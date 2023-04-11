47 комментариев

Чемпионский матч между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем уже побил рекорд результативности: из семи сыгранных партий, лишь две завершились вничью. В седьмой партии победу белыми одержал Непомнящий и вышел вперед в матче – 4:3.

Такого процента результативных партий на самом старте борьбы за звание чемпиона мира еще не было в современной истории. Что же происходит: Дин и Непомнящий пошли ва банк и теперь в любой позиции играют на победу? Или у обоих зашкаливает процент брака? Как Ян смог выиграть в партии, которая поначалу казалась ничейной?

Разбираемся с гроссмейстером Владимиром Беловым.

«У него была не самая сложная позиция и несколько нормальных ходов на выбор. Но китаец словно заморозился»

Дин Лижэнь удивил меня первым ходом, выбрав французскую защиту. Это хороший дебют – боевой, немного рискованный – но в матчах на первенство мира он встречается нечасто. Здесь обычно предпочитают играть более надежно. И кстати, этот дебют любит Ян, можно даже сказать, что это дебют его детства.

Поначалу шла довольно спокойная игра, но как мы знаем, в этом матче соперники находят способ обострить даже в, казалось, ничейных позициях. Здесь ни у кого из соперников нет стремления засушить игру или сыграть скромнее. Все помнят, сколько ничьих сделали, например, Каспаров с Карповым. Но тут, даже если что-то не получается, шахматисты идут вперед.

Ян набросился на короля, но китайский шахматист очень здорово нашел защитный ход Лхd8.

Дин Лижэнь пожертвовал качество и пошел Кхf4. И надо сказать, что когда Ян за пешку получил лишнее качество, его позиция стала выглядеть довольно неприятно. Мне кажется, в этот момент Дин его переиграл. Во всяком случае, по-человечески играть за белых в такой ситуации сложнее, чем за черных.

Решающий момент партии. У Дина оставалось 6 минут времени, у Яна — немногим больше. По какой-то неведомой мне причине матчи на первенство мира играются без добавления 30 секунд на ход, как это бывает почти на всех турнирах. Поэтому у соперников оставалось меньше минуты на ход. Нужно было играть быстро, но в этот момент Дин надолго задумался.

Очевидно, что у него случился какой-то сбой. Это не был какой-то суперсложный момент в партии, у него была довольно приятная позиция и целый ряд нормальных ходов на выбор. Но китаец словно заморозился. Он оставил себе меньше минуты, а потом сделал два ужасных хода, после которых оставалось только сдаться.

Дин сидел за доской, и даже по трансляции видно было, что он вроде как думает, но на самом деле — словно был в состоянии грогги. Все шахматисты знают это состояние, такое бывает. Но наверное, в матче на первенстве мира это все-таки удивительно.

Видно было, что Ян покачивал головой и недоумевал над раздумьями Дина. Китаец в итоге успел сдаться, но он ронял флаг — в любом случае бы проиграл, независимо от позиции на доске.

Было ли такое в истории? В 2009-м в матче Карпов-Каспаров Анатолий Евгеньевич, игравший белыми, тоже просрочил время.

Надо сказать, что до этого момента Дин очень хорошо вел партию. Он развивал атаку, хорошо пожертвовал качество. Но в какой-то момент потерял адекватность.

Матч с точки зрения зрелищности превосходит вообще все ожидания. Казалось бы, после тяжелых поражений, Дин выбирает французскую защиту — интересный, рисковый дебют. Ян поддерживает и тоже начинает рисковать. Каждый из них ищет свои шансы, никто не сушит игру. Они обмениваются ударами, словно боксеры-легковесы.

Сегодня Ян заслуженно победил: он не допускал серьезных ошибок. Но расслабляться пока точно рано.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев