Бекхэма хейтят за рекламу ЧМ в Катаре (за 150 млн?) и молчании о проблемах. Когда-то он двигал заявку Англии

Чемпионат мира стартует уже через полторы недели (чтооо?), но главная тема для обсуждения по-прежнему проблемы Катара, а не подготовка команд к турниру. Медиа дискутируют о кошмарных недостатках принимающей страны и критикуют селебрити, вписавшихся за Катар.

Правда, достается не всем. Официальными послами Катара стали Тим Кэйхилл, Кафу, Самюэль Это’О, Роналд де Бур и Хави, который работал в местном «Аль-Садде» с 2015-го и часто отпускал стране комплименты. Их пронесло.

Особенно достается англичанам. Например, Гари Невилла обвиняют в лицемерии: он критиковал Катар за нарушение прав человека, но согласился на работу в государственной телекомпании beIN Sports – за это ему уже прилично прилетело.

Невилл хотя бы отвечает – а вот Дэвид Бекхэм подозрительно молчит. Официально он стал послом катарской заявки еще в 2021 году (публично поддерживал и до этого) и подвергся осуждению на родине. Бекс до сих пор никак не ответил на критику.

За что в Англии невзлюбили экс-капитана сборной и при чем тут возможный трансфер Лионеля Месси в «Интер Майами»?

Бекхэм получил огромный контракт и назвал Катар «совершенной страной»

Бекс подписал жирнейший контракт в октябре 2021-го – The Sun сообщил, что за 10 лет сотрудничества с арабами англичанин получит 150 млн фунтов. Отличный гонорар бывшему футболисту предложили за роль посла культуры и туризма.

Позже The Athletic подкорректировал сумму: Бекхэму выплатят по 12 млн фунтов за первые три года, а потом обсудят условия продления. The Athletic отметил – представители Бекса не опровергли инсайд The Sun из-за нежелания принижать статус личного бренда.

Футболиста моментально раскритиковали: тогда в стране обсуждали, что в Катаре регулярно нарушают права человека и притесняют ЛГБТ. Дэвида не поняли и упрекали в том, что он предпочел деньги моральным принципам.

Например, Минки Уорден – директор Human Rights Watch (организация, расследующая нарушения прав человека):

«Последние 10 лет вы должны были жить под скалой, чтобы не видеть статьи о сотнях или даже тысячах смертей рабочих-мигрантов, строящих инфраструктуру стадионов в Катаре.

Есть два подхода, которые мог бы использовать Бекхэм. Он мог посоветоваться с нами и узнать об ужасных нарушениях прав человека в Катаре и не браться за эту работу.

Второй вариант: подписать контракт, но потом заняться правами человека. Все права и свободы, которыми он пользовался, он должен отстаивать. Труд двух миллионов рабочих-мигрантов поддерживает его контракт. Там очень прямая связь».

Вот мнение известного английского юриста, телеведущего и открытого гея Роба Риндера:

«Речь о 6500 погибших рабочих! Еще речь о том факте, что дочь Бекхэма Харпер не смогла бы продолжить образование [если бы была катаркой] без разрешения родственника-мужчины.

Трагедия, что мы собираемся провести чемпионат мира в Катаре. Все мы должны сделать все возможное, чтобы осветить проблемы, о которых я говорю. Мы не можем зарыть голову в песок.

Вы знаете, что речь идет о деньгах, а не о чистоте или любви к игре. Какой трагический момент».

Опечален позицией Бекхэма и правозащитник Питер Тэтчел:

«Очень разочаровывает, что Бекхэм продвигает Катар в обмен на большие деньги, учитывая мрачную репутацию страны в области прав человека. Он совершил огромную ошибку. Надеюсь, он еще подумает. Это не согласуется с его декларируемой поддержкой прав женщин и ЛГБТ».

Источник The Sun уверен, что Бекхэм согласился на высокооплачиваемую должность с благими целями: «Дэвид верит в стремление страны к прогрессу и в то, что чемпионат мира – первый в арабском мире – может привести к значительным позитивным изменениям. Он твердо верит в способность футбола преодолевать разногласия, но, что особенно важно, он видел прогресс в решении важных вопросов».

Новая волна критики взлетела летом 2022-го, когда Бекхэм снялся в рекламном ролике Катара. В нем Дэвид назвал страну «совершенной» и говорил: «Люди здесь очень гордятся своей культурой. Современное и традиционное слились воедино, чтобы создать нечто действительно особенное».

На критику отвечали представители Бекса: «Дэвид всегда говорил о силе футбола как о силе добра на многих уровнях».

Еще раз: в чем же проблемы Катара?

Конечно, лично Бекхэм ничего плохого не делал – его критикуют из-за замалчивания проблем. Если Невилл регулярно освещал ситуацию в Катаре и обещал продолжить, несмотря на катарские деньги, то Дэвид делает вид, что там все прекрасно. Никто не сомневается, что он (или его представители) в курсе вопиющих проблем.

Подробно мы их уже разбирали в отдельном тексте. Но давайте еще раз и кратко.

Первая и самая громкая – большая смертность среди рабочих-мигрантов. По данным The Guardian, с 2010 года (момента победы заявки Катара) в стране погибли 6751 рабочий из Индии, Непала, Бангладеша, Пакистана и Шри-Ланки. И это только официальные данные от посольств этих стран к 2021 году – то есть статистика не полная.

Верховный комитет Катара защищался тем, что только три человека погибли на стройках стадионов и число пропорционально смертям на крупных строительных проектах в других местах.

Тем не менее комитет признал, что в рабочих лагерях (они в ответственности комитета) произошло еще 34 смерти, не связанных с работой. Так замаскировали смерти из-за острой дыхательной недостаточности – из-за суровой катарской жары.

И это данные только от Верховного комитета – он не несет ответственность за других рабочих, которые прокладывают в Катаре дороги, строят отели или, например, работают над новой системой метро.

Бекхэм совсем не поднимал этот вопрос – более того, описывал превосходства Катара.

«Дэвид в течение 10 лет регулярно посещал страну. Посещал, когда еще играл за «ПСЖ». Он видел страсть к футболу в Катаре и соблюдение долгосрочного обязательства, которое было взято на проведение ЧМ и оставило прочное наследие для региона», – отмечали представители Бекхэма.

Дэвид занял примерно ту же позицию, что и президент ФИФА Джанни Инфантино – тот убеждает людей в прогрессе Катара в решении проблем.

«Я нашел открытые двери – людей, которые готовы принять перемены. Конечно, это непросто. Это требует времени. Не все идеально. Но изменения были внесены, и без чемпионата мира и того внимания, которое он приносит, на эти изменения ушли бы десятилетия», – сказал Инфантино в 2020-м на видео-конференции членов ФИФА.

Вторая проблема – ущемление ЛГБТ-сообщества, прав женщин и свободы слова.

Правительство Катара не признает однополые браки и не разрешает жителям проводить кампании за права ЛГБТ. Однополые контакты запрещены законом, однополые браки не регистрируются. За однополый половой контакт в Катаре можно получить от одного до трех лет тюрьмы – и это прогресс, раньше светило пять.

Тему продолжает Минки Уорден из Human Rights Watch:

«Идентификация ЛГБТ криминализирована в Катаре. Вы преступник, когда прибываете в Катар.

У женщин нет прав. У них есть система мужской опеки – женщины должны получить разрешение от родственников-мужчин, чтобы выходить замуж, учиться за границей, устраиваться на определенную работу.

Нет профсоюзов. Когда Бекхэм был игроком, он был частью глобального союза игроков, но в Катаре они незаконны. Еще нет реальной свободы прессы. Моя статья в New York Times о цензуре подверглась цензуре в Катаре. Есть действительно пагубный фишинг и взлом, которые спонсируются государством».

В вопросе ЛГБТ контрастно смотрелось поведение Бекхэма и Льюиса Хэмилтона. На Гран-при Катара в 2021 году британский гонщик выступил в радужном шлеме и после победы твитнул: «Мы вместе». Ричард Моррис – соучредитель благотворительной организации по защите прав представителей ЛГБТ в автоспорте Racing Pride – назвал жест Льюиса «невероятным актом союзничества».

Бекхэм тоже был на том Гран-при: он пожимал руки, улыбался и идеально исполнял роль Дэвида Бекхэма. Тогда в медиа отмечали, что Дэвид слишком мягко использует образ и влияние, чтобы на что-то повлиять. Особенно на фоне его заслуг: он был послом Unicef и попал в десятку «союзников» на церемонии вручения наград British LGBT Awards в 2019 году. Тогда же его жена Виктория выпустила тематические футболки с надписью «Каждый заслуживает любви»

«Хэмилтон по контракту был обязан выступать в стране, где гомосексуальность незаконна. Но все равно решил протестовать против этого, в то время как Бекхэм был там, чтобы заняться прибыльным делом», – отметил The Athletic.

Зачем Бекхэм вообще вписался за Катар?

В том, что Бекхэм стал послом Катара, нет ничего удивительного. Дружба с влиятельными катарцами тянется с 2013-го – после перехода в «ПСЖ» Дэвид установил теплые отношения с президентом клуба и главой BeIN Sport Нассером Аль-Хелайфи. Позже он сдружился с Хасаном Аль-Тавади – руководителем заявки «Катар-2022» и эмиром Тамимом бин Хамада Аль-Тани.

Эти связи очень нужны Бекхэму для успешной реализации проектов в «Интер Майами». Бекс активно зазывает катарских спонсоров, деньги которых могут помочь в строительстве долгожданного стадиона. В 2020-м The Athletic писал, что арабы вывалят Бексу 234 млн фунтов в год, взамен попросят права на нейминг стадиона и тренировочного комплекса, лицензионные продукты и лого на джерси.

Пока договориться не удалось – как и с привлечением Qatar Airways на фоне открытия нового авианаправления Доха-Майами (как раз под ЧМ). Но новые попытки обязательно будут.

Еще связи пригодятся Дэвиду в трансфере Лионеля Месси, о котором он так мечтает. Переезд каталонца в Майами весьма вероятен, и шейхи могут этому помочь, если к тому моменту Месси принесет «ПСЖ» долгожданную победу в ЛЧ.

А еще Бекхэму банально нужны деньги – особенно на фоне постепенного упадка компании David Beckham Ventures Limited, созданной в 2014-м для объединения его деловых предприятий и поддержки Beckham Brand Holdings Limited (туда входят модные бренды, созданные Викторией Бекхэм).

В 2018-м материнская компания Бекхэмов имела оборот в 45,8 млн, но потеряла 1,5 млн. В 2019 году оборот сократился вдвое до 22,7 млн фунтов, но фирма вернулась к прибыли (4,5 млн).

Все это выглядит неважно из-за цифр за 2015-й, 2016-й и 2017-й: тогда оборот Beckham Brand Holdings составлял 47,2 млн, 47,5 млн и 55,7 млн, а прибыль – 31,6 млн, 16,1 млн и 12,3 млн.

Не должен и смущать возврат к прибыли в 2019-м – компания достигла этого за счет поэтапных платежей за более раннюю сделку из 2015-го.

В 2010-м Бекхэм был надеждой Англии в заявке на ЧМ. Но в тот день победили Россия и Катар

Катарцы не первыми догадались использовать Бекхэма для улучшения заявки к чемпионату мира. Правда, сейчас Дэвид нужен для улучшения образа Катара, а в 2010-м считался важной фигурой в продвижении заявки «Англия-2018».

За право провести ЧМ Англия боролась с Россией и совместными проектами Бельгии/Нидерландов и Испании/Португалии.

«Никто не сомневался, что двумя сильнейшими заявками были Англия на 2018 год и Австралия на 2022-й. Тем более у Англии было кое-что, с чем мы не могли конкурировать – Дэвид Бекхэм», – сказала в 2020-м Бонита Мерсиадес из австралийской делегации.

В Англии представителей заявки буквально называли «тремя львами» – в делегацию входили принц Уильям, премьер-министр Дэвид Кэмерон и Бекхэм. Дэвид тогда еще был футболистом «Лос-Анджелес Гэлакси» и пока не ассоциировался с «ПСЖ» и Катаром.

«Дэвид был великолепен. Мы отвезли его в школу в Кейптауне. Дети не понимали, что происходит и были поражены, увидев его. Дэвид не мог быть еще более взволнован и воодушевлен этим», – сказал член делегации Фил Мэфам.

«У Бекхэма мощная аура, и все хотели пожать ему руку или сфотографироваться. Он был самым известным футболистом в мире. Португалия и Испания привезли Луиша Фигу, а Зинедин Зидан, как ни странно, оказался в Катаре. Но Бекхэм просто доминировал», – добавила Мерсиадес.

Позже она вошла в состав информаторов, которые обличили коррупцию в ФИФА. Бонита стала им после сенсационной победы России и Катара – Англия вылетела в первом же раунде голосования, а Австралия уступила, несмотря на статус фаворита.

***

В 2010-м Англия напирала на то, что футбол должен вернуться домой и рассчитывала на Бекса как на икону футбола и стиля. Тогда Дэвид был кумиром миллионов, и одно его присутствие придавало британской заявке очарования и статуса.

Спустя 10 лет Бекхэм вновь представляет интересы страны перед ЧМ, но совсем с другими мотивами – он не видит (или не хочет видеть) социальные проблемы Катара, а вместо обаяния многие узрели в нем лицемерие и алчность.

Правда, это вряд ли как-то повлияет на бренд титулованной звезды.

«Сколько спонсоров от него отказались? Сколько клубов отказались сотрудничать со спонсорами из Ближнего Востока или Китая, если в этом есть коммерческая выгода? Посмотрите на имена некоторых из тех, кто поддержал Катар-2022, нанесло ли это ущерб их брендам? Если всему миру будут показаны изображения Бекхэма в королевской ложе на финале чемпионата мира, пострадает ли в результате его репутация? Очень сомневаюсь в этом», – сказал управляющий директор PR-агентства Calacus Sports Дэвид Александер.

Вряд ли Бекхэм поразит всех перед ЧМ и расскажет о смертях рабочих, а не прекрасных пляжах Катара. Он уверен, что с помощью футбола можно решить все проблемы и объединить людей. За такую романтическую позицию Дэвид получит 36 млн фунтов за три года.

Графика: Алиса Ефремова. Фото: eastnews.ru/MOHAMMED DABBOUS, KARIM JAAFAR; Gettyimages.ru/David Ramos, Shaun Botterill, Clive Mason, Michael Regan