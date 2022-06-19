Гид по драфту НБА-2022. Пики 30-21

В этом году НБА не дала нам посмаковать после финала в ожидании драфта, поучаствовать в спорах на Reddit, а сразу вкинула нас в предрафтовые волнения команд.

Драфт, вы знаете, особенная часть НБА. Из стартового состава «Голден Стейт» в 6-й игре лишь 2 игрока не были выбраны ими, у «Бостона» – только Хорфорд, так что зависимость возможностей получить титул от драфт-решений максимальна понятна.

В общем, вы и сами все знаете – игроки, их плюсы и минусы, определившие их место на драфте. То, без чего их невозможно оценить, еще труднее – спрогнозировать. Очередной класс – очередной гид.

Но с небольшими изменениями. В этом году я отказался от идеи присваивать игрокам классы. Вместо них – четыре критерия, экспертно заполненные на основе увиденного:

Уверенность в игроке – количество «красных флагов» или рисковых моментов

Соответствие трендам – подходит ли под текущие игровые реалии, привет, Джалил Окафор-доминатор!

Талант – где там потолок у этого паренька?

Готовность к лиге – может ли играть уже сейчас?

Это не прогноз на то, как игроки расположатся на драфте, а 30 лучших игроков драфта, или вы думаете, что ни один пик не поменяет свое местоположение? Да бросьте. Я буду вскользь упоминать команды, которым может понравиться или уже понравился игрок, но не более.

И последнее – мы говорим об игроках до драфта. Безумно важно и важнее всего – куда они попадут. Луни был шутером в университете, сейчас играет центрового, Эйтон бросал в университете, сейчас – нет. Шариф Купер может разыгрывать, но у него Макмиллан – тренер. Примеров – куча, так что прогнозировать реальность нужно будет хотя бы по ходу первого сезона в НБА.

30. Патрик Болдуин-младший

Форвард, «Милуоки», первокурсник, 19 лет

Статистика - 12,1 очка+5,8 подборов+1,5 передачи+0,8 перехвата+2,1 потери, линейка – 34,4% (всего)-26,6% (трехочковые)-74,3% (штрафные)

206 сантиметров, 99 килограмм

Вингспан – 218 см

Похожие игроки – Майкл Портер младший, Ар Джей Барретт, Кевин Нокс

Плюсы:

Не смотрите на цифры – их причина объясняется чуть позже, его механика броска и правда шикарна, как и работа ног и рук. Это должно работать на уровне НБА. Большой плюс для Болдуина – работа ног при броске даже в движении, обычно это проблема для высоких игроков и отчасти поэтому уникален Дюрант

Его работа ног хороша и я сейчас уже не про бросок, а про его техничность, остановку, движение. Люди часто сравнивают его с Майклом Портером, но тот двигается гораздо хуже на мой скромный взгляд . Скорее, здесь что-то среднее между Барреттом и Портером

. Скорее, здесь что-то среднее между Барреттом и Портером Он достаточно уверен в себе, зачастую участвует в трештоке с игроками, возможно, это и заносчивость, но не худшее качество для скорера, если голова на плечах держится

Внимание на Болдуина после броска

Игра в посте впечатляет, если научится контролировать тело лучше

Рубрика взгляд скаутов, который не факт, что сбудется – у него хорошее видение площадки, хотя зачастую играет с опущенным лицом в паркет. Он может отдавать неплохие передачи, но не факт что захочет этого делать, часто любит красоваться. В защиту Болдуина стоит сказать, что в последний год школы пасовал он неплохо, как и за сборную и в общем-то вера есть

Чтобы до конца закрепить мысль о потенциальных навыках плеймейкера – в среднем 1 очко за владение на пик-н-ролле, когда он не завершает атаки. Это элитные цифры

Что еще хорошо – он на самом деле не эгоист, он хорошо двигает мяч, когда не настроен на атаку

Хорошо использует длину рук на подборах, его 5,8 съемов за игру – это солидно

Талант очевиден, даже на уровне молодежной сборной он играл в другой баскетбол и был в разы эффективнее, чем в NCAA

Минусы:

Отсутствие взрывного первого шага, что для скореров очень важно и лишь Дончич в последние годы вспоминается, как атакующая опция без взрываемости

Плохое завершение в атаке при проходах, лишь 50% и это мало даже для NCAA, а тем более для его стиля

С одной стороны у него хороший флоатер, с другой – зачастую он не умеет использовать тело, не умеет укрывать мяч, ему нужно добавить евростеп в арсенал движений

Как бы то не было – Болдуин жутко неэффективен в любой точки зрения: бросок, атака в движении, игра без мяча, мы тут говорим о том, что он очередной новый Дюрант, но достигнет ли он уровня Шейка Милтона?

Защита вызывает вопросы при любом раскладе – плохая подвижность и защитная стойка, старательность тоже не его конек

Часто отваливается на заслонах, не хватает хасла

Не знаю минус это или нет – подстраховка, потому что иногда она хороша, но зачастую он просто теряет игроков

Провальный комбайн – худшее время среди не центровых почти во всех тестах: подвижность, прыжок, его атлетизм просто уничтожен

Мнение:

Уверенность: 6; Соответствие: 8; Талант: 8; Готовность к лиге: 5

В третьей части вы подробнее узнаете кто такие Холмгрен, Смит и Банкеро, где-то будет и Харди (удивитесь), но стоит начать разговор о Болдуине именно с них, ведь топ-5 в рейтинге школьников и составляли эти игроки, но Болдуин – это классическая история хайпа, которая разрушалась из-за проваленного сезона в колледже. В общем-то, на этом драфте прям изобилие секретных кейсов, которые генеральные менеджеры будут открывать в попытке найти потенциальный актив по сниженной стоимости и Болдуин – один из них. Сэм Весени с «Атлетик» очень точно высказал свой прогноз – «Понятия не имею, куда пойдут его акции» и оставил его на 29-м месте. У меня схожее мнение – это может быть история Бол Бола и Шарифа Купера, а может быть Майкл Портер младший, так что на 30-й пик в реальности я бы не ставил.

В целом, Болдуин приходил в колледж, как очередная шутер-версия Дюранта, который пошел в «Милуоки» к отцу, являющимся тренером университетской команды, проблема в том, что Болдуина решили продать к драфту, как универсала и вместо спот-ап шутера, которым приходил в лигу Портер, Ингрэм и другие из него начали делать Леброна. Получилось ужасно, но и сыграл он всего 12 игр из-за травмы.

В общем, low risk = high reward. Обычно школьных звезд, которые выбирают в конце драфта начинают мариновать без мяча, а делать классического шутера из Болдуина не очень бы и хотелось.

Кстати, все что выше, я написал до комбайна. После комбайна Болдуина выберут в районе 40-50, хотя я действительно считаю его топ-30 игроком по таланту.

29. Дейлен Терри

Комбогард, «Аризона», второгодка, 19 лет

Статистика - 8+4,8+3,9+1,2+1,4, линейка – 50,2%-36,4%-73,6%

201 сантиметр, 88 килограмм

Вингспан – 215 см

Похожие игроки – Микал Бриджес, Фрэнк Ниликина

Кому может пригодиться? Молодой команде, готовой ждать и развиваться, играющей в быстрый темп

Известные просмотры: «Портленд», «Индиана»

Плюсы:

У него практически одинаковая антропометрия с Бриджесом – одинаковый рост, лишь на 2 килограмма тяжелее и на парочку сантиметров короче руки

Уникальная игра на линиях передач – он быстр, с огромными руками, соперники даже не ожидают этого

Не боится конкуренции, любит выбесить соперника, да и в целом очень сильный защитник один на один, думаю в изоляциях будет играть против одних из лучших:

Хорошая работает на заслонах, не так идеально, но хорошо

Не забываем, что он еще и числится в некоторых ресурсах, как разыгрывающий защитник, что в целом правда – хорошо видит открытую площадку, отлично подходит для быстрого нападения

Пользуется своим ростом, отдает часто передачи верхом, а также иногда делает очень нестандартные ассисты

Моя мечта – увидеть его с Коллинзом или Хейсом, классическим римраннером, возможно, Топпином, он хорошо играет на входах в краску

Он неплохо играет пик-н-ролл, пусть это было и редким явлением для атаки «Аризоны»

Вообще все что касается нападения, где игроки двигаются много – он будет идеален, каты были большой частью нападения команды

Хороший атлетизм

Длина рук очень помогает в проходах, да и первый шаг неплохой

Хорошо читает бэкдоры, как боллхендлер и как игрок без мяча

Все же его бросковый прогресс на второй год есть и внушает определенный оптимизм

Минусы:

У него светлая голова, но без пик-н-ролла сейчас почти никуда, а он у него такой себе. Броски в движении, флоатеры – все не очень, а это крайне важные аспекты игры для пик-н-ролла, даже у Моранта с ракетами в ногах огромные проблемы, не говоря о Терри

Я не могу описать его средние – это не броски, но и не флоатеры, нечто среднее и удручающее

Баланса в ногах при бросках в движении нет вообще

Я не могу сказать, что у него сломанная механика, но бросает он больше двумя руками, чем одной, да и ноги с руками живут несколько отдельно, а ноги зачастую бьются друг об друга

Соперники часто его оставляют открытым, отсюда и набил статистику

Ну и опять, я не знаю, что делать с первым или даже вторым, ну даже третьим номером без броска в движении вообще

Мнение:

Уверенность: 7; Соответствие: 8; Талант: 6; Готовность к лиге: 7

Мне тяжело предсказать будущее Терри. Он будет полезен своей защитой, но он твинер, застрявший между позициями. Функционально – это тройка, которая, возможно, может быть, когда-нибудь научится бросать стабильно. Антропометрией – это двойка, хорошая и крепкая и тут сразу куча вопросов.

Вы готовы вложиться в его бросок?

Вы готовы дать ему роль второго боллхендлера или может у вас есть боллхендлер на 3-4?

Готов ли сам Терри, в случае чего защищаться против вингов?

И это мы не говорим про то, что ему нужно быстрое нападение, чтобы оставаться полезным в атаке, ведь от него можно отшагивать в случаях пик-н-ролла.

28. Макс Кристи

Атакующий защитник, «Мичиган Стейт», первогодка, 19 лет

Статистика - 9,3+3,5+1,5+0,5+1,5, линейка – 38,2%-31,7%-82,4%

198 сантиметров, 86 килограмм

Вингспан – 203 см

Похожие игроки –

Кому может пригодиться? Команде с большим количеством спот-ап бросков – в общем почти всем, «Бостон», «Бакс»

Известные просмотры: «Шарлотт», «Индиана», «Миннесота»

Плюсы:

Несмотря на проценты попадания, которые ниже даже, чем у Терри – тут явно выше потенциал шутера. Хорошая механика, высокий релиз, да и броски куда сложнее

Хорошо играет без мяча, находит открытые точки, растягивает площадку, смещается при входе партнеров для скидки

Хороший и почти готовый спот-ап шутер

Аккуратный защитник, хорошо использующий длину своих рук

Хорошая латеральная подвижность в совокупности с длиной рук

Зрелый не по годам, если говорить про оборону, аккуратен, не рискует, но играет правильно

Крепко стоит на ногах, очень неплохо останавливает проходы

Хорош на пик-н-ролле, не агрессивен на перехваты, но максимально усложняет жизнь сопернику бросками с сопротивлением

Он хорошо работает на заслонах, очень быстр и гибок

Не элитный шутер с ведения, но весьма неплохо бросает при после непродолжительного движения

У него есть определенный уровень игры в нападении, как у скорера – спин-мувы, флоатеры, но все это требует отшлифовки

Минусы:

40% при завершении у кольца, у него длинные руки, но ему не хватает хитрости, не умеет укрывать мяч и завершать с сопротивлением. Последнее особенно

Нет первого шага, он неплохо двигается, но не резкий, да и не атлет

Несмотря на хорошую механику, в последних 16 играх забил всего 24%, непоследователен и нестабилен

Из минусов механики, он очень глубоко садится, когда готовится к броску, релиз не быстрый, зачастую успевают подойти и накрыть

Не хватает физики, чтобы играть в посте даже против гардов

Мнение:

Уверенность: 8; Соответствие: 9; Талант: 7,5; Готовность к лиге: 7

Сам-то «Мичиган Стейт» ожидал больше, получая пятизвездного школьника, но весь функционал Кристи свелся к тому, что он идеально подходит под время 3-and-D игроков, которым и является, одновременно он оставил кучу сомнений по поводу его таланта, но все же несмотря на всю пресность по Кристи – в лиге он должен задержаться надолго.

27. Уокер Кесслер

Центр, «Оберн», второгодка, 20 лет

Статистика - 11,4+8,1+0,9+1,1+1,1, линейка – 60,8%-20%-59,6%

216 сантиметров, 111 килограмм

Вингспан – 226 см

Похожие игроки – Руди Гобер, Майлз Тернер

Кому может пригодиться? «Чикаго», «Шарлотт», хотя я бы хотел посмотреть, что из него сделает Буденхольцер

Плюсы:

Лучшая мухобойка с драфта, да и за последние годы – 4,6 блока за игру. Не так много людей в истории, играя в топовом университете обогнали его – Шак, Моурнинг, Дэвис и Робинсон, компания солидная

Он неплохо подсказывает игрокам – похож на Гобера в этом, но главный его плюс не в этом, а в уникальных инстинктах, которые бывают раз в десять лет, кажется неловким, но в несколько секунд преодолевает огромное пространство и ставит блоки совсем уже в безнадежном случае

Не стандартная мухобойка, живущая под кольцом, вполне сносно возвращается в защиту

Конечно его латеральная подвижность неидеальная, но достаточная, чтобы не отвалиться от соперника на проходах

Очень хорошо использует руки, всегда вертикальная стойка без ошибок

Безусловно лучший игрок в дроп среди больших

Пик-н-ролл против него – сомнительная история

Внимание! 94% завершение в краске, когда играет пик-н-ролл

Достаточно мягкая кисть, позволяющая аккуратно финишировать в краске и даже что-то бросать из-за дуги (20% на 1,5 попытки)

Киньте мяч в сторону щита и это будет аллей-уп

Минусы:

Все же не уверен, что ему разрешат бросать из-за дуги в НБА, Эйтон тоже бросал по студентам, например, как и Луни, как и Макги

Механика странная, но много ли вы видели семифутеров бросающих с хорошей механикой, если их имя не Карл-Энтони, Кевин или Дирк?

Не всегда последователен в защите, иногда бросается на перехваты, что ужасно для его позиции

Ведется на фейки и это самая большая опасность, учитывая как скореры НБА умеют конвертировать фейки в штрафные !!!!!!!!!!

Мобилен, но на уровне NCAA – поставим знак вопроса говоря о его способности выходить на периметр в НБА

Не всегда избегает излишнего контакта в нападении и хватает фолы

4+ фола в 11 играх из 34 на уровне NCAA

Часто прыгает в человека, легкие штрафные

Мнение:

Уверенность: 7; Соответствие: 7; Талант: 7; Готовность к лиге: 8,5

Так много вопросов и так мало ответов.

Мы как бы понимаем, что у Кесслера очень ограниченный функционал и ожидать от него много не нужно, но практически все скауты, которые оценивали его – не смогли четко дать ответ на вопрос «А кто же перед нами?» Граница между Хассаном Уайтсайдом и Руди Гобером настолько огромная, что вы наверное вообще не понимаете, как можно их сравнивать, но подождите.

Кесслер и правда чувствует ситуации, когда нужно помогать, он даже умеет подсказывать игрокам, пусть и редко, да и габариты уникальны, но вот его ведение на фейки, очень частое, а еще не всегда последовательная игра в защите, где он периодически рискует – пугает.

В общем, я оставлю ползунок на графике Гобер – Уайтсайд, на стороне француза и дам еще 2 из 10 Майлза Тернера, если Кесслеру разрешат бросать в НБА и у него получится иногда выходить на периметр. Про выход на дугу в защите, я бы сильно не надеялся на это, все же делал он это редко и на уровне студентов.

26. Кеннеди Чендлер

Разыгрывающий защитник, «Теннесси», первогодка, 19 лет

Статистика - 13,9+3,2+4,7+2,2+2,5, линейка – 46,4%-38,3%-60,6%

183 сантиметра, 78 килограмм

Вингспан – 196 см

Похожие игроки – Дариус Гарланд на минималках, вспышки Айзеи Томаса с защитой

Кому может пригодиться? Команда с дырой на позиции второго разыгрывающего и любящая играть пик-н-ролл

Известные просмотры: «Атланта», «Шарлотт», «Хьюстон»

Плюсы:

Любит играть высокий пик-н-ролл – в университете давали эту возможность, и он использовал свою скорость для проходов. В НБА даже Морант это себе не всегда позволяет

Хороший финишер в краске, мягкая кисть, хитрый и с хорошим набором лей-апов

У него две рабочие руки – очень важный момент для такого гарда

Эффективен при бросках со средней, в целом это уже интереснее для пик-н-ролла

Фул размен и заступы на пик-н-роллы наказывает скоростью, дропы – броском, выглядит хорошо

Помните статью на Спортсе по поводу змеиного дриблинга на средней от Криса Пола? У Чендлера есть такие вспышки

Не элитный, но достойный плеймейкер, делающий 2 передачи на 1 потерю

Ему нужен скринер, при чем достаточно неплохой, но он хорошо читает игру своих больших

Не гениальный разыгрывающий с точки зрения передач на периметр, но не обделен этим

Неплохой PoA защитник (на мяче) – активные руки (очень), быстрый и юркий, по хорошему злой, да и достаточно крепок физически

Любит давить на боллхендлеров

Очень часто выбивает мячи сзади – активные и длинные руки, да и быстр

Хорошая работа на линиях передач+понимание игры

Элитный спот-ап шутер – свыше 40%, хорошая механика

Потенциально хороший шутер с 9 метров

Минусы:

Несмотря на бросок, много проблем с бросками в движении из-за дуги, там всего лишь 24%

Медленный релиз делает его мишенью, учитывая низкий рост

Вызывает сомнения его потенциал скорера, он может набирать очки через пик-н-роллы, но при игре один на один – он слаб и неэффективен

Флоатер очень плохой и непоследовательный, он как и сказал хорош в проходах, но не так стабилен

Он явный андерсайз, которого не спасет хасл

Плох при защите на пост-апах

Примите тот факт, что он будет мишенью для защитников в НБА

60% со штрафных для андерсайз гарда, который часто идет в проходы? Воу, это красный флаг, да и весомый

Мнение:

Уверенность: 7; Соответствие: 8,5; Талант: 7,5; Готовность к лиге: 7

Я надеюсь, что Чендлеру дадут возможность поиграть. Он будет явный андерсайз, но его атакующие скиллы в нападении меня интригуют и заставляют сравнивать с многими лучшими игроками поколения. С другой стороны всегда нужно быть осторожным, когда хвалишь низкого игрока в колледже – их переход наиболее сложен в прогнозировании.

25. Кендалл Браун

Форвард, «Бэйлор», первогодка, 19 лет

Статистика - 9,7+4,9+1,9+1,0+1,7, линейка – 58,4%-34,1%-68,9%

203 сантиметра, 92 килограмма

Вингспан – 213 см

Похожие игроки – Аль-Фарук Амину, Рондэй Холлис-Джефферсон

Кому может пригодиться? Команде с быстрым темпом и терпением

Известные просмотры: «Атланта», «Чикаго», «Денвер», «Хьюстон»

Плюсы:

Хороший защитник на мяче, неплохо давит боллхендлеров

Отличные данные, особенно длина рук, чтобы создавать трудности для бросков

Хорошие защитные инстинкты, читает передачи

Подходит для подвижного нападения и быстрых переходов – использует атлетизм при завершении у кольца и достаточно неплох в этом, шикарен в роли каттера

Самый интригующий навык – это проход от кольца до кольца, где он выглядит маленькой версией Янниса

Он вроде бы гард, но часто играет на данк-споте, интересно

Уникальная нацеленность на кольцо – он не одна из главных атакующих опций, но его нельзя оставлять, потому что он сразу начинает движение в краску

Он не боллхендлер, но показывал редкие вспышки положительных качеств в этом компоненте, мне было бы интересно посмотреть на развитие этого компонента

Минусы:

Нестабильный шутер с маленький объемом бросков, преимущественно открытыми, но и тут проблемы с механикой и невысокий процент для открытых бросков – 34,1%

Медленный релиз, но если торопится механика разваливается окончательно

Невысокий релиз, удобный для блока

Не самый аккуратный игрок в проходах, часто теряет мяч и делает технические ошибки

Почти 2 потери для игрока без мяча – это много

Мишень для чарджов, в NCAA подставлялись часто, в NBA будут еще больше

Слабая левая рука

Достаточно корявая работа ног

Не умеет бросать в движении

Бесполезен в позиционном нападении или против зоны

Высокий центр тяжести, он атлетичен, но не так идеально сложен, его могут проталкивать

Мнение:

Уверенность: 5; Соответствие: 5,5; Талант: 7; Готовность к лиге: 6

Каждый год на драфте, в конце первого раунда появляется парень, который вообще непонятно как сюда попал, я не говорю, что Браун тот самый парень, но других кандидатов я не вижу.

Посудите сами – Айзея Джексон, его я кстати полноценно критиковал и до сих пор не понимаю, как можно было потратить на него пик, а годом ранее Джош Грин, его я критиковал, хотя он мне нравится. Дело не в том, что Браун не талантлив, он специфичен и не для этого времени. Ему нужны отрывы, быстрое нападение, чтобы в защите его ставили против 1-3, которые не затолкают, ему нужно менять механику броска и что-то делать с позиционным нападением, где он +- бесполезен. Не знаю, много красных флажков.

24. Эй Джей Лиделл

Бигмен, «Огайо Стейт», третий курс, 21 год

Статистика - 19,4+7,9+2,5+0,6+2,4, линейка – 49,0%-37,4%-76,5%

201 сантиметр, 108 килограмм

Вингспан – 213 см

Похожие игроки – Дрэймонд Грин без ведения, но с броском

Кому может пригодиться? Да любой команде, которая не будет делать из него тяжелого форварда

Известные просмотры: «Атланта», «Чикаго», «Кливленд», «Денвер», «Голден Стейт», «Миннесота»

Плюсы:

Агрессивный страхующий и это выливается в 2,6 блока, правда, вас будут бесить постоянные попытки выбить мяч куда-то в космос, забывая о последствиях

Он хорошо понимает ситуации, когда требуется подстраховка, умный помощник, возможно, самый умный на драфте, я не хочу громких сравнений с Грином, но да, есть такое

Выглядит бездумно выбивающий блокером, но при этом прыгает строго вверх и избегает фолов глупых фолов

Очень резкий в защите для своих габаритов, отлично владеет периферическим зрением, да и достаточно умен

Какое-то смертельное комбо сильного корпуса, длины рук, интеллекта и подвижности – ну да, Грин? Опять же, да

Я мечтаю увидеть его в НБА на пятерке, безумно

Хорошо играет на периметре, преследует защитника, не отваливается, работает вертикально, но с корпусом

Так ни разу и не увидел, чтобы его вытолкнули при проходе, низкий центр тяжести и крепкая трапеция

Удивительно проворен в защите на скринах и это с 108 килограммами

Хороший пост-ап игрок, но не воспринимайте всерьез, это NCAA

Любит стягивать на себя игроков в краске и делать скидки на дугу, что-то от Сабониса/Адебайо

Неплохой растягивающий, у него хорошие проценты после catch and shoot

Угроза для пик-н-попа

Вообще очень умный игрок, может отдавать неожиданные передачи

Минусы:

Кстати Грин тоже набирал много в сезоне перед драфтом, но и тут и там были сомнения в его атакующих скиллах, большинство очков Лидделл набирает коряво, толкнув или пихнув оппонента в краске. Его реальные скиллы при игре один на один – не знаю, очень сомнительны

Тяжело представить боллхендлером, не лучшее владение мячом, не самый аккуратный

Слишком любит контакт в нападении, зарывается

Даже на уровне NCAA более высокие оппоненты ограничивали его

Очень ограниченный функционал в краске, как у Зайона, но он не Зайон

Не лучшая форма для релиза – низкий и не самый быстрый релиз

Бросает без дуги, помните бросок Дирка? Он иногда касался потолка арены, а тут четкий кирпич в дугу

Ноги и руки живут раздельно

Бросок в движении – боль

Возраст

Мнение:

Уверенность: 8; Соответствие: 9; Талант: 6,5; Готовность к лиге: 7

Я даже не буду скрывать, что фанат Лидделла. Заклинаю каждого генерального менеджера рассматривать его лишь в качестве андерсайз центрового. У Лидделла идеальный пример перед глазами – Грин. Они очень похожи в оборонительном плане – уровень понимания баскетбола Лидделла запредельный, если ему дадут возможность быть римпротектором. Правда смущает две вещи. Первая – его нападение, в отличие от Грина, способного быть боллхендлером, Лидделл плохо ведет мяч, а когда ведет – теряет, но зато у него вполне сносный бросок. Хотя мы и понимаем, что играть в посте у него также не получится, как он делает это на уровне NCAA. Второе – андерсайз, мы хвалим его защитные навыки, но вдруг при переходе ему станет намного сложнее? Я думаю, что он справится, но все же кто рискнет играть с центровым в 203 сантиметра?

Эй Джей уникален для текущего времени, но такие игроки очень сильно будут зависеть от команды, Гранта Уильямса тоже сравнивали с Грином, но начали переделывать в нечто странное, с Эй Джеем может получиться аналогично, так что будем ждать и надеяться.

23. Блейк Уэсли

Комбогард, «Нотр Дам», первогодка, 19 лет

Статистика - 14,4+3,7+2,4+1,3+2,2, линейка – 40,4%-30,3%-65,7%

196 сантиметра, 83 килограмма

Вингспан – 205 см

Похожие игроки – Боунс Хайланд, Иммануэль Куикли, Лу Уильямс, Джамал Кроуфорд, Кемба Уокер

Кому может пригодиться? Команде, где не хватает скоринга, нужен индивидуально сильный атакующий игрок с пониманием пик-н-ролла

Известные просмотры: 11 команд...

Плюсы:

Натуральная ментальность скорера – не боится брать на себя ответственность и в целом не так уж и зря

У него шикарный атлетизм, если вы играете в быстром темпе, то это ваш выбор, хорошо использует пространство и скорость

Один из лучших первых шагов на драфте, к тому же атлетичен. В резкости уступает только Айви

Хорошо бросает в движении, видно, что он достаточно часто тренируется подобные действия, выполняет технически без ошибок и близко к уровню НБА – тело не разваливается при резких остановках, хороший баланс

Хороший поиск пространства со средней дистанции – резкий, с высоким релизом, он берет сложные броски, но выглядит подготовленным к этому

Размены – идеальная для него ситуация, наказывал регулярно бигменов

Прекрасен в изоляциях

Его работа ног достаточно шикарно и повторюсь: мне очень нравится его баланс тела, сильное качество

Хорошее владение мячом, резкие смены направления, богатый арсенал движений

Хороший catch and shoot, хотя с мячом ему комфортнее

Длинные руки, вполне способен защищаться на трех позициях, да и с перехватами тут все хорошо

Хорошие активные и резкие руки

Достаточно аккуратно держит руке при защите от проходов

Очень агрессивен на линиях передач, оно и понятно – резкость и длина рук, это круто

Он хорошо работает на своих скринах в нападении, ускоряется, меняет темп и делает массу правильных решений, мне нравится его потенциал в пик-н-ролле

Вообще пик-н-ролл в его исполнении похож на Донована Митчелла, он угрожает на каждом сантиметре – средний, дальний, вход внутрь

Не лишен переферического зрения, драйв-н-кик в его исполнении имеет право на жизнь

Иногда отдает сложные передачи, намного сложнее, чем ожидаешь от его немного уличного стиля игры

Минусы:

Левая рука слаба и в проходах ее будут закрывать активнее, он не управляет ей прям хорошо, хотя иногда его передачи слабой рукой удивляют

Пытается избежать контакта в нападении, но в НБА с этим будет сложнее. Возможно, причина в слабой реализации штрафных – всего 65,7%

Мне сложно представить, как он будет играть против римпротекторов НБА

Не хватает веса и силы, чтобы использовать корпус и завершать с контактом

Более быстрые защитники из НБА будут его выталкивать в неудобные точки

Не последовательный шутер, да и нестабилен, зачастую берет сложные броски, но зачастую это ошибка

Механика непоследовательна, иногда бросает двумя руками

Он будет собирать много фолов, если закрепится, надо что-то делать со штрафами, например, его ноги стоят очень близко и иногда после штрафа он теряет равновесие

Иногда слишком агрессивен в защите, после заслона может рисковать и стараться выбить мяч сзади, не уверен, что это рабочий вариант, особенно, когда вы играете с дропом, рискует

Обход заслонов в защите – это реальная проблема, отваливается почти всегда

Плохо играет против любых комбинаций, где есть заслон

Иногда оказывает чрезмерную помощь в защите, она явно не нужна в большинстве случае

Мнение:

Уверенность: 8; Соответствие: 8; Талант: 8; Готовность к лиге: 7

Уэсли – самый неоднозначный персонаж первой части моего гида. Со знаком +, к счастью. Его сразу записали в следующего оголтелого скорера, как Куикли, Хайланд, Уильямс, но все же его защита в разы лучше и активнее и она интригует больше всего.

Я думаю Блейка возьмут выше, но очень интересно куда и как, его идеальная роль рядом с разрыгрывающим, не первого номера, допустим, как в «Индиане» или «Далласе».

Но, пожалуй, больше всего волнует его защита против заслонов, если он не будет что-то с этим делать, то у него появится много проблем в лиге, которые почти нерешаемы.

22. Маржон Боучемп

Свингмен, «G-лига Игнайт», первогодка, 21 год

Статистика - 15,1+7,3+2,5+1,6+2,3, линейка – 57,1%-24,2%-65,0%

198 сантиметров, 90 килограмм

Вингспан – 213 см

Похожие игроки – Микал Бриджес, возможно, быстрый Кайл Андерсон

Кому может пригодиться? Сложно, если вы сливаете и готовы тратить время на воспитание всех базовых пробелов Бошомпа, то да, его будущее очень сильно зависит от команды, которая его возьмет

Известные просмотры: «Хьюстон», «Пеликанс»

Плюсы:

Хороший защитник на периметре, очень активный, хорошие и быстрые руки

Честно говоря думаю, что он может защищаться на 4 позициях

Активно борется за позицию, предсказывает передачи и играет на опережение, не назвал бы его чрезмерно рисковым игроков

Он хороший и умный помощник в защите, что учитывая его габариты и антропометрию делает его полезным почти везде, особенно, если твоя команда играет в активную защиту против пик-н-ролла

1,1 очко в проходах, это круто, правда – 61,6% реализации

Микс агрессии и скорости, не самая хорошая работа ног, но он достаточно ловок и умеет играть корпусом

Хороший атлетизм, даже слишком, он достаточно взрывной

Он словно Томас Мюллер ищет открытое пространство на площадке для входа, хотя этот навык меня всегда пугает в НБА, где тебя просто закроют зоной

Хасл-мотор, борется за мячи, 1,6 подбора в нападении

Будет интересен в подвижном нападении, где у него будет пространство

Неплохой бросок со средней в дистанции, даже в движении

Минусы:

Для того, чтобы найти место в лиге с его функционалом нужен бросок, а то получится Кидд-Гилкрист или Холлис-Джефферсон, в общем не очень хорошо. Многие критикуют его механику броска, я буду более лоялен и скажу – видал и хуже, вспомните Мэриона, а тут вполне рабочий вариант

Кстати в школе бросал почти 40%, шанс есть, да и 71,8% со штрафа – не худшие цифры

Он явно не скоринг опция, у него не так много вариантов в атаке, когда нет пространства

Мне тяжело представить его в роли второго боллхендлера, 2 потери за игру, много поспешных движений и не самых аккуратных передач

Возраст

Несколько раз собирался бросать баскетбол, много раз сдавался ментально, его вели к НБА

Клиент Рича Пола

Есть сомнение в его прогрессе, он так часто менял школы, его готовили еще в подростковом возрасте тренеры из НБА и он не знает банальных основ? Это сильно смущает

Мнение:

Уверенность: 6; Соответствие: 7; Талант: 8,5; Готовность к лиге: 7

Если честно, то ко всему эксперименту с командой в G-лиге пока больше вопросов, чем ответов. Боучемп, например, сильно провалился.

Но по Маржону вообще много вопросов. Его вели со школы, нанимали топ-тренеров, меняли школы, заставляли играть, его клиент – Рич Пол и вроде бы сам парень по слухам не такой плохой, но как при таких ресурсах его сделали таким игроком? Он вроде бы должен и разыгрывать, но умеет это делать только в отрывах. Он должен уметь бросать, но его механика при переходе на более серьезный уровень дала трещину. Он должен уметь обыгрывать соперников, но вместо этого давит их корпусом и теряет мячи, где его техническая выучка? При этом, мне нравится Боучемп и он жутко талантлив, но факт есть факт, к 21 году, с его ресурсами он должен был быть другого уровня, а сейчас к нам попадает игрок, который может быть полезен только на открытом пространстве с непониманием позиционных владений.

21. Джейден Харди

Свингмен, «G-лига Игнайт», первогодка, 21 год

Статистика - 17,7+4,6+3,2+1,3+3,5, линейка – 35,1%-26,9%-88,2%

193 сантиметра, 89 килограмм

Вингспан – 205 см

Похожие игроки – Брэдли Бил, Донован Митчелл, но с более слабым первым шагом

Кому может пригодиться? Тут не все так просто, возможно, всем, вопрос под каким пиком

Известные просмотры: 9 команд

Плюсы:

Показал хороший бросковый прогресс за сезон – всего 30,9% за сезон из-за дуги, но больше 35% в последних 12 играх. Почти 40% в ситуациях catch and shoot и свыше 50% без опеки, мне правда нравится его механика броска – баланс рук и ног, контроль тела

Очень хорошо себя чувствует играя оффскрин или хэндофф – броски в движение очень хороши за счет работы ног, напоминает Букера, не сильно, но иногда

Статистика, которая должна вас поразить – год назад в команде G-лиги Грин выдал с дриблинга 61 попытку бросков, попал 34,4%, у Харди – 135 с 33,3%!

Хороший кроссовер в сочетании с ментальностью скорера – это опасно, но нужно

В прошлом году со средней дистанции Куминга и Грин забивали около 28%, у Харди 39%

Он мастер по использованию пространства, напрашивается вопросы про его пик-н-ролл, сейчас это не частая история, но он может быть крайне опасен в этом, как Донован Митчелл, они даже похожи в манере игры двоечки

Не плеймейкер, но когда играет пик-н-ролл может удивлять внезапными хорошими передачами, неплохо заигрывает бигмена

Хорошая длина рук – не знает как это использовать, но умный тренер придумает и научит

Показал хорошее развитие по ходу сезона, несмотря на все вопросы про игровой IQ он неплохо развивается

Минусы:

В отличие от Эдвардса и Грина, у Харди нет такого взрывного первого шага, его проходы не так опасны, его догоняют, ловят в дроп, загоняют в ловушки. Не великий атлет, в отличие от первых

Не креативный финишер – нет флоатеров, степбеков, не умеет использовать корпус и зарабатывать штрафные броски, сложно представить его угрозой в проходах

Левая рука иногда кажется очень нелепой при попытке сделать лей-ап

Самый главный вопрос открывает сразу комплекс проблем – выбор броска и других действий. Классическая проблема атакующих гардов, которые хотят себя продать перед драфтом – отсутствие передач, много плохих бросков, игнорирование партнеров

Вообще, по Харди много вопросов и про психологию. Многие источники говорят, что он очень хотел красоваться и лучше себя продать, многие обвиняли в отсутствии работоспособности, многие считают заносчивым, посмотрим. Про Грина говорили похожие вещи, как и про Эдвардса, решившего пойти не в топовый колледж в родном штате

Туннельное зрение – не видит боковых партнеров, очередная проблема для игрока в проходах, их действительно много

Потери – неаккуратен, часто заигрывается

Часто пытается играть на перехватах, но не хватает резкости, как у Моранта или Фокса, делает ошибки, также часто теряет концентрацию, плохо обходит заслоны, по защите вопросов достаточно. Если захочет – сможет быть защитником хотя бы средним, у него длинные руки и крепкий корпус

48,9% против него забивали соперники на пик-н-роллах!!! Это если не приговор, то очень близко к этому. Опять же – спит на заслонах, ленится

Мнение:

Уверенность: 6; Соответствие: 7; Талант: 9,5; Готовность к лиге: 7

Нет сомнений, что Джейден Харди – один из самых талантливых игроков драфта. Его карьера шла по сценарию Джейлена Грина или Энтони Эдвардса, но в конечном итоге его сезон в G-лиге уничтожил все. Как так получилось?

Во-первых, в отличие от Грина, которого аналогично критиковали за эгоизм, Харди абсолютно не показал прогресс в IQ и понимании процессов. Его желание постоянно доминировать на мяче загнало в ситуацию, когда все стали сомневаться в его интеллекте, умении играть пик-н-ролл, резкости, броске.

Во-вторых, Грин в отличие от Харди, да и Эдвардс, если ленились в защите, то показывали вспышки в важные моменты. Харди абсолютно пассивен и да, он не воспринимал этот уровень нужным для стараний.

Собственно ментальная часть по Харди смутила еще больше, но нет сомнений, что таланта там огромная куча и пока самый важный фактор для меня – его первый шаг, если он найдет способы адаптироваться к набору очков или улучшит резкость, то думаю ветераны NBA поставят ему голову на место, а 9 просмотров говорит о многом – в него верят, но никто не знает, кто рискнет первым. Иными словами, лотерейний пик – дорого, но если 15-20? Возможно все.

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Фото: instagram.com/patrickbaldwin.23; Gettyimages.ru/Ronald Martinez, Rey Del Rio, Eakin Howard, Dylan Buell, John E. Moore III, Rob Carr, Sean M. Haffey, Joe Buglewicz