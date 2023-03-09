9 комментариев

Продлит серию за «Бетис»?

Сильнее всего жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы взбудоражила Манчестер. В красной части города закатывали глаза, потому что опять достались испанцы: из 10 матчей в ЛЕ – 6 против «Реал Сосьедада», «Барселоны» и «Бетиса». Ажиотаж и среди фанатов «Сити»: в Манчестер вернется Мануэль Пеллегрини – тренер, Инженер и очаровательный мужчина, который выиграл для клуба три трофея и дважды разносил «МЮ» в дерби.

Вспомним вклад чилийца в историю «Сити», 156 голов за сезон и недооцененную подготовку к эпохе Гвардиолы. А еще разберемся, как его «Бетис» может остановить Эрика тен Хага на пути ко второму трофею на «Олд Траффорд».

Пеллегрини – подарок для «Сити». Стабилизировал клуб после хаоса Манчини и терпеливо готовил к Гвардиоле

Манчини навсегда в истории «Сити» и в сердцах фанатов: итальянец изменил менталитет от середняков с амбициями и деньгами до реальных чемпионов и с голливудским сценарием взял первый за 44 года титул. Но со временем из-за характера Роберто стал совсем невыносимым: ссоры с игроками и наезды на руководство из-за трансферов разрушили чемпионскую химию. Атмосфера в раздевалке угнетала футболистов, ухудшились результаты: «Сити» отстал от «МЮ» на 11 очков, сенсационно проиграл «Уигану» в финале Кубка Англии и не одержал ни одной победы в группы Лиги чемпионов (всего 3 ничьи).

Сказочное преображение клуба при Манчини постепенно превращалось в руины. Руководство вовремя это заметило и избавилось от склочного тренера всего через год после чемпионства. Следующий выбор был очевидным – шейхи не скрывали симпатий к Гвардиоле. Привезти Пепа на «Этихад» поручили директорам Чики Бегиристайну и Феррану Сориано, которые работали с ним в «Барселоне». Гвардиола все же выбрал «Баварию», и боссы «Сити» переключились на запасной вариант – сразу вызвонили Мануэля Пеллегрини, который тонул в финансовой бездне «Малаги».

Статус чилийца в Манчестере изначально был очевидным – он должен был стабилизировать клуб после эмоциональных качелей Манчини и подготовить «Сити» к пришествию Гвардиолы. Никто не сомневался, что шейхи предпримут вторую попытку – это знал даже Пеллегрини, которого заранее предупредили о таком сценарии. Разговоры о циничном обмане боссов «Сити» разбил сам Мануэль.

«Сити» обратился ко мне и сразу сказал, что если Гвардиола не станет их тренером, то им стану я. Они уже работали с Пепом раньше. Ни при каких обстоятельствах я не чувствовал неуважение.

У меня было предложение от «ПСЖ», но я выбрал «Сити». Понимал, что мой контракт будет рассчитал только на три года. Или до тех пор, пока не решит Пеп. Это было абсолютно логично, и за три года я ни разу не боялся, что не отработаю контракт», – убеждал Пеллегрини.

Первый сезон Пеллегрини – восторг: 156 голов, эффектная чемпионская гонка и наконец плей-офф ЛЧ

Прагматичный и контратакующий Манчини дал результат, но шейхи мечтали о другом: их вдохновлял атакующий футбол, который дарит фанатам не меньше эмоций, чем победы. Это было у Гвардиолы и Пеллегрини – чилиец вообще не умел по-другому.

Быстрый испанский стиль Пеллегрини подпитал трансферами. Три из пяти главных летних перехода оформили из Испании: у «Севильи» забрали Хесуса Наваса и Альваро Негредо, из «Атлетико» выкрали Мартина Демичелиса, который так и не сыграл за мадридцев после трансфера из «Малаги». К ним взяли португалоговорящего Фернандиньо – еще в команде были испанцы Давид Сильва и Хави Гарсия, плюс Серхио Агуэро с Пабло Сабалетой, говорящие на испанском. Даже Джеймс Милнер учил испанский, чтобы лучше понимать тренера и партнеров.

«Сити» сразу присел на атакующие 4-2-2-2 с агрессивными флангами: чаще там сверкали Навас и Насри, которых активно поддерживали защитники (как правило, Сабалета и Александар Коларов). Команда стремилась только в атаку: быстрые и короткие передачи, разрывающие фланги и забегания защитников с прострелами на дуэт нападающих (партнерами Агуэро были Негредо или Эдин Джеко). С позиции десятки поддерживал Сильва, в центре страховал Фернандиньо. Все это сопровождалось авантюрным прессингом и желанием быстро вернуть мяч после потери.

Этот вариант был чересчур рискованным – в атаке участвовали по 6-7 человек. Подход Мануэля обнажил проблемы «Сити», которые сильнее всего били по Венсану Компани.

«Наша слабость – это наша сила, как и у любой другой команды, которая настолько доминирует и так атакует. Мы играем с двумя нападающими и двумя вингерами, которые фактически тоже нападающие. Один из наших полузащитников, которых у нас всего два, также фактически нападающий.

Наши крайние защитники все время напирают: в итоге из 11 игроков 6-7 всегда задействованы в атаке. Когда мы теряем мяч, у соперника очень много пространства. Когда у нас нет мяча, мы уже не так хороши. Это риск, но такой стиль игры нам подходит на данный момент», – говорил Компани.

Адаптация была непростой, в начале сезона «Сити» реально штромило. Пеллегрини начал с разгрома «Ньюкасла» (4:0), но следом сразу же проиграл «Кардиффу» (2:3), который только ворвался в АПЛ и стал в итоге последним. Всего в 11 турах «МС» проиграл 4 раза – и только «Челси» был топ-клубом. Восьмое место после почти трети чемпионата насторожило фанатов, но вскоре команду понесло.

В оставшихся 27 матчах Пеллегрини одержал 21 победу и свел с ума безумной атакой: «Арсенал» вытащил на «Этихаде» 6 мячей, «МЮ» за две игры получил 7, «Тоттенхэм» – 11!

«Он тренер, который любит постоянно атаковать. Помню игру против «Астон Виллы»: мы вели в счете до перерыва, но играли не очень. Когда мы пришли в раздевалку, Пеллегрини сказал, что бесполезно всю неделю тренировать атаку, если мы собираемся защищать этот результат.

Мне нравится играть таким образом, ему я научился еще в «Барселоне». Пеллегрини – идеальный тренер для меня. Он просит получать удовольствие и всегда стремиться в атаку. С Манчини было сложнее», – сыпал комплименты Яя Туре.

Пеллегрини нащупал баланс и лучшие сочетания игроков, а лига еще не привыкла к такому миксу испанского и английского стилей.

«В Англии было много борьбы, отборов, столкновений головами и ужасные поля. И такой футбол нравился фанатам!» – делился позже Пеллегрини. Порой он пытался разбавить стиль длинными забросами.

Он старался адаптироваться, когда дела пошли хуже: в следующих сезонах соперники раскусили «Сити» и чаще наказывали в контратаках, а брутальные защитники сжирали хрупких Сильву, Наваса и Насри. Но это было позже: первый сезон в Англии получился самым ярким.

Особенно удалась чемпионская гонка: «Ливерпуль» подобрался к титулу максимально близко, особенно после победы в очном матче в 32-м туре и следующей осечке «Сити» с «Сандерлендом». Пеллегрини нуждался в пяти победах подряд и ошибках мерсисайдцев. Все совпало: команда, которая закалила характер еще с Манчини (выиграли убойную гонку у «МЮ» в сезоне-2011/12), выбила 5 из 5, а «Ливерпуль» поскользнулся вместе со Стивеном Джеррардом и поплыл в игре с «Кристал Пэлас».

Выдающийся сезон подкрепили победа в Кубке лиги и долгожданный выход в плей-офф ЛЧ: «Сити» набрал 15 очков в группе с «Баварией», ЦСКА и чешской «Викторией», но в 1/8 финала попал под «Барсу».

Пеллегрини – король раздевалки: разыгрывал дом среди футболистов, брал уроки пения и штрафовал Роналду

На «Этихаде» стало спокойно – особенно на фоне эмоционального и дерзкого Манчини. Раздевалка вновь сплотилась, скандалы исчезли, вся страсть теперь выплескивалась на поле. При этом Пеллегрини мог быть жестким и даже авторитарным.

«Невозможно не конфликтовать с игроками, когда ты тренер. Как только футболист сомневается в авторитете тренера, он должен покинуть состав. Если вы сомневаетесь в тренере, вы создаете хаос. Иерархия клуба должна быть настроена на поддержку тренера. Если футболист недоволен, он должен уйти. Я же стараюсь ко всем относиться справедливо и одинаково», – такой подход у Пеллегрини.

Это не просто красивые слова: в Мадриде Пеллегрини штрафовал Криштиану Роналду, хотя вполне мог сделать поблажку. Однажды Мануэль перенес тренировку «Реала» с 19:00 на 18:00, а оповестить всех должен был сотрудник клуба. Он не смог связаться с Криштиану и попросил Пепе передать эту новость. Пепе благополучно забыл, и Роналду опоздал.

«Обычно он приезжал за час до тренировки, но тогда приехал, когда мы уже начинали. Я его оштрафовал. Он сошел с ума, но не из-за штрафа – его взбесила одна мысль, что он куда-либо опоздал», – вспоминал Пеллегрини.

Сам чилиец тоже был готов на необязательные усилия ради команды: например, брал уроки пения, чтобы настроить голос для лучшего общения с футболистами. Когда ему стукнуло 52 (шел сезон 2005/2006), он почувствовал, что голос его покидает, поэтому маскировал старение работой с профи. Вокал тренер встроил в плотное расписание из чтения книг по лидерству, уроков по рисованию и игре на фортепиано.

«Конечно, идея была не в том, чтобы научиться петь.Так я ухаживал за голосом, чтобы лучше передавать мысли игрокам. Не знаю, делал ли так кто-то еще. Но для меня в этом нет ничего необычного. Просто инструмент, который помогает лучше выполнять работу. Я не использовал голос должным образом, поэтому искал того, кто мне поможет», – признался тренер.

Футболисты влюбились в его искренность и преданность команде. Во время работы в «Сан-Лоренцо» чилиец разыграл в раздевалке свою квартиру в Буэнос-Айресе. Уникально то, что ключи достались Леандро Альваресу, который совсем недавно перешел в основной состав из молодежки – так Пеллегрини доказал, что для него важны все.

Подобный трюк он провернул в «Вильярреале», только разыграл не квартиру, а машину.

«В шапку сбрасывались листочки с именами игроков. Каждый вытаскивал одну бумажку с именем, которое выбывает. Так должен был остаться один. Я был в одном листочке от победы, но выиграл Эдмилсон», – делился защитник Хави Вента.

Пеллегрини недополучил внимания: его считали слишком скучным

В сезон-2013/14 все фавориты АПЛ вступали с новыми тренерами: «Челси» отпустил Рафу Бенитеса и вернул Жозе Моуринью, а «МЮ» вместе с Дэвидом Мойесом учился жить без Алекса Фергюсона.

На этом фоне приезд Пеллегрини почти никого не возбудил. Все три года Мануэль прятался в тени других тренеров: публику больше интересовали пресс-конференции Моуринью, чудная философия Луи ван Гала и харизматичный Юрген Клопп.

Пеллегрини же вогнал в тоску на первой пресс-конференции.

– Вы будете отдавать предпочтение Премьер-лиге или Лиге чемпионов?

– Оба турнира важны для меня.

– Ждете сложной работы в Англии?

– Это не проблема.

Таким же тихим и спокойным он был в раздевалке – это контрастировало с образом Манчини, который превратил «Этихад» в пороховую бочку. Поэтому многие часто путали интеллигентность и сдержанность чилийца со скукой.

«Он очень спокойный. Некоторые тренеры используют нецензурные слова при общении с игроками. Пеллегрини всегда доносил мысли очень спокойно. Он отличный тренер», – сказал Хосе Энрике, поигравший у Мануэля в «Вильярреале».

Особенно Пеллегрини доставалась от Моуринью. Тот пытался втянуть чилийца в ментальные игры еще в Испании: говорил, что его, в отличие от Мануэля, не уволят из «Реала» и он никогда не уйдет в клуб типа «Малаги». Пеллегрини ответил, что зрители «Сантьяго Бернабеу» заслуживают шоу, а не смотреть, как футболисты 90 минут бегают за мячом.

Вражда перенеслась в Англию, где чилиец бросил: «Я не знаю его [Моуринью]. Мы просто работали тренерами в одном чемпионате. Моуринью в ответ эмоционально отпраздновал гол «Челси» в очном матче, за что Пеллегрини не пожал ему руку. В дальнейшем тренеры регулярно обменивались язвительными репликами.

Пеллегрини никогда не был в центре внимания: даже когда он выиграл яркую гонку АПЛ, все обсуждали трагедию Джеррарда и отличную работу Брендана Роджерса. После победы в чемпионате и Кубке лиги Мануэль не попал в шорт-лист лучших тренеров сезона.

«На нас давили с первого до последнего дня. В итоге мы взяли АПЛ и Кубок лиги. А люди все равно говорили о несправедливости к «Ливерпулю». Даже если бы Джеррард не поскользнулся, они бы проиграли 0:1. Даже если бы не проиграли: в случае их ничьей чемпионом бы все равно стал «Сити», – недоумевал Мануэль.

Еще печальнее стало, когда после роскошного первого сезона ухудшились результаты: соперники ловили авантюрные атаки «Сити», а Пеллегрини критиковали за отсутствие прагматизма. Разделились даже фанаты на «Этихаде»: кто-то считал, что с большими ресурсами клуб должен брать титул каждый сезон, кто-то растягивал баннеры «Пеллегрини – этот очаровательный мужчина» (на мотив хита The Smiths).

Респекта не добавилось даже после еще одного Кубка лиги и полуфинала ЛЧ.

«До меня клуб не выходил в плей-офф и всегда вылетал после группового этапа. Когда я был в «Сити», мы боролись против «Барселоны» с Месси, и в обоих матчах играли с минус одним игроком (в четырех матчах плей-офф игроков «Сити» удаляли три раза – Sports.ru). В 2016-м мы дошли до полуфинала (против «Реала»), но все решил автогол», – гордился Пеллегрини.

Пеллегрини обыграл всех тренеров «МЮ» после Фергюсона

Сегодня чилиец возвращается в Манчестер в приподнятом настроении – его обрадовал результат последнего тура АПЛ. Пеллегрини насладился разгромом «МЮ» 0:7, потому что его сердце до сих пор голубое.

«Не скажу, что я расстроился этому результату – я по-прежнему болею за «Сити». Я посмотрел только первый тайм, потому что у нас тоже была игра. Я пропустил 6 голов, но сразу понял, что произойдет с «Юнайтед», – улыбался Мануэль на пресс-конференции.

Вообще игры против «МЮ» приносят ему удовольствие: всего 3 поражения в 13 матчах с «дьяволами». Зато 5 побед, включая два разгрома в дерби в первом сезоне на «Этихаде».

Положительный результат против «МЮ» у чилийца даже в «Вест Хэме». Рубиться с манкунианцами Пеллегрини начал еще в 2005-м: тогда его «Вильярреал» попал в одну группу с «Юнайтед» в Лиге чемпионов. За четыре встречи команды так и не забили.

В АПЛ Пеллегрини ни разу не пересекался с Алексом Фергюсоном, зато обыграл всех его преемников. За «Сити» раскатал Дэвида Мойеса и Луи ван Гала, за «Вест Хэм» – Жозе Моуринью и Уле-Гуннара Сульшера.

Что же ждет «МЮ»: «Бетис» – очень тренерская команда, но сейчас в кризисе

Пеллегрини строит «Бетис» почти три года. Первый сезон тренер потратил на улучшение атмосферы в раздевалке, которая после Руби совсем расклеилась. Во второй год Пеллегрини сделал акцент на тактике, а «Бетис» скакнул по игре, по ходу сезона до конца сражаясь за зону ЛЧ в Ла Лиге и зацепив Кубок Испании. Андрес Гуардадо считает, что трофей стал логичным продолжением продуманного плана эволюции команды.

Этот сезон пока идет не так гладко. По многим метрикам «Бетис» прямо хромает, а травма Фекира делает ситуацию еще сложнее.

Тренер выжимает максимум из имеющихся ресурсов: «Бетис» в таком экономическом кризисе, что даже арендовать Айосе Переса может только после продажи лидеров. Запас «Бетиса» удручает, но Пеллегрини не отчаивается и находит игрокам совершенно новые роли: так, номинальный вингер Айтор Руибаль теперь часто выходит справа в защите, а Эдгар Родригес окончательно превратился из опорника в центрдефа.

Не стоит недооценивать выигранный трофей в таких условиях, это пример топовой работы тренера на ограниченном пространстве. У «Бетиса» нет конкретной игровой модели. Вся система построена вокруг качеств звездных игроков: много свободы получают Каналес и Фекир, Карвалью и Иглесиас также не прикованы к одной позиции. Ярчайший пример демократии от Пеллегрини – новичок Луис Энрике, который играет вообще везде, где может быть полезна его техника.

«Бетис» выстраивается в 4-2-3-1 с чистыми опорниками. Если в прошлом году мы выделяли парочку Каналес-Фекир, то в этом сезоне акцент сместился ниже – теперь команда Пеллегрини зависит от взаимодействий Вильяма Карвалью и Гидо Родригеса.

Они классно понимают друг друга. Карвалью признает, что именно в «Бетисе» нашелся партнер, с которым ему комфортно: португалец любит ходить вперед при атаке, так что ему нужна постоянная страховка. Родригес топово прикрывает, и это его стихия. За это Гидо хвалил сам Симеоне, который видит в соотечественнике идеального игрока для своей системы. «Атлетико» пришел в январе, но парень отказался сам. «МЮ» тоже интересовался аргентинцем летом.

Пример их взаимозаменяемости из игры с «Реалом» в Ла Лиге: справа оказывается Родригес, пока Вильям возвращается из атаки.

А вот Вильям идет до конца за Себальосом – аргентинец уходит левее.

Гидо и Карвалью приходится разрываться и помогать защите, потому что в этом сезоне она и правда ужасна: слишком многое позволяют возле своих ворот, допуская моменты на уровне середняка Ла Лиги. Один из факторов – продажа в «Астон Виллу» левого защитника Алекса Морено. На его место пришел бразилец Абнер, но он только адаптируется к европейскому футболу и пока не дает тот объем, который стабильно обеспечивал Морено.

Проблемы в защите признал и сам Пеллегрини: «Мы пропускаем больше обычного. Это беспокоит меня. Мы постараемся срочно исправить этот момент. Многие вещи в футболе просто происходят и не заслуживают оправданий. Каждую неделю меняется динамика – из-за этого стабильно пройти сезон мы никак не сможем. «Бетис» – не топ-клуб. Мы это знаем. Надеюсь, что будем максимально ровно идти по дистанции с высоко поднятой головой».

Плюс у «Бетиса» хромает реализация. В прошлом сезоне зажигал Хуанми – резкий вингер, который только в Ла Лиге забил 16 голов. В этом году наступил ожидаемый спад, плюс отношения испанца с Пеллегрини ухудшились. Например, в матче с «Эльче» Хуанми обрезался и привез глупый гол. Тренер отчитал испанца и попросил играть осторожнее, но вингер продолжал острить в совсем неподходящих ситуациях. В итоге матч с «Реалом» Хуанми смотрел со скамейки.

Главная надежда атаки «Бетиса» – Борха Иглесиас: один из лучших нападающих в Ла Лиге берет не только габаритами, но и техникой. Пока травмирован Каналес, часто опускается за мячом и помогает в розыгрыше, но может сыграть и просто столба в штрафной. «Не люблю смотреть, когда мои товарищи не могут довести до меня мяч. Я понимаю, как это сложно, поэтому всегда пытаюсь помочь – рассказывал Борха Marca. – Тренер не ограничивает меня в этом плане. Мне нравится эта свобода».

Последняя фраза идеально описывает «Бетис» Пеллегрини. Тренер верит в игроков и не заставляет их делать то, что им не нравится. Они это ценят – и выкладываются на полную в ответ. Из восторгов спокойствием Мануэля вполне можно собирать отдельный текст.

«У меня было несколько невероятных тренеров. Пеллегрини входит в их число, – рассказывал Марк Бартра в прошлом сезоне. – У него есть три-четыре понятные для игроков идеи. Он не перегружает нас лишней информацией. Не больше и не меньше. Это одно из его главных качеств. Мануэль – очень уравновешенный человек. Если ты выигрываешь, то ты еще далеко не лучший, но если же ты проигрываешь, то никогда не станешь худшим на планете. Тут отношения с тренером построены на взаимной солидарности и уважении. Это большая редкость в современном футболе».

«Моя задача проста: раскрепостить игроков и раскрыть сильные стороны, – объяснял сам Мануэль. – Я сконцентрирован на создании единой игровой системы, но стоит помогать игрокам понять мои идеи. От них требуется спокойно играть и не сомневаться. Это возможно, если я работаю правильно, но я не бегаю по полю и не сижу в их головах. Они играют, а я хочу помочь играть еще лучше. Вот и весь секрет «Бетиса».

***

Карьера Пеллегрини наполнена недосказанностью и порой несправедливостью. Вместе с «Вильярреалом» он остановился в шаге от финала ЛЧ-2006, когда Хуан Рикельме не реализовал пенальти в ворота «Арсенала». Обидно вылетел с сенсационной «Малагой»: «Боруссия» Клоппа пробилась в полуфинал после судейских ошибок. Набрал с «Реалом» 96 очков, но все равно проиграл титул «Барселоне» и словил язвительные комментарии от Моуринью. Взял для «Сити» чемпионство и впервые вывел клуб в полуфинал ЛЧ, но все равно получил грузовик критики.

«А есть сейчас кто-то старше меня из действующих тренеров?» – улыбался в интервью Пеллегрини. Он не собирается заканчивать даже в 69: морщин на лице стало намного больше, но харизма-то осталась – он все еще тот же обаятельный мужчина, который вскружил АПЛ 102 голами за сезон-2013/14. Семь из них влетели в ворота «МЮ» – почему бы не попробовать еще раз?

Фото: Gettyimages.ru/Fran Santiago / Stringer, Laurence Griffiths, Alex Livesey, Alex Grimm, Angel Martinez / Stringer, Fran Santiago / Stringer Paul Gilham, Shaun Botterill, Denis Doyle / Stringer