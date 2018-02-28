Огромные извинения

Команда cyberlivenews приносит свои извинения об отсутствии новостей!!!

Ну что тут сказать, я извиняюсь, что не было новостей, статей, постов. Отмечал день рождения... К тому же пришлось уехать из города на некоторое время и не было доступа в интернет... Ну я думаю, что вы не особо скучали)) Но теперь продолжим дело!!!

Ждите новых новостей в блоге!!! Примерно через минут 10 начнём выкладывать, не пропустите)

Оставайтесь в курсе событий вместе с cyberlivenews!!!