Шветский об опровержении материала, в котором его назвали «Доктор Допинг»: «Это определенная победа. Со мной решили не бороться, признав мою правоту»

Филипп Шветский назвал победой опровержение материала, где он был назван «Доктором Допинг».

Ранее врач российских фигуристов подал к изданию «Угол зрения» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и потребовал компенсацию в один рубль.

«Иск был принят, отправлен на доработку нюансов – место проживания, водительские права и так далее. «Угол зрения» в свою очередь решил не дожидаться разбирательства, издание признало, что даже не проверяло опубликованные факты.

Поэтому в целом я удовлетворен, хотя исход ситуации решен без суда, который был мне принципиально важен.

Есть ощущение незавершенности, поскольку юридически это никак не оформлено, но, с другой стороны, это определенная победа. Со мной решили не бороться, признав мою правоту.

Несмотря на давление извне, в том числе и из зарубежных СМИ, я уже не первый год работаю с представителями разных видов спорта на уровне сборных. Мне доверяют, это для меня самое главное», – сказал Шветский.

Экс-врач группы Тутберидзе Филипп Шветский подал иск о защите чести и достоинства к изданию, назвавшему его «Доктор Допинг»