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    Sports.ru
    baltika
    Блог Все о киберспорте и видеоиграх

    Разработчик Stardew Valley готовит сюрприз!

    Создатель Stardew Valley работает над новой секретной игрой!

    Симулятору фермера Stardew Valley исполнилось 2 года!!! По этому случаю разработчик и создатель игры Эрик Бароне поблагодарил всех игроков, а также рассказал о разработке следующей игры.

    Ранее стало известно, что следующий проект Эрика Бароне будет в том же мире, что и Stardew Valley, но в другом жанре. При этом игра будет являться не частью Stardew Valley, а чем-то иным, в другом жанре. Судя по словам Эрика, пока что проект находится в секрете.

    Что насчет мультиплеера в Stardew Valley? Его тест начнется этой весной.

    Буудьте в курсе событий вместе с cyberlivenews!!!

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