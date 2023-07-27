9 комментариев

Доктор Филипп Шветский, который в олимпийском сезоне работал с группой Этери Тутберидзе, обратился в Никулинский районный суд Москвы с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации против журналиста немецкого канала ARD Хайо Зеппельта (на фото ниже).

Шветский считает, что Зеппельт «лживой информацией намеренно запутал следствие в отношении положительных допинговых проб и создал негативное общественное мнение» в отношении доктора.

Что же случилось на самом деле?

11 февраля 2022 года – то есть на старте скандала с Валиевой в олимпийском Пекине – Хайо Зеппельт в передаче на ARD упомянул Шветского. Дословно:

«Врач команды с допинговым прошлым работает на Ассоциацию фигурного катания России. Филипп Шветский осуществлял вливания для российских гребцов перед Олимпийскими играми 2008 года в Пекине, первоначально был дисквалифицирован на 4 года, но затем этот срок был сокращен наполовину. Он признал нарушение якобы в первую очередь для защиты своих спортсменов. В последнее время Шветский регулярно сопровождает команду Валиевой».

На тот момент эта информация была в открытом доступе и активно звучала в российских СМИ. Ее комментировали эксперты. Вот, например, мнение олимпийской чемпионки по конькобежному спорту и депутата Госдумы Светланы Журовой:

«Я не понимаю, как отстраненный доктор может работать с фигуристками в системе ФМБА. Он получает за это зарплату? Если он не в штате – тогда это совсем другой расклад. Если это так, то надо смотреть, какое отстранение он получил».

К Журовой у Шветского претензий (пока?) нет.

В июне-2022 Филипп вошел в состав сборной России по фигурному катанию на новый сезон. Правда, ненадолго. Уже в октябре оказалось, что Шветский больше не работает с фигуристами. По официальной версии, расставание не связано с делом Валиевой, так как сотрудничество изначально рассчитывалось на срок до Олимпийских игр. Правда, тогда остается вопрос, почему в июне, уже после Пекина-2022, Шветский все же попал в состав.

В списках-2023/24 он, кстати, тоже присутствует – обозначен уже не как доктор, а как специалист, сотрудник ФФКР. То есть человеком со стороны точно не выглядит.

Шветский уже дважды судился, оба раза добивался своего

Филипп привык защищать репутацию через суд. Похоже, в этом деле он почти такой же профессионал, как и в медицине.

В конце мая он подал иск в тольяттинский суд к местному изданию «Угол зрения» за материал, в котором его называли «Доктор Допинг». Шветский требовал опровержения и символической компенсации в один рубль:

«Я не могу себе позволить остаться козлом отпущения, не могу работать, роняя тень на своих работодателей и спортсменов, чтобы их могли упрекнуть из-за меня, поэтому необходим открытый диалог – не сокрытие информации и фактов, а поиск истины», – говорил тогда доктор.

Поиск истины привел к тому, что материал пропал с сайта издания, а «Угол зрения» опубликовал опровержение, не дожидаясь судебного разбирательства. Шветский остался доволен: «Мне доверяют, а это самое главное».

Была у доктора и еще одна победа – в 2016 году Шветский судился со «Спорт-Экспрессом».

Тогда разгорался скандал с мельдонием, и попавшаяся Екатерина Боброва на страницах издания вспоминала, кто именно мог дать ей запрещенный препарат. Шветский немедленно подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, который вскоре, правда, тоже отозвал.

А спустя три недели в «Спорт-Экспрессе» вышло его подробное интервью, где доктор, в частности, рассказал и об истории 2008 года с гребцами. Той самой, которую вспоминал Зеппельт.

«Действительно, в 2007 году Международная федерация академической гребли (FISA) обвинила Российскую федерацию гребного спорта (ФГСР) в применении легальных средств нелегальным методом, – рассказал Шветский. – Было выявлено 8 нарушений. С учетом имевшегося в этом же году еще одного случая употребления запрещенного средства вся наша федерация столкнулась с запретом посещения акваторий международных соревнований спортсменами, тренерами и медицинского персонала на два года.

Вокруг этой истории, полной трагизма, конечно же, много сплетен и тайн. Но в действительности руководство федерации, Министерства спорта и ВНИИФКа в течение года боролись за судьбы спортсменов. К сожалению, единственным возможным выходом было взятие на себя всей вины врачом сборной команды ­с последующим снижением срока дисквалификации спортсменов с 4 до 2 лет.

И сделано, как показало время, это было не зря. Как минимум трое из той мужской восьмерки будут защищать цвета российского флага на Олимпиаде в Бразилии».

Теперь обратимся к документам.

Вот релиз международной федерации с полной хронологией событий. Главное: 15 июля 2007 года в Люцерне рядом с гостиницей, где проживала сборная России, в мусорных баках найдено оборудование для переливания крови. Вскоре по ДНК вычислили восьмерых спортсменов, которым проводили запрещенную процедуру. Все они дисквалифицированы на два года (а не на 4, как утверждал Шветский), потому что на тот момент это было стандартной санкцией за первое нарушение.

Никому из дисквалифицированных спортсменов поехать на Олимпийские игры в Рио не удалось. Все официальные лица федерации действительно отбыли год дисквалификации, а также был выплачен штраф 75 тысяч франков. Отдельно Шветского – как врача команды – международная федерация не наказывала. Его дисквалификация внутри страны, по словам самого Шветского «Спорт-Экспрессу», истекла в 2010 году.

В 2009-м на канале «Россия-1» вышел документальный фильм под названием «Вакцина победы». Там состоялся вот такой диалог между Иваном Подшиваловым (один из дисквалифицированных гребцов) и Шветским:

Подшивалов: «Ты подставил команду – прямым текстом тебе говорю. Ты свою вину признаешь? Что ты облажался? Просто скажи: я облажался, ребята, извините».

Шветский: «Я понимаю ваши чувства. Но я себя виноватым не считаю».

Официально доктор на сегодня чист – имеет право работать с командами в любых видах.

Зеппельт уже победил в суде Балахничева, хотя даже не приезжал в Россию

Хайо Зеппельт тоже не впервые оказывается (пусть и в фигуральном смысле) на скамье российского суда.

С ним судился бывший глава ВФЛА Валентин Балахничев за фильм «Тайный допинг: как Россия одерживает победы». Там, в частности, утверждалось, что российские легкоатлеты систематически принимают допинг под прикрытием самого Балахничева. Суд – причем как в России, так и во Франции – оказался на стороне Зеппельта.

Балахничеву дали три года тюрьмы (правда, для этого его сначала нужно экстрадировать), а Самарский областной суд признал законным отказ удовлетворить иск бывшего президента к Зеппельту о защите чести и достоинства. До того аналогичное решение принял суд первой инстанции. Немецкий журналист на заседании не присутствовал.

Почему дело Зеппельта разбирал суд в Самаре? Все просто: соответчиком там проходил тренер Олег Попов, инстанция выбрана по месту его прописки. В случае же со Шветским, вероятно, сыграла роль прописка истца – так можно, если ответчик не находится на территории страны.

В предыдущих случаях Шветский добивался удовлетворения претензий, не доводя до судебного заседания. В этот раз разбираться, оказалась ли информация, предоставленная Зеппельтом, «лживой», будет Никулинский суд. Причем произойдет это параллельно с разбирательством по делу самой Валиевой в CAS.

Там заседания пройдут 26-29 сентября в Лозанне, но в закрытом режиме. Если в швейцарском суде и прозвучит фамилия Шветского – мир узнает об этом гораздо позже, после публикации мотивировочной части решения.

Фото: vk.com/eteritutberidze; Филипп Шветский; Eibner-Pressefoto/EXPA/Groder, Horst Galuschka/dpa/Global Look Press; РИА Новости/Александр Вильф