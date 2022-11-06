«Медведева и Милохин олицетворяли тинэйджерскую любовь. Теперь можно делать номера про глубокие чувства». У Жени – новый партнер

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева снова катается в проекте «Ледниковый период».

Несмотря на «моральную травму» (цитата Ильи Авербуха) после внезапного ухода Дани Милохина, Женя в отличной форме – и, кажется, в отличном настроении. Ее новый партнер – действующий чемпион «Ледникового периода» актер Федор Федотов.

В прошлом году Федотов вместе с Татьяной Волосожар (сейчас она катается с Вячеславом Чепурченко) набрали лучшие баллы в финале, в то время как Медведева с Милохиным поделили третье место – зато забрали приз зрительских симпатий.

Федотов спасал: «У нас с Женей были две ночи на два номера»

Чтобы сохранить Медведеву в соревновательных рамках проекта, Илья Авербух придумал убойную штуку: за один выпуск они с Федотовым исполнят два разных номера. На подготовку обоих у пары было меньше недели. Впервые на лед вместе они встали тоже около недели назад.

– У меня очень хорошие отношения с Ильей Авербухом, и я не мог не выручить в такой ситуации, когда все было критично, остро и надо было спасать, – Федотов давал интервью и параллельно расшнуровывал коньки. («Простите, меня уже ждут, чтобы ехать на съемки, нет ни минуты свободной»). – Вернуться сюда – это чистое счастье.

– Сложно было за неделю скататься с Медведевой?

– С Женей мне совершенно не сложно. Сложность в том, что у нас были две ночи на два номера. Одна ночь – один номер. И мы, слава богу, это сделали!

Дебют действительно получился удачным: техника вполне на уровне лучших дуэтов, Женя выглядела довольной, а Федор благодарил ее: «Женечка, ты просто космос!» График у новой пары сейчас и правда почти как у космонавтов. Тренировка накануне закончилась около часа ночи, субботний прогон стартовал в 9 утра.

Далее – репетиция и собственно съемки, которые завершились примерно в 8 вечера. В промежутках Федотов умудрялся уезжать на съемочную площадку фильма, где сейчас занят. Заключительный выход пары на лед даже пришлось перенести и поставить последним среди всех участников – чтобы Федор, только что приехав, успел загримироваться и размяться.

– Федор Федотов изначально получил предложение участвовать в проекте как победитель прошлого сезона, – рассказал Авербух. – Но из-за своей крайней загруженности был вынужден отказаться. Повторно я пригласил его после истории с Даней. Он снова отказал, после чего я стал вести переговоры с продюсерами фильма «Гнать», где он снимается. В проекте занято целое созвездие актеров (в главных ролях – Олег Меньшиков и Филипп Янковский – Sports.ru), и я очень благодарен за поддержку, это такая солидарность нашего продюсерского цеха.

К счастью, проект снимается в Подмосковье или в Москве – Федор имеет возможность со льда возвращаться на съемочную площадку.

– Как они скатывались с Медведевой?

– Думаю, в первых номерах все равно будет чувствоваться нехватка времени на подготовку. Но сейчас, когда до следующего пула съемок будет небольшой люфт, надеюсь, нам удастся показать что-то большее.

– Есть ощущение, что в Медведевой с Федотовым видят победителей проекта: такая драма, плюс Федор действительно хорошо катается....

– Они очень сильная пара. И если бы они катались с самого начала, я абсолютно убежден, что это действительно была бы пара с большой претензией на победу.

– По стилю они будут отличаться от того, какими мы привыкли видеть Медведеву с Милохиным?

– Пара Медведевой и Милохина в прошлом сезоне стала настоящим событием, прорывом. Мне очень хорошо работалось с ребятами, мы создали много интересных номеров. В своем амплуа — молодого свежего ветра, таких летящих персонажей — они прекрасны. Да и в этом сезоне Даня подрос, были работы и в несколько другом ключе. Вспоминаю это с добром и теплом.

Но все-таки Даня с Женей олицетворяли такую юношескую, тинэйджерскую любовь. Не хочу противопоставлять их с Федей, но думаю, можно будет больше делать номеров про глубину, про чувства. Надеюсь, мы успеем сделать что-то, что не оставит равнодушными их поклонников. Постараемся создать номера, которые войдут в золотую коллекцию «Ледникового периода».

Федотов и Медведева вместе снимались в «Последнем акселе»: он – в главной роли, а она – в эпизоде

Федотова называют отличным катальщиком, хореограф проекта Максим Ставиский даже говорил, что если бы Федор встал на коньки в детстве – мог бы стать чемпионом не только на «Ледниковом».

Впрочем, на самом деле, на коньках Федор стоит с трех лет – только на хоккейных, а не на фигурных.

Федотов начинал в санкт-петербургском «Спартаке», оттуда в подростковом возрасте перешел в «Смену», где даже был капитаном. До профессиональной хоккейной карьеры оставался один шаг, но его Федотов не сделал – и вместо питерского СКА поступил в театральный.

– Во-первых, моя семья не могла платить деньги, какие нужны, чтобы находиться в этой команде, – вспоминал потом Федотов в интервью News.ru. – А конкуренция высокая: в Москве все-таки много команд, а в Питере – всего одна, из которой ты можешь расти дальше. И во-вторых, я не прошел по росту. В хоккее средний рост составляет 180-185 см, а у меня 175. Не очень я похож на типичного хоккеиста. Поэтому хоккей остался счастливым юношеским воспоминанием и несбывшейся мечтой.

Спортивное прошлое для современного российского кино – безусловный плюс. Федотов стал звездой национального масштаба после исторической драмы Михаила Локшина «Серебряные коньки». Там Федор исполнил роль влюбленного в лед сына фонарщика, который катался по замерзшим каналам Санкт-Петербурга на подаренных отцом старинных голландских коньках.

Впервые Федотов сменил хоккейные коньки на фигурные в сериале «Последний аксель» – там он сыграл талантливого одиночника и одновременно сына лучшего тренера в женской одиночке.

Сериальная Артакова списана с Тутберидзе – это сложно не заметить, слишком много аллюзий: акцент на женское катание, двое помощников (правда, реальный Сергей Дудаков там стал женщиной), слегка отстраненная манера поведения, строгость и собственный ребенок-фигурист (его и сыграл Федотов).

А еще в эпизоде появилась... Евгения Медведева! Это камео – она изображала саму себя, а ее экранное время составило несколько секунд. Больше не получилось из-за плотного графика фигуристки (похоже, помешали в том числе тренировки с Милохиным в предыдущем сезоне «Ледникового»).

Теперь Медведева и Федотов – снова в плотном графике и снова вместе. И кажется, оба этому рады.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; kinopoisk.ru; vk.com/ice_1tv