10 июня «Манчестер Сити» может переписать историю – для требла не хватает только Лиги чемпионов.

У «горожан» уже был еврокубковый триумф: в 1970-м команда из Манчестера выиграла Кубок обладателей кубков. Тот «Сити» добился успеха в Европе даже раньше «Ливерпуля», «Барсы» и «Юве»!

Вспомним тот финал, который в Англии почти никто не увидел. Чего уж там, трибуны 80-тысячного стадиона в Вене заполнились всего на 10%. Все это под дождем на ужасном поле, но с алкоголем и танцами в трусах на фортепиано после.

Тот «Сити» зажигал не хуже, чем при Пепе: 4 трофея за 3 сезона и мечты о покере

В конце 60-х «Сити» был таким непостоянным и интересным! Команда играла в яркий и динамичный футбол, собирала стадионы по всей Англии – многим хотелось насладиться игрой «горожан». Особенно выделялась атакующая четверка: Колин Бэлл шерстил под нападающими, на фланге разрывал Майк Саммерби, впереди творили и замыкали Фрэнсис Ли и Нил Янг. Они объединилсь примерно в 1966-м – вместе вылетали во Второй дивизион, прогрессировали и возвращались за титулом.

Рассвет команды начался в 1965-м, когда ее подхватил Джо Мерсер. Он успешно рулил «Астон Виллой», но после инсульта покинул Бирмингем. Восстановившись, Мерсер вернулся в футбол, но понимал – один не потянет. В помощники пригласил Малкольма Эллисона – энергичного и дерзкого тренера «Плимута».

Это был идеальный союз. Новатор Эллисон постоянно придумывал новые методики и приемы, но был слишком эксцентричным. Мерсер – полная противоположность: спокойный, рассудительный и консервативный, настоящий дипломат. Хороший и плохой коп – вот это прям про них!

«Ради них мы бы пробились сквозь кирпичные стены. Малкольм опередил свое время лет на 20. Он работал над диетами игроков, физиотерапией, тренировками с отягощениями, спринтерскими рывками. Он запрещал нам пасовать назад примерно за 20 лет до того, как это пришло в массы. Он называл это инструментом трусливого тренера», – описывал вратарь Джо Корриган.

А вот характеристика от капитана Томми Бука: «Эллисон – отличный тренер. Но Мерсер был его путеводной звездой. Он вмешивался каждый раз и тормозил Малкольма. Эллисон всегда хотел пробовать что-то новое – сразу в матче, без тренировок. Мерсер разрешит только, если мы отработаем это хотя бы две недели».

В первый же сезон-1965/66 при Мерсере и Эллисоне команда выбралась из Второго дивизиона, проиграв всего 5 матчей (ни одного дома). В вышке пошло не сразу: кампанию-1966/67 «горожане» закончили 15-ми, но уже через год взяли титул. Да-да, выиграли чемпионат Англии – последний на тот момент до легендарного вопля «Aguerooooo»!

Команда играла ярко, быстро и дерзко. В первый сезон при новых тренерах на «Мэйн Роуд» приходило 14 тысяч человек, во втором – 27, в третьем – 31. С яркой игрой пришли и трофеи:

Слава стремительно обрушилась на «Мэйн Роуд».

«В начале сезона мы ехали в Лондон на поезде на матч лиги. В разгар игры в карты Глин Пардо сказал: «Смотрите, вот и «Уэмбли!» Я ответил: «Привыкайте к этому виду, там мы собираемся победить в этом году. Я считал, что мы тогда должны были выиграть все», – говорил форвард Фрэнсис Ли.

В сезоне-1969/70 «Сити» ставил огромные задачи: клуб хотел сохранить титул Первого дивизиона, забрать Кубок Англии с Кубком Лиги, а еще пошуметь в Европе. Там с первого захода не получилось. Заносчивый Эллисон предсказывал разгром топ-клубов в Кубке чемпионов и говорил: «Я вам обещаю, что «Сити» нападет на этих людей, потому что на них никто не нападал со времен старого доброго «Реала». Думаю, они все трусы».

Лучше бы он молчал: в первом же раунде «Сити» вылетел от «Фенербахче». Следующая еврокубковая кампания случилась благодаря победе в Кубке Англии-1968/69, в чемпионате «Сити» вдруг упал на 13-е. Не прокатило и с мечтами о покере: после осечки в чемпионате и Кубке «Сити» все же взял Кубок Лиги. Через два месяца после победы над «Вест Бромвичем» «горожане» отправились за дублем – и первым успехом в еврокубке.

Финал Кубка обладателей Кубков проигнорировали в Англии. А «Сити» хотел бойкотировать УЕФА

Возможно, вы уже не помните про Кубок обладателей кубков, но это очень уютный турнир. Как вы понимаете, там рубились исключительно победители кубков своих стран. Турнир точно один из любимых в России: «Локомотив» дважды залетал в полуфинал, «Спартак» добирался до 1/2, «Динамо» играло в четвертьфинале.

Первый розыгрыш провели в 1960-м, популярность росла.

«Кубок обладателей кубков тогда имел больше значение. Конечно, не такое, как Кубок чемпионов. Но все же считался очень важным трофеем. Я удивлен, что финал был сыгран в ночь переигровки Кубка Англии», – рассказывал журналист ВВС Барри Дэвис, который освещал финал из Вены.

Он не зря упомянул Кубок Англии. Это действительно было странно: тогда в стране вместе с BBC Two было всего 3 телеканала, поэтому «Сити» достались лишь вечерние хайлайты. В онлайне шла переигровка финала Кубка Англии: вся страна смотрела, как трофей разыгрывают «Челси» и «Лидс». Ту трансляцию посмотрели 28,5 миллиона зрителей – до сих пор этот эфир входит в топ-5 по величине аудитории для любого события в истории британского ТВ. Лишь такие события обошли переигровку того финала Кубка Англии:

1. Финал домашнего ЧМ-1966 – 32,3 млн телезрителей

2. Похороны принцессы Дианы в 1997-м – 32,1 млн

3. Документальный фильм о королевской семье в 1969-м – 30,7 млн

4. Приводнение экипажа космического корабля «Аполлон-13» после аварии в 1970-м – 28,6 млн.

За финалом Кубка обладателей кубков следило… 8 тысяч человек! Финал между «Сити» и польским «Гурником» проходил в Вене на 80-тысячном стадионе, который заполнился всего на 10%. Из Англии приехало 4 тысячи человек, а поляков неохотно пускали в Европу – из-за железного занавеса визы дали единицам.

Местных же отпугнула погода: в Вене был страшнейший ливень, поля испортилось. У зрителей не было ни одного навеса, чтобы спрятаться.

«Ужасные погодные условия! Дождь лил и не переставал, крыши не было. Единственное место, где можно было скрыться от дождя, моя комментаторская будка. Пришло очень мало людей, и они мгновенно промокли. А вот фанатам «Сити» было все равно, они веселились», – вспоминал журналист Дэвис.

Такая посещаемость возмутила «Сити»: боссы клуба ворчали и пригрозили УЕФА бойкотировать следующие турниры ассоциации. Англичанам не понравилось, что из-за плохой посещаемости сократились выплаты от УЕФА, и клуб потратил на дорогу и проживание больше, чем получил от организации.

Фрэнсис Ли смеялся: «Типичный взгляд старых руководителей. Не думаю, что это имело значение – потеряли мы деньги или заработали. Мы выиграли важный европейский трофей, это сильно повлияло на репутацию клуба».

«Сити» смял «Гурник» даже после травмы лидеров. Фрэнсис Ли праздновал без штанов на фортепиано

Несмотря на неудачи в чемпионате Англии, «Сити» мощно представлял страну в еврокубке. Правда, вновь столкнулся со сложностями в первом же раунде: попался крепкий «Атлетик» из Бильбао, который в первом матче уверенно вел 3:1. Англичане камбэкнули (3:3), а на «Мэйн Роуд» размазали басков при 50 тысячах на трибунах.

Дальше был «Льерс», но непонятно зачем бельгийцы вообще играли – 3:0 и 5:0 в пользу «Сити». В четвертьфинале очень душная борьба с португальской «Академикой»: единственный мяч в противостоянии забил полузащитник Тони Тауэрс, который отличался по большим праздникам.

В полуфинале – проблемы с «Шальке». Немцы выиграли дома 1:0, но в том сезоне на «Мэйн Роуд» творилась магия: четвертая победа подряд, гельзенкирхенцев убрали 5:1. Зажигали те самые Янг, Белл и Ли. Еще один мяч на счету Майка Дойла – дедушки Томми Дойла, который уже сыграл при Гвардиоле и пока набирается опыта в арендах.

Соперником по финалу стал «Гурник»: польский клуб проскочил «Олимпиакос» (2:2, 5:0), «Рейнджерс» (3:1, 3:1), «Левски» (2:3, 2:1) и «Рому» (2:2, 1:1).

В финале для «Сити» все сразу пошло не так. После травмы не успел восстановиться важнейший Саммерби. Так еще и на первых минутах потеряли Дойла – его в брутальном подкате снес Стефан Флоренски. «Сити» мог лишиться еще и Нила Янга – поляки играли очень грубо.

«Нил был шикарен в тот вечер. Фол на нем был настолько ужасным, что вратарь заслуживал две красные карточки», – вспоминал Фрэнсис Ли.

Несмотря на травмы, грубость соперника и ужасное поле, «Сити» доминировал. Все вопросы испарились еще в первом тайме: сначала Янг первым успел на добивание после сэйва вратаря, а потом Ли реализовал пенальти – как раз за тот фол вратаря на Янге.

«Ли бегал по трясине, как наэлектризованный. Он был неутомим и неудержим, он постоянно ставил оборону «Гурника» в неловкое положение», – так The Guardian описывал игру лидера «Сити».

Выделялся и Янг. «Все говорили про Ли, Бэлла, Саммерби, но парни понимали важность Нила Янга. Он был игроком другого класса, он отличный финишер», – восторгался капитан Бук.

Во втором тайме «Гурник» вернул интригу, и гол Станислава Ослизло обеспечил «Сити» нервную концовку. Итоговые 2:1 не передавали происходящее на поле: журналисты писали, что англичане доминировали и должны были побеждать крупнее.

«К перерыву мы вели 2:0. А должны были забить 3-4. Было тяжелое поле, очень мешали лужи. «Гурник» забил хороший мяч, но счет не отражает истинную суть игры», – подтверждал Ли.

После игры англичане праздновали: начали на официальном банкете от УЕФА, продолжили в отеле, отмечая день рождения Ли. Тот светился от двойного праздника и отплясывал без штанов на фортепиано – так рассказывал тренер Эллисон, хотя у самого Ли другая история.

«Ну да, я был на фортепиано, когда играл наш скаут Гарри Годвин. Но я сидел, а не танцевал. Спел пару песен. И я был одет. Я не из тех, кто ходил без штанов, знаете ли», – оправдывался именинник.

На вечеринку пригласили и футболистов «Гурника». А вот жены и подруги футболистов не хотели выходить в свет, потому что венский дождь испортил их прически, и волосы никак не выпрямлялись.

«Саммерби взял на себя роль переговорщика и заметил расстроенных игроков «Горника», которые остановились в том же отеле. Майк спустился к ним и пригласил их к нам. Когда наши девушки привели себя в порядок и присоединилась, мы уже особо не стояли на ногах», – обрывки той ночи от капитана Бука.

Фрэнсис Ли вообще не ложился.

«У меня был день рождения в тот вечер. Так что мы крепко отпраздновали. Мы вернулись в Манчестер к 16:00 на следующий день. Там нас ждал праздничный ужин, а потом празднования – еще и еще. Матч был в среду, дома я очутился где-то в пятницу. Последний раз спал перед игрой», – смеялся Ли.

После исторической победы в клубе что-то разладилось. Руководство рассорилось с Мерсером, который сначала ушел на должность директора, а потом и вовсе покинул клуб. В одиночку у Эллисона тоже не пошло.

«Когда ушел Мерсер, все развалилось. Без него стало не то», – резюмировал Бук.

Победа в Кубке Лиге-1975/76 долго оставалась последним успехом «Сити». Трофейную засуху размочил только Роберто Манчини, который выиграл Кубок Англии в 2011-м. А вот потом прорвало.

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Получается, «Сити» привез в Англию еврокубок даже раньше «Ливерпуля», брал по 4 трофея за 3 года и даже настраивался на покер из кубков. Легенды того «Сити» мечтали, чтобы клуб наконец повторил их подвиг в Европе, но Томас Тухель и «Челси» отобрали заветный трофей в 2021-м.

Чем закончится новая попытка и кто будет танцевать в трусах на фортепиано, если «Сити» все же победит «Интер»?

Фото: Gettyimages.ru/Evening Standard/Hulton Archive; wikipedia.org; mancity.com; citytilidie.com