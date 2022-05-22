Ясикявичюс сел в лужу, фаны «Оли» – огонь, Мицич – великий. Что случилось в «Финале четырех», который в России почти никто не видел

Историческая штука.

«Финал четырех» – мощь

После двух дней безумного баскетбола остается лишь один вопрос: ну какая еще после такого может быть НБА?!

Евролига привычно продемонстрировала лучший баскетбольный продукт, который только можно вообразить: борьба во всех трех матчах шла до последней секунды, на паркет пролилось целое озеро пота, конфронтация балансировала на грани между высшим баскетбольным искусством и потасовкой. В игре «Анадолу Эфес» – «Олимпиакос» все решило трехочковое попадание Мицича на последней секунде. В игре «Барселона» – «Реал» все определило попадание Абринеса, которое должно было бы стать трехочковым, если бы он не заблудился на площадке. В финале между «Реалом» и «Эфесом» Шэйн Ларкин промахнулся, но последние секунды, за которые мадридцы планировали провести ответную атаку, обе команды сражались и сражались и сражались за подбор («Реал» не решился фолить, и теперь Ласо будет вспоминать этот момент как минимум год).

Чума!

В «Финале четырех» как будто проиграли три участника из четырех, но, на самом деле, проигравших тут, конечно, нет (ну, кроме тех, кого сюда не позвали): все они выдали встречи невероятного накала, не отпускающего напряжения, борьбы за каждый мяч… Сам формат по-прежнему не предполагает справедливости, но зато разносит по всем городам и весям о том, что существует еще турнир, в котором на первом месте остается не шоу, не цирковые номера, не сверханалитический принцип «у кого полетит», а баскетбол в традиционном его понимании. И если таковой вам интересен, то необходимо срочно подключаться.

Центровые – просто гиганты

Главная особенность этого «Финала четырех» – умопомрачительная битва под щитами. Ее навязал мадридский «Реал» со своими Таварешом-Пуарье. И остальным пришлось принять бой, а не искать обходные пути.

Как итог – самый малорезультативный финал в истории – 58:57.

В «Финале четырех» было много коллективной борьбы за подбор, много атак через центровых, много физического контакта в трехсекундной.

И победителя в ней невозможно было предсказать.

«Реал» сломил «Барселону», причем даже не за счет Тавареша, а при помощи Пуарье, который в четвертой десятиминутке ломился под кольцо как взбесившийся зубр и выглядел как мифическое чудовище – уж слишком массивным и атлетичным для оппонентов.

А «Эфес» – этот вроде изнеженный, тонкошеий, играющий в чистую атаку «Эфес» – оказался к этому напору готов. Турки, конечно, отдали подбор на своем щите и получили слишком много очков второго шанса, но при этом выиграли по общему числу отскоков, привлекли к этому делу аж миниатюрного Ларкина (6 подборов) и выдвинули Тибора Пляйсса в неожиданные герои. Немец, который раньше чуть ли не ломался на две половины в силовой борьбе, нисколько не испугался – страховал в «краске», выхватывал мячи после промахов, вязал огромных соперников. Данстон ему практически не помогал (только 7 минут), Пляйсс был, само собой, важен со своей журавлиной катапультой, растягивающей защиту «Реала», но вот такой готовности к «схватке в баре», как сказал бы Кевин Гарнетт, в нем не предполагалось.

В результате зрители получили целых два бонуса: 1) уже подзабытую силовую борьбу в исполнении «больших» (опять же на фоне НБА, где в финалах конференций играют по пятеро на периметре), 2) сюрприз в виде тонкого во всех отношениях гражданина, проявившего мощь духа и тела.

Шарунас Ясикявичюс засомневался сам в себе

У «Барселоны» была идеальная команда по европейским меркам, лучшая команда, которую можно купить за деньги.

Во-первых, универсальная передняя линия. Размер есть, умение играть в посте есть, готовность выходить на периметр есть, защита вроде бы присутствует, чернорабочие есть, звезды тоже есть. Брэндон Дэвис – едва ли не лучший по обыгрышам внутри. Миротич опасен на любом расстоянии и только взял MVP. Шанлы еще год назад считался едва ли не лучшим игроком «Анадолу Эфес» – растягивал площадку, играл двойки, помогал в защите.

Во-вторых, сочетание маленьких под любые капризы. Защита и четкое ведение игры – Калатес. Атлетизм и проходы – Экзем и Хиггинс. Баскетбольные чудеса – раскрывшийся во всей красе баскетбольный Месси Лапровиттола.

Опять же здесь есть и размер, и готовность давить спиной, и умение обыгрывать и создавать, и ориентироваться на передачу и создавать момент самому себе.

В-третьих, снайперы. Их много, они лучшие из лучших: Курич – лучший снайпер Европы, Миротич – лучший по броскам среди «больших», с ними Абринес, Хиггинс…

В общем, здесь можно собрать пятерку под вообще любой баскетбол – через «больших», через маленьких, построенный вокруг суперзвезды, построенный вокруг движения мяча, защитный, атакующий…

Любой.

В итоге сверхбогатая «Барселона» вновь осталась ни с чем. Ведя по ходу полуфинала с «Реалом» «+13», команда Шарунаса Ясикявичюса утратила контроль над игрой, запуталась в агрессивной ротации собственного тренера и растерялась в защите во второй половине, когда мадридцы раскручивали соперников обычными пик-н-роллами с неуловимыми Юлем и Козером. За 20 минут они получили 52 очка, и это были самые предсказуемые, самые неотразимые очки вообще за всю историю европейского баскетбола.

Да, «Барселона» была в метре от того, чтобы спастись: в следующий раз Абринесу нужно выходить на площадку с компасом, чтобы не потерять заветный угол. Да, «Барселона», на самом деле, не была такой совершенной, как описано выше: Хиггинс действовал против своей команды, Курич не получил шанса, Шанлы противопоказано играть у Ясикявичюса, в итоге им одновременно очень сильно не хватало пространства в атаке и хотя бы двух надежных защитников на периметре. Да, похоже, что травма Уильямса-Госса только запутала «Барселону».

Но даже сам Ясикявичюс не отрицает, что все проблемы двух этих лет – это не случайность. И серия с «Зенитом», и серия с «Баварией», и нелепые поражения по ходу сезона от аутсайдеров – «Барселона» прошла эти два сезона лучше, чем какая-либо другая команда в европейском баскетболе, но в ней есть некий фатальный дефект. Сам литовец называет это отсутствием «инстинкта убийцы» и продолжает ругать подопечных, но что это все же означает на практике? Как можно это прокачать через постоянную критику в прессе? Что все же по методам защиты против пик-н-роллов игроков, давно прошедших свой пик?

Для того, чтобы получить «инстинкт убийцы», «Барселоне» нужен еще и Мицич?

Мицич – великий

Серб увековечил себя как один из величайших игроков в истории Евролиги. Даже обидно, что коронавирус съел у него один сезон – Эргин Атаман утверждает (а этот проницательный человек не ошибается), что сейчас «Эфес» был бы трехкратным обладателем чемпионства Евролиги. И это было бы нечто беспрецедентное: три титула подряд, три MVP финала подряд. Но и так неплохо, вполне себе легендарно. Больше только у Спанулиса, на одном уровне с Диамантидисом и Бодирогой.

Мицич доказал, что остается самым неудержимым человеком в европейском баскетболе – он ухитрялся находить дырки и в насыщенной защите «Олимпиакоса», и в стене, выстроенной под кольцом «Реала». Мицич доказал, что нервы у него отсутствуют: в первом матче отметился сокрушительным трехочковым почти под сирену, во втором продолжал тащить, даже когда «Эфес» отстал на 9 очков, и включился дальними попаданиями в четвертой. Мицич доказал, что мозг у него работает на поразительных скоростях: даже при полном отсутствии пространства, против двух самых пугающих защит турнира, он всегда разбирался, как распорядиться мячом наилучшим образом – подключить партнеров (как это было с «Олимпиакосом») или атаковать самому (с «Реалом»).

Он опять говорит, что может уехать в НБА, но уже хочется увидеть продолжение.

Фаны «Олимпиакоса» – лучшие болельщики турнира

Сделали все, чтобы команда не оказалась в числе проигравших.

Эргин Атаман – явление

Гражданин, напоминающий веселого таксиста, в качестве тренера «Галатасарая» запомнился бесконечными поражениями в Евролиге и многочисленными скандалами. В Атамане упорно не хотели видеть главного тренера, скорее такую колоритную фигуру турецкого импортзамещения, одна фамилия чего стоит. И назначение в «Эфес», с которым не получалось у Ивковича и Перасовича, выглядело недоразумением. Да, к тому моменту у него накопилось уже четыре международных трофея, но самым солидным из них был Еврокубок.

Есть ощущение, что Атаман тоже так думает. По крайней мере, весь этот невероятный отрезок он проводит не только с феноменальным хладнокровием на скамейке, но и с бесконечной иронией за пределами площадки. Турок требует от своих парней все больше титулов, обещает чемпионство, когда его команда разваливается на ходу, устраивает демарши, самоутверждаясь над болельщиками «Барселоны», троллит весь мир, объясняя, что «Эфес» круче, чем НБА, и он сам вообще-то – тоже… Его как будто веселит все происходящее, и он наслаждается вдвойне, подшучивая над собой, над тем, как неожиданно клево у него получается управлять исторически крутой командой, как он находит нужные кнопки у Ларкина, Мицича, Шанлы, Пляйсса, кого угодно…

Строго говоря, «Анадолу Эфеса» вообще не должно было быть в плей-офф Евролиги. Если бы российские команды не выбыли преждевременно, то действующие чемпионы с большой долей вероятности остались бы за бортом.

Но вот они здесь – они снова разрывают лучшие защиты, снова кайфуют от своего американского/предсказуемого баскетбола, от которого нет противоядия, снова не смущаются, если что-то идет не по плану.

Атаман же в одиночку обеспечивает им национальный колорит: орет по-турецки перед лицом ненавидящих его сербских болельщиков, грозится, что будет и впредь всех побеждать, и требует принести ему к ногам эту вашу НБА.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Marko Metlas; Gettyimages.ru/Marko Djurica