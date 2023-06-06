Шветский об опровержении материала, в котором его назвали «Доктор Допинг»: «Это определенная победа. Со мной решили не бороться, признав мою правоту»

Теги сборная России допинг женское катание Филипп Шветский Фигурное катание

Филипп Шветский назвал победой опровержение материала, где он был назван «Доктором Допинг».

Ранее врач российских фигуристов подал к изданию «Угол зрения» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и потребовал компенсацию в один рубль.

«Иск был принят, отправлен на доработку нюансов – место проживания, водительские права и так далее. «Угол зрения» в свою очередь решил не дожидаться разбирательства, издание признало, что даже не проверяло опубликованные факты.

Поэтому в целом я удовлетворен, хотя исход ситуации решен без суда, который был мне принципиально важен.

Есть ощущение незавершенности, поскольку юридически это никак не оформлено, но, с другой стороны, это определенная победа. Со мной решили не бороться, признав мою правоту.

Несмотря на давление извне, в том числе и из зарубежных СМИ, я уже не первый год работаю с представителями разных видов спорта на уровне сборных. Мне доверяют, это для меня самое главное», – сказал Шветский. 

Экс-врач группы Тутберидзе Филипп Шветский подал иск о защите чести и достоинства к изданию, назвавшему его «Доктор Допинг»

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6 комментариев

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La Gushka
Надеюсь на объективность и беспристрастность коллегии КАС в деле Валиевой. Но их слово будет решающим и в сохранении репутации Доктора Ш. (а может, в самом деле Доктора Д)
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