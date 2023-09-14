«Процедура нейтрализации – моральный выбор каждого». Нашим спортсменам намекнули, что ехать на Олимпиаду не стоит

В Москве прошло расширенное заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. Главный вопрос: стоит ли ехать на Игры-2024 в Париж на условиях МОК и международных федераций?

«Разговор получился открытым и честным», – резюме от главы ОКР Станислава Позднякова.

Не поспоришь.

Поздняков предельно серьезен: «Вы каждый момент под угрозой»

Заседание состоялось только со второй попытки: судьбоносную встречу планировали еще летом, но в последний момент провели ее в закрытом формате и с нулевым выхлопом.

Теперь масштабу позавидовал бы любой исполком ОКР: полный зал (бывшие и действующие спортсмены, главы федераций, представители регионов, пресса), на сцене (помимо главы комиссии Юрия Борзаковского) – Поздняков, заместитель министра спорта Алексей Морозов, президент Олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко и помощник президента РФ Игорь Левитин.

Статусно, хотя разговоры про спорт вне политики в такой компании звучали необычно.

Левитин начал заседание вполне миролюбиво. Казалось, скоро ползала будет бронировать билеты в Париж.

«Вы слышали, что обозначил президент страны – выбор каждого спортсмена за ним. В любом случае администрация президента, президент всегда поддержат и будут поддерживать вас» , – важный посыл.

Но тут же Поздняков ввел новый термин – «процедура нейтрализации». Так выступления без флага и гимна (а у нас это три последние Олимпиады – уже при Позднякове) еще не называли.

Очевидно, это не экспромт: спикеры детально анализировали «последствия процедуры» и ее особенности.

«Вот, допустим, вы прошли унизительную процедуру нейтрализации, а потом занимаете место на пьедестале чемпионата России, – объяснял Поздняков. – Потом вас награждает Алексей Алексеевич (Морозов – Sports.ru), представитель государства. На баннере за вашей спиной написано «Всероссийская федерация плавания» и «Министерство спорта».

Это прямая ассоциация, нарушение рекомендаций МОК. Каждого человека, который прошел нейтрализацию, могут снять в любой момент, хоть за день до старта Олимпийских игр. Вы каждый момент под угрозой».

Председатель комиссии спортсменов Юрий Борзаковский про нейтральный статус знает не только в теории: 6 лет он возглавлял сборную России по легкой атлетике, возил ее (без флага и гимна) на три чемпионата мира и Олимпийские игры в Токио (туда разрешили взять всего 10 человек). Кажется, не понравилось:

«Условия неприемлемые. Там прописано, что например, даже если ты выиграл и тебе с трибуны бросили флаг, взять его нельзя. Считаю, что на Олимпийских играх все спортсмены должны выступать в равных условиях».

Чем опасна «нейтрализация»: к вам не приедет полиция, а «моральный выбор» может иметь последствия

Сидящие в зале спортсмены притихли. Париж, который только что был на расстоянии вытянутой руки, удалялся. Поздняков заговорил о моральном выборе и его последствиях:

«Мы прекрасно понимаем тех спортсменов, которые захотят, несмотря на несправедливые условия, продолжить карьеру. Это право каждого человека. Кто хочет стать на путь нейтрализации – пожалуйста. Владимир Владимирович (Путин – Sports.ru) четко сказал, что это моральный выбор каждого.

Слышал, что некоторые международные федерации не требуют подписывать никаких документов. Но мы прекрасно понимаем, что когда наступит 2024 год, ни один из спортсменов, кто решится на нейтрализацию, не сможет обойти документ, который нужно будет подписать в обмен на олимпийскую аккредитацию».

Чтобы делать моральный выбор было проще, спортсменам рассказали о главных опасностях на пути на Игры. Это, конечно, не только декларация о нейтральности, которую в любом случае придется подписать. Прыгуна в воду Евгения Кузнецова (ему дали первому задать вопрос) интересовало, зачем в принципе нужна Олимпиада. Причем сама постановка вопроса, кажется, не оставляла вариантов ответа:

«Международная федерация загоняет нас в невероятные рамки, запрещает синхронные виды, и я считаю, что это оскорбление не лично спортсмена, а целого государства. На каких основаниях мы должны соглашаться на такие невыносимые условия?»

Поздняков ответил привычным постулатом о двойных стандартах и кризисе олимпийского движения. Кажется, второе – проблема и для президента ОКР в том числе. Ведь среди его задач – развивать и представлять то самое олимпийское движение на территории нашей страны.

Потом Кузнецов (участник трех Олимпийских игр) зашел с козыря: а безопасна ли вообще в нынешних обстоятельствах будет поездка в Париж? Однозначного ответа нет.

«Многие страны, организовывавшие международные соревнования, на которые нас допускали, напрямую присылали письма, что мы не гарантируем никакую безопасность представителей делегаций, если они будут прибывать к ним, – рассказал Морозов. – Они фактически говорят, что если что-то случится, полиция не будет реагировать.

У нас сложилось впечатление, что страны соревнуются между собой, кто еще придумает более унизительные условия нашего участия. Мы, конечно, будем привлекать представителей МИД, делать все возможное, но...»

Тональность заседания все больше напоминала 1984-й: тогда именно в этом здании, и тоже главным образом из-за опасений за безопасность делегации, было принято решение не ехать на Олимпийские игры в Лос-Анджелес. Совсем полную параллель с бойкотом провела бывшая прыгунья с шестом Ольга Муллина. Ей хотелось, чтобы сделать моральный выбор все же помогли руководители.

«Многие сборники в 18-20 лет еще несформированные личности, и если бы мой ребенок отбирался на Олимпийские игры, я как заботливая мать посоветовала бы ему не делать этого, – реплика от Муллиной. – Так как мы не можем оценить последствий нейтрализации, вы не думали принять сложное политическое решение и бойкотировать Олимпийские игры?»

Поздняков не поддался: нельзя бойкотировать соревнования, на которые не получил приглашения. А напомним, ОКР действительно в Париж пока официально не пригласили. Если пригласят – придется ехать, такова Олимпийская хартия. Но пока так:

«Мы говорим не о детях, а о зрелых гражданах. Каждый делает свой выбор, но в соответствие со своим свободным выбором каждый будет нести и ответственность».

Что вместо Парижа? Выплата в полмиллиона для чемпионов и поддержка боссов

Итак, на одной чаше весов унижения и перспектива нести ответственность за выбор, но что на другой? Игры Дружбы и другие старты, которые обещают максимальное представительство. Призовые там, как известно, будут равны олимпийским.

В дополнение к этому Поздняков анонсировал и новые выплаты: победители предыдущих Олимпийских игр, которые продолжают спортивную карьеру, получат 500 тысяч рублей в качестве компенсации за пропуск, серебряные призеры – 350 тысяч, бронзовые – 250 тысяч, участники предыдущих Игр – 150 тысяч.

Пока речь только о летниках, но в 2025-м планируется распространить это и на зимников. Так что у Анны Щербаковой с Александрой Трусовой, да и у Алины Загитовой с Евгенией Медведевой (Пхенчхан-2018 тоже считается) есть отличный стимул еще хотя бы пару лет не объявлять о завершении карьеры.

Парадокс, но больше всего хвалили соревнования по легкой атлетике. «Королева спорта», действительно, серия соревнований, которой пока у нас мало аналогов. Но приводить в пример вид спорта, который после восьми лет санкций потерял почти все – это сильно. Хотя, смотря с чем сравнивать. Вот, например, как дела в скелетоне:

«У меня за прошлый год было три старта, все на одной и той же трассе в Сочи, потому что другой в стране нет, – рассказал Sports.ru уже в кулуарах олимпийский чемпион Александр Третьяков. – Это, конечно, грустно, потому что, чтобы развиваться, нужно кататься на разных трассах.

Но у нас такая международная федерация, что она в последнюю очередь будет нас допускать. Я не отчаиваюсь, тренируюсь. Как показал мой опыт, пропустил одну Олимпиаду – и ничего. Грустно, но пережить можно».

Разговор о призовых, кажется, окончательно сместил вектор дискуссии из Парижа в Москву и Екатеринбург (именно там в 2024-м пройдут Игры Дружбы). Спортсмены стали просить включить в программу свои дисциплины: Александр Мальцев топит за смешанные дуэты в синхронном плавании, а пловцы – за дистанции 50 метров всеми стилями, а не только свободным. Поздняков и Морозов благосклонно кивали.

Но что все-таки будет с теми, кто сделает моральный выбор в пользу Игр?

«Для ответа на этот вопрос нужно открыть рекомендации МОК от 28 марта, в которых написано, что нейтральный спортсмен с паспортом России или Беларуси не может ассоциироваться ни со своим государством, ни с государственными символами, ни со своим национальным олимпийским комитетом или национальной спортивной федерацией. Таким образом, МОК запретил нам финансировать подготовку этих спортсменов », – жесткое резюме Позднякова.

По просьбе президента ОКР открываем рекомендации МОК от 28 марта. Там сказано: «Спортсмен не может ассоциироваться с флагом, гимном, национальными цветами или любыми другими символами страны во время соревнований, в том числе на всей территории арены». А также: « Эти рекомендации не относятся к участию спортсменов и их персонала с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх-2024 в Париже или 2026 в Милане».

Вроде бы финансировать участников Игр прямо сейчас ничто не мешает.

«Мы живем в свободном демократическом государстве, и каждый вправе обладать свободой в том объеме, который считает необходимым», – цитата дня, которую, кажется, каждый понял по-своему.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Кристина Кормилицына, Павел Лисицын, Владимир Песня, Ирина Белова; Gettyimages.ru/Patrick Smith