«В Китае говорят: если ты русский – ты наш друг». Гимнастка Пасека год тренировала топ-сборную, но вернулась

Мария Пасека – лицо нашей гимнастики прошлого десятилетия. В 2012-м и 2016-м взяла в общей сложности 4 олимпийские награды (по две в команде и в опорном прыжке).

Она исполняла самые сложные прыжки и была важным элементом командной медали.

Последний старт Пасеки на чемпионате мира – в 2019-м, ей тогда уже исполнилось 24. Могла выступать и дальше, но наступила пандемия. А вернуться после большого перерыва уже не вышло.

В прошлом году Пасека удивила: уехала работать тренером в сборную Китая. В ток-шоу ее называли предателем, но спустя год Мария вернулась.

«Поначалу китайцы нас не приняли». Как Пасека заставила китайских тренеров поверить в свою методику?

– Год назад мне позвонил знакомый, – рассказала Пасека. – У меня был такой период в жизни, что очень нужны были деньги. Он рассказал, что есть работа в Китае, контракт на год, платят очень хорошо.

– Насколько хорошо?

– Я не могу по контракту называть сумму в течение пяти лет. Но скажу, что никогда в жизни в Москве тренер по спортивной гимнастике столько не заработает.

– Ты вообще понимала, что будет за работа?

– Сначала – нет. Потом мне объяснили, что речь о сборной Китая. Я немного офигела, потому что в России я на тот момент работала в коммерческом клубе с детишками. Занималась с ними даже не спортом, а развивающей гимнастикой. Ко мне дети пришли на час, подрыгались, как мы говорим, и ушли. Изначально я просто хотела попробовать: а смогу я вообще работать тренером или нет?

Но быстро поняла, что работа в коммерции для профессионального спортсмена – неблагодарная. Результат там никого особо не интересовал, смириться с этим сложно. Я несколько раз, если видела талантливого ребенка, советовала родителям отдать его в настоящий спорт, но дальше это все равно их решение.

И тут мне предлагают сборную Китая! Уезжать нужно было срочно, думать некогда. Но это и к лучшему: после развода мне нужно было снова найти почву под ногами. И я подумала, что уехать так далеко, выйти из зоны комфорта – то, что надо.

– Страшно было?

– Скорее интересно. Раньше я смотрела на людей, которые переезжали в другие страны, и не понимала: как они это делают? А тут мне выпал уникальный шанс попробовать. При этом с гарантированной работой и обратным билетом домой через год. Это же колоссальный жизненный опыт, почему нет?

– С тобой поехала бывшая подруга по команде Татьяна Набиева. Как так вышло?

– Китайцам нужен был второй тренер. Мы с Таней дружим, и я подумала про нее. Она раньше меня завершила карьеру, успела поработать тренером в Дагестане, у нее уже были довольно сильные дети. Я понимала, что нужен человек, который меня поддержит. И была очень рада, когда она согласилась.

– И вот вы приехали в Китай. Где поселились?

– На спортивной базе, очень похожей на наше «Озеро Круглое». Номер, трехразовое питание, зал – все абсолютно то же самое.

– Как называлась твоя должность?

– Тренер-специалист женской сборной. Над нами был еще старший тренер женской сборной, главный тренер и так далее. Общались через переводчика, с английским там почти у всех печально.

Поначалу китайцы вообще нас не воспринимали. Я их понимаю: приехали две молодые девчонки, Маша и Таня, и стали их, взрослых людей, которые по 20 лет работают, чему-то учить.

Я помню, в российской команде была такая же ситуация: к нам перед Олимпиадой в Лондоне приезжали иностранные тренеры, и наши наставники тоже не понимали, чего от них хотят. Мне кажется, это нормальная человеческая реакция.

Китайцам поначалу казалось, что мы чуть ли не вредим. Хотя я объясняла: «Вы же нас помните, вы же видели нас на помосте, понимаете, кто мы такие... И мы вам показываем те упражнения, которые сами делали. Если у нас получалось, то и у ваших девчонок получится».

Китайцы с трудом принимают новое. А тут элемент с первого раза не получается, ну, потому что он ни у кого с первого раза не получится. Нужно выдернуть из своего графика по 10-15 минут в день, и так две недели. Тогда ребенок поймет и сделает!

Дело пошло, как только у меня девочка за неделю выучила прыжок два твиста с задним винтом. Китайцы были в восторге! Потом ко мне уже была очередь: тренеры сами подходили и просили позаниматься с их спортсменками.

– Ты только консультировала? Своих учениц не было?

– Мы работали по группам: у меня было две своих, у Тани – свои. Там были девочки в возрасте 12-21. Естественно, у них были и свои тренеры, и старший тренер сборной. Но мы курировали всю подготовку.

Что меня сразу шокировало – это количество повторений. Они делают их бесконечно. Не могу по контракту приводить конкретные примеры, но поверьте: в плане выносливости они просто сумасшедшие.

Но дело в том, что современная гимнастика изменилась. Теперь работать над количеством, не обращая особенного внимания на качество, не имеет смысла.

– Китайцы безумно трудоспособные и послушные. Похоже, не миф?

– Чистая правда! Если тренировка заканчивается, условно, в 9 вечера, то в 8:57 никто не уйдет. Или, например, тренировка стандартно идет три часа, но китаянки за эти три часа успеют сделать гораздо больше, чем успевали мы в России.

Со снаряда спрыгнул, без лишних разговоров пошел на следующий, и так далее. С одной стороны, это хорошо. Но с другой, мне кажется, время поболтать или что-то обсудить с тренером тоже необходимо. Невозможно каждый день как робот выполнять безумные объемы.

– Выходные у них бывают?

– Один день, воскресенье. Но это не значит, что они будут лежать по кроваткам и умирать от боли в мышцах, как мы делали. Все равно идут в зал, мнутся, растягиваются.

– Уехать с базы в выходной день они могут? Например, погулять, увидеться с родителями, друзьями?

– Мы могли выезжать без ограничений. Но девочкам, чтобы уехать, нужно было писать специальную бумагу, что-то вроде заявления на отпуск. Или родители в определенные дни могут приехать к ним на базу. Например, на китайский Новый год у них неделю нет тренировок. Это, наверное, единственный такой случай в году.

А еще слышала, что во время пандемии они три года безвылазно сидели на спортбазе и не видели никого из родственников. Не представляю даже, как это было тяжело.

«Мне дали лекарство с запахом земли». Пасека попробовала китайскую медицину

– Быстро стала различать китайцев между собой?

– Поначалу не различала. Смотришь на китайских туристов в Москве, и действительно кажется, что они все одинаковые. Или придешь на тренировку, а все девчонки такие крошечные, не верится, что кому-то здесь 20 лет, а кому-то 12.

Но очень быстро я почувствовала разницу. Например, была девочка, которую мы с Таней между собой называли француженкой. Абсолютно европейская внешность, на китаянку вообще не похожа. Так же, как у нас в стране много национальностей, у китайцев тоже есть деление. И потом даже удивительно: как я могла их путать, они же такие разные!

Вообще, китайцы – удивительные люди. Например, я только там вникла, что такое коммунизм. Какие-то моменты нам не могла объяснить даже переводчица, но я, например, видела, как они вместе читают что-то вроде коммунистической молитвы. Или возьмем семью: как бы плохо ни было, они могут даже разъехаться, но не разведутся.

– Тебе кажется это правильным?

– На наш европейский взгляд, это странно. У нас чуть что – «до свидания, мы разводимся!» А там пытаются сохранить семью, особенно если есть дети. Я считаю, дети должны жить в полной семье, это правильно.

Социальное неравенство в Китае, конечно, тоже присутствует. Как у нас, там есть очень богатые люди, среднего достатка и бедные. Но плюс в том, что для всех есть работа. Ни разу в Пекине я не встретила бездомного. Там ничего не делать в жизни даже стыдно. Наверное, как в СССР, когда была статья за тунеядство.

– К китайской кухне за год привыкла?

– В принципе, мне всегда нравилась азиатская еда. Но в Китае она совсем другая, не как в московских кафе. Первое время я жутко страдала: на лице от жирной пищи воспаление, желудок болел... А потом нам объяснили, как нужно есть правильно.

Допустим, у них почти к любому блюду подают отварной рис. Он ничем не заправлен, даже не посолен. Нужно свинину смешать с этим рисом и ничего дополнительно не солить. Он поглощает всю остроту и лишний жир.

Еще мне очень понравились листья салата, приготовленные на пару. Не понимаю, как это делается, но вкусно и полезно.

– Вы питались вместе со всеми, на спортбазе?

– Да, там был шведский стол. Еще несколько раз ходили в рестораны с местными тренерами. Однажды мы в Пекине нашли ресторан русской кухни и позвали их попробовать. Борщ, оливье и все такое. Им понравилось, но сказали: какая же у вас тяжелая еда!

Я сама это поняла, когда вернулась из Китая. У них питание гораздо гармоничнее, чем в России.

– Судя по всему, у китайских гимнасток не бывает проблемы лишнего веса?

– Неправда, она бывает у всех. В профессиональном спорте даже 300 лишних граммов имеют значение.

– Видела что-то из китайской медицины? Наверняка для восстановления от нагрузок у них есть фишки.

– На первый взгляд, все то же самое, как у нас. Есть доктор, физиотерапевты, стандартные восстановительные процедуры... Но свои секретики, конечно, есть. Например, когда у меня были высыпания на лице, мне дали странное жидкое лекарство. По запаху – как будто ты землю пьешь. Но суперэффективно, очень быстро проблема решилась.

Как там восстанавливались и лечились девочки – мы с Таней вообще не лезли. Это была не наша зона ответственности.

«Выхожу из метро, смотрю в сумочку и понимаю, что нет загранпаспорта»

– Что успела увидеть в Китае, помимо гимнастического зала?

– В основном, мы ездили в горы. Там есть такое место, я его назвала шатром: потрясающий вид, устье реки, где воды по щиколотку. Там проходило что-то вроде фестиваля, любой желающий мог подойти и спеть песню. Классно, что они не комплексуют: неважно, какой голос и есть ли музыкальный слух, если хочется петь – они поют.

Пекин тоже понравился. Огромный, разнообразный, во многом похож на Москву. Едешь, например, и понимаешь, что улица – один в один как Мичуринский проспект, только все на иероглифах.

В метро я там ездила только однажды, вместе с переводчиком. Выхожу, смотрю в сумочку и понимаю, что нет загранпаспорта. Ну, все, конец... И только потом вспомнила, что я его специально оставила в номере с мыслью «еще потеряю, лучше пусть тут полежит». Больше в метро не спускалась, ездила на такси.

– Русских в Китае любят?

– Безумно! Так и говорят: если ты русский – ты наш друг. У них еще фетиш насчет светлых волос и голубых глаз, поэтому на улицах все бросались со мной фоткаться. Почувствовала себя почти Буддой.

– Учить китайский язык пробовала?

– Я знаю два иероглифа – «дерево» и «лес».

– Эти слова как-то используются в гимнастике?

– Ха-ха, нет, это самые простые иероглифы. А так, общалась через переводчик в телефоне. Пытаться говорить самой было страшновато: у них же четыре тональности, и если перепутаешь, может получиться матерное слово или вообще противоположный смысл.

– Китайцев как-то интересовала политическая ситуация? Вам с Набиевой задавали вопросы на эту тему?

– Они только говорили, что очень жаль, что российские спортсмены не могут выступать. Меня и другие знакомые из-за границы поддерживали, писали, что без нас скучно. В команде с США мало кто может бороться, у американцев одна Симона Байлс чего стоит...

– Как ты, кстати, к ней относишься? Старший тренер Валентина Родионенко считает, что на нее «смотреть страшно».

– Мы вместе выступали, и для меня она была огромным стимулом. Долго мечтала у нее выиграть, а это возможно было только в случае ее ошибки. И вот по закону подлости она ошибалась, только когда меня на соревнованиях не было!

Единственный раз получилось победить только на чемпионате мира 2015 года в Глазго. И то, потому что она не стала прыгать свой самый сложный прыжок, а я его прыгнула. Я тогда выиграла, девочка из КНДР была второй, а Симона – третьей.

Лично я Симоне всегда симпатизировала. Вне помоста она очень веселая, приветливая. В Рио-2016 после прыжка сама ко мне подошла поздравлять, а я же выше ее, даже не сразу заметила, кто меня пальчиком в спину тыкает.

Байлс – гимнастка уникального таланта. Я даже не понимаю, как она умудряется делать какие-то вещи. Хочется спросить: это точно человек с нашей планеты?

Почему китайцы не продлили контракт с россиянками?

– Были моменты на протяжении года, когда ты хотела вернуться домой?

– Ни разу. Наоборот, я уезжать из Китая не хотела. Но когда в Москве вышла из самолета, поняла, как соскучилась. Родители, которых я год не видела, мои подружки-девчонки.... А еще села за руль и радовалась, как маленький ребенок шоколадке. Я очень люблю машину, почти в ней живу. В Китае этого не хватало.

– Чему ты научилась от китайцев за этот год?

– Наверное, спокойствию. Я эмоциональная, а они в зале повышают голос, только если в прямом смысле спортсменка их не слышит: например, тренер на брусьях, а она – на опорном прыжке. Чтобы наорать на ребенка – ни разу такого не встречала.

Хотя, наверное, тут надо сделать поправку, что мы для них все же чужаки. И многие вещи наверняка проходили за закрытыми дверями, мы их не видели.

– Были варианты остаться и продолжить работу в Китае?

– В сборной – нет. К сожалению, там в руководстве немного не поняли, что дети – не роботы, и чтобы переварить изменения в технике, им нужно время. Китайцам нужен был быстрый результат. А мы им объяснили, что так не получится, так вообще не бывает.

При этом с местными тренерами мы расставались как лучшие друзья. Они говорили, что будут скучать и сами не понимают, почему с нами не продлили контракт. И в итоге нам предложили остаться, но в одной из провинций. Если по-нашему, это команда области.

Пока я ничего не ответила, думаю. В любом случае, сначала нужно сделать новый загранпаспорт, а в Москве сейчас это непросто. Я уже несколько раз заполняла онлайн-анкету, и приходит отказ. Может, это знак свыше, что не надо ехать?

– К какому варианту склоняешься?

– Сложно сказать. Есть разные идеи, но к чему я точно не готова – это вернуться на «Озеро Круглое». Я туда частенько приезжаю в гости к девочкам, к нашему доктору. Но снова там жить, работать – не смогу. Чтобы вернуться, нужно соскучиться по спортивным временам, а я пока абсолютно не скучаю.

Слишком мало времени прошло после завершения моей карьеры. Сейчас мне точно хочется чего-то нового.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Ronald Martinez, Minas Panagiotakis; IMAGO/Schreyer/Global Look Press; Instagram/m.paseka