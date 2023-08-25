17 комментариев

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«Поцелуя достаточно, чтобы меня убрать? Я не уйду. Не уйду». Рубиалес борется, хотя все ждали отставки

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«Это было по согласию».

Скандал вокруг Луиса Рубиалеса, президента федерации футбола Испании, вспыхнул еще ярче. Вместо ожидаемого заявления об уходе после критики из-за поцелуя в губы полузащитницы женской сборной Испании он заявил, что остается и будет бороться.

«Я ошибся, и мой жест был сделан в неподходящее время. Я не уйду в отставку.

Я не собираюсь уходить в отставку. Я не собираюсь уходить в отставку. Не собираюсь уходить в отставку. Что такого я сделал? Небольшого поцелуя достаточно, чтобы меня убрать? Нет, я буду бороться до конца.

Я хочу объяснить эмоциональный порыв. Это был скорее всплеск [эмоций], чем поцелуй. Желание поцеловать [футболистку] было таким же, как и желание поцеловать мою дочь, это не злоупотребление властью.

Все получилось спонтанно, обоюдно и по согласию. Да, по согласию. У меня прекрасные отношения со всеми футболистками, у нас были очень теплые эпизоды во время этого чемпионата.

Когда передо мной проходила Дженни, мы обнялись, она меня приподняла. Я сказал ей забыть о пенальти и отметил, что она сыграла фантастически на чемпионате мира. Она сказала мне, что я крутой. Я спросил ее: «Поцелуйчик?» Затем все и произошло. (Рубиалес употребил слово piquito – оно означает дружеский поцелуй, не предполагающий интимного контекста).

Я не совсем понимаю заявления в мой адрес. Ими пытаются не восстановить справедливость, а совершить социальное убийство. Пять лет меня вечно преследовали. Жалобы, иски и требования о дисквалификации. Этот фальшивый феминизм работает не для выявления правых [и совершивших ошибку]. Его используют, чтобы поднимать свою значимость. Таким людям наплевать на других.

Пресса будет и дальше казнить меня. Но правда есть правда. Они могут продолжать эту кампанию, в глубине души мне все равно, это вопрос смирения. Лучшее в футболе – это вы, люди, которые доверяли мне возможность пять лет быть президентом. Мы строили настоящий футбол».

Спич Рубиалеса аплодисментами поддержали тренер женской сборной Хорхе Вильда и возглавляющий мужскую Луис де ла Фуэнте.

Что дальше, насколько настойчивым будет правительство (поведение Рубиалеса критиковали на самом высоком государственном уровне), вмешается ли ФИФА – узнаем в ближайшее время. 

А пока хронология самой скандальной истории футбольного лета.

С чего все началось. После победы на ЧМ Рубиалес поцеловал в губы полузащитницу женской сборной Дженни Эрмосо

20 августа женская сборная Испании обыграла в финале ЧМ Англию (1:0), а на церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы полузащитницу Дженни Эрмосо. Испанка в трансляции из раздевалки комментировала поцелуй так: «Мне это не понравилось, но что оставалось делать?»

Позже Луис сам пришел в раздевалку. Сказал, что федерация оплатит команде поездку на Ибицу, а затем своеобразно пошутил, что там он сыграет свадьбу с Эрмосо. Еще одна деталь: до церемонии Рубиалес зачем-то держался за пах, празднуя победу рядом с королевой Испании.

Следом в прессе появились слова, приписанные Эрмосо: «Это был совершенно спонтанный взаимный жест большой радости от победы. У нас с президентом прекрасные отношения, он безупречно вел себя со всеми нами, и это был естественный жест дружбы и благодарности. Не нужно больше на этом зацикливаться – мы выиграли и не собираемся отступать от того, что важно».

Мать Эрмосо Марисоль Фуэнтес якобы не увидела в поступке Луиса ничего страшного и попросила больше внимания уделить победе: «Они чемпионы мира – остальное не имеет значения».

«Поцелуй с Дженни? Везде есть идиоты, – комментарий самого Рубиалеса в эфире Radio Marca. – Мы таким образом проявили привязанность друг к другу. Нет смысла обращать внимание на идиотизм».

Рубиалеса осудили Рапино, Иско и президент «Атлетико». На защиту встал Румменигге

Одной из первых выступила звезда сборной США Меган Рапино, лицо феминизма в мировом футболе:

«Это заставило меня задуматься о том, как много нам приходится терпеть. Только подумайте, сколько пришлось перенести испанской команде. Некоторые футболистки, которые даже год назад выражали протест, до сих пор не в команде. Может, все это их подхлестнуло, но это вовсе не обязательно.

Был еще один эпизод, сигнализирующий о глубоком уровне женоненавистничества и сексизма в этой федерации и в этом Рубиалесе. После финального свистка он просто... схватился за пах. И в каком же перевернутом мире мы живем? Дженни подвергли физическому насилию со стороны этого парня».

А за Рубиалеса заступился Карл-Хайнц Румменигге: «Не стоит преувеличивать. Когда ты становишься чемпионом мира, тебя одолевают эмоции. Когда мы выиграли Лигу чемпионов, я целовал мужчин, не в губы. От радости».

Но Рубиалеса отправляли в отставку очень многие:

• «Неприемлемое поведение. Превышение полномочий», – экс-судья Хавьер Эстрада Фернандес

• «После этого эпизода он назвал нас всех придурками. Его нужно уволить, он не может оставаться на своем посту ни минуты», – президент «Хетафе» Анхель Торрес.

• «Если она не согласилась, то это злоупотребление властью, я полностью поддерживаю Дженни. Я не тот, кто должен принимать решение. Думаю, что он не прав, что подобное не следовало делать ни при каких обстоятельствах, особенно президенту крупной федерации», – Иско.

«Если после даже этого Рубиалес останется на своем посту, не уйдет в отставку... Мы все должны быть последовательными в своих словах. Рубиалесу стоит подать в отставку», – Энрике Сересо, президент «Атлетико».

Эрмосо не стала помогать Рубиалесу. Но пресс-служба Федерации выпустила заявление от ее имени

Рубиалес мог ухватиться за слова самой Эрмосо, но тут всплыла неприятная деталь.

Как сообщил Relevo, во время перелета команды и делегации из Сиднея в Доху, где они должны были сделать пересадку перед возвращением в Мадрид, Луис в присутствии спонсоров, персонала, футболисток и их семей обращался к Эрмосо, умоляя записать совместное видео с объяснениями.

Рубиалес указывал, что ситуация угрожает его положению, и он нуждается в ее помощи – футболистка отказалась.

Главный тренер женской сборной Вильда трижды подходил к Дженни и убеждал ее выступить на эту тему, чтобы снизить накал и не омрачать празднование трофея.

Также Relevo удалось выяснить, что заявление от лица Эрмосо, в котором говорилось о «совершенно спонтанном взаимном жесте большой радости от победы», выпустили без участия самой Дженнифер. Слова написала пресс-служба Федерации – а Эрмосо, судя по всему, их не произносила и, вероятно, публикацию не одобряла.

Рубиалес извинился. Его обвинили в домогательствах

Луису пришлось записать видео с извинениями в одиночку.

«Конечно, я ошибся. Это произошло весьма спонтанно. Факт в том, что я должен сожалеть. Это все, что произошло между мной и игроком. У нас прекрасные взаимоотношения, то же равно относится и к другим.

Безусловно, был неправ, я должен признать это, потому что в максимально эмоциональный момент – без какого-либо злого умысла, без какой-либо недобросовестности – все произошло весьма спонтанно», – сказал Рубиалес.

Однако после видео экс-подчиненная Рубиалеса Тамара Рамос обвинила его в домогательствах. Она была директором по маркетингу в Ассоциации футболистов Испании (AFE), когда ее возглавлял Луис – с 2010-го по 2017-й. Рамос рассказала, что регулярно сталкивалась с проявлениями сексизма со стороны Рубиалеса, это случалось в присутствии известных футболистов – Икера Касильяса и Жерара Пике. В 2016-м Рамос подала в суд, но достигла досудебного соглашения с AFE.

«Меня это нисколько не удивляет, ведь я знаю его много лет, и он причинял мне страдания. Что меня удивило, так это то, что он сделал подобное публично, – рассказала Тамара. – Я терпела от Рубиалеса унижения и слова, которые я не могу повторить. Это продолжалось долгое время. На глазах у всех, с сарказмом, над которым приходилось смеяться, он говорил: «Да ладно, ты пришла сюда надеть наколенники». Слова, которых никто не заслуживал. Я просто выполняла свою работу, а он интересовался у меня: «Интересно, какого цвета нижнее белье на тебе сегодня?»

Мне было тяжело ему противостоять, будучи женщиной в мире футбола, где нас немного – и с учетом той власти, которой он обладает до сих пор. Когда я судилась с ним, у меня было двое детей. Одному из которых было три месяца. Переживала это очень тяжело. Просила об увольнении, но он отказался, заявив, что если я уйду, то он мне даже выходное пособие не выплатит. Мне пришлось подать на него в суд.

Думаю, теперь будет легче мне поверить, ведь теперь все увидели все сами. У него хорошо подвешен язык, он демагог, и мне вряд ли бы поверили».

Сама Федерация футбола назвала слова ложью: «Рамос общалась с ним все это время и просилась на работу в Федерацию. Приняты юридические меры».

«Беспрецедентный международный позор». Заявление от испанской женской лиги

Вступила и La Liga Femenina – женская лига Испании. В среду вышло заявление с осуждением Рубиалеса:

«Один из величайших подвигов в истории испанского спорта был омрачен позорным жестом главного представителя испанского футбола, который в очередной раз, руководствуясь своим постоянным стремлением к славе, повел себя неподобающе.

Праздновать триумф в ложе представителей власти и хвататься за гениталии рядом с Ее величеством Королевой и Ее Королевским высочеством – неприемлемо и отвратительно. То, что начальник хватает свою сотрудницу за голову и целует ее в губы, просто недопустимо. Публично называть «придурками» тех, кто осуждает подобное отношение, неприемлемо и отвратительно. Последующие оправдания не отражают его образа мыслей и являются, по словам председателя правительства, «неадекватными».

Дело не только в поцелуе. Это отношение, которое очень далеко от ценностей нашего общества. Отношение, которое вошло в историю мирового спорта и, что самое серьезное, навсегда останется связанным с нашей женской сборной.

Это беспрецедентный международный позор для Испании, для испанского спорта и женского футбола во всем мире. Когда мир должен был обратить внимание на наших футболисток, президент заставил внимание всего мира сосредоточиться на своей «маскулинности».

Как организация, из чувства ответственности и уважения к спорту, мы не можем позволить, чтобы этот эпизод остался без последствий. Большие перемены обычно наступают после больших кризисов. Единство, продемонстрированное испанским обществом, успех наших футболисток, женского футбола и женщин в спорте изменят судьбу спорта и испанского футбола и положат конец подобному поведению.

Пришло время сделать шаг вперед. В противном случае это было бы унижением для всех женщин и самым большим поражением испанского спорта и нашей страны».

«Это форма сексуального насилия». Испанские политики тоже критикуют Рубиалеса – вплоть до премьер-министра

В Испании к вопросам гендерного равенства относятся чрезвычайно серьезно, поэтому инцидентом заинтересовались испанские политики.

•‎ Министр равноправия Ирене Монтеро заявила: «Давайте не будем считать поцелуи без согласия чем-то само собой разумеющимся. Это форма сексуального насилия, от которой женщины страдают ежедневно. Мы не можем нормализовать это и сделать вид, что ничего не происходит».

• Министр по социальным правам Испании Ионе Беларра задается вопросом: «Если они сделали это на глазах у всей Испании, что они могут сделать при личном общении?»

•‎ Министр культуры Испании Микель Айета требовал извинений: «Считаю, что недопустимо целовать футболистку в губы, чтобы поздравить. Рубиалесу нужно объясниться и извиниться. Нужно уважать женщин».

•‎ Министр по вопросам равенства и феминизма Женералитета Каталонии Таня Верге еще суровее: «Это выглядит как графический образ культуры изнасилования».

Жестче всех выступил премьер-министр Испании Педро Санчес:

«Футболистки сделали все для победы, но поступки, подобные поведению господина Рубиалеса, все еще напоминают о том, что предстоит еще пройти долгий путь. То, что мы увидели, неприемлемо, но извинений недостаточно, и поэтому ему стоит сделать больше, чтобы урегулировать ситуацию.

Хочется, чтобы мы продолжали в том же духе, потому что успех на чемпионате мира показывает, что у нас есть великие спортсменки. Женский футбол обладает влиянием, поддержкой и признанием.

Федерация не зависит от правительства Испании и сама избирает и увольняет сотрудников – но ее действий недостаточно, надо предпринять дополнительные шаги, чтобы разъяснить неприемлемое поведение, которое не соответствует ценностям большинства испанцев.

Его извинений недостаточно, ему нужно быть яснее и решительнее».

Эрмосо тоже включилась. Защищается через профсоюз

Вскоре Дженни Эрмосо прервала молчание – через третьих лиц: «Профсоюз FUTPRO совместно с моим агентством TMJ берет ответственность за защиту интересов. Они выступают посредниками по этому вопросу.

От имени нашей ассоциации мы просим Королевскую федерацию футбола Испании привести в исполнение необходимые протоколы, защитить права наших игроков и принять меры.

Важно, чтобы нашу сборную представляли люди, демонстрирующие ценности равенства и уважения во всех областях. Необходимо продолжать двигаться вперед в борьбе за равенство, которую решительно вели наши игроки, ведя нас к тому, что мы имеем сегодня.

Мы также призываем Высший спортивный совет активно поддерживать и продвигать в пределах компетенции предотвращение и борьбу с сексуальными домогательствами, мачизмом и сексизмом. Профсоюз отвергает любые формы нарушения прав футболисток.

Со стороны профсоюза мы работаем над тем, чтобы подобные действия никогда не оставались безнаказанными и карались санкциями, а также над принятием соответствующих мер для защиты футболисток от действий, которые мы считаем неприемлемыми».

Профсоюз, в котором состоит Эрмосо, призвал к санкциям в отношении Рубиалеса и мерам по защите спортсменок от домогательств.

Вероятно, Рубиалеса ждут проблемы с ФИФА

В отношении Луиса начато дисциплинарное производство. «Эти события могут представлять собой нарушение пунктов 1 и 2 статьи 13 Дисциплинарного кодекса ФИФА», – заявление Международной федерации футбола.

Cтатья 13 («Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры») предполагает, в частности, дисциплинарные взыскания в связи с нарушением «основных правил достойного поведения» и поведением, «дискредитирующим футбол и/или ФИФА».

Тем временем на Рубиалеса в CAS (Спортивный арбитражный суд в Лозанне) пожаловался Высший спортивный совет Испании, главный спортивный орган правительства страны. 

Рубиалес – человек-скандал. До поцелуя были странные вечеринки, отпуск в США за счет федерации. И он не уходит!

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill; Noe Llamas, Oscar J. Barroso, IMAGO/Noe Llamas / SPP, A. Perez Meca/Global Look Press; AP Photo/Manu Fernandez

17 комментариев

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DolJun
нормально так голову зафиксировал для "поцелуйчика". тут мне в комментах некоторые пользователи пытались объяснить что некоторые люди так обычно спонтанно дочерей своих целуют. ну хз, хз, наверное у меня слишком консервативный взгляд на эти вещи.
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Лучший аналитик спорта в рунете
всё по делу, сдерживать себя надо уметь, даже на радостях не позволяется целовать "не свою" женщину вот так...сделай чмок в щёчку, как положено, если ты лысый это не значит, что все молодые девушки хотят с тобой взасос целоваться, ИМХО
ПыСы да ещё перед королевой причиндалами трясти, совсем бестактный тип конечно этот през.фед.
+22
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Ярослав Петрущак
Он там ещё и тренера сборной поласкал за шею и поцеловал. Где соответствующие обвинения?

Рубиалес не виноват, что попал во времена вакханалии выпущенных из цирка уродов.
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Виктор Войнов
Ему надо срочно , после ближайших соревнований футболиста засосать. Ну типа он всегда так празднует от избытка чувств. Пол не важен ))
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Контрольный выстрел
Держись, мужик. В радужном мире это сложно.
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Werewolfenstein
Ответ rdyabin@icloud.com
Мужик!
М#дак.
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Lionel Andres Messi 10
Мой извращённый ум сожалеет, что Рубиалес не поцеловал Иско и что у последнего не склоняется фамилия – таких заголовков лишились! Например: «Скандал в испанском футболе: Рубиалес во время награждения приложился губами к Иске».
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Makar Tert
Дани Алвес и Мэйсон Гринвуд смеются в сторонке
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Cristiano Ronaldo
Это кошмар. За поцелуй, теперь сожрут и не подавяться. У мужчины инстинкт охотника заложен с детства, сам неоднократно проявлял инициативу и целовал девушек и в трусы лез, проявляя свою самцовость, инициативу. А теперь, я преступник видимо и скоро и до меня доберутся, так как я живу в Латвии. Уже феминистки упоротые разгоняют в Твиттере истерию по поводу того, что все мужики виноваты, что вожделеют женский пол. По моему, им даже грант выделили, пилят фоточки "бабников" из Латвии. Не думал, что до моей страны эта зараза доберётся.
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Дима Лобачёв
Поцелуй без секса не преступление 😂😂😂
Попытка не засчитана)
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Дима Лобачёв
Пусть также Тебаса поцелует прилюдно и тогда 1-1) Тогда не убегут точно 😂
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stpn1503
Если мужик, то пусть ответит за косяк. Штраф заплатит, или что там за это полагается. Но убирать с поста лишнее, он всё понял, больше не повторится.
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Кавабунга Шреддоголовый
Если это было по согласию, то это просто клевета и повод просто убрать Рубиалеса. За собой бы лучше порой следили, а не рассматривали под микроскопом действия другого человека
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Гекдениз Кардениз
Напоминает типа извращенца который разделся до трусов в фильме Евротур когда они заесжали в тунель и на выходе он уже был голым и говорил Мис Куззи Мис Куззи
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Рискну предположить
Ответ DolJun
нормально так голову зафиксировал для "поцелуйчика". тут мне в комментах некоторые пользователи пытались объяснить что некоторые люди так обычно спонтанно дочерей своих целуют. ну хз, хз, наверное у меня слишком консервативный взгляд на эти вещи.
Тут согласен с тобой
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крокодил в ванной
Ответ Werewolfenstein
М#дак.
Адекватная самооценка у тебя, надо признать.
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