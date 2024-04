ЦСКА больше не кошмарит русский баскетбол. Куда пропала аура исключительности?

В этом сезоне ЦСКА открывает для себя новый реалии. И ставит новые рекорды: 3 поражения подряд, уже 9 поражений в регулярном сезоне, поражение дома от красноярского «Енисея», не самое убедительное выступление против конкурентов за чемпионство – 2-3 – с «Локомотивом» (с учетом Суперкубка), 2-2 – с «Зенитом», 1-2 – с УНИКСом .

Это вроде бы ни для кого не новость. ЦСКА последний раз становился чемпионом совсем в другой эпохе – аж в 2021 году.

И все же сейчас обыкновенность ЦСКА – то, к чему пора привыкнуть.

В 2022-м титул «Зенита» казался нарушением закономерности. В Петербурге лучше проявили себя в нестандартной ситуации и сумели правдами и неправдами убедить ключевых легионеров вернуться, тогда как ЦСКА всех благостно упустил, остался с Уиллом Клайберном и Алексеем Шведом, заново перераспределял обязанности и понадеялся на русский костяк. И в итоге проиграл финал в семи матчах.

В 2023-м ЦСКА вылетел в полуфинале с «Локомотивом», тоже в семи матчах. И это также диктовалось не зависящими от красно-синих обстоятельствами: армейцы проиграли всего 2 раза в 32 матчах за год, но перед самым плей-офф потеряли своего основного организатора Алексея Шведа, который вернулся как раз в серии с «Локомотивом» – с теми же функциями, но другими кондициями.

В 2024-м уже точно нет ничего, что бы они сами не могли контролировать. До плей-офф две недели, но уже понятно, что ЦСКА точно лишился ауры исключительности, которой обладал почти 20 лет, ежегодно забирая титулы и заведомо лишая конкурентов любой надежды. Красно-синие могли позволить себе осечки в домашнем чемпионате, но главным образом из-за гиперзагруженности в Евролиге.

Причем и в те времена каждое из 3-4 поражений за сезон казалось чем-то ненормальным и почти всегда несло печать уникальности: отсутствие нескольких звезд, которыми дали отдых, тяжелые переезды и плохой настрой, серия пропущенных трехочковых в концовке… ЦСКА остро реагировал на каждый проигрыш, как будто полагая, что доминирование достигается в том числе и страхом: нельзя было допустить, чтобы кто-то поверил, будто армейцев можно обыграть. Многие соперники зачастую с пиететом выходили на паркет не существующего более УСК имени Гомельского, самого ужасающего места для любого баскетболиста страны.

Теперь все иначе.

И не потому, что в поражениях ЦСКА больше нет элемента случайности.

Вот только что как бы лидер армейцев Мело Тримбл выронил мяч на последних секундах матча с «Зенитом».

Вот лучший из российских игроков Антон Астапкович зачем-то отдает передачу чужому, а в ответном владении весь ЦСКА смотрит, как мужчина из «Пармы» берет у них подбор на чужом щите.

А вот слишком много блоков за последнюю минуту.

Реклама 18+

ЦСКА по-прежнему среди лидеров, но это уже не то.

ЦСКА занимает второе место и еще имеет возможность занять первое. Первые четыре команды лиги ВТБ идут практически наравне (их отделяет одно поражение), и армейцам предстоят еще два матча: с «Енисеем» и УНИКСом. На дистанции у армейцев лучшая разница в лиге (после УНИКСа), самая эффективная атака (опять же после УНИКСа), третья защита (после «Зенита» и УНИКСа), один из лучших показателей по проценту подборов …

Просто о каком-либо превосходстве нет и речи.

Доминирование ЦСКА десятилетиями строилось на нескольких факторах. И всех их у нынешней версии команды нет.

1. Наличие лучшего игрока чемпионата

ЦСКА – это Маркус Браун, Рамунас Шишкаускас, Нандо Де Коло, Милош Теодосич и Майк Джеймс, лучшие люди, которых только видел европейский баскетбол.

Сейчас армейцев ведет за собой Мело Тримбл, главное достижение которого – это попадание во вторую сборную чемпионата Испании в качестве лидера «Фуэнлабрады» с 14-го места.

Да, уровень игры в лиге ВТБ критично упал, но даже в этом чемпионате американский забивала зачастую уступает коллегам из других коллективов. Собственно ничто это не иллюстрирует так хорошо, как те же самые концовки (и да, выше я вас обманул, в напряженные моменты Тримбл нередко теряет мяч, это не случайность). На протяжении всего чемпионата опытным путем выяснялось, что Ненад Димитриевич из УНИКСа решает ключевые эпизоды сложнейшими бросками, Девон Акун-Перселл из «Локомотива» берет на себя степбэки с трехочковой, а в «Енисее» есть не только Рэтан-Мэйс, но и Джеремайя Мартин.

Тримбл со своим умением проскальзывать под чужой щит бесценен для ЦСКА, но не так уж редко его талант меркнет на фоне оппонента. 30 процентов из-за дуги – то, что лучше всего подчеркивает его уязвимость.

У ЦСКА не просто нет MVP турнира, у ЦСКА нет ни одного человека, который бы претендовал на звание лучшего в данной версии лиги ВТБ.

2. Самый глубокий состав

У ЦСКА всегда было два состава. Они не были равными на уровне Евролиги, но на уровне российского чемпионата могли бы претендовать на первое-второе места среди всех пятерок. Благодаря этому армейцы получали преимущество на дистанции матча: они не сбавляли обороты, когда на площадке появлялись резервисты. Ну, потому что резервистами были люди вроде Джей Ар Холдена, Кори Хиггинса, Кайла Хайнса…

Сегодняшний резерв ЦСКА, наверное, по-прежнему лучший в лиге: по крайней мере, они лидируют по эффективности бросков и занимают второе место по минутам в среднем. Однако ни о каких двух пятерках тут говорить не приходится: лишь недавно армейцы приобрели Оливье Хэнлана, чтобы он привносил со скамейки хоть какую-то энергию и помогал основным организаторам. Все остальные – это сугубо ролевые исполнители, которые не создают былую разницу.

Во многом сегодняшние проблемы ЦСКА связаны с травмой Каспера Уэйра (без него 4 поражения в 7 матчах). И это только подчеркивает, насколько сильно все изменилось: без крошечного плеймейкера у Райковича не осталось полноценных разыгрывающих. А прежде вам никто никогда бы не поверил, если бы вы заявили, что отсутствие одного 178-сантиметрового малыша может иметь такие серьезные последствия – когда-то армейцы безболезненно пережили расставание с Майком Джеймсом.

Сравнивать силу скамеек бессмысленно. Только одно однозначно: конкуренты ЦСКА больше не чувствуют вот этого нечестного преимущества, когда Димитрис Итудис лениво доставал со скамейки Де Коло под конец первой четверти. Они либо выпускают кого-то не хуже, как делает «Зенит», у которых есть Трент Фрэйзер и Кайл Курич, либо укорачивают ротацию и не страдают от этого, как это делает УНИКС, сыгравший в 8 человек.

3. Костяк лучших российских игроков

ЦСКА собирал лучших отечественных баскетболистов с советских времен и не изменял этому. Через клуб прошла вся сборная России, и всегда было так, что все, кто нужен ЦСКА, выступали за ЦСКА (вероятно, за исключением Сергея Мони после НБА).

Практически в каждом сезоне в этом столетии из пяти лучших российских игроков как минимум трое бегали за армейцев. От Панова, Хряпы, Мони до Курбанова, Антонова, Боломбоя. В условиях лимита и даже позже, в условиях относительного лимита, это все равно оставалось важным соревновательным преимуществом. Именно Хряпа всегда выбивал последние иллюзии у «Химок», именно Воронцевич спасал ЦСКА в той серии с «Локомотивом», именно паспорт Холдена всегда вызывал у всех ярость.

Реклама 18+

Конечно, российский баскетбол сейчас в таком состоянии, что вряд ли может серьезно повлиять на расстановку сил. Проранжировать действующих российских баскетболистов можно весьма условно, среди них нет ни Хряпы, ни Шведа, ни хотя бы Сергея Быкова динамовской версии. Можно, конечно, убеждать нас, что любые российские игроки смогли бы стать ролевиками в НБА, но более-менее очевидно, что если бы не имеющийся лимит российские игроки не всегда смогли бы стать ролевиками и в лиге ВТБ.

Однако после расставания со Шведом (в прошлом году он оставался лучшим российским игроком) ЦСКА точно не победил бы, если бы команды завтра лишились всех легионеров. «Локомотив» инвестирует в своих выпускников, их много, и они не только выполняют узко профильные функции. У «Зенита» есть Карасев, Жбанов, Зубков, Клименко. У УНИКСа – Дмитрий Кулагин, Комолов, Зайцев, Одиноков и Тихоненко.

У ЦСКА остается Антон Астапкович, наверное, единственный из всех, кто сейчас бы вышел в старте сборной России, несколько три-и-ди на разных позициях – Ухов, Курбанов (пропустил весь сезон сами знаете почему ), Антонов – которые не сильно отличаются ни по минутам, ни по эффективности от того, что в наличии у остальных, а также Самсон Руженцев и Никита Михайловский, две головные боли главного тренера. Даже сейчас попадания Курбанова или Ухова переворачивают матчи, но проблема в том, что они являются неожиданными для всех, и для соперников, и для самих армейцев.

А раньше ЦСКА мог себе позволить держать на скамейке пикового Виталия Фридзона. Просто, чтобы он не играл против ЦСКА.

4. Тренер-чемпион

ЦСКА – это Ивкович, Мессина, Казлаускас, Итудис, великие тренеры, которые устанавливали чемпионскую культуру и требовали победы не то что в каждом матче, а в каждом моменте. Естественно, они работали только с соответствующим их амбициям и самооценке бюджетом, но подавляли харизмой, авторитетом, идеями.

Эмил Райкович – достойный специалист, но вообще другого масштаба. Прошлогодняя бронза с ЦСКА – едва ли не главное его достижение за карьеру, до этого были титулы в Македонии и хороший сезон в Казахстане.

Учитывая все перечисленное выше, македонец скорее справляется: что конкретно он может сделать, если Тримбл не может удержать мяч в руках на последних секундах, а Астапкович перепасовывается с соперниками. Райкович не имеет ни одного преимущества предшественников, но все равно строит команду, показывающую топовую эффективность на обеих половинах. Правда, в этом сезоне регулярно проигрывает четвертые четверти и концовки, что началось еще в прошлогодней серии с «Локомотивом».

Реклама 18+

Проблема в том, что для ЦСКА это выглядит как-то несолидно, что ли. Райковича оставили на посту после третьего места в лиге ВТБ, хотя прежде тут Казлаускаса погнали за проигранный финал Евролиги. И Райкович тренирует в одной лиге с Хавьером Паскуалем, Александром Секуличем и Велимиром Перасовичем, людьми, которые на его фоне смотрятся матерыми тяжеловесами. И у Райковича нет таких рычагов, как у них, для влияния на игру – у него нет Эртеля и Хантера, Акун-Перселла и Барфорда, Димитриевича и Рейнольдса.

И поэтому во всех сравнениях Райкович нередко уступает. Не добавляет ему очков и то, что это, видимо, самый мягкий и доброжелательный человек, который вообще тренировал ЦСКА.

5. Ореол непобедимости, который лучше всего выражался в повсеместной уверенности, что все судьи мира за ЦСКА

ЦСКА – это не только вечные победы, но и вечное подозрение, что происходит что-то не вполне законное. Все многолетние антагонисты армейцев – УНИКС и «Химки» – объясняли неудачи в том числе и проблемным судейством, если не целиком и полностью проблемным судейством. Эти разговоры когда-то чуть ли не ежегодно становились аккомпанементом для финальных серий.

Хорошее было время.

Теперь армейцы слишком часто проигрывают, настолько, что даже сломали нейросеть, генерирующую возмущение после каждого матча и повторяющую разницу по штрафным как весомую улику. Поражения ЦСКА перестали удивлять. Даже их не что безвольность, а какая-то обыденность, пропавший нерв или злость стала нормой. К отсутствию у ЦСКА титула в течение почти трех лет почти привыкаешь. Вместе с УСК исчезла и магия, делающая ЦСКА особенным клубом, даже не флагманом, а целой империей зла, тиранящей всю лигу, высасывающей из нее всех лучших игроков и дразнящей своим недостижимым богатством.

Теперь ЦСКА – даже не первый среди равных, так, один из первой четверки.

***

Все перечисленное, естественно, лишь симптомы. Все вместе они сводятся к одному – руководство ЦСКА не может адаптироваться к новым реалиям. Их конкуренты подготовлены чуть лучше или примерно так же с меньшими бюджетами, потому что ранее не имели возможностей суперклуба и научились лучше тратить и эффективнее разбираться в сортах низкокачественных баскетболистов.

Реклама 18+

Уже который год Андрей Ватутин грустит из-за недостаточного финансирования.

«Все сложности из-за сокращения бюджета клуба? Дело не только в сокращении бюджета. «Норникель» не просто продолжает финансировать клуб, но и несет серьезные расходы по совместному с Минобороны РФ строительству нового УСК ЦСКА, – объяснял он «СЭ» прошлым летом. – Разумеется, владелец клуба в курсе, что снижение финансирования прямо влияет на потенциальный результат команды, но сейчас приоритет – стройка новой арены и стабилизация бюджета. Будет у нас новый дом – и, очень надеюсь, появится возможность наметить новые или, если угодно, привычные цели .

Сейчас у нас значительно меньше средств на команду. Поэтому селекцию начали не с подписания новичков, а с переговоров о понижении с теми, у кого были действующие соглашения. Еще раз огромное спасибо тем, кто пошел клубу навстречу и принял наши аргументы. Также мы максимально секвестировали другие расходы. Все это было сделано не столько для подписания новых игроков, а для закрытия задолженностей».

В новых условиях ЦСКА остается командой с самым крупным бюджетом в лиге ВТБ, но по полуофициальной информации тратит на саму команду меньше, чем «Зенит» и УНИКС .

Вполне очевидно, что переход от самого большого бюджета с запасом к одному из самых больших сообщает об армейском клубе то, чего раньше никогда не было видно. Прежде армейцы могли позволить себе лучшее и очень редко промахивались. Конкуренты ЦСКА за эти годы привыкли к большей экономности, к тому, что нужно проявлять большую виртуозность и выдумку в поиске новых игроков…

Это опять же иллюстрируется на тех же примерах:

● УНИКС откопал Димитриевича на скамейке «Валенсии» и превратил его в главную звезду лиги ВТБ, а еще рискнул вложиться в Рейнольдса, крутого центрового, известного на всю Европу своим взбалмошным характером. «Зенит» влез в одну из самых скандальных историй в баскетболе, предложив завышенный контракт Эртелю. «Локомотив» сочетает молодежный проект с важными вкраплениями американцев, которые заходят как влитые и блистают в противостоянии с ЦСКА.

Реклама 18+

ЦСКА же живет в своей старой парадигме: не любит рисковать, не доверяет молодым и избегает заведомо скандальных персонажей, поэтому остается без звезд. Пока в баскетбол, к счастью, не берут наркобаронов и насильников, но обретение звезды в текущих условиях требует больше изобретательности.

Это уже не старый ЦСКА, ЦСКА, который отказывается от Алексея Шведа, чтобы ему не платить, но еще не новый, не придумавший кем его заменить.

Да, в новых условиях – по неофициальной информации – у ЦСКА нет ни одного игрока дороже 1 миллиона долларов. У УНИКСа и «Зенита» таких как минимум по двое .

● ЦСКА не договорился с Зораном Лукичем, который бы мог совместить борьбу за золото с развитием российских игроков (по крайней мере, он когда-то боролся с ними за бронзу, это факт). Хотя серб тоже не любит Руженцева, еще больше, чем Райкович.

И в итоге армейцы сделали ставку на тренера, который не выглядит предпочтительным вариантом ни для суперклуба (Ивкович и прочие), ни для российского клуба (Пашутин, Вуйошевич). Опять же, не выглядит на фоне того, что УНИКС и «Зенит» смогли удержать специалистов уровня Евролиги, а «Локомотив» пригласил любимого тренера Луки Дончича.

К Райковичу никаких претензий. Просто его приглашение – это мера, указывающая на то, что ЦСКА пребывает в промежуточном состоянии и то ли ищет новую версию себя, то ли просто ждет, когда эти безумные времена пройдут.

ЦСКА – это всегда тренер-генерал, который получал неограниченные возможности для того, чтобы творить. Райкович же работает в привычном стиле середняка: вот собран качественный состав, но без суперзвезд, вот есть цель попасть в медали, придумывай что-нибудь.

● Ну, и глубина. ЦСКА благодарит своих игроков за то, что они пошли на сокращение зарплат. И все равно кажется, при более экономном расходовании средств у армейцев должна была найтись одна-две возможности приобрести игрока, который бы создал ту самую разницу в классе между флагманом и всеми остальными.

Зимой ЦСКА пытался привезти Уилла Бартона, но не сумел. Не столь важна причина, по которой это не произошло, безголовый Бартон даже с пройденной медкомиссией (сейчас он уже играет в Испании) не выглядит спасителем. Это все к тому, что без прежних вложений армейцы перестали выделяться в селекции. Раньше они легко выкупали Иффе Лундберга, лидера «Зелены Гуры», который сразу же помогал и оказывался решением половины проблем. Или забирали у «Енисея» Каспера Уэйра, чтобы успешно завершить разрушенный сезон. Сейчас же приезжает Оливье Хэнлан, которого пока не получается внести в этот же ряд.

Реклама 18+

Новые времена требуют новых решений. А их нет. Из-за ограничения бюджета ЦСКА большую часть сезона рассчитывал на 12 игроков в ростере.

Возможно, ЦСКА требуется время на то, чтобы перестроиться. Возможно, им и вовсе это не надо: после завершения строительства арены станет проще, богатый и доминирующий ЦСКА еще вернется. Возможно, это просто отсутствие мотивации внутри клуба после того, как Евролига стала недоступна.

Стоит отметить напоследок, что изменение статуса армейцев как будто мало кого интересует. И это, на самом деле, крайне интересный результат эксперимента, о котором многие так долго мечтали.

Все 20 лет считалось, что, как только ЦСКА перестанет довлеть над российским баскетболом, это очень сильно пойдет на пользу последнему. Интрига, отсутствие заведомого лидера и борьба между несколькими равными, регулярная смена чемпиона – то, что должно было подогреть интерес и привлечь болельщиков. Выяснилось, что не все так просто. Большая часть тех, кто следит за российским баскетболом – это и есть болельщики ЦСКА, а вторая часть – те, кто радуются поражениям богатого и доминирующего.

Так что и весь российский баскетбол все еще пытается разобраться, как к этому всему относиться.

Фото: vtbleague /Мария Залознова, ПБК «Локомотив-Кубань»; Photoagency Interpress/Global Look Press, Alexander Chernykh/Russian Look, Dmitry Golubovich/Russian Look, Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press