47 комментариев

Дальний лес
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«Китаец вроде бы думал, но словно был в состоянии грогги». Дин забыл про время, а Непомнящий лидирует в рубке за корону

матч на первенство мира матч на первенство мира
Лижэнь Дин Лижэнь Дин
Ян Непомнящий Ян Непомнящий
Шахматы Шахматы

Чемпионский матч между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем уже побил рекорд результативности: из семи сыгранных партий, лишь две завершились вничью. В седьмой партии победу белыми одержал Непомнящий и вышел вперед в матче – 4:3.

Такого процента результативных партий на самом старте борьбы за звание чемпиона мира еще не было в современной истории. Что же происходит: Дин и Непомнящий пошли ва банк и теперь в любой позиции играют на победу? Или у обоих зашкаливает процент брака? Как Ян смог выиграть в партии, которая поначалу казалась ничейной?

Разбираемся с гроссмейстером Владимиром Беловым.

«У него была не самая сложная позиция и несколько нормальных ходов на выбор. Но китаец словно заморозился» 

Дин Лижэнь удивил меня первым ходом, выбрав французскую защиту. Это хороший дебют – боевой, немного рискованный – но в матчах на первенство мира он встречается нечасто. Здесь обычно предпочитают играть более надежно. И кстати, этот дебют любит Ян, можно даже сказать, что это дебют его детства.

Поначалу шла довольно спокойная игра, но как мы знаем, в этом матче соперники находят способ обострить даже в, казалось, ничейных позициях. Здесь ни у кого из соперников нет стремления засушить игру или сыграть скромнее. Все помнят, сколько ничьих сделали, например, Каспаров с Карповым. Но тут, даже если что-то не получается, шахматисты идут вперед.

Ян набросился на короля, но китайский шахматист очень здорово нашел защитный ход Лхd8.

Дин Лижэнь пожертвовал качество и пошел Кхf4. И надо сказать, что когда Ян за пешку получил лишнее качество, его позиция стала выглядеть довольно неприятно. Мне кажется, в этот момент Дин его переиграл. Во всяком случае, по-человечески играть за белых в такой ситуации сложнее, чем за черных.

Решающий момент партии. У Дина оставалось 6 минут времени, у Яна — немногим больше. По какой-то неведомой мне причине матчи на первенство мира играются без добавления 30 секунд на ход, как это бывает почти на всех турнирах. Поэтому у соперников оставалось меньше минуты на ход. Нужно было играть быстро, но в этот момент Дин надолго задумался.

Очевидно, что у него случился какой-то сбой. Это не был какой-то суперсложный момент в партии, у него была довольно приятная позиция и целый ряд нормальных ходов на выбор. Но китаец словно заморозился. Он оставил себе меньше минуты, а потом сделал два ужасных хода, после которых оставалось только сдаться.

Дин сидел за доской, и даже по трансляции видно было, что он вроде как думает, но на самом деле — словно был в состоянии грогги. Все шахматисты знают это состояние, такое бывает. Но наверное, в матче на первенстве мира это все-таки удивительно.

Видно было, что Ян покачивал головой и недоумевал над раздумьями Дина. Китаец в итоге успел сдаться, но он ронял флаг — в любом случае бы проиграл, независимо от позиции на доске.

Было ли такое в истории? В 2009-м в матче Карпов-Каспаров Анатолий Евгеньевич, игравший белыми, тоже просрочил время.

Надо сказать, что до этого момента Дин очень хорошо вел партию. Он развивал атаку, хорошо пожертвовал качество. Но в какой-то момент потерял адекватность.

Матч с точки зрения зрелищности превосходит вообще все ожидания. Казалось бы, после тяжелых поражений, Дин выбирает французскую защиту — интересный, рисковый дебют. Ян поддерживает и тоже начинает рисковать. Каждый из них ищет свои шансы, никто не сушит игру. Они обмениваются ударами, словно боксеры-легковесы.

Сегодня Ян заслуженно победил: он не допускал серьезных ошибок. Но расслабляться пока точно рано.

Почему Непомнящий с Дином постоянно обыгрывают друг друга: зевают или рискуют?

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

47 комментариев

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MTZ_2022
Дин слишком сильно хотел выиграть. Нельзя обострять, когда ты в цейтноте.
+35
0
+35
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Maski
Ответ Alex the brave
Так не играют за корону, это игра на первенство лагеря, соцлагеря)
ну сколько можно такой бред писать.
+38
-3
+35
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KoolThing
Ответ Vadim Medvedev
то что он за 5 минут не нашёл слон ф5 - это всё равно очень удивительно.
С чернопольным слоном даже за 55 минут трудно найти слон ф5.
+31
0
+31
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badaboom
ох уж эти иксперды: поочередно то одного в гроб отправляют, то другого...
+30
-5
+25
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Maski
Ответ Alex the brave
Шахматы это игра расчёта а не храбрости, если тебе дано понять о чём это.
Ну открой например анализ на chess.com. Увидишь, что точность игры Яна в партии 96%. В твоем лагере так играют?
+18
0
+18
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Берни Парент
Сегодня, конечно, на столько Ян выиграл, сколько Дин проиграл. Однако, счёт на табло. Вопрос только с каким настроением оба гроссмейстера будут вспоминать эту партию по окончании всего матча. Прекрасная всё же игра-шахматы! Борьба умов, психология, нервы.. да ещё и уйма всяких привходящих обстоятельств. А то что два великих "К" много партий закончили вничью, так тогда эпоха шахматная была совершенно иной.
+20
-2
+18
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Спортлото
Ответ di Malkovich
Сегодня была потрясающая развязка - когда такое ещё увидишь. В процессе меня впечатлил размен, инициированный Динем на 22-24 ходах, когда белые лишились пешки f4, офицера f4 и коня e5, а взамен получили коня f4 и ладью f4. В итоге у чёрных оказалось позиционное преимущество и дополнительная пешка. Уже второй раз на матче подтверждается мнение, что пешка и конь мощнее, чем ладья.
ОФИЦЕР ! Я уверен, вы отлично понимаете правила шахмат, возможно даже неплохо играете сами, но офицер...Это как на заседании знатоков русского и литературы услышать - Ну, эт самое, какиво
+17
-5
+12
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Guillermo
Я тоже знаю это состояние. Но оно у меня после ходов 7-10, когда придумывать надо)))
+12
0
+12
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fridzon
Ответ di Malkovich
Сегодня была потрясающая развязка - когда такое ещё увидишь. В процессе меня впечатлил размен, инициированный Динем на 22-24 ходах, когда белые лишились пешки f4, офицера f4 и коня e5, а взамен получили коня f4 и ладью f4. В итоге у чёрных оказалось позиционное преимущество и дополнительная пешка. Уже второй раз на матче подтверждается мнение, что пешка и конь мощнее, чем ладья.
Если "офицер", то тогда и "турА")
+11
-1
+10
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Луис ван Гаал
С творческой точки зрения китаец смотрится значительно выигрышнее. Пусть пока и проигрывает. Но цейтноты... Мама дорогая! В таком цейтноте качество игры, умение - да все - перестает играть хоть какое-то значение. Потому что независимо от позиции на доске ты роняешь флаг. Сегодня россиянин не выиграл, сегодня китаец проиграл. Причем самому себе.
Но что делают обе команды? Неужели они вообще не имеют влияния ни на одного из игроков? Тогда надо было играть один на один, без секундантов и тренеров.
Подобная ситуация неподражаемо показана в замечательном советском фильме "Гроссмейстер". Когда тебя устраивает ничья, и тренер буквально умоляет разыграть спокойный дебют и предложить ничейку, но глаз горит и, садясь за доску человек забывает обо всем. И творит... Но тогда мне было компьютера, и игра была совсем другой. Тренера главного героя, кстати, играл Виктор Львович Корчной, лично...
+14
-5
+9
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Джефф Лебовски
Ответ fridzon
Если "офицер", то тогда и "турА")
ТурА с офицером - они, если честно
В размене - не пара. Не пара...
+8
0
+8
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pele_kan
Ответ MTZ_2022
Дин слишком сильно хотел выиграть. Нельзя обострять, когда ты в цейтноте.
да, такое ощущение, что он чувствовал, что захватил инициативу в партии и боялся ее упустить неверным ходом. Как результат - паралич принятия решения и проигрыш.
+7
0
+7
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yarni
Ответ interested
Где гарантия, что в следующей партии Янчик не ляжет? Если он не сделает +2, он вообще может проиграть.
Какие вообще могут быть тут гарантии, кто и кому их должен давать? У них шахматная корона на кону.
+6
-1
+5
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Кагов
Непомнящий будет новым чемпионом мира по шахматам!
+6
-2
+4
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Сердце Кая
Ответ Луис ван Гаал
С творческой точки зрения китаец смотрится значительно выигрышнее. Пусть пока и проигрывает. Но цейтноты... Мама дорогая! В таком цейтноте качество игры, умение - да все - перестает играть хоть какое-то значение. Потому что независимо от позиции на доске ты роняешь флаг. Сегодня россиянин не выиграл, сегодня китаец проиграл. Причем самому себе. Но что делают обе команды? Неужели они вообще не имеют влияния ни на одного из игроков? Тогда надо было играть один на один, без секундантов и тренеров. Подобная ситуация неподражаемо показана в замечательном советском фильме "Гроссмейстер". Когда тебя устраивает ничья, и тренер буквально умоляет разыграть спокойный дебют и предложить ничейку, но глаз горит и, садясь за доску человек забывает обо всем. И творит... Но тогда мне было компьютера, и игра была совсем другой. Тренера главного героя, кстати, играл Виктор Львович Корчной, лично...
Вообще-то это спорт, и время- такая же составная часть партии, как и фигуры. Да и заставить соперника много времени тартить на раздумья - тоже не у всякого получиться. Дин же тоже засавил в какой-то момент Яна сильно задуматься, и Ян почти догнал Дина по времени. Но тратить 5 минут из 6 и делать несильный (но еще не проирывающий) ход, это конечно очень странно. Мог просто стоять и сделать ряд нейтральных ходов (Крж7, а5 и т.п.) до 40 хода, и затем уж задуматься. Дин просто переоценил вою позицию, она была получше, но не настолько - чтобы так резко играть. А Ян был точен. Все закономерно.
+4
0
+4
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Коэн Варвар
Ответ interested
Где гарантия, что в следующей партии Янчик не ляжет? Если он не сделает +2, он вообще может проиграть.
Лучше +4 по совету Грищука. Выиграй четыре подряд - и дальше на расслабоне играй!
+4
0
+4
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di Malkovich
Сегодня была потрясающая развязка - когда такое ещё увидишь.
В процессе меня впечатлил размен, инициированный Динем на 22-24 ходах, когда белые лишились пешки f4, офицера f4 и коня e5, а взамен получили коня f4 и ладью f4. В итоге у чёрных оказалось позиционное преимущество и дополнительная пешка. Уже второй раз на матче подтверждается мнение, что пешка и конь мощнее, чем ладья.
+4
-1
+3
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yarni
Ответ papadok
Не являясь специалистом, осмелюсь предположить. В дворовом футболе или хоккее, например, счёт в матче может идти на десятки голов. Может, и тут результативность объясняется невысоким уровнем?
В финале ЧМ по футболу тоже, получается, дворовые команды встретились.
+3
0
+3
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Koulmann
Ответ Берни Парент
Сегодня, конечно, на столько Ян выиграл, сколько Дин проиграл. Однако, счёт на табло. Вопрос только с каким настроением оба гроссмейстера будут вспоминать эту партию по окончании всего матча. Прекрасная всё же игра-шахматы! Борьба умов, психология, нервы.. да ещё и уйма всяких привходящих обстоятельств. А то что два великих "К" много партий закончили вничью, так тогда эпоха шахматная была совершенно иной.
Чем же отличается та эпоха от нашей эпохи, где два других К сделали ещё больше ничьих?
От уж эти Ыксперты шахматных эпох))
+3
-1
+2
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ChampionSoccer
Лхd8. Вообще-то там чёрные ничего не сбивали. Ход был Лad8
+2
0
+2
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vadned
Ответ Koulmann
Чем же отличается та эпоха от нашей эпохи, где два других К сделали ещё больше ничьих? От уж эти Ыксперты шахматных эпох))
Отличается тем, что у игроков не было Стокфиша под рукой для анализа. Дебютные новинки сложно было анализировать на возможные непредсказуемые опровержения соперника. При подготовке к матчу меньше использовали целые "научные группы". Да и финансовый вопрос тогда не так давил как сейчас.
+1
0
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Сердце Кая
Ответ Vadim Medvedev
то что он за 5 минут не нашёл слон ф5 - это всё равно очень удивительно.
Слон е5 все же. Да и зачем он вообще ходил слон f6?, отгоняя ладью, которвая по любому пошла бы на с4, чтобынадавить на пешку с5, привязав к ней ладью черных? Другой то контр-игры у белых просто не было.
+1
0
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Безин Чук
Ответ Koulmann
Ну да, ну да. Вот такой итог очередной партии за корону - кто не накосячил за доской, тот и победил. И тут никак с автором не поспоришь. Комедия ошибок - самая настоящая. Что дальше? Осталось зевнуть ферзя или увидеть самый настоящий "матец"(с)! Кому расскажи, что мы будем смотреть вот такой чемпионский матч после тягучих и ничейных битв Карлсена с Карякиным и Каруаной. Вот кто бы поверил?) Один принимает авантюрные или поспешные решения там, где они вообще не нужны. Второй зависает, как винда при перегрузке и в один миг сливает шикарно заработанное преимущество. Это все зрелищно, конечно, вопросов нет. Но чувствуешь немного обманутым. Вроде бы пришёл в ресторан высокой кухни, а официант суетится и ставит заказанные блюда не тому, то повар задумался о чем-то и всё спалил. Но тебе все равно блюдо подали, спустя два часа, когда уже все время вышло...
Ваши ожидания - это ваши проблемы.
+2
-1
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Subramanian Chandrasecar
Ответ Коэн Варвар
Лучше +4 по совету Грищука. Выиграй четыре подряд - и дальше на расслабоне играй!
А ведь рабочая схема.
+1
0
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Sgi
Последняя фраза статьи показывает экспертизу автора
+1
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