Сисиньо утопил карьеру в алкоголе. В «Реале» тренировался пьяным, напился до пришествия Иисуса и мочился в холле отеля

От наркотиков спасли допинг-тесты.

В конце июня бывший защитник «Реала» Сисиньо вновь признался в алкозависимости и раскрыл неприятные детали.

«В «Реале» я выходил на тренировки пьяным. Пил кофе, чтобы изменить дыхание, обливался парфюмом. Во время моей карьеры это было легко. Мне не нужны были деньги, чтобы покупать напитки. Люди сами с радостью давали мне их в ресторанах», – вспомнил бразилец.

Алкоголь с детства преследовал футболиста, испортил ему карьеру и почти загубил жизнь. Сисиньо 20 лет пил минимум по 10 банок пива в день и находился на грани наркотической ямы.

Сисиньо пил и курил с 13 лет – это не мешало зажигать в сборной Бразилии и перейти в «Реал»

2005-й стал годом прорыва Сисиньо. За четыре сезона Жоао проделал путь от юниора «Ботафого» до звезды сборной Бразилии. Сначала он попал в «Атлетико Минейро», который искал замену уехавшему в «Рому» Мансини. Потом перешел в «Сан-Паулу» и дорос до преемника кумира – заменил Кафу на Кубке Конфедераций-2005.

Турнир в Германии стал для правого защитника трамплином в Европу. Он вышел в старте в четырех матчах из пяти и уступил место Майкону лишь в полуфинале с немцами. MVP финала против Аргентины признали Роналдиньо, но одним из лучших точно был Сисиньо. Жоао оформил хет-трик из голевых, стал лучшим ассистентом турнира (3) и спровоцировал топ-клубы сесть за переговоры.

Защитник мечтал о «Милане» и повторении пути Кафу, но фаворитом все же считался «Манчестер Юнайтед». Бразильца заметил сэр Алекс Фергюсон, который искал замену уже 30-летнему Гари Невиллу. Сисиньо согласился на трансфер и вместе с агентом Жулиано Леонелем прилетел в Манчестер на последние переговоры. Когда все ожидали завершения сделки с «МЮ», Сисиньо вдруг презентовал «Реал». Получилось неожиданно даже для самого футболиста: он извинился перед Фергюсоном – правда, только в 2021 году.

«Сегодня 16 лет с момента моего трансфера в «Реал». Сэр Алекс, простите. Но тогда позвонил Роберто Карлос, и мне пришлось ответить. Он спросил, не хочу ли я присоединиться к «галактикос». Для меня было бы неплохо перейти в «МЮ», но как я мог отказаться от возможности подружиться с Роналдо, Зиданом, Фигу, Бекхэмом, Робиньо, Раулем, Касильясом, Жулио Баптистой и Рамосом?» – написал Сисиньо.

Бразилец соответствовал уровню «Реала», но ментально оказался не готов к топ-клубу. В «Мадриде» на него свалилась слава: внимание медиа, место в старте, большие деньги и друзья-селебрити. На первом месте у бразильцев «Реала» стояли развлечения и алкоголь.

«Бекхэм, Зидан и Фигу были железными профессионалами, а Роналдо и Роберто Карлос любили веселиться по ночам. Я помню день рождения в доме Роналдо. Он привозил девушек целыми автобусами. Я был с женой и сразу уехал», – рассказывал Иван Эльгера.

Шумные алковечеринки обожал Робиньо, Роберто Карлос пил пиво на завтрак и обед, вечером переходил на вино. Бразильцы улетали на частных самолетах накануне важнейших игр и мечтали о матчах в субботу, чтобы как следует отдохнуть в воскресенье.

Зависть Рауля к Бекхэму и Роналдо, вражда испанцев и легов, тусы, слив тренеров и много-много алко. Так пали «галактикос»

Неудивительно, что при таком ритме жизни Сисиньо быстро утратил статус наследника Кафу. Защитник оказался в обстановке непрерывного кайфа, которая спровоцировала его главную слабость – алкоголь.

Сисиньо вырос в приличной и любящей семье, но с детства неправильно расставил приоритеты и попал в плохую компанию – друзья подсадили его на алкоголь и сигареты. Нивелировать плохие привычки юниору помогал только огромный талант.

«Впервые я попробовал алкоголь в 13 лет и уже не останавливался. По выходным мы с друзья тусовались на площади или в клубах», – признавался Сисиньо.

Подростки выбирали того, кто больше всех смахивал на взрослого, и отправляли в бар за выпивкой. Сисиньо удивлялся, как ни разу не спалился перед родителями и полицией. И перед папарацци в Мадриде: журналисты лишь раз поймали бразильца пьяным, но историю не раздули – футболист предположил, что из-за мощной формы «Реала» всем было плевать, чем занимаются звезды.

Сисиньо вытеснил из основы Мичела Сальгадо, закрепился у Вандерлея Лушембурго и не выпал из старта при Фабио Капелло. Абсолютная вседозволенность его поглотила: несмотря на статус, он чрезмерно много пил.

«Когда оказался в Мадриде, у меня вскружилась голова. Успешность взлетела как ракета. Я хотел владеть всем. Приходил в бар и говорил официанту, чтобы он принес весь алкоголь, потому что я собирался выпить все», – говорил Сисиньо.

Жоао мгновенно потерял мотивацию. Ему казалось, что он король мира: пьянки со звездными друзьями не мешали выходить в старте, тренер не ловил с перегаром, денег и побед хватало в избытке. Его даже не насторожило то, что на ЧМ-2006 он проиграл конкуренцию 36-летнему Кафу.

«Когда я познакомился с Роналдо, Карлосом, Зиданом, а потом меня вызвали на чемпионат мира, я подумал: «Вершина достигнута. О чем мне еще мечтать?» Начал смотреть на жизнь по-другому и подумал, что пришло время наслаждаться. Я думал, что победил всех.

Если бы я был профессионалом, то продолжил бы бороться за место в составе сборной. Но я сдался», – рассуждал Сисиньо, который с 2006-го больше не вызывался в главную команду.

Сисиньо трижды рвал кресты, напивался до галлюцинаций и делал бездумные тату

Продолжительную вечеринку Сисиньо в Мадриде прервала травма крестообразных связок колена. Бразилец вернулся спустя шесть месяцев и обнаружил, что место занято: справа теперь выходили Серхио Рамос и Сальгадо. Сисиньо даже предположил, что Икер Касильяс специально отдал Мичелу статус вице-капитана, чтобы его чаще выпускали на поле.

Примерно тогда же увеличивался раскол в раздевалке «Реала»: бразильцы считали, что испанцы завидуют звездам. «Однажды Роналдо провел плохой матч, и журналисты писали, что Рауль лучше, чем Роналдо. Раулю нужно было родиться три раза, чтобы играть как Роналдо», – считал Жоао.

Нарастал и конфликт с Сальгадо.

«Когда из клуба ушел Роберто Карлос, я все еще был основным. Рамос играл в центре и иногда справа, Сальгадо оставался третьим выбором. Однажды он приветствовал всех в раздевалке, но когда очередь дошла до меня, то он прошел мимо. Ну а я притворился, что завязывал шнурки», – вспомнил Сисиньо.

Полгода простоя и регулярные запои помешали защитнику вернуть место в основе. Сисиньо не знал меры: понятие «выпить» для него означало не пару бокалов пива, а целое море алкоголя.

«Я был алкоголиком. Не ограничивался только пивом. Я не мог выпить один-два бокала. Пил до тех пор, пока не валился с ног. В Мадриде я пошел по рукам. Пил много – и не только по вечерам. 20 лет я пил по 10 банок пива каждый день», – вспомнил Сисиньо.

Бернд Шустер предложил Сисиньо место на левом фланге, но бразильца такой вариант не устраивал. После провальной предсезонки Жоао на новой позиции «Реал» подписал Марсело. Проблемный защитник оказался не нужен «Мадриду», который предусмотрительно скрыл его зависимость от «Ромы». Сначала все было неплохо: Сисиньо много пил и в Италии, но оставался основным игроком, несмотря на регулярные разоблачения журналистов. Все снова испортила травма – в марте 2009-го защитник вновь порвал кресты на правом колене.

«Врач сказал, что я больше не смогу играть. Это заставило меня переосмыслить многое – стоило ли оно того? Позвонил отцу и спросил, могу ли я завязать с футболом. Он сказал, что я сошел с ума», – жаловался Сисиньо. Ему было уже 29, но он по-прежнему скрывал алкоголизм от родителей.

Рецидив надломил футболиста. В Мадриде он пил от эйфории и ощущения успешной жизни, в Риме же заливал горе. Сисиньо налегал еще больше, хотя и предыдущие дозы казались огромными. Защитник потерял страсть к футболу и рассыпался: тренировался вполсилы, понимая, что все равно не вернется в основу.

«После тренировок я возвращался домой, много пил и курил. У меня всегда были запасы пива и другого алкоголя. Я пил один или вместе с лже-друзьями. Если запасы кончались, я отправлялся в ночной клуб», – говорил Сисиньо.

К восстановлению после крестов бразилец тоже не относился серьезно. Он отправился в родную деревню и после утренних физиопроцедур устраивал барбекю с алкоголем. Футболист нуждался в шумных вечеринках: однажды на день рождения его матери пришло 200 человек, половину из которых она даже не знала – это были собутыльники Сисиньо.

Бразилец топил боль в алкоголе – и ментальную и физическую. Он решил, что изменить разум помогут татуировки – делал их в пьяном бреду, а пил, чтобы не чувствовать боль от иглы. На утро в зеркале он с ненавистью смотрел на новые шедевры и не помнил, как соглашался на них. Одну из 30 татуировок он посвятил пятилетнему сыну, хотя полностью оградился от малыша Эйтора (сына от первого неудачного брака).

«Я пытался купить любовь сына подарками. Он звал меня поиграть в мяч, а я предпочитал пиво и карты. Я всегда оставлял его с родителями», – исповедовался экс-защитник «Реала».

Помимо алкоголя Сисиньо много курил – привычка осталась еще с «Ботафого». Защитник говорил всем, что курит только когда пьет. Но пил он много, поэтому в день уходило минимум две пачки. В какой-то момент сигареты и алкоголь не приносили забвения, и Сисиньо задумался о наркотиках. Не решился только потому, что в футболе были допинг-тесты, а завершать карьеру он не собирался.

Тогда алкоголя стало еще больше. Однажды он выпил 18 шотов кайпириньи (коктейль с кашасой/водкой/ромом) и 14 бокалов пива. И признался, что в бреду встретился с Иисусом.

Одна из пьянок привела футболиста в отель. Пока на ресепшене оформляли заселение, Сисиньо помочился прямо в холле.

Футболист пил до 5 утра, а в 8:30 вставал на тренировку – после нее все повторялось. Одноклубники все знали и отдалялись от пьяницы. Это был уже не тот Сисиньо, который взрывал правый фланг. Его не взбодрили даже аренды: бразилец провалился в «Вильярреале» и в хорошо знакомом «Сан-Паулу».

«Меня предупредили: если я продолжу в том же духе, то умру», – вспоминал футболист.

Сисиньо спасла любовь и вера – теперь он сам помогает зависимым

Новый шанс Сисиньо получил в Риме. На встрече с друзьями он познакомился с девушкой Марри. Пара начала встречаться, но не клеилось: Марри смущали ежедневные пьянки Сисиньо, а ее окружение намекало на ошибку. Когда разрыв казался неизбежным, защитника осенило.

«Любовь, которую она испытывает ко мне и которую я испытываю к ней, заставила меня вернуть любовь к жизни. Я понял, что не могу тратить то, что дал мне бог – дар играть в футбол. Марри увидела во мне то, чего даже я не знал. Она побудила меня вернуться к прежним принципам, которые опирались на слово божье», – светился Сисиньо в 2012-м.

Бразилец завязал и не употребляет уже 10 лет. Сначала он шарахался от баров, которые ассоциировались с выпивкой, сейчас спокойно ходит туда, чтобы поужинать с женой и детьми. Помогла любовь жены и вера – Марри привела мужа к религии, в которой футболист обрел силы и новую жизнь.

«Я пил пиво ящиками, а потом в один день перестал. Это очень сильное удовольствие, и нет никакого способа это объяснить. Посмотрите на прошлого Сисиньо и Сисиньо сегодняшнего. Мои поступки говорят больше, чем слова. Когда мы встречаемся с богом и верой, никаких шагов не происходит. Это случается в одночасье», – объяснял Сисиньо-евангелист.

Обновленный и влюбленный футболист попытался реанимировать карьеру в Турции. Отыграл три года в «Сивасспоре», но в 2016-м третий раз порвал кресты – теперь на левом колене. Но не сломался и не притронулся к алкоголю. И даже попытался вернуться в футбол – в 2017-м подписал контракт с клубом «Бразильенсе».

«Уже думал бросить футбол, но мне позвонили из «Бразильенсе». Очень благодарен клубу за шанс. Боль? Не буду врать, я действительно чувствую сильную боль. Однако спортсмен, который не чувствует боли, не спортсмен», – мужался Сисиньо.

Камбэка не случилось: Жоао вновь повредил колено после двух матчей за клуб Серии D. После этого чемпион Испании решил не мучиться и завершил карьеру в 38 лет.

«Каждое место, где я играл, было важно для меня, я многому научился. В «Реале» я жил в эпоху «галактикос», так что мне есть что рассказать. В «Роме» я играл с одним из величайших, если не с величайшим, итальянским игроком – Тотти. В «Сан-Паулу» я был чемпионом и выиграл практически все», – гордился Сисиньо.

Сейчас экс-звезда «Реала» живет в Бразилии – там он развивает учебный центр для местного населения и реабилитационный центр для наркозависимых. Сисиньо прошел через темный путь и понимает оступившихся.

«Алкоголь ставит тебя в окружение людей, которым нравится такой образ жизни. Но исключает людей, которые тебя искренне любят. Потому что, когда тебя ставят к стенке и указывают на ошибки в жизни, ты не хочешь слушать», – считает новый Сисиньо.

Его новая цель благородна: помогать людям, которые переживают трудности и хотят вернуть нормальную жизнь.

Фото: Gettyimages.ru/Claudio Villa, New Press, Denis Doyle, Stuart Franklin; instagram.com/cicinho