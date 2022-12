«Вернуться на трассу помогли болельщики. До сих пор с ними общаюсь». 10 лет назад Легков выиграл «Тур де Ски» и сломал карму

10 лет назад лыжники существовали в иной реальности.

Самым известным считался норвежец Петтер Нортуг (Клэбо и Большунов еще учились в школе); Елена Вяльбе только-только возглавила нашу федерацию; а Дмитрий Губерниев не настаивал, что гонки должны жить в эфире федеральных каналов.

Александру Легкову оставался год до олимпийского титула и национального признания. По состоянию на декабрь 2012-го Легков был одним из лидеров пелотона, но точно не главным фаворитом. В багаже – эстафетное серебро ЧМ-2007 и серебро общего зачета «Тур де Ски» в том же сезоне. Медалей могло быть гораздо больше, если бы не сломанные в самый ответственный момент палки, внезапные снегопады и прочее невезение на главных стартах.

Победа Легкова в «Тур де Ски» – не единственная для России (потом многодневку выигрывали Устюгов, дважды Большунов и Непряева), но, пожалуй, самая знаковая. В ней было все: столкновения, штраф, безумная гора и даже перепутанная трасса. Именно тогда Легков переломил карму и из вечно невезучего превратился в победителя. А в наших лыжах стартовала эпоха больших побед.

Вместе с Александром мы вспомнили культовую гонку.

«За победу подарили белку. Ребята шутили, что такую гонку может выиграть только сумасшедший»

Легков финишировал вторым еще на первом «Туре» – в 2006-07 годах – но с тех пор 5 лет подряд не поднимался даже на подиум. Мешал формат: Саша не очень хорош в спринтах. Но порой шансы реализовать отличную форму забирали и залеты с лыжами.

– За год до победы, в сезоне-2011/12, я был готов даже лучше. Но тогда в классической гонке не повезло с подготовкой лыж. Очень быстро сошла мазь, я еле доехал с проигрышем около двух минут. Если бы не этот промах, я бы точно выиграл общий зачет еще тогда.

Понимая, что шансов на итоговый подиум нет, я все равно выдал все в заключительной горе.

Выиграл гонку по времени и помню, мне тогда подарили белку. Ребята шутили, что такую гонку может выиграть только сумасшедший, который поймал белку. А я жутко переживал, что не удалось реализовать такой шанс взять титул.

«Когда русские нарушают – им штраф, а когда норвежцы – ничего»

Спустя год Легков снова отличился в гонке классикой. Масс-старт на 15 км предварял заключительный подъем и имел ключевое значение. До того он отлично преодолел сложные для себя короткие гонки (третий в прологе 4 км и 19-й в спринте), только в разножке уступил победу в классике товарищу по команде Максиму Вылегжанину и шел по дистанции «Тура» с графиком, близким к идеальному.

Испортить все могла только гонка классикой.

– Классическая гонка была для меня самой ответственной, – вспоминает Легков. – Помня прошлый год, я умолял сервис, чтобы с лыжами не было никаких ляпов. В итоге со смазкой все было классно, но я угодил в заварушку на финише.

На заключительный длинный спуск я выходил первым и понимал, что сейчас меня накатят сзади. Встал в лыжню, потом они вышли из-за спины, я тоже вышел, но заскочить обратно в лыжню уже не смог. В итоге я оказался между двух лыжней и помешал Ангереру.

Мне дали 15 секунд штрафа. Если бы не это – выходил бы на финишную гору в майке лидера «Тура». Тогда победа была бы уже совсем делом техники. Был жутко расстроен, считал это несправедливым. Да и сейчас думаю, что судьи были необъективны. Ну почему когда русские нарушают, им сразу штраф, а когда норвежцы – то ничего?

Есть и еще одна причина для расстройства: я коллекционирую майки с номерами, а лидерские – в особенности.

Всю карьеру собирал на память майки с Кубков мира, накопилось мешка три. Идея была собрать сто маек с последовательными номерами – от 1 до 100 – и провести под ними детские соревнования. Даже просил нужные майки у ребят, если своих не попадалось, высчитывал, каких номеров не хватает...

Но все равно полный комплект не собрался. Теперь мешки стоят, и я периодически из них раздаю майки с автографами.

Как Легков перепутал трассу, а болельщики его спасли

На финишный подъем Александр выходил в мегатитулованной компании. В 15 секунд уложились все главные звезды лыж того времени: норвежец Петтер Нортуг, швейцарец Дарио Колонья и наши Легков с Вылегжаниным. Александр считался фаворитом – подъем в гору его коронка, да и в прошлом году он его выиграл.

Но шансы все равно не были стопроцентными. А уж зевок с трассой вообще мог обернуться катастрофой.

– Тактика на гору была такая: следить за Колоньей и Вылегжаниным, особенно за Колоньей, – вспоминает Легков. – Нортуга я сразу отбросил, потому что было понятно: если человек до этого в гору никогда не бежал, то и в этот раз не побежит. А вот с Колоньей было опасно.

Распланировал так: сразу на пологом участке догоню, встану в спину, а на подъеме поеду свою гонку, не обращая ни на кого внимания. Так и получилось. Я шел один, уверенно первым, но в самом конце прозевал нужный поворот. Не потому что был безумно уставший, нет! Просто было очень много флагов, болельщиков, я уже мыслями был на финише, вот и проморгал... Ехал в какой-то эйфории и на автомате поехал прямо.

Мне крикнули русские болельщики, что нужно поворачивать. Хорошо, что я еще быстро сориентировался! Тут уже включил голову, прогнал все посторонние мысли и больше до финиша не отвлекался.

С ребятами, которые мне помогли, вечером случайно встретился в ресторане – поблагодарил, конечно. Мы с ними до сих пор общаемся, в один тренажерный зал ходим.

Они лыжники-любители, ездили по всяким красивым местам тренироваться и заодно болели на гонках Кубка мира. Раньше было очень популярно выезжать на такие кэмпы в Тоблах, Зеефельд, Санкт-Моритц...

Что читал Легков во время «Тура»? А как встретил Новый год?

Формат «Тур де Ски» максимально изматывающий: 7 гонок за 9 дней. Легков выходил на старт и 30 декабря, и 1 января – для лыжников это обычное дело.

– Давно привык, что на новогодних праздниках я не дома, – объясняет Легков. – Вечером посидели с командой в отеле, встретили праздник по европейскому и по московскому времени – и спать. Нормально отметить все праздники разом можно потом, весной, когда сезон закончится.

Из нелыжного про тот «Тур» вспоминается, что я читал «Луну и грош» Сомерсэта Моэма. Вообще старался по ходу карьеры читать классику. Не вижу в этом ничего особенного, все люди хотят стать чуть умнее, и спортсмены не исключение. Плюс спортивный интерес: если взялся за дело – надо закончить.

У нас был момент в команде, годах в 2005-2006-м, как раз Женька Дементьев в Турине выиграл, когда мы учили наизусть стихи Есенина. А потом устраивали поэтические вечера и друг другу рассказывали. Это насыщает какой-то духовностью, разгружает голову. Нельзя же только об одних лыжах думать.

«К моему приезду хозяин отеля повесил табличку, что здесь живет победитель «Тура»

Лыжный календарь не дает возможности долго отмечать победы, даже исторические. Так что сразу после «Тура» Легков готовился к следующим этапам Кубка мира.

– Победу я вообще не отметил. После награждения мы приехали в отель, переоделись, поужинали с командой, сели в машину и поехали в тренировочный лагерь в Давос. Там я всегда останавливался в одном и том же отеле, называется Bunda.

И к моему приезду хозяин повесил на дверь номера табличку «Здесь живет победитель «Тур де Ски». Она потом висела много лет. А в номере меня ждала упаковка авокадо, которое я очень любил, мандарины и Rivella. Это такой швейцарский напиток на основе молочной сыворотки.

На следующий день я взял машину и уехал в Тоблах. По пути встретил супругу, и мы там провели неделю отдыха. Было классное время, летали на воздушных шарах, много гуляли...

Первые три дня тренеры мне запретили даже вставать на лыжи. Правда, голову все равно отключить не удалось.

Забавный случай: мы с Таней спим с открытыми окнами, раннее утро, а рядом на стадионе проходят местные соревнования. Я просыпаюсь от голоса диктора: Two minutes to the start. Вскакиваю, начинаю в панике одеваться, ищу вещи... А потом думаю: «Е-мое!»

После победы на «Туре» – провал на чемпионате мира. Почему?

Главным стартом предолимпийского сезона стал чемпионат мира в итальянском Валь-ди-Фиемме. Легков после победы на «Туре» считался фаворитом в борьбе за личное золото. Побед на чемпионатах мира в его карьере еще не было.

Но выступление Александра получилось неожиданно скромным: только бронза в эстафете и ноль личных наград.

– Когда мы приехали в Валь-ди-Фиемме, подумал: «Я готов процентов на 97 из 100. Почти идеально!» Я реально чувствовал, что все очень круто. Но к сожалению, снова помешали залеты с лыжами.

В дуатлоне я еле заехал шестым, потратив кучу сил. Потом была коньковая гонка, где лыжи не ехали у всей команды. Но я не бросил бороться, шел как мог, приехал лучшим среди наших – 25-м. Перед эстафетой жутко переживал, потому что умом ты понимаешь, что дело в лыжах, а червяк все равно изнутри грызет: а вдруг не готов? Вдруг подведу?

Уверенности в себе совсем не было. Поэтому я на своем этапе особо не ускорялся, не пытался убежать. Спокойно шел, контролировал ситуацию, и в итоге мы стали третьими.

В марафоне меня на финише обошел Полторанин, объехал на спуске. У меня уже сил не оставалось – слишком много потратил за первые три гонки.

«В мое время выигрывать было гораздо сложнее, чем сейчас»

Спустя год после успеха на «Тур де Ски» Легков станет олимпийским чемпионом Сочи, победив в том самом марафоне, который не покорился ему в Валь-ди-Фиемме.

Те два сезона – пик карьеры Александра. И кто знает: может быть, если бы не победа на «Туре» – и олимпийского золота бы не было?

– Лыжные гонки изменились, – рассуждает Легков. – Раньше помимо норвежцев топовые спортсмены были – в Германии (Ангерер, Зоммерфельдт, Тайхманн, Чанке, Филбрих, Геринг, Шлютер), Чехии (Бауэр, Коукал), Франции (Виттоз, Джуньер, Манифика), Швеции (братья Фредрикссон, Бринк, Олссон, Хеллнер, Содергрин, Рикардссон), Италии (Пиллер-Коттрер, ди Чента, Клара, Пассини, Зорца), Швейцарии (Колонья, Бургермайстер), Австрии (Хоффнер, Ботвинов), Финляндии (Йохоярви, Хейккинен), Канаде (Кершоу, Харви), Эстонии (Веерпалу, Мяэ), Казахстане (Полторанин, Чеботко, Долидович)...

Представляете, какой список, какая конкуренция! Это больше 30 человек, только помимо России и Норвегии, которые тоже имели сильнейшие команды! И каждый из этих ребят мог выиграть практически любую гонку.

Сейчас, к сожалению, все свелось к противостоянию двух стран. У нас очень сильные ребята, это правда. Но объективно, в мое время выигрывать было намного сложнее. И поэтому каждая победа была на вес золота . У меня не так много побед и было.

Кстати, кажется, тот год был чуть ли не единственным, когда победитель «Тур де Ски» не выиграл общий зачет Кубка мира. И это опять – я, ха-ха. Так что готовиться к Олимпиаде я начал со смешанными чувствами: вроде бы и хороший сезон, но неудовлетворенность осталась.

Я избавлюсь от нее уже через год, на олимпийском стадионе в Сочи, когда моя главная мечта сбудется.

Фото: Gettyimages.ru/Dennis Grombkowski, Christof Koepsel; East News/GIUSEPPE CACACE / AFP; РИА Новости/Илья Питалев; instagram.com/alexanderlegkov