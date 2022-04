Плей-офф НБА стартует уже сегодня. Кто станет чемпионом в этом году

Сегодня стартует плей-офф НБА, а значит, пора надевать шапочку из фольги и попробовать погадать на кофейной гуще о том, кто же выиграет титул НБА в 2022 году.

Не в этот раз

«Денвер»

Какая команда плей-офф самая слабая, если оценивать их без учета главной звезды? В 95% случаев вы скажете «Денвер», ну, может, «Бруклин», но «Наггетс» где-то рядом.

Я всегда склоняюсь к теории, что на Западе должна быть бедовая организация с неоспоримой звездой или, как в ситуации с «Наггетс», с суперзвездой. Только эта суперзвезда не занимается тем, что выгрызает важные победы в плей-офф, а, скорее, подчеркивает всю бесполезность партнеров, тренера, офиса и прочего – Лиллард в «Портленде», Крис Пол в «Клипперс», Дюрэнт в «Оклахоме», Митчелл в «Юте» и вот сейчас Йокич.

Многие скажут, что «Денвер» не опасен только сейчас. Это правда, «Наггетс» смогут штамповать по 55-60 побед в следующие 5-7 сезонов, если Мюррей вернется на свой уровень, даже без Портера или без спины Портера, но глобально это ничего не меняет, «Наггетс» слишком ограничены, потому что:

Майкл Мэлоун не умеет адаптироваться под реалии плей-офф;

Офис команды так и не решил проблемы защиты «краски», Йокич стал лучше, но они по-прежнему худшие по обороне самой эффективной зоны набора очков;

Команда отталкивается от потребностей Йокича – играет в его баскетбол, где он исполняет роль кукловода, но насколько выигрышный этот баскетбол? Не подумайте, Йокич прекрасен, но в лиге сейчас другие тренды – игра от снайперов, от пик-н-роллов, быстрое нападение. Все это далеко от игры «Денвера», и мы можем восхищаться Николой, но было бы интересно посмотреть на наличие разыгрывающего рядом с Йокичем

Команда зависит только от Йокича, без него здесь сборище стритболистов, которые не понимают свою роль на площадке

Все это не исправится даже после возвращения всех травмированных. «Денвер» слишком уязвим и ограничен для того, чтобы стать чемпионом без серьезных изменений.

«Юта»

Усталость. Если бы меня попросили описать одним словом весь сезон «Джаз», то это оно. Снайдер устал от команды и от отсутствия вариантов, болельщики устали от отсутствия новых идей Снайдера, Гобер устал от безалаберной защиты, Митчелл – от Гобера, Конли просто устал, устало тело Инглза, и устал я объяснять 25 раз людям, что я не хейтер «Юты» и команда прекрасна, но никогда не была претендентом на чемпионство.

Команда стагнирует и просто катится по протоптанному маршруту, где есть четкое понимание, как играть хорошо, и полное отсутствие понимания того, как выигрывать важные матчи.

Пожалуй, следующий кандидат на большую перестройку вслед за «Портлендом» именно «Юта», а следующая звезда для переезда – Донован Митчелл.

«Чикаго»

Проблема «Буллс» не в Дерозане и его ДНК Лебронто, как раз к нему вопросов нет, он делает то, что умеет, и даже больше. Проблема «Буллс» в тренере, который всю карьеру в НБА смотрел и не мешал Уэстбруку, играющему в Уэстбрука. Донован в «Буллс» смотрит, как Дерозан и Лавин катают пик-н-роллы и изоляции, Вучевич ставит им заслоны, Лонзо отдает хорошие передачи.

«Чикаго» – не хорошая команда, а средняя команда из хороших игроков.

И это ее главная проблема, вы приходите на уличную площадку, как-то делитесь с местными пацанами на две команды и играете в тот баскетбол, который знаете. «Чикаго» – именно такой пример: они легко побеждают все команды, которые заметно уступают им в классе, но как только попадают на организацию с хорошим взаимодействием, то выглядят неподобающе и нелепо.

«Даллас»

Значит ли это, что Кидд > Карлайл? Эм, ну, пожалуй, если сравнивать их не в общем, а только в последние годы...

Все изменения «Маверикс», о которых говорят весь год, действительно сильно улучшили их результат и игру – хорошая агрессивная защита на пик-н-роллах, перераспределение нагрузки с Дончича на Брансона, а потом и на Динуидди, даже активные размены центровых на защитников срабатывают. В общем, работает все, кроме стабильного нападения.

И в этом главный вопрос: есть ли разница, что вы строили весь сезон, что вы пытались построить в атаке весь сезон, если в плей-офф вы скатитесь к тому же, что было год назад, а оснований для этого полно.

«Даллас» – бросающая команда, которая не попадает. Слова Кидда подтверждаются и цифрами: 8-е место по попыткам, 19-е – по проценту попадания.

Лезем дальше. Динуидди бросает только свободные попытки, а его навыки шутера нестабильнее душевного равновесия диетолога Зайона Уильямсона перед взвешиванием. Динуидди бросает только открытые попытки, на дистанции сезона это размывается (плохие команды, мусорное время), в плей-офф это всегда делать сложнее, другой уровень команд, защиты, концентрации, можем принять это за некий поправочный коэффициент, который увеличивается в зависимости от стабильности бросковых способностей игроков, и такие игроки, как Динуидди (Дрю Холидэй тоже хороший пример, последние 3 сезона в регулярке из-за дуги – 32,5%, 35,3%, 39,2%, в плей-офф – 25%, 32%, 30,3%), страдают больше всего. То же самое касается и Буллока, бросающего в один месяц 25%, а в другой 45%.

Вот и получается, что для нападения «Далласа», плохо работающего в этом году, все станет еще хуже и на что перейдет команда? Правильно, на удобный баскетбол для Луки – get fuck out here from my way and wait fucking ball in corner. Собственно, это не так и плохо, если бы Луке опять не пришлось бы бегать с языком на перевес в четвертой четверти, но пока оснований верить в это у меня нет.

«Миннесота»

Многие могут сказать, что мол «волчата» уже выходили в плей-офф с одним из последних посевов, а воз и ныне там, и будут неправы.

Крис Финч изменил все, и если раньше «Миннесота» докатывалась до плей-офф, сейчас она честно его выгрызла. Что еще важнее, «Тимбервулвз» выгрызли его в статусе одной из самых молодых команд лиги.

У них есть потенциальный (текущий?) альфа-лидер в лице Эдвардса. Наконец-то переделанный Таунс, который стал в защите хотя бы не дырой, стоило только перестать его делать рим-протектором. Расселл превратился в подобие floor general в миниатюре. «Миннесота» сейчас – это команда с интересным будущим, но в этом сезоне я не поставлю много на их выступление, хотя и признаю, что встреча «Миннесоты» с «Мемфисом» очень интригует по предварительным вводным.

Проблема «Миннесоты», как это и всегда для молодых команд – опыт, а его отсутствие влияет на стабильность. Тот же Эдвардс проводит один месяца с 16 очками, следующий – с 25.

Но главная опасность нестабильных и молодых команд -не для них, а для соперников, и вот почему серия с «Мемфисом» может получится самой огненной.

Во-первых, по ходу чемпионата у команд 2-2.

Во-вторых, ураганная взрывная смесь «Мемфиса» – это круто, но «Миннесота» – еще больший хаос, в хорошем смысле. Они играют даже быстрее, вообще быстрее всех в лиге. При этом, если говорить о нападении, то здесь преимущество у «Мемфиса», но минимальное. Я даже скажу так: нападение «Миннесоты» более умное и хитрое, но нестабильное. Вопрос в защите, это станет ключевым фактором всей серии. Я отдам предпочтение «Мемфису», их защита выглядит надежнее, а скамейка более глубокой, но серия не должна быть проходной.

«Филадельфия» и «Торонто»

В определенные моменты казалось, что Мори всех обманул и создал претендент на титул из ничего.

В другие моменты казалось, что Мори обменял актив (актив же, да?) на половину плохого сезона Хардена.

И если у вас есть на это ответ, то я предлагаю вам подумать о двух вариантах:

Что, если Харден возьмет опцию на следующий год и продолжит регресс?

Что, если Харден не возьмет опцию, подпишет многолетний контракт и продолжит регрессировать?

Что, если Харден не возьмет опцию и захочет выйти на рынок?

Если вы болельщик «Филадельфии», то у меня для вас плохая новость: это все доступные варианты для вашего межсезонья.

Вся эта «Филадельфия» – странное сочетание хорошего, пускай и не звездного, состава и неподходящих идей тренера. Например, команда лучшая в лиге по эффективности отрывов и 29-я по их частоте. Другой пример – у команды есть две звезды, способные действовать вне зависимости друг от друга (возможно, даже лучше, когда они взаимодействуют меньше), и при этом Риверс стабильно проигрывает вторые четверти почти всем в лиге, оставляя на этот отрезок лишь скамейку.

«Филадельфия» – это сильная команда, которая сама себя устранит в плей-офф.

На бумаге у них мог получиться лучший дуэт звезд, но оказалось, что Мори неправильно понял задачу по сбору лучшего спорткара. Имея двигатель, он купил руль, забыв про остальные детали, а потом еще оказалось, что двигатель для самолета, а руль для Need For Speed.

Страшная вещь, но «Филадельфия» стала хуже после обмена Хардена и уменьшила свои шансы. Я серьезно.

Версия до Хардена – очень ограниченная, зависимая от Эмбиида, но отлично работающая за счет камерунца. Беспроигрышная тактика команды – отдать в пост Эмбииду, дать ему убить оппонента или дождаться двойной опеки и открыться под свободный бросок – работала весь сезон. А по ходу пришлось переучиваться на что-то иное, где Эмбиид был вспомогательным элементом в руках Хардена, пик-н-ролльным «большим», но у него никогда не было таких инстинктов, никогда он не был и рим-раннером, ему не хватает ни первого шага, ни резкости, да и с мячом Джоэл возится куда больше, чем нужно.

«Торонто» в первой серии – это, кстати, замечательный пример всех изменений.

«Рэпторс» во время дедлайна смекнули, что одна из худших оборон в «краске» потенциально может быть проблемой и начали интересоваться Тернером, Ноэлем и Бамбой, получили Янга, который не закрыл все пробелы, и пошли с этим в плей-офф.

И все же многие считают «Торонто» фаворитом. Почему?

«Филадельфия» в этом году против «Торонто» – 1-3, 0-2 с Харденом, 1-1 без него. И 1-0, когда у «Филадельфии» был Эмбиид и не было Хардена.

Ключевая история первого раунда – это то, что Нерс знает, как играть против лидеров соперника, но может ограничить только Хардена, который сейчас максимально влияет на продуктивность камерунца. Ограничить баскетбол «Филадельфии», который был до дедлайна, Нерс не сможет, у него просто нет для этого исполнителей. Иными словами, статистически обмен может сыграть очень злую шутку с «76-ми», сделав их более уязвимыми перед не самым подходящим соперником.

«Торонто» спокойно может играть пятеркой, где самый низкий игрок Ануноби, или играть с Барнсом, Ануноби и Сиакамом и двумя тасманскими дьяволами (Ванвлитом и Трентом). Они знают, как играть против заслонов и мучить Хардена, потерявшего первый шаг и резкость.

И это мы не сказали про Матисса Тайбулла. Я склонен считать, что он третий по важности игрок команды. Если посмотреть на оборону, а особенно на важную часть современной защиты в баскетболе (края), то, кроме Тайбулла, никого в «Филадельфии» и нет. Проблема в том, что «Торонто» не имеет выраженного лидера нападения, 5 игроков с 15+ очками, и Тайбулл должен будет прыгать между всеми? Умение реагировать Риверса на рывки соперника заставляет меня очень сильно усомниться в том, что изменения будут оперативны.

Тайбулл пропустит выездные игры, одна из ключевых особенностей Сиакама, про которую я писал много раз, что его удачная игра в лиге ранее была связана с непривычными данными – он четверка, но с подвижностью защитника и руками центрового. Работает, пока соперники не научились нивелировать камерунца более подвижными, пусть и менее габаритными защитниками. Кто будет держать в «Торонто» Сиакама? Тобайас Харрис? Он не может удержать даже количество собственных бросков.

Защита «Филадельфии» сильно зависит от Тайбулла как от x-фактора, способного выключить почти любого игрока соперника.

Ну и конечно, Док Риверс – слабейший тренер лиги, я не буду расписывать почему, делал это хотя бы здесь. До сих пор считаю, что главный тренер «Филадельфии» – Дэйв Йергер, но самодурство Дока не позволит просто слушать более компетентного ассистента. Док Риверс против Ника Нерса – это слишком огромная разница в классе, а еще не забываем, что главный чокер лиги прямо сейчас – Джеймс Харден, на фоне его формы в этом сезоне все это выглядит еще хуже, а дуэт Хардена и Риверса вообще звучит как приговор всем ожиданиям. Поэтому и вся надежда «Филадельфии» на Эмбиида.

Наиграл ли Джоэль Эмбиид на MVP? Да, разумеется, но получит его Йокич, просто потому, что сейчас Никола на другом уровне – уровне, который позволяет бить рекорды Уилта по PER, но не стоит недооценивать Джоэля. Не будь Николы, именно Эмбиида смело можно было бы называть лучшим пасующим центровым поколения, да и первым доминирующим центровым со времен Ховарда Шака. Пожалуй, «Филадельфия» создана для суперзвезд, которые будут готовы доминировать в лиге, ничего не выигрывая. Вот и камерунец вышел на уровень игрока, который в одиночку может сделать 50 побед команде Дока Риверса (вдумайтесь!), но сначала эффективный менеджер из Техаса не может обменять Симмонса, заставляя камерунца убивать здоровье в регулярном чемпионате, а потом подсунул ему своего любимца, который к тому же оказался одной из самых неподходящих для него звезд поколения.

Контендеры второго уровня

«Голден Стэйт»

23-18 во второй половине чемпионата вернули к реальности тех, кто уже смаковал возвращение победоносной команды.

Перспективы «Голден Стейт» этого сезона скакали от «Мы вернулись, дайте титул» до «Пройти бы первый раунд», и я совру, если скажу, что сейчас команда ближе к первому тезису.

Сняв розовые очки, аналитики и болельщики увидели, что здесь так и не появилось стабильного нападения без Карри, а защита слишком зависима от Грина. В их отсутствие команда выглядела все равно лучше предсезонных ожиданий, но уже не фаворитом.

Почему могут выиграть чемпионат?

Выскажу непопулярное мнение, но мы так и не увидели в боевом составе весь состав. В начале сезона нас удивила чемпионская игра «Голден Стэйт». Когда Карри и Грин в форме, никаких сомнений, что эта команда может выиграть титул. В другие периоды сезона мы видели вспышки Клэя, как его 36,7 очка с 53,2% реализации в апреле, или, когда выбыл Карри, появление нового Джордана Пула в роли главной атакующей мощи «Уорриорз». Про последнего нужно явно сказать больше, ведь он главный x-фактор для плей-офф команды.

Очевидно, что когда Карри вылетел с травмой, именно Пулу пришлось занять вакантную должность и стать Карри. Сработало, Керр даже ничего не менял, а Грин очень быстро начал пробовать все свои заготовки при розыгрышах именно на Пула вместо Стефена.

Пул удивительно быстро учится и спокойно вытягивает количество бросков, которое может меняться в два раза от игры к игре.

Одна из главных спекулятивных идей, которая возникает у болельщиков – почему бы не попробовать Пула ввести в стартовый состав вместо Уиггинса? У «Денвера» нет звездных вингов, способных набрать много очков в изоляциях, команде не требуются габариты, и это вполне может работать. Пул на площадке сейчас – это замена Карри, его нужно всегда держать под плотной опекой. При этом на горизонте маячит возвращение и Стефена, а два человека, играющих в таком стиле, да еще с Томпсоном апрельской формы – не могут не пугать.

У «Голден Стэйт» есть еще несколько козырей в рукаве. Например, номинально именно «Уорриорс» могут быть проблемой для «Финикса» и «Мемфиса». Первым они способны выключить пик-н-ролл, «Голден Стэйт» на 3-м месте по эффективности защиты против этого типа нападения, а с «Мемфисом» могут снизить темп до медленных позиционных владений с большим количеством смен, которые заставят ошибаться Джексона и Брукса.

Важно понять, что Карри в плохой форме – это все равно опасность. Оборона будет сконцентрирована на нем, что создаст дополнительное пространство в атаке. «Голден Стэйт» близок к лучшей форме, но не хватает завершающего и главного элемента.

Что может помешать?

Безусловно, травма Карри и его форма очень сильно влияет на будущее в плей-офф. Стефен провалил вторую половину сезона. В январе мы увидели худшего Карри – 38,5% попаданий с игры и лишь +1 в разнице между атакующим и защитным рейтингом со Стефеном на площадке. В какой форме вернется Карри? Неизвестно. Это может быть отдых после травмы и возвращения формы или форсированное восстановление, которое скажется на броске и движении. Во всяком случае Карри во времена династии в плей-офф зачастую не мог набрать форму после травмы, и это смущает, но я бы не сказал, что это главная проблема.

Нападение «Голден Стэйт», какие бы отзывы ни получало, все равно не лучшее и даже не претендует на звание лучшего в полностью здоровом составе, а вот защита – да, могла бы. И даже была, 101,6 пропущенного очка на 100 владений в 2022 году – это очень хорошо, и именно такие цифры были у «Уорриорз» до января. После травмы Грина они скатились до 117, после возвращения стали лучше, но не вернулись на предыдущий уровень, а всего лишь на 110 очков. Конечно, Дреймонд будет играть в плей-офф больше и, наверное, лучше, но хватит ли этого? У них нет хороших защитников периметра: Уиггинс, но он ошибается при сменах, отчасти Отто Портер, но это все. Тот же Томпсон так и не вернул скорость в ногах, чтобы быть положительным защитником, и все это может работать только тогда, когда Грин успевает всем подсказать и всех подстраховать.

Сейчас команда по-прежнему положительна в защите, но на фоне соперников регулярного чемпионата трудно судить, насколько сильно их оборона отстает от конкурентов.

Может помешать даже «Денвер». «Наггетс» выиграли в регулярном чемпионате 3-1, а Йокич не использует пик-н-роллы, которые «Голден Стэйт», как раз умеет ломать. Тут могут вылезти проблемы защитников «Голден Стэйт», которые иногда теряют концентрацию или не видят потенциальные линии передач. Проблема и в том, что «Голден Стэйт» не хватает размеров, и, возможно, им придется почти всегда держать на площадке Кевона Луни, что влияет на продуктивность нападения и оставляет всегда двух небросающих игроков на паркете.

«Бруклин»

«Нетс» провели самый мыльный чемпионат сезона по типу «Санта-Барбара», «Рабыня Изаура», «Наследие Леброна»...

Самый мыльный после «Лейкерс», разумеется: расставание с Харденом, конфликт бородатого любителя стриптиза с мусульманином-индейцем, сочувствие всего коммьюнити, наблюдающего за ними Дюрэнту, который восстанавливался после травмы, и невозмутимость с непониманием происходящего от Стива Нэша. Добить эту замечательную историю был призван Бен Симмонс, который, впрочем, так и не сыграл.

Всем бы было и плевать на них, как и на «Лейкерс», но именно «Нетс» были по ходу сезона в списках худших и лучших команд на определенных отрезках.

И вот загвоздка: сложно ли поверить, что «Нетс» могут выиграть чемпионат прямо сейчас? Да, крайне. Есть ли команда, которую «Нетс» не могут обыграть даже в теории в хороший день? Нет, таких нет. «Нетс» – темная лошадка среди андердогов, которая может споткнуться на каждом шаге, но никто не хочет встретиться с ними. «Бакс», например, аккуратно решили избежать данной участи, специально слив последнюю игру чемпионата.

Почему могут выиграть чемпионат?

Потому что Дюрэнт остается лучшим атакующим игроком в истории, способным набрать в плохой день 50 очков с реализацией в 40%, а в хороший – 50 очков с реализацией 50%. Стабильность Дюранта как совершенного атакующего орудия поражает.

Кто способен не удержать, а хотя бы ограничить Кевина? Те же «Хит» достаточно низкорослая команда, кого они поставят? Такера? Вы можете сколько угодно хвалить защиту Такера в серии с «Нетс» годом ранее, но 50% попаданий – это 50% попаданий, а дальше все хуже – Моррис, Батлер или даже Адебайо, у «Хит» формально нету приемлемых вингов, готовых бегать за Дюрэнтом. «Хит» на 29-м месте по росту среди стартовых пятерок. Не так далеко ушли и «Селтикс», они как раз лучшие против изоляций, но без Роберта Уильямса это будет тяжело, и я не уверен, что средняя по сезону статистика против изоляций достигнута за счет матчей против команд, которые только и играют данный тип владений с Дюрэнтом и Ирвингом в составе.

Потому что Дюрэнт достиг нового уровня розыгрыша. Сложно делать 6,8 передачи с 20+ бросками за игру, еще сложнее, когда у тебя стоячая пятерка без движения, а еще сложнее, когда тебе 33 года, ты никогда не делал такое количество передач и вынужден научиться это делать после того, как один из лучших плеймейкеров лиги тебя кинул, а вторая звезда в очередной раз доказала, что может существовать только отдельно от системы. Если быть точнее, то Дюрант делает по 8 передач после ухода Хардена. Прямо сейчас он лучший плеймейкер Востока с запасом.

Потому что Дюрэнт, если хочет, то включает режим DPOY по щелчку. «Атлетик» после игры с «Кливлендом»: «Нэш решил изменить план обороны, сделав из Дюрэнта полноценного страхующего римпротектора»

Ладно, переведу, так как я мне не грозит испортить отношения с офисом «Нетс»: Дюрэнт решил сыграть в нужный момент в защите и показал, как это может делать.

У меня есть свой список «А что, если...». Подобно Биллу Симмонсу, я тоже на старости лет ######### и выпущу самую спорную, но одну из немногих книг по истории НБА с учетом времени, о котором я ничего не знаю, и примерно 5 шутками-отсылками на каждой странице, которые приходится гуглить. Одно из «А что, если...» – это «А что, если бы Кевин Дюрант играл в защите всегда на уровне, который он показывал в «Голден Стэйт»? Вошел бы он в топ-10 защитных игроков в истории? Возможно. Почему нет? Яннис создан на горе Олимп греческими богами из африканского пластилина, он идеальный страхующий атлет, но ему не всегда хватает баскетбольного интеллекта, который он компенсирует за счет скорости и атлетизма. Дюрэнт – вездесущий слендермен с идеальной реакцией, чтением игры, пониманием тайминга и инстинктом, при этом с кошачьей гибкостью и выдвижными руками. Мы шутим про защиту «Нетс», но тройка Дюрэнт-Браун-Клэкстон – 115,1 атакующего рейтинга против 93,3 защитного за 25 игр. Это хорошая защита, где хватает габаритов, подвижности и понимания. Они должны получить больше минут, пусть и в ущерб нападению.

Что может помешать?

Стопа Дюрэнта или хрупкость плечей Дюрэнта с непосильной ношей в виде эго Ирвинга и тренерских талантов Нэша.

Если серьезно, то основные проблемы – примитивная, пусть и эффективная, атака, где все завязано на индивидуальном мастерстве, а также отсутствие баланса, «Нетс» могут либо защищаться, сделав атаку еще хуже, либо нестись в атаку, ухудшив защиту.

К тому же, у команды есть два неизвестных.

Первое – Кайри Ирвинг. Признаюсь честно, когда я вижу, как дядюшка Дрю обыгрывает бедного соперника, отправив его в свой хайлайт, то я уверен, что ни у кого в лиге нет такой координации, работы ног или быстроты рук, но после этого я задумываюсь. Способен ли Кайри играть для команды? Делать ее лучше? Он уже пытался и провалился по всем фронтам в «Селтикс», здесь для него построили (или лучше сказать не стали строить) идеальную систему. Он может в ней существовать, но Ирвинг не меняется от обстоятельств. Он просто такой, какой есть. Он не сможет переключить тумблер, переключившись, как Дюрэнт, в режим плеймейкера, или поменять режим набора очков на дальние броски. Ирвинг гениален в своей области, но ни для чего другого его применять нельзя. Трудно спрогнозировать его игру в плей-офф, без Леброна он либо не выходил туда, либо был худшим игроком серии.

Второе – Бен Симмонс при прочих равных, это просто огромнейшая загадка для всего НБА-сообщества. Он может сделать защиту «Нетс» на порядок сильнее, а вся команда может играть в полный размен, но может устроить атаке «Нетс», которая и так не блещет выдумкой, абсолютный коллапс, где все играют в изоляции без пространства. А может просто не выйти.

«Мемфис»

Есть вещи, которые сложно объяснить – ежедневное количество калорий Уильямсона, средние броски Уэстбрука и почему этот «Мемфис» самая непонятная команда для оценки в контексте шансов на титул.

Западные журналисты всегда любят говорить об идентичности команды, о том, что делает ее узнаваемой, понятной. Идентичность команды – это, можно сказать, общая идея, которая позволяет лучше понимать собственные цели, силы. Вы не можете просто выйти на площадку и играть хорошо, вы играете хорошо, потому что работает ваш план на игру, который строится, как правило, от ваших сильных сторон, от ваших умений и преимуществ. Это ваша идея, основанная на вашей идентичности.

У «Мемфиса» этой идеи нет.

«Гризлис» хороши на обеих сторонах площадки, они прогрессируют за счет получения опыта, взросления, шлифования навыков, но прогрессирует ли при этом их игра? Именно идея игры, не качество. Можно ли взять их модель игры?

Да, они классно бегут и показывают хорошую защиту при высоком темпе игры – это редкость, но, скорее, объясняется тем, что это молодая команда с глубокой скамейкой, чем их тактической выучкой.

Быстрый темп игры, высокий прессинг, постоянное давление – да, это хорошо, но тяжело играть с таким стилем, который зависим от темпа всей игры, еще сложнее – навязать такой темп игры, когда команда обходится минимумом передач, а лучшие организации лиги предпочитают действовать от движения без мяча, как «Финикс» или «Милуоки», они 28-е и 30-е по количеству передач в лиге.

Почему могут выиграть чемпионат?

Лишь две команды лиги входят в топ-5 лучших атак и оборон. Одна из них – «Мемфис».

«Гризлис» в атаке – это смесь motion offense и безумного транзишина.

Во-первых, давайте сразу примем как данность. Никто в лиге не играет с большей самоотдачей, чем «Мемфис», перехваты, блоки, подборы в нападении – они везде лучшие. Игра с такой самоотдачей выглядит энергозатратной, но именно «Мемфис» может себе это позволить. Сочетание молодости и самой глубокой скамейки позволяет это делать достаточно легко.

Во-вторых, многие говорят о том, что Морэнт – один из лучших плеймейкеров, это правда, но едва ли меньше создает возможностей в нападении ... Стивен Адамс. Motion offense невозможно без человека-скалы, способного отрезать игрока от соперника и запустить цикл неравнозначных смен на чужой половине. Адамс – важнейший элемент.

В-третьих, одна из главных причин успеха организации без Морэнта – уникальная способность всех делиться мячом со всеми. Джа, передерживающий мяч, выпадает из ритма, тогда как вся команда играет в ураганном темпе смен и передач. Таким балансом может похвастаться только «Финикс», но и у них есть люди, которым разрешено больше остальных.

В-четвертых, темп. Отчасти темп перекликается с нашим первым аргументом и принципом defense create offense. Агрессивная защита создает ошибки, которые ведут к быстрым отрывам, а в этом компоненте «Мемфис» – лучшие по лиге. Что еще удивительно, они лучшие в лиге по очкам второго шанса – 18,7. В прошлом году «Бакс» в плей-офф совершили большой скачок по этому показателю, но даже они были хуже – 16,7.

«Гризлис» в защите – это универсальная оборона с разменом, агрессия «Мемфиса» проявляется на линиях передач, на сменах, заступах при пик-н-роллах. Единственный игрок, который в команде освобожден от постоянных переключений – Стивен Адамс, он играет классического дроп центрового, что в целом ему тоже легче, когда игроки преследуют соперников даже после потери на заслоне.

«Мемфис» уникален – в лиге давно не было столь агрессивно-энергичной команды, которая так сильно настроена на форсирование ошибок у соперника и трансформацию любой ошибки в быстрый отрыв. На том же фрагменте выше, после блока Адамса, команда в момент убегает в отрыв. оставляя Вучевича и Лавина сзади, это уже выход 4 в 3.

Что может помешать?

Один из главных аргументов лучше объяснить на примере. На примере «Далласа», выигравшего в регулярной серии у «Мемфисом» 3-1. Проблема «Гриззлис», что когда темп снижается до медленного, они затухают. Монотонные «Маверикс» играли все матчи на своей скорости, сбили нападение «Мемфиса» на позиционные владения и усыпили их. «Миннесота» этого сделать не сможет, но другие команды будут активно этим пользоваться, и это главная проблема. Они зависимы от темпа игры, навязать такую скорость достаточно сложно и не всегда возможно. Особенно плохо в медленном темпе Морэнту, который не может помочь ни в защите, ни в нападении. Нужно понимать, что в плей-офф темп всегда медленнее.

Есть проблемы и индивидуальные. Лично я считаю Джексона топ-5 претендентом на DPOY, его универсальность, способность держаться на ногах, тайминг и умение блокировать броски даже при проигрыше позиции поражает. У Фреда Катца с «Атлетика» спросили про то, как «Миннесоте» играть пик-н-ролл против такого Джексона. Ответ идеален: «Легче всего играть пик-н-ролл против Джексона, когда его нет на площадке».

Это правда, но в этом и возможность. Джексон стал аккуратнее, но по-прежнему часто фолит, если он набирает нарушения в первой половине игры, Тайлер Дженкинс прячет его от активных действий, и команда становится заметно слабее на своей стороне. Когда соперник часто атакует в Джарена Джексона на размене, совершает сложные средние броски без попыток обыграть его, то он может допускать огрехи и делать лишние фолы. Это важный момент, который нужно использовать. Аналогичная проблема есть и у Брукса, который зачастую будет брать на себя персональную опеку лучшего игрока соперника.

«Мемфис» прямо сейчас напоминает одного из главных претендентов на финал конференции, да и главного претендента на следующую династию в лиге, но их игровой стиль пока вызывает вопросы и опасения.

«Бостон»

Трансформация «Селтикс» по ходу сезона очевидно не произошла бы, если бы я не поставил Удоку худшим тренером посреди сезона команда не совершила значительный скачок в игре.

«Селтикс» в здоровом состоянии – это опасно для любого соперника, потому что атака, построенная на индивидуальном таланте, выигрывает матчи, а универсальная защита – титулы. У «Бостона» есть оба фактора.

Проблема в том, что приписка «в здоровом состоянии» здесь не просто так. Потеря Роберта Уильямса – это огромная проблема для защиты команды, которая хочет претендовать на что-то серьезное.

Интересно и нападение. «Бостон» принято хвалить за все во второй половине сезона, это правда, но их атака, если не углубляться, а посмотреть основные идеи, уж слишком похожа на нападение «Нетс». Много изоляционной игры от лидера, много проходов, которые запускают движение мяча. Если «Нетс» предпочитают делать скидки для броска, то «Бостон» идет в проход, а потом делет скидку, а дальше может либо бросить, либо раскидывать до верного, но глобально это очень похожие команды. С чуть более командными действиями от «Селтикс». Такое же может позволить себе «Бакс», но их совокупный уровень звезд выше.

Почему могут выиграть чемпионат?

Говоря о преимуществах «Бостона», первое, о чем нужно сказать – это защита, разумеется.

Есть ли бы меня спросили о принципах защиты, которые дают больше всего шансов на победу в чемпионате, то я бы назвал тотальный размен. И «Бостон» второй половины сезона идеальное тому подтверждение. Играя против команды, которая не пытается кого-то спрятать на своей половине, ты как минимум становишься беспомощным и в итоге скатываешься к изоляциям, принцип которых основан как раз на поиске слабейшего игрока защиты. Статистика подтверждает: «Селтикс» лучше всех в лиге действуют в ситуациях один на один, но парадокс вызывает скорее не это, а то, что против «Бостона» чаще всех пытаются сыграть таким образом. Стоит пояснить, почему так происходит. Баскетбол НБА, если смотреть в среднем, не такая сложная и разнообразная игра, и вариантов для атак не так много. Ты можешь сыграть пик-н-ролл, вход и скидку, изоляцию, реже – кат, хэндофф или пост. Это основное, и когда твоя команда действительно умеет играть размен, все сведется либо к плохой попытке одного из вышеперечисленного, либо изоляции на последних секундах атаки.

Причем размен «Бостона» – это не совсем размен в том смысле, к которому мы привыкли. Вот посмотрите, как Тайс подсказывает Причарду взять его игрока еще до заслона, чтобы отвалиться на входящего игрока.

Еще важный аспект – использование двойной опеки только в критические моменты. «Селтикс» никогда не используют дополнительного игрока, пока соперник не вошел в критическую точку оборону, «краску», например, и лишь тогда бросается на соперника, закрывая все возможные пути отхода и линии передач. То, что Удока смог научить команду таким вещам, вызывает уважение.

Что может помешать?

Роберт Уильямс провел вторую половину сезона на уровне DPOY, и пока люди продолжают раздувать эго Маркуса Смарта хвалебными отзывами, я буду продолжать упрямо говорить, что наличие Таймлорда сзади позволяет защитникам агрессивнее двигаться на периметре, меняться, подходить вплотную к соперникам, не боясь обыгрыша. Роберт Уильямс был очень близок по навыкам к Грину и Гоберу, и с таким преимуществом ты можешь размениваться намного легче. Посмотрите, весь мир думает, что у «Юты» хорошие защитники. У «Бостона», конечно, состав более заточенный под оборону, но сути не меняет. Аргумент болельщиков и авторов, пишущих про «Бостон», что Тайс и Хорфорд достойно заменят Уильямса интересен, но спорен. Тайс – очень добротный, умеющий практически все центровой, но он не прыгнет выше головы и не сыграет 25-30 минут в разменах на всех, как и Хорфорд, который удивил возвращением молодости, но все же не может успевать, как Уильямс, страховать ошибки в краске. Уникальность Таймлорда как раз в сочетании его габаритов и реакции, делающей его мобильным страхующим. Без Роберта Уильямса команда уступила «Торонто», «Майами», «Милуоки» и обыграла из соперников их уровня только «Мемфис», выставивший резерв.

«Майами»

Трудно найти метафору и пояснить, из чего Споэльстра собирал команду по ходу регулярного чемпионата, но какая бы палка ни попадала к нему в руки, она становилась чем-то полезным и нужным.

В лиге нет команды, которая похожа на этих «Хит», и только они могут быть абсолютно новаторской командой в обороне, а в следующем владении играть в доисторический баскетбол из-за неспособности лидеров набирать стабильно очки.

Почему могут стать чемпионами?

Споэльстра – гений защиты. Достаточно сказать, что «Майами» завершали сезон с зоной 2-2-1, но не только зоной сильны «Хит».

Самое главное, что этот «Майами» действительно смог сделать то, что не делал раньше – научиться играть очень плотно внутри периметра, но при этом допускать только плохие броски или броски от игроков без стабильной атаки.

Удивительная статистика «Хит» – они 27-е по допущенным броскам из-за дуги и 2-е по % попаданий соперников.

Причин несколько.

Основная – «Хит» лучше всех в лиге умеют использовать двойную опеку тогда, когда это действительно нужно.

Менее очевидная – Бэм Адебайо.

Бэм – основной игрок обороны для Споэльстры, и именно он позволяет ему использовать вариативные схемы. Персональная опека – полный размен, зона – Адебайо становится главным игроком, способным выйти на подстраховку, подсказать или перекрыть потенциальную линию передачи.

В нападении зачастую и правда бывают примитивные розыгрыши, как, например, пост от Батлера на дистанции 4-5 метров от кольца, но все же там не все так просто. Например, когда включаете «Хит», самое основное, что вы должны помнить – не смотрите на игрока с мячом, основное происходит в других местах. Да, «Хит» не самая бросающая команда, но самая попадающая (1-е место по % попаданий из-за дуги).

«Майами» – в топ-5 команд лиги по скрин-ассистам, но если быть честным, то это не совсем правильная статистика. «Хит» запускают комбинацию с выходом из-под заслона игрока с мячом и не всегда сразу бросают. Нужно понимать, что если игрок получил мяч после хэндоффа, значит, кто-то уже где-то не успевает, и вся защитная конструкция сыпется. Игроки «Майами» идеально понимают эти ситуации и поэтому не так сильно привязаны к снайперам, их нападение не зависит от стоящих в углу людей, даже наоборот, их снайперы обязаны быть в движении, и поэтому «Хит» одна из самых бегающих в нападении команд.

Что может помешать?

Если честно, то все.

Начнем с того, что Яннис никуда не делся, а Батлер все так же плох против «Бакс» по ходу регулярного чемпионата, и это с учетом того, что Яннис в регулярке не опекал его. Тема Батлера актуальна, как никогда. Джимми – харизматичен, но слишком олдскулен для современного баскетбола. Нельзя запустить NBA 2K22 на Сеге.

В целом, несмотря на все хитрости Споэльстры, у «Хит» очень ограниченное нападение. Средняя дистанция атак трех лучших скореров команды – 326 сантиметра от кольца, а если убрать из этой тройки Хирро, то едва наберется два метра. Их снайперы в движении работают, но против той же зоны у них куча проблем с поиском бросков и приходится опять скатываться к индивидуальному мастерству.

Главные претенденты

«Милуоки»

Расслабленность всего сезона «Бакс» не должна вводить вас в заблуждение. Эта команда чемпионского уровня, которая выглядит наиболее объективным фаворитом Востока. К тому же они очень неплохо выбрали себе соперника, слив последнюю игру и выйдя на «Чикаго» в первом раунде.

«Буллс» – идеальная жертва.

Вучевич против Янниса в «краске» на обеих сторонах площадки доставит кучу проблем Доновану.

Однобокая атака без Лонзо Болла, одноногий Лавин и не до конца восстановившийся Карузо тоже выглядят не так оптимистично, и если посмотреть текущие прогнозы, то эксперты спорят только о счете в серии (4-1 или 4-0). «Бакс» идеально разложили силы по ходу сезона и подойдут ко второму раунда самыми отдохнувшими из всех претендентов в лиге.

Почему могут стать чемпионами?

Действующие чемпионы, прошедшие сезон вполсилы с лучшим двусторонним игроком лиги в ростере. Можно заканчивать и этим.

Глядя на статистику «Бакс», можно подумать, что они играют в примитивный баскетбол, как «Нетс», но все сложнее. На самом деле, «Милуоки» идут по пути наименьшего сопротивления, используя сильные стороны своих лидеров.

Например, быстрые отрывы. Глупо их не использовать, имея, возможно, лучшего игрока в истории для этого.

Или изоляции? Не забывайте, что у «Бакс» – единственное трио звезд, которое есть в регулярном чемпионате. Игра от их индивидуальных действий – это логично.

Много ли кто может выставить пятерку, способную защищаться против Янниса, Миддлтона и Холидэя одновременно?

Нельзя сказать, что их нападение совсем уж примитивное. «Милуоки» пробегает больше «Нетс» на милю. Это объяснимо: когда «Нетс» играет от проходов и изоляций, их снайперы стоят в углах. У «Бакс» нападение подвижное, драйв-н-кик от лидеров не был бы возможен без движения вингов.

Нужно оценить и личный прогресс. Сильно бросается возросший процент попадания Холидэя, и сейчас есть основания верить, что в плей-офф он не скатится к показателям ниже среднего, как раньше. В прошлом году Дрю делал всего 36% бросков в движении, в этом уже 43%, и это сильно разнится с тем Дрю, который брал на себя только открытые броски. Холидэй, кстати, вообще самый эффективный в изоляциях среди лидеров «Бакс».

Лучше стал и Яннис, если раньше его ругали за небрежные передачи, сейчас он стал гораздо хитрее в проходах, его скидки теперь не выглядят грубыми и неудобными. Развитие Янниса как плеймейкера.

Явное преимущество «Бакс» и в возможностях пост-апов. Пока все команды лиги уменьшаются, у «Милуоки» есть Яннис и полноразмерный центровой, а еще Миддлтон и Холидэй, все имеют рост выше среднего по лиге на своей позиции, так что ничего удивительного, что «Бакс» – одна из самых часто используемых пост-ап команд лиги.

Что может помешать?

За год кое-что все же поменялось.

Брук Лопес полностью пропустил сезон, а, вернувшись, показал в среднем «-0,5» за игру, как и Серж Ибака, который брался под замену Бруку. Номинально есть Бобби Портис, но Эйтон сделал 28,5 против него в двух играх, и выглядит этот вариант наименее безопасным.

Брук важен, игра в обороне во многом заточена под Лопеса, а после его возвращения защитный рейтинг команды просел с 111 очков на 100 владений до 116,3. Главная проблема «Бакс» – в том, что дроп-защита Буденхольцера идеально подходила для Лопеса с его медлительностью, но хорошо развитым интеллектом и защитными инстинктами. Однако после 5 месяцев отсутствия и травмы спины Брук стал еще медленнее и стал двигаться на уровне Новицки последних лет, когда за ним представляли личного игрока с совком и веником, чтобы подчищать песок. Возвращение к Портису – плохая идея не только из-за «Финикса», согласно статистике, за 3 последних сезона было 58 бигменов, игравших хотя бы против 1000 пик-н-роллов без заступа, то есть дроп, и Портис занял 51-е место, а сами «Бакс» стали 27-ми по сезону по эффективности обороны против пик-н-роллов. Если Лопес не наберет форму, то у «Финикса», как и у других финалистов, будет огромный шанс использовать это преимущество.

Вне зависимости от формы Лопеса, у «Бакс» будут проблемы с опекой периметра. Команда на последнем месте по допущенным попыткам и попаданиям, и это будет сложностью против любой бросающей команды лиги.

«Финикс»

Объективно «Финикс» провел лучший сезон последних лет, и их доминирование для меня выглядело более удивительным, чем доминирование «Голден Стэйт» в эпоху 5 финалов.

«Голден Стэйт» были командой звезд, собранной не без доли удачи, убивающей своим баскетболом, новым, уникальным, красивым, а потом и Дюрэнтом.

«Финикс» – это баскетбольная энциклопедия, открывающая нужную страницу под нужного оппонента. У них нет определенного стиля, они просто адаптируются под каждую команду.

Сейчас у команды просто нет слабых мест, ну кроме того, что это «Финикс», с которым всегда что-то случается в важный момент, и это Крис Пол, с которым тоже всегда что-то случается.

Почему могут выиграть чемпионат?

Объективно они стали лучше за год. Регресс показал только Краудер, но он будет выглядеть лучше в плей-офф, его жесткая защита точно пригодится.

Девин Букер прыгнул еще на ступень выше, при самом большом количестве бросков за игру, с вторым по карьере коэффициентом использования у него лучшее соотношение передач к потерям и наименьшее количество потерь после сезона новичка. Я даже больше вам скажу. У Букера наименьшее количество потерь среди всех игроков, делающих 17 или больше бросков, кроме двух. Си Джей Макколлума и Ар Джей Барретта. К тому же у него лучшие показатели за карьеру по перехватам, блокам, первый раз в карьере положительный защитный +-, лучшие показатели по DWS (защитное влияние на победу) и лучший защитный рейтинг за карьеру. В общем, тяжело найти аспект игры, в котором Букер не стал лучше. Например, в отсутствие Криса Пола Девин спокойно прыгнул на уровень 3 ассистов к одной потере. Элитные цифры. Ну и самый большой, но неочевидный скачок – бросок. Да, бросок у Букера. Он всегда был элитарным скорером средней дистанции, но его 34% из-за дуги в прошлом сезоне казались странным недоразумением, в этом уже приемлемые 38,3%, тоже лучшие цифры в карьере и +1,5 попытки от прошлого сезона.

По цифрам не сильно прогрессирует Бриджес, но он должен быть основным кандидатом на звание DPOY. Сложно, но я постараюсь объяснить. Для меня, претендент на DPOY – это игрок, который может быть x-фактором защиты, делающим разницу. Как этого достичь? Можно за счет уровня контроля своих партнеров и защиты «краски» – Гобер, можно за счет гениальной подстраховки – Яннис, или за счет универсальности, как Грин, а можно за счет выключения большинства владений соперника. Современная лига – это от 25% до 33% владений за игру на пик-н-роллах, из лидеров только «Денвер» и «Голден Стэйт» откровенно игнорируют данный тип атаки в пользу других владений. Кто лучший игрок по противодействию пик-н-роллам? Микэл Бриджес. Его прозвище «Инспектор Го Го Гаджет» из-за выдвижных рук, очень точное. Мало того что он понимает, как обходить заслоны, умеет их обходить, так и если вы даже смогли выйти из-под заслона без Бриджеса, то вы совершите плохой бросок. Бриджес – лучший в лиге, против него забивают после пик-н-роллов только в 38% случаев, не считая тех бросков, которые он вообще не позволяет совершать. Так что да, Бриджес – это кандидат на DPOY. Бриджес – не хайлайтовый защитник, в сумме он еле-еле и набирает 2 блока и перехвата, но блоки никогда не были показателем хорошей защиты, даже иногда наоборот.

- Нет, Хассан, блоки не делают тебя хорошим защитником. Не мешай...

Прогрессируют и ролевые игроки – Пэйн из танцора превратился в замену Криса Пола (прочтите эту фразу в 2020-м году и забронируйте мне койку в психической лечебнице), Кэмерон Джонсон, попавший в команду по знакомству, стал претендентом на звание эталонного 3 and D винга, а Бийомбо на коротких отрезках превращался в того, кем его видели до драфта, но не забываем и про Эйтона. Если бы меня попросили назвать идеального бигмена для пик-н-ролла, то это Эйтон. Габариты, атлетизм и выверенные заслоны – идеальное сочетание для «Финикса» под их игровой стиль, да и сам Эйтон стал более самостоятельной опцией нападения. Деандре постоянно наказывает соперников за размен, и, пожалуй, именно онможет перевернуть гипотетическое повторение финала прошлого года.

Что может помешать?

Дрю Холидэй. На самом деле Дрю – это нарицательное имя любого защитника, который может показать защиту по всей площадке против Криса Пола. Именно это стало ключевым моментом прошлогодней финальной серии, а Холидэй по-прежнему здесь и в той же форме. Другое дело, что за этот год у «Финикса» развились и Пэйн с Букером в роли полноценных плеймейкеров, а можно ли справиться со всеми тремя? Не уверен. «Финикс» подходит фаворитом к розыгрышу плей-офф, и если не устранит сам себя, то имеет наибольшие шансы на первый титул в своей истории.

