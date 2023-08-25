17 комментариев

«Это было по согласию».

Скандал вокруг Луиса Рубиалеса, президента федерации футбола Испании, вспыхнул еще ярче. Вместо ожидаемого заявления об уходе после критики из-за поцелуя в губы полузащитницы женской сборной Испании он заявил, что остается и будет бороться.

«Я ошибся, и мой жест был сделан в неподходящее время. Я не уйду в отставку.

Я не собираюсь уходить в отставку. Я не собираюсь уходить в отставку. Не собираюсь уходить в отставку. Что такого я сделал? Небольшого поцелуя достаточно, чтобы меня убрать? Нет, я буду бороться до конца.

Я хочу объяснить эмоциональный порыв. Это был скорее всплеск [эмоций], чем поцелуй. Желание поцеловать [футболистку] было таким же, как и желание поцеловать мою дочь, это не злоупотребление властью.

Все получилось спонтанно, обоюдно и по согласию. Да, по согласию . У меня прекрасные отношения со всеми футболистками, у нас были очень теплые эпизоды во время этого чемпионата.

Когда передо мной проходила Дженни, мы обнялись, она меня приподняла. Я сказал ей забыть о пенальти и отметил, что она сыграла фантастически на чемпионате мира. Она сказала мне, что я крутой. Я спросил ее: «Поцелуйчик?» Затем все и произошло. (Рубиалес употребил слово piquito – оно означает дружеский поцелуй, не предполагающий интимного контекста).

Я не совсем понимаю заявления в мой адрес. Ими пытаются не восстановить справедливость, а совершить социальное убийство. Пять лет меня вечно преследовали. Жалобы, иски и требования о дисквалификации. Этот фальшивый феминизм работает не для выявления правых [и совершивших ошибку]. Его используют, чтобы поднимать свою значимость. Таким людям наплевать на других .

Пресса будет и дальше казнить меня. Но правда есть правда. Они могут продолжать эту кампанию, в глубине души мне все равно, это вопрос смирения. Лучшее в футболе – это вы, люди, которые доверяли мне возможность пять лет быть президентом. Мы строили настоящий футбол».

Спич Рубиалеса аплодисментами поддержали тренер женской сборной Хорхе Вильда и возглавляющий мужскую Луис де ла Фуэнте.

Что дальше, насколько настойчивым будет правительство (поведение Рубиалеса критиковали на самом высоком государственном уровне), вмешается ли ФИФА – узнаем в ближайшее время.

А пока хронология самой скандальной истории футбольного лета.

С чего все началось. После победы на ЧМ Рубиалес поцеловал в губы полузащитницу женской сборной Дженни Эрмосо

20 августа женская сборная Испании обыграла в финале ЧМ Англию (1:0), а на церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы полузащитницу Дженни Эрмосо. Испанка в трансляции из раздевалки комментировала поцелуй так: «Мне это не понравилось, но что оставалось делать?»

Позже Луис сам пришел в раздевалку. Сказал, что федерация оплатит команде поездку на Ибицу, а затем своеобразно пошутил, что там он сыграет свадьбу с Эрмосо. Еще одна деталь: до церемонии Рубиалес зачем-то держался за пах, празднуя победу рядом с королевой Испании.

Следом в прессе появились слова, приписанные Эрмосо: «Это был совершенно спонтанный взаимный жест большой радости от победы. У нас с президентом прекрасные отношения, он безупречно вел себя со всеми нами, и это был естественный жест дружбы и благодарности. Не нужно больше на этом зацикливаться – мы выиграли и не собираемся отступать от того, что важно».

Мать Эрмосо Марисоль Фуэнтес якобы не увидела в поступке Луиса ничего страшного и попросила больше внимания уделить победе: «Они чемпионы мира – остальное не имеет значения».

«Поцелуй с Дженни? Везде есть идиоты, – комментарий самого Рубиалеса в эфире Radio Marca. – Мы таким образом проявили привязанность друг к другу. Нет смысла обращать внимание на идиотизм».

Рубиалеса осудили Рапино, Иско и президент «Атлетико». На защиту встал Румменигге

Одной из первых выступила звезда сборной США Меган Рапино, лицо феминизма в мировом футболе:

«Это заставило меня задуматься о том, как много нам приходится терпеть. Только подумайте, сколько пришлось перенести испанской команде. Некоторые футболистки, которые даже год назад выражали протест, до сих пор не в команде. Может, все это их подхлестнуло, но это вовсе не обязательно.

Был еще один эпизод, сигнализирующий о глубоком уровне женоненавистничества и сексизма в этой федерации и в этом Рубиалесе. После финального свистка он просто... схватился за пах. И в каком же перевернутом мире мы живем? Дженни подвергли физическому насилию со стороны этого парня».

А за Рубиалеса заступился Карл-Хайнц Румменигге: «Не стоит преувеличивать. Когда ты становишься чемпионом мира, тебя одолевают эмоции. Когда мы выиграли Лигу чемпионов, я целовал мужчин, не в губы. От радости».

Но Рубиалеса отправляли в отставку очень многие :

• «Неприемлемое поведение. Превышение полномочий», – экс-судья Хавьер Эстрада Фернандес

• «После этого эпизода он назвал нас всех придурками. Его нужно уволить, он не может оставаться на своем посту ни минуты», – президент «Хетафе» Анхель Торрес.

• «Если она не согласилась, то это злоупотребление властью, я полностью поддерживаю Дженни. Я не тот, кто должен принимать решение. Думаю, что он не прав, что подобное не следовало делать ни при каких обстоятельствах, особенно президенту крупной федерации», – Иско.

«Если после даже этого Рубиалес останется на своем посту, не уйдет в отставку... Мы все должны быть последовательными в своих словах. Рубиалесу стоит подать в отставку», – Энрике Сересо, президент «Атлетико».

Эрмосо не стала помогать Рубиалесу. Но пресс-служба Федерации выпустила заявление от ее имени

Рубиалес мог ухватиться за слова самой Эрмосо, но тут всплыла неприятная деталь.

Как сообщил Relevo, во время перелета команды и делегации из Сиднея в Доху, где они должны были сделать пересадку перед возвращением в Мадрид, Луис в присутствии спонсоров, персонала, футболисток и их семей обращался к Эрмосо, умоляя записать совместное видео с объяснениями.

Рубиалес указывал, что ситуация угрожает его положению, и он нуждается в ее помощи – футболистка отказалась.

Главный тренер женской сборной Вильда трижды подходил к Дженни и убеждал ее выступить на эту тему, чтобы снизить накал и не омрачать празднование трофея.

Также Relevo удалось выяснить, что заявление от лица Эрмосо, в котором говорилось о «совершенно спонтанном взаимном жесте большой радости от победы», выпустили без участия самой Дженнифер . Слова написала пресс-служба Федерации – а Эрмосо, судя по всему, их не произносила и, вероятно, публикацию не одобряла.

Рубиалес извинился. Его обвинили в домогательствах

Луису пришлось записать видео с извинениями в одиночку.

«Конечно, я ошибся. Это произошло весьма спонтанно. Факт в том, что я должен сожалеть. Это все, что произошло между мной и игроком. У нас прекрасные взаимоотношения, то же равно относится и к другим.

Безусловно, был неправ, я должен признать это, потому что в максимально эмоциональный момент – без какого-либо злого умысла, без какой-либо недобросовестности – все произошло весьма спонтанно», – сказал Рубиалес.

Однако после видео экс-подчиненная Рубиалеса Тамара Рамос обвинила его в домогательствах. Она была директором по маркетингу в Ассоциации футболистов Испании (AFE), когда ее возглавлял Луис – с 2010-го по 2017-й. Рамос рассказала, что регулярно сталкивалась с проявлениями сексизма со стороны Рубиалеса, это случалось в присутствии известных футболистов – Икера Касильяса и Жерара Пике. В 2016-м Рамос подала в суд, но достигла досудебного соглашения с AFE.

«Меня это нисколько не удивляет, ведь я знаю его много лет, и он причинял мне страдания. Что меня удивило, так это то, что он сделал подобное публично, – рассказала Тамара. – Я терпела от Рубиалеса унижения и слова, которые я не могу повторить. Это продолжалось долгое время. На глазах у всех, с сарказмом, над которым приходилось смеяться, он говорил: «Да ладно, ты пришла сюда надеть наколенники». Слова, которых никто не заслуживал. Я просто выполняла свою работу, а он интересовался у меня: «Интересно, какого цвета нижнее белье на тебе сегодня?»

Мне было тяжело ему противостоять, будучи женщиной в мире футбола, где нас немного – и с учетом той власти, которой он обладает до сих пор. Когда я судилась с ним, у меня было двое детей. Одному из которых было три месяца. Переживала это очень тяжело. Просила об увольнении, но он отказался, заявив, что если я уйду, то он мне даже выходное пособие не выплатит. Мне пришлось подать на него в суд.

Думаю, теперь будет легче мне поверить, ведь теперь все увидели все сами. У него хорошо подвешен язык, он демагог, и мне вряд ли бы поверили».

Сама Федерация футбола назвала слова ложью: «Рамос общалась с ним все это время и просилась на работу в Федерацию . Приняты юридические меры».

«Беспрецедентный международный позор». Заявление от испанской женской лиги

Вступила и La Liga Femenina – женская лига Испании. В среду вышло заявление с осуждением Рубиалеса:

«Один из величайших подвигов в истории испанского спорта был омрачен позорным жестом главного представителя испанского футбола, который в очередной раз, руководствуясь своим постоянным стремлением к славе, повел себя неподобающе.

Праздновать триумф в ложе представителей власти и хвататься за гениталии рядом с Ее величеством Королевой и Ее Королевским высочеством – неприемлемо и отвратительно. То, что начальник хватает свою сотрудницу за голову и целует ее в губы, просто недопустимо . Публично называть «придурками» тех, кто осуждает подобное отношение, неприемлемо и отвратительно. Последующие оправдания не отражают его образа мыслей и являются, по словам председателя правительства, «неадекватными».

Дело не только в поцелуе. Это отношение, которое очень далеко от ценностей нашего общества. Отношение, которое вошло в историю мирового спорта и, что самое серьезное, навсегда останется связанным с нашей женской сборной.

Это беспрецедентный международный позор для Испании, для испанского спорта и женского футбола во всем мире. Когда мир должен был обратить внимание на наших футболисток, президент заставил внимание всего мира сосредоточиться на своей «маскулинности».

Как организация, из чувства ответственности и уважения к спорту, мы не можем позволить, чтобы этот эпизод остался без последствий. Большие перемены обычно наступают после больших кризисов. Единство, продемонстрированное испанским обществом, успех наших футболисток, женского футбола и женщин в спорте изменят судьбу спорта и испанского футбола и положат конец подобному поведению.

Пришло время сделать шаг вперед. В противном случае это было бы унижением для всех женщин и самым большим поражением испанского спорта и нашей страны».

«Это форма сексуального насилия». Испанские политики тоже критикуют Рубиалеса – вплоть до премьер-министра

В Испании к вопросам гендерного равенства относятся чрезвычайно серьезно, поэтому инцидентом заинтересовались испанские политики.

•‎ Министр равноправия Ирене Монтеро заявила: «Давайте не будем считать поцелуи без согласия чем-то само собой разумеющимся. Это форма сексуального насилия, от которой женщины страдают ежедневно. Мы не можем нормализовать это и сделать вид, что ничего не происходит».

• Министр по социальным правам Испании Ионе Беларра задается вопросом: «Если они сделали это на глазах у всей Испании, что они могут сделать при личном общении?»

•‎ Министр культуры Испании Микель Айета требовал извинений: «Считаю, что недопустимо целовать футболистку в губы, чтобы поздравить. Рубиалесу нужно объясниться и извиниться. Нужно уважать женщин».

•‎ Министр по вопросам равенства и феминизма Женералитета Каталонии Таня Верге еще суровее: «Это выглядит как графический образ культуры изнасилования».

Жестче всех выступил премьер-министр Испании Педро Санчес :

«Футболистки сделали все для победы, но поступки, подобные поведению господина Рубиалеса, все еще напоминают о том, что предстоит еще пройти долгий путь. То, что мы увидели, неприемлемо, но извинений недостаточно, и поэтому ему стоит сделать больше, чтобы урегулировать ситуацию.

Хочется, чтобы мы продолжали в том же духе, потому что успех на чемпионате мира показывает, что у нас есть великие спортсменки. Женский футбол обладает влиянием, поддержкой и признанием.

Федерация не зависит от правительства Испании и сама избирает и увольняет сотрудников – но ее действий недостаточно, надо предпринять дополнительные шаги, чтобы разъяснить неприемлемое поведение, которое не соответствует ценностям большинства испанцев.

Его извинений недостаточно , ему нужно быть яснее и решительнее».

Эрмосо тоже включилась. Защищается через профсоюз

Вскоре Дженни Эрмосо прервала молчание – через третьих лиц: «Профсоюз FUTPRO совместно с моим агентством TMJ берет ответственность за защиту интересов. Они выступают посредниками по этому вопросу.

От имени нашей ассоциации мы просим Королевскую федерацию футбола Испании привести в исполнение необходимые протоколы, защитить права наших игроков и принять меры.

Важно, чтобы нашу сборную представляли люди, демонстрирующие ценности равенства и уважения во всех областях. Необходимо продолжать двигаться вперед в борьбе за равенство, которую решительно вели наши игроки, ведя нас к тому, что мы имеем сегодня.

Мы также призываем Высший спортивный совет активно поддерживать и продвигать в пределах компетенции предотвращение и борьбу с сексуальными домогательствами, мачизмом и сексизмом. Профсоюз отвергает любые формы нарушения прав футболисток.

Со стороны профсоюза мы работаем над тем, чтобы подобные действия никогда не оставались безнаказанными и карались санкциями, а также над принятием соответствующих мер для защиты футболисток от действий, которые мы считаем неприемлемыми».

Профсоюз, в котором состоит Эрмосо, призвал к санкциям в отношении Рубиалеса и мерам по защите спортсменок от домогательств.

Вероятно, Рубиалеса ждут проблемы с ФИФА

В отношении Луиса начато дисциплинарное производство. «Эти события могут представлять собой нарушение пунктов 1 и 2 статьи 13 Дисциплинарного кодекса ФИФА», – заявление Международной федерации футбола.

Cтатья 13 («Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры») предполагает, в частности, дисциплинарные взыскания в связи с нарушением «основных правил достойного поведения» и поведением, «дискредитирующим футбол и/или ФИФА».

Тем временем на Рубиалеса в CAS (Спортивный арбитражный суд в Лозанне) пожаловался Высший спортивный совет Испании, главный спортивный орган правительства страны.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill; Noe Llamas, Oscar J. Barroso, IMAGO/Noe Llamas / SPP, A. Perez Meca/Global Look Press; AP Photo/Manu Fernandez