

«Когда вы понимаете, что будете играть, в день матча интенсивность возрастает. Это то, что необходимо. Когда ты ничего не знаешь, то тратишь кучу нервов и энергии на ненужные размышления: так я играю или не играю? Просто гоняешь это в голове и превращаешься в сумасшедшего», – напрягался Фердинанд.

Как правило, Рио все же играл, но перед ответной игрой с «Баварией» Мойес не просто мариновал лидера в неведении, но в итоге вывел его из состава.

«Это убило меня! В душе я хотел закричать и схватить его. Я командный игрок, поэтому пришлось прикусить язык. Но это, наверное, худший момент карьеры в «МЮ». Меня никогда не выкидывали из состава на такой большой матч. Тем более на глазах у всех», – горел Фердинанд.

Примерно такое же состояние было у всей команды. Когда «МЮ» проиграл «Эвертону» второй раз, мерсисайдские фанаты окружили автобус гостей, насмехались и закидали унизительными чантами. Гиггз не выдержал и собрал игроков: «Гребаные фанаты «Эвертона» уже достали! Хватит это терпеть».

На следующий день Гиггз, Эвра, Видич, Кэррик и Фердинанд встретились с Эдом Вудвордом. Директор поговорил с каждым по отдельности, Эвра вспомнил ту беседу: «Вудворд спросил, может ли Мойес по-прежнему управлять командой. Я ответил: «Игроки несут ответственность в первую очередь. Мы виноваты больше, чем тренер, но раздевалка сейчас не самое счастливое место». Он поблагодарил за честность, но я понимал, что именно тогда он потерял веру в Мойеса».

Дэвид узнал об увольнении из медиа – руководство не поставило его в известность. Обескураженный Мойес связался с Фергюсоном, чтобы перепроверить, но застал сэра Алекса в самолете – тот понимал, что что-то готовится, но повлиять не мог.

Дуайт Йорк говорил: «Вы ожидаете, что игроки будут свежими и готовыми к игре ради тренера, потому что знают, насколько это важно для него. А Мойес узнал, что игроки, которым он доверял, сильно его подвели».

Похожее отметил и Джейми Реднапп: «Игроки выглядели недовольными Мойесом – они не играли ради него».

Расставание было тяжелым. Нил Кастис из The Sun писал, что Дэвид сильно разозлился на команду и руководство и даже не поблагодарил их за совместную работу – был взбешен отношением игроков и тем, что узнал об увольнении из прессы.

Команду экстренно подхватил Райан Гиггз, хотя и он был близок к уходу из «МЮ»: по данным The Guardian, валлиец задумывал о досрочном завершении карьеры, чтобы поскорее покинуть клуб из-за Мойеса. Косвенно это подтвердилось в его цитате: «Обычно тренер берет на себя ответственность за результаты. Но такого не было».

Раздражены были, кажется, все. За Робина ван Перси высказался голландский тренер Раймонд Верхейен: он назвал Мойеса динозавром и раскритиковал его методы, наблюдая, в какой форме оказался Ван Перси.

Видич говорил, что в раздевалке были постоянные споры. Фил Джонс провел в том сезоне АПЛ 26 матчей – лишь раз он выходил чаще за все время в «МЮ». И недоволен был даже он. Когда увольняли Ван Гала, Фил сказал: «При Мойесе было хуже».

Высказался и Том Клеверли: «Не стесняюсь признаться, что сезон с Мойесом сильно ранил меня. Не говорю о нем ничего плохого, но тот сезон травмировал меня морально. Я потерял уверенность в себе».

***

Очевидно, Мойес был не единственной проблемой «МЮ», но все неудачи проще свалить на него. Дэвид получил чемпионскую команду, но с возрастными лидерами и после тренера, который был легендой и авторитетом для всех в Англии – никто не мог управлять «МЮ» лучше. Мойес допустил несколько серьезных ошибок, но к нему изначально относились с недоверием.

Пожалуй, выздоравливать «МЮ» начал лишь в 2022-м, когда пригласил Эрика тен Хага. Вряд ли будет справедливо говорить, что у Ван Гала, Моуринью, Сульшера и Рангника (ха) получилось намного лучше Мойеса. Хорошую черту под короткой эпохой шотландца провел Джейми Реднапп.

«Единственная хорошая новость в том, что после того, как они уволили Мойеса, ситуация не стала сильно лучше. Если бы стало, то это бы только замазало трещины. Команда так хорошо справлялась в течение многих лет, накладывая пластыри – например, покупка Ван Перси.

Фергюсон проделал невероятную работу и доказал гениальность. Теперь им нужно начинать заново. Добро пожаловать в реальный мир всех остальных фанатов», – отметил Реднапп.

Сейчас Мойес философски рассуждает о времени на «Олд Траффорд», хотя обида и разочарование прошла с ним через годы.

«Когда подписываешь 6-летний контракт, а в итоге проводишь там 10 месяцев – да, я считаю, что со мной обошлись несправедливо. Такова жизнь в футболе. Ключ к победе в футбольных матчах. Я выиграл недостаточно. Но были и смягчающие обстоятельства. С тех пор произошли вещи, которые на самом деле еще больше оправдывают это», – говорил Избранный.

Мойес уверен: если бы ему дали время, он бы построил мощный «МЮ». Пока это не удалось никому: даже приятный Тен Хаг висел на грани после кошмарного старта сезона. Поэтому Дэвид поднял важный вопрос: а есть у кого-то шанс спокойно работать на «Олд Траффорд» и не оглядываться назад, сравнивая себя с Фергюсоном?

Вопрос риторический.

Графика: Алиса Ефремова

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill / Staff, Michael Regan / Staff, Alex Livesey / Staff, Matt King / Stringer, Laurence Griffiths / Staff, Richard Heathcote / Staff, Marc Atkins; East News/AP Photo/Richard Drew, AP Photo/Bill Kostroun