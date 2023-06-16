Здесь все: от титула «Барсы» до вылета «Эльче».

Продолжаем подводить итоги главных чемпионатов Европы. На очереди – Ла Лига.

Защита – новая главная ценность «Барселоны»

Парадокс: «Барса» заслуженно выиграла чемпионат за 4 тура до конца, но совсем не поражала в игровом плане. Символ успеха – надежная защита с оверперформансом Тер Стегена. Команда Хави территориально доминирует, но выигрывает не за счет привычных сильных сторон: владения и большого числа голов.

Акцент на оборону – не проблема. Но если это базис, то Хави предстоит много работы во всех аспектах. Ради эффективности в обороне команда жертвует креативом в атаке – и это мешает. Форма игроков атаки удручает: Левандовски сильно сбавил в 2023-м, хотя и стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, Педри и Дембеле часто травмировались, Рафинья сверкал только эпизодически, в чем виноват в том числе и Хави, пытавшийся придумать карусель на правом фланге.

«Барса» – вторая в Ла Лиге по интенсивности прессинга, впереди лишь «Сосьедад», а символом сверхдавления стал Гави. Его первый сезон в ранге звезды удался, до ЧМ был чуть ли не лучшим игроком команды. Френки провел выдающийся сезон, теперь «Барса» даже не вздумает его продавать. Привычно великолепны Бускетс и Араухо. Явно разочаровывает только Ферран, но его уже пытаются продать.

Хави удалось уместить почти всех звезд, громко купленных летом. Мало сыграл Франк Кессиэ, но его покупка изначально смотрелась странно. С приходом Жюля Кунде новинка с переходами на три защитника во время матчей прошла плавно, Маркос Алонсо неожиданно хорошо закрывал дыры в защите. Находилось место и экспериментам: похоже, тренер пытается перевоплотить Эрика Гарсию в опорника. Интересная, хоть и странная затея.

Заслуженное чемпионство, но команда все еще нуждается в развитии – этот сезон можно считать качественным черновиком перед чем-то большим.

Не думайте, что «Реал» в кризисе

«Реал» сбавил в коллекционировании трофеев, но не стал хуже по качеству футбола. Самые яркие перформансы этого сезона были даже мощнее, чем прошлогодние. Разница в том, что уникальная способность творить чудеса в самые нужные моменты не перенеслась в этот сезон.

До полуфинального шлагбаума в виде «Ман Сити» команда Анчелотти уверенно продвигалась по Лиге чемпионов. И завершила сезон в Ла Лиге, набрав на 3 очка больше по ожидаемым, чем в прошлом розыгрыше (еще одно доказательство, что очевидного проседания точно нет).

На дистанции беда Анчелотти была не в силе его команды, а в «Барселоне», которая улетела в отрыв с помощью бесконечных побед 1:0, многие из которых были шаткими по содержанию. Вторая проблема – столкновение с непреодолимой силой в Лиге чемпионов. Против нее «Реал» выстоял только в одном из двух матчей.

Важно, что «Реал» сохранил фирменные черты и красоту импровизации. И даже добавил кое-что новое: трансформацию Эдуардо Камавинга в топа на позиции левого защитника, рост результативности Феде Вальверде на фоне пари с Карло, Родриго в образе Бензема-заменителя, возродившегося Марко Асенсио и гибкость в полузащите.

И это все без Каземиро! Анчелотти вынужденно перестраивал полузащиту и разработал три сочетания, между которыми переключался.

С фанатской точки зрения прошлый сезон в разы лучше – может, один из лучших в истории с учетом числа драматичных моментов. Но траекторию развития команды нужно оценивать с холодной головой. Анчелотти все еще ведет «Реал» в верном направлении.

«Атлетико» – главная трансформация сезона. Восхищаемся

«Атлетико» так жутко провалился в первой части сезона, что возрождение после ЧМ поражает. Пора выкинуть из головы стереотипы: нет, «Атлетико» не ставит автобус, а играет в чуть ли не самый красивый футбол в лиге. Трехмесячная серия без поражений – не аномалия, а логичный этап эволюции идей Симеоне: теперь они душат соперников атаками и клепают голы на уровне «Реала».

«Атлетико» мало прессингует – по интенсивности в самом подвале, даже хуже «Альмерии» и «Хетафе». Команда Чоло встречает соперников компактным средним блоком, а преимущество получает за счет правильного расположения игроков, которые на автомате выучили, где и в какой момент оказываться. Помогает схема-трансформер из 4-4-2 в 3-5-2. Это почерк чемпионского «Атлетико», о котором Чоло не забывает.

В системе Симеоне важен каждый винтик, хотя есть те, кто олицетворяет ренессанс лучше остальных: Коке, Марио Эрмосо и Антуан Гризманн. Гризманн провел чуть ли не главный сезон в карьере, Эрмосо вернулся в пиковую форму, Коке наслаждается тем, что не надо зацикливаться на защите. Теневой герой – Родриго Де Поль, после Катара телохранитель Месси стал охранником Гризманна.

Хави признавал, что «Атлетико» – лучшая команда Испании в 2023-м. Кажется, Чоло нашел шикарный баланс между защитой и атакой. План с Феликсом провалился, теперь «Атлетико» похож на себя прежнего, и все больше отдаляется от осеннего упадка.

Впервые за 10 лет «Сосьедад» попал в ЛЧ. Ура!

Все еще не верится, что «Реал Сосьедад» попал ЛЧ, но Иманол Альгуасиль наконец-то покорил эту вершину. Несколько лет «Сосьедад» разрывает в первой части сезона, а потом медленно скатывается. Традиция наконец нарушена, хотя без перезапуска «Вильярреала», спада «Севильи» и «Бетиса» такое вряд ли стало бы возможным.

«Сосьедад» прессингует мощнее всех в лиге, а игру выстроил вокруг ромба в центре: в опорной зоне правит Мартин Субименди, которого так сильно хочет Хави, чуть левее – страшно недооцененный Микель Мерино, справа сияет Браис Мендес, ими управляет великий Давид Сильва. К ним с позиции оттянутого форварда спускается Таке Кубо, так команда Альгуасиля получает численное преимущество в центре. Мерино и Браис страхуют латералей.

Раньше «Сосьедаду» сильно не хватало голов. С уходом Исака в «Ньюкасл» казалось, что теперь с этим будет еще сложнее, но проснулся Александр Серлот. Если раньше норвежец был типичным форвардом штрафной, то в этом сезоне перестроился: комбинирует с Кубо и пашет в прессинге. Пока травмирован Умар Садик, Серлот – единственный форвард в составе, способный дать голы. Нужно усиление.

Странно, но великолепный сезон клуба совпал с тяжелой травмой Микеля Ойарсабаля. После крестов он никак не может прийти в себя, на поле выглядит лишним элементом. Интересно, как Альгуасиль решит проблему, но Ойарсабаль в форме – усиление под ЛЧ, за которое даже не нужно платить. Еще одна важная задача – сохранить защитника Робена Ле Нормана.

«Вильярреал» пережил уход Эмери. Сетьен – почти идеальный наследник

Лайфхак построения сильной вариативной команды: пригласить Унаи Эмери в качестве архитектора игры без мяча, а потом – Кике Сетьена для конструирования осмысленного футбола в атаке.

Клуб не просто переварил потерю Эмери, но и финишировал на две позиции выше, чем в прошлом сезоне, набрав на 5 очков больше. И это при том, что передача команды состоялась в середине сезона. При полной предсезонке Сетьен мог выступить еще мощнее. Но все равно за «Вильярреалом» было приятно наблюдать.

Кике быстро сделал основной схему 4-3-3 (после гибрида 4-4-2 и 5-4-1), но игроки все еще помнили крики Эмери про компактность. А вот при владении сразу появилось больше вариантов и идей. Дошло до того, что глубинный плеймейкер Дани Парехо попал в списки наследников Серджи Бускетса. Так система Сетьена подошла его качествам.

Еще одна обязательная к упоминанию история – финиш сезона от Николаса Джексона. Нападающий мог уйти в «Борнмут» зимой. За первую половину сезона он собрал всего 2+2, а трансфер сорвался из-за проблем при медосмотре. Англичане нуждались в сиюминутном эффекте и не захотели брать игрока с травмой.

Вернувшись в апреле, Николас стал главной звездой лиги. Из последних 8 матчей только один обошелся без результативного действия. Всего на этом отрезке он собрал 9+2. Главная фишка форварда – игра на пространстве и уникальная скорость. «Вильярреал» даже слегка адаптировал стиль, чтобы максимизировать эффект его формы. Теперь Джексона хочет забрать «Челси». Это ведь все еще считается круче, чем «Борнмут»?

«Бетис» провалил вторую часть сезона. Эх

То, как «Бетис» поплыл во второй части, заслуживает драматичной экранизации.

Очевидные причины: отсутствие скамейки и порванные кресты Фекира, еще наложились плохая форма Каналеса и спад Гидо Родригеса. Пеллегрини пытался заменить лидеров, но не вышло: Айосе Перес не Фекир, Абнер не Морено, ушедший в «Астон Виллу», Хоакин и Андрес Гуардадо уже не тянут топ-уровень. Благодаря голам Борхи Иглесиаса место в ЛЕ все-таки сохранили.

«Бетис» играл 4-2-3-1 с чистыми опорниками. Ага, в прошлом сезоне выделялась пара Фекир-Каналес, но акценты давно сместились на взаимодействия Вильяма Карвалью и Гидо. Не скажем, что команде это пошло на пользу, но шаг вынужденный: про Серхио и Набиля вы знаете, Хуанми потерялся после аномального прошлого топ-сезона, а Луис Энрике слишком нестабилен. Креативить некому.

Команда крутится на рынке, но для прыжка в ЛЧ нужны трансферы. Marca пишет, что «Бетис» в шаге от подписания Марка Роки, хотя пока кажется, что это на тот случай, если Вильям укатит в Саудовскую Аравию. Шансы потерять еще одного лидера высоки.

«Осасуна» вдохновляется ранним Клоппом. Шикарно!

Кажется, про «Осасуну» еще никогда не говорили так много. Это прорывной сезон. Печально, если их отстранят от ЛК, ведь памплонцы вылезли в еврокубки впервые за 16 лет. Все из-за договорных матчей 9-летней давности.

«Осасуну» хочется только хвалить. Команда Аррасате генерирует проблемы соперникам за счет прессинга и дисциплины. Все автоматизированно. Игроки редко импровизируют, а Аррасате находит кого-то одного, кому творить можно чуточку больше – в этом сезоне засиял Абде, но даже ему приходилось пахать, чтобы получать мяч. Иначе тут никак.

«Осасуна» – самая тренерская команда Ла Лиги, а Аррасате не просто так называют испанским Клоппом. Как и ранние команды Юргена, «Осасуна» организованно и смело прессингует, моменты создает в вертикальных атаках и через контрпрессинг, пусть он и не самый активный в Испании.

«Осасуна» начинала сезон с 4-4-2, но вскоре перешла к 4-3-3, трансформирующихся в 4-2-3-1 при прессинге: центрдеф Давид Гарсия и полузащитник Мой Гомес отвечали за плавность переходов, Хон Монкайола пахал за троих. Комплексный командный успех.

«Атлетик» – команда контрастов. Уровень игры плавал от ЛЧ до зоны вылета

В Испании не было другого клуба с настолько большим разрывом между своей лучшей и худшей версиями. Поэтому сезон и работу Эрнесто Вальверде чертовски трудно оценивать.

В первые месяцы баски казались самой близкой к «Барсе» и «Реалу» командой по качеству футбола – реальное доминирование! Последний месяц провели как худший клуб Испании (вместе с Сельтой делят 19-20-е места).

Стартовая версия влюбляла. Она была даже круче, чем в первый приход Вальверде. Фирменный прессинг дополнялся тонкими комбинационными треугольниками на флангах. Братья Уильямсы терроризировали соперников скоростными открываниями.

Казалось, что с улучшенной реализацией моментов и интеграцией в центр поля вернувшегося Андера Эрреры «Атлетик» легко поборется за место в ЛЧ. Ожидания в лучших традициях мема разошлись с реальностью.

1. У «Атлетика» худшая разница между ожидаемыми и реальными очками – самый большой недобор баллов в настоящей таблице. Икер Муниаин и Рауль Гарсия забрались в пятерку худших по реализации в чемпионате, хотя не отыграли даже половины от доступных минут.

2. История возвращения Эрреры превратилась в трагедию. За сезон Андер отыграл всего 700 минут (7,7 в пересчете на полные матчи). Весной он написал трогательное письмо болельщикам, в котором рассказал, что все еще не может справиться с последствиями полученной в «ПСЖ» травмы и даже думает о завершении карьеры.

3. В ЛЧ действительно вышла баскская команда. «Реал Сосьедад».

«Мальорка» удержалась в элите. Да еще и так высоко

Скромная «Мальорка» без звезд спокойно финишировала вдали от зоны вылета. Итоговое 9-е место даже не аномалия: по ожидаемым очкам команда Хавьера Агирре тоже в середине таблицы.

Успехи «Мальорки» – комплекс факторов. Во-первых, Ли Кан Ин и Ведат Мурики провели сильнейшие сезоны в карьере: кореец уже почти в «ПСЖ», про косовара говорят весь сезон, кто-то отправляет форварда в «Реал». Во-вторых, Агирре построил самую боевую команду лиги, пахнет старой школой: Антонио Раильо и Пабло Маффео – ее символы, и не только из-за скандала с Винисиусом.

Стиль «Мальорки» прост: не давать играть сопернику и наказывать его за счет контратак. Пять защитников сзади, закидоны на Мурики и регулярные фолы. Не очень романтично, зато клуб все еще в элите. Агирре выжимает максимум из футбольного UFC.

«Жирона» – не только Кастельянос. Там полно крутых игроков

Если спросить о самом ярком герое «Жироны» в этом сезоне, то первым вспоминается форвард Валентин Кастельянос – самый заметный игрок «Жироны». Повод весомый: победный покер «Реалу», который за день превратил просто хорошего нападающего в местную суперзвезду.

Но Кастельянос – не единственное яркое пятно «Жироны».

Возможно, главный творец мегауспеха – тренер Мичел Санчес. Перед началом сезона от него ничего не ждали: это третий заход Мичела в Ла Лигу после «Райо Вальекано» и «Уэски», но в обоих случаях его команды вылетали. «Жирона» – приятное исключение и явный кандидат на успешный долгострой. Команда мощно атакует и много пропускает (закончила сезон с разницей мячей 58-55).

Система Мичела помогла раскрыться атакующим игрокам: Кастельянос настрелял 13 мячей в первом сезоне в Европе, а Виктор Цыганков уже выдал 3+6 за первые полгода в топ-лиге. Юный талант «Атлетико» Родриго Рикельме окреп и уже стабильно играет в старте. Талисман – постаревший, но всегда полезный форвард Кристиан Стуани. Алеиш Гарсия – один из лучших полузащитников лиги в этом сезоне.

«Жирона» ставит на молодежь – пятая по среднему возрасту состава, всего 25,8 лет, моложе только «Барса» (25,5), «Сосьедад» (25,4), «Сельта» (25,4) и «Валенсия» (24). Молодые звездочки на флангах обороны – визитная карточка «Жироны». Воспитанник «Реала» Мигель Гутьеррес и воспитанник «Барселоны» Арнау Мартинес зажигали весь сезон, за вторым уже идут топ-клубы. Пишут про серьезный интерес «Атлетико».

«Жирона» была максимально близка к ЛК, но проиграла в последнем туре «Осасуне».

Хвалим и прощаемся с «Райо». Жаль, что Ираола ушел

Андони Ираола ушел из «Райо Вальекано». Есть риск, что попрощаемся с самой яркой командой Ла Лиги.

Прессинг «Райо» – бренд. Никто не играл безбашеннее: «Сосьедад» и «Барса» использовали интенсивное давление лишь как один из инструментов, а Ираола строил вокруг него вообще всю игру. Очевидный минус: «Райо» хватает только на первую часть сезона, даже запрыгивали в зону ЛЧ, но потом быстрый спад и закономерный возврат в середину таблицы.

Андони – тренер, заточенный под прогресс игроков. Он ставил интересный фланговый футбол, помог нескольким игрокам выйти на топ-уровень: например, Фран Гарсия уже вернулся в «Реал», причем в статусе лучшего левого защитника лиги. Все из-за того, что «Райо» играл по 4-2-3-1 с высокой позицией Гарсии. На другом фланге креатив отдали Иси Паласону, теперь его зовет «Севилья».

Паласон создает остроту за счет смещений в центр, но может играть обычного вингера и оставаться на фланге. Универсален, может выйти и на позиции десятки, хотя Ираола это качество испанца почти не использовал из-за Оскара Трехо. Еще один герой, плюс кипер Димитриевски, Альваро Гарсия и Санти Комесанья. Никого из них не знаете?

Поздравляем, теперь вы понимаете, почему Ираола так крут.

Все гениальное в «Севилье» просто. Спасибо Мендилибару

Первый этап сезона «Севильи» показал, насколько незаменимой была пара защитников Диего Карлос/Жюль Кунде. Без них система Хулена Лопетеги утратила стабильность (и в стадии розыгрышей, и при обороне). Тренер бесконечно тасовал сочетания перед тем, как утратить в мотивацию и умотать в «Вулвз».

В середине кампании в «Севилью» вернулся Хорхе Сампаоли. У него вообще ничего не получалось. Лучшая иллюстрация – история с тактической запиской от тренера Жоану Жордану. Больше пяти минут матча против «Барсы» полузащитник бегал с бумажкой. При каждой возможности бросал на нее взгляд, пытаясь понять, что именно требуется.

Проблема проявлялась в более широком контексте. Идеи Сампаоли были слишком сложными для этого состава «Севильи» (да еще в середине сезона). В сложившейся ситуации Хосе Луис Мендилибар стал идеальным попаданием.

Мендилибар однажды назвал свои команды самыми предсказуемыми в Ла Лиге: «Высоко прессингуем, быстро доставляем мяч на фланги, много навешиваем в штрафную». Фишка баска всегда была в том, как дисциплинированно и слаженно исполнялись эти простые задания.

Упрощение механизмов спасло сезон – команда поднялась из борьбы за выживание в верхнюю часть таблицы и выиграла Лигу Европы.

«Сельта» чуть не вылетела. Хорошо, что сверкнул Вейга

Всего за год «Сельта» сменила жанр с романтичной истории любви на тяжелый триллер. Уход Эдуардо Коудета не оправдался: тренер Карлуш Карвальял дал неплохой старт, потом эпично упал к зоне вылета, а на днях и вовсе был уволен. Теперь там хотят Ираолу, но нужен ли системник команде, которая бросает коучей раз в полгода? Может, играющим тренером назначить Яго Аспаса?

Сезон «Сельты» поразителен еще и тем, что впервые за последние 9 лет лидером был не Аспас. Хоть и нестабильный, но шикарный сезон провел юный Габри Вейга. Все при нем: в схеме 4-4-2 он начинает чуть правее в центре, но не прикован к позиции и часто оказывается на фланге, помогая в расшатывании оппонента. Парень дисциплинирован и успевает почти везде, плюс обладает неплохим дальним ударом.

История, которая круто описывает «Сельту»: в конце сезона Вейга пошел к президенту клуба Карлосу Моуриньо и попросил не продавать его, несмотря на интерес «Реала» и «Ньюкасла». Отступные Габри – 40 млн. Гигантские деньги для «Сельты», но хавбек не хотел менять обстановку, на что Моуриньо посмеялся и уверил, что продаст Габри при первом же предложении. Вейга ушел в слезах. Похоже, кризис только начинается.

Как выжил «Кадис»?

Факт: «Кадис» забил 30 голов в этом сезоне. Столько же, сколько «Эльче» – одна из худших команд топ-лиг вообще. Главный фактор успеха «Кадиса» – тренер Серхио Гонсалес.

Это уже третья его команда Примеры в карьере: до этого были «Эспаньол», его дебют на взрослом уровне (10-е место, 6 очков до зоны еврокубков), и «Вальядолид» (вывел в вышку, сохранил в Ла Лиге, но на третий сезон вылетел обратно в Сегунду). Гонсалес пришел в «Кадис» зимой 2022-го вместо Альваро Серверы, что фанаты восприняли не очень радужно: экс-тренер был местным любимцем.

Ставка на Гонсалеса оправдалась: «Кадис» спасся в последнем туре, часто смотрелся даже слишком уверенно для середняка. Спас и кипер Херемиас Ледесма – «Кадис» пропустил на 8,4 гола меньше, чем должен был.

Летом в «Кадис» хочет приехать Луис Альберто из «Лацио». Может, хоть он даст голы?

Скучный «Хетафе» перестал быть эффективным. Возвращение Бордаласа спасло

В последние годы Кике Флорес превратил «Хетафе» в главный автобус Ла Лиги, но команда отлично знала, как добиваться результата в рамках такого рисунка. Схема сломалась в этом сезоне. Совсем беззубую атаку тащил только Энес Унал – набирать очки в привычном ритме не получалось.

Новый старый тренер Хосе Бордалас подобрал команду в зоне вылета с 31 очком в 31 матче. Кажется, он был единственным, кто мог гарантировать спасение в такой ситуации. Самый впечатляющий нюанс– скорость преображения. Бордалас быстро сделал команду своей (снова своей). Характерные черты его футбола: выкрученный на максимум ползунок агрессии, высокий прессинг, прямолинейная доставка мяча в атаку и очень-очень-очень много фолов.

Пришлось показать некоторую гибкость (прессинг был не в каждом матче, иногда фирменная схема 4-4-2 переходила в 5-4-1 для надежности), но «Хетафе» спасся, став собой прежним – самой неприятной испанской командой. Матч финального тура против «Вальядолида» (по сути прямой за сохранение прописки) идеально вписался в портрет: «Хетафе» устраивала ничья – отдали сопернику 80% владения, но не допустили ни одного явного шанса и отыграли на ноль. Циничность исполнения плана и искусство убийства времени в лучших традициях Бордаласа.

Хорошо, что «Валенсия» не вылетела

Про провал «Валенсии» говорили много, но все не так печально, как могло показаться на первый взгляд. Всем просто непривычно видеть «Валенсию» возле зоны вылета, но таковы реалии, не стоит делать из этого трагедию. Кажется, пора привыкать.

Это не худшая «Валенсия» за последние годы. Место возле зоны вылета – пример аномального невезения: по ожидаемым очкам команда уверенно закончила на 10-м месте, моментов за матч создала на уровне «Сосьедада» и «Севильи», а возле своих ворот позволила меньше, чем «Райо» и «Жирона», всерьез претендовавшие на еврокубки.

Спасение «Валенсии» не случайно, но клубу повезло, что фортуна отдала долг в такой важный момент. Рубен Бараха пришел и тянул молодых, те дали результат, но ставить на пацанов в новом сезоне неразумно. Особенно если не выйдет купить хоть кого-то в атаку. «Валенсия» не понимала, во что хотела играть – автобус Бордаласа или трамвай Гаттузо.

Поэтому продление Барахи – странный ход. Понятно то, чем он заслужил этот шанс, и то, почему Питеру Лиму оставлять Бараху выгоднее, чем приглашать кого-то. Толковый тренер в «Валенсию» точно не поедет.

«Альмерия» – главный Робин Гуд сезона

Когда «Альмерия» Руби выходила в Ла Лигу, ощущения от команды в Сегунде были неоднозначными. Несмотря на лидерство в таблице, «Альмерия» не отличалась стабильностью и монолитностью даже по меркам второго испанского дивизиона.

«Альмерия», всегда чередующая победные серии с провальными, потеряла ключевого игрока – Умара Садика, укатившего в «Сосьедад». В атаку приехали Эль-Биляль Туре из «Реймса», Лео Баптистао («Сантос»), Адри Эмбарба («Эспаньол») и Луис Суарес («Марсель»). На четверых они забили 20 мячей – лишь на 2 больше, чем один Садик за сезон до этого.

Непостоянство в игре команды продолжилось и в Примере: только в первых пяти турах «Альмерия» чуть не обыграла «Реал», потом едва не слила «Эльче», через тур переиграла «Севилью». Казалось, аутсайдер Ла Лиги готов серьезно пошуметь, но не тут-то было: серия из четырех подряд поражений. Ходили слухи об отставке Руби, что тренер ловко парировал: «Я боюсь только за свое здоровье».

Так было целый год: одна серия сменялась другой, всегда полярной предыдущей. Руби в историю «Альмерии» все же вошел – стал первым тренером, который вывел команду в элиту и в первый сезон сохранил прописку, но сразу ушел.

«Вальядолид» полон крутых имен. Но... вылетел

Руководство «Вальядолида» – одно из самых адекватных в Испании, хотя вылет из Ла Лига можно назвать отчасти и виной Роналдо.

«Вальядолид» начинал сезон с Пачетой, который и вывел команду в высший дивизион. Казалось, Пачета – идеальный кандидат: работяга, он постоянно совершенствуется и преодолевает трудности для того, чтобы его команда развивалась, ставит атакующий футбол при условии того, что руководство не тратится, но стремится в еврокубки.

Пачета был вынужден раскрываться в Ла Лиге с составом Сегунды. Не помогали даже имеющиеся локальные звезды вроде 18-летнего таланта Ивана Фреснеды (в первом полноценном взрослом сезоне отыграл 22 матча и заинтересовал «Реал», «Арсенал» и «Боруссию»), Роке Месы, Кайла Ларина и Альваро Агуадо. Хорошо, что уверенно держался вратарь Жорди Масип, клубный рекордсмен по отраженным пенальти в Примере.

В начале апреля Пачету убрали на ключевом отрезке. Поставили вместо уругвайского тренера Пауло Пеццолано из «Крузейро» в надежде спастись от вылета. Не вышло.

«Эспаньол» – главный провал сезона

Про этот «Эспаньол» либо плохо, либо ничего.

«Эспаньол» не самый богатый клуб Испании, но состав у клуба неплох: Хоселу почти в «Реале» (вот настолько хорош!), Сержи Дардер, Денис Суарес, Нико Меламед, Леандро Кабрера, Алеиш Видаль, Брайан Оливан, Хави Пуадо. Все это – игроки уровня Ла Лиги, но «Эспаньол» вылетает. Нет, не совсем заслуженно – по ожидаемым очкам должны быть в середине таблицы. Только кого это волнует?

Главная проблема «Эспаньола» – тренер. Клуб никак не найдет своего, уже пробовали Диего Мартинеса, который зажег с «Гранадой», но даже он ничего не смог. Пришедший Луис Гарсия провалился.

«Эльче» не жалко. Но нам будет не хватать диких историй

«Эльче» был не просто уверенно худшей командой сезона, но и самой безликой. Зато клуб сменил 5 тренеров за сезон.

Единственный спонсор веселья – владелец Кристиан Брагарник. Он известен как один из самых влиятельных агентов аргентинского рынка и продюсер тренерской карьеры Диего Марадоны. Пожалуй, историю нужно начинать с его прихода в клуб. В 2019-м Брагарник выкупил контрольный пакет акций, в 2020-м довел долю до 93%. С тех пор регулярно поставляет безумные истории.

Например, в прошлом сезоне за «Эльче» на правах аренды выступал Дарио Бенедетто, который юридически также был совладельцем клуба. Нападающий – давний клиент Брагарника. В свое время он вложился в компанию, через которую Кристиан позже купил клуб. В этом сезоне тоже было много жести.

Смотреть матчи «Эльче» необязательно, лучше читать о них новости. В феврале Брагарник угрожал не выпустить со стадиона судейскую бригаду. Все началось с того, что полузащитника «Эльче» Пап Шейха удалили – он сказал резервному арбитру: «Какие же вы все сукины дети!» Расследование Ла Лиги показало, что в ходе послематчевого скандала это же высказывание в адрес бригады судей повторили спортивный директор, генеральный менеджер и сам Брагарник.

Лучший игрок сезона

Марк-Андре тер Стеген. Главный герой «Барсы» тащил все, что летело в ворота. Выдал лучший сезон за карьеру: спас команду от 5,7 голов, его 84% сейвов и 26 сухарей – лучшие цифры в топ-лигах. Влияние Тер Стегена сложно переоценить, без него титула бы точно не было.

Антуан Гризманн. Провел чуть ли не лучший сезон в карьере: 15+16 – какой-то космос. Не забывайте, что Гризи провел в основе всего полсезона, осенью он выходил только после 60-й минуты. В цифрах не измеришь всего величия Гризманна – не зря стал одним из символов прогресса «Атлетико». Магистр!

Винисиус Жуниор. На фоне расистских скандалов забывается высокое качество игры бразильца. Травмы Бензема заставили его адаптироваться к новым реалиям, но Вини не только не сдал, нет, он стал еще мощнее. Главный дриблер планеты прямо сейчас, один из лучших игроков в мире вообще.

Микель Мерино. Хавбека «Сосьедада» преступно недооценивают уже несколько лет подряд: еще при Эдегоре он был теневой звездой, но прогресс все никак не остановится. Мотор команды, второй ассистент Ла Лиги, умеет на поле прямо все, а ведь ему всего 26 лет.

Новые звезды, за которыми надо следить

Ойян Сансет (центральный полузащитник, 23 года) . Талант «Атлетика» наконец-то стабильно заиграл, уже ключевой элемент в построениях Вальверде. В этом сезоне усадил в запас даже Икера Муниаина – и все заслуженно. Без его 10 голов «Атлетик» оставил бы мечты на еврокубки уже зимой.

Алекс Баэна (центральный полузащитник, 23 года) и Николас Джексон (форвард, 21 год) . Новые таланты «Вильярреала», помогавшие Сетьену пережить травмы Жерара Морено и спады Дани Парехо. Баэна зажигал в первой части сезона, Джексон проснулся только во второй. Упоминания достоин и Рамон Терратс, их с Баэной уже называют уцененными Гави и Педри.

Габриэль Вейга (центральный полузащитник, 21 год) . Главное открытие сезона: год назад парень играл во второй команде и ничем особенно не выделялся, но теперь прорвало. Испанец был первым игроком U-20, который преодолел отметку в 10+ очков по гол+пас в топ-лигах – сразу после Джамала Мусиалы. Серьезный уровень!

Алекс Бальде (левый защитник, 20 лет) . Очередной талант «Барсы». Похоже, Golden Boy Алексу не светит, но Жорди Альбу он сменил великолепно. Бальде быстр, резок, поддерживает партнеров и успевает вернуться назад. Алексу еще не хватает хладнокровия, но может вырасти в топ-защитника.

Арнау Мартинес (правый защитник, 20 лет) . Аналог Тео Эрнандеса на правом фланге, он любит умчаться в атаку и хорошо чувствует себя при переходе на различные схемы. Воспитанник «Барсы», за ним уже гоняется «Атлетико». Фишка Арнау – смещения в центр, чтобы запутать опорников соперника. Готовый игрок для топ-клуба.

Лучшие трансферы сезона

Андреас Кристенсен (из «Челси», бесплатно) . Лучший трансфер «Барсы» по соотношению цены и качества – датчанина критически недооценивают. Кристенсен мгновенно влился в команду и стал одним из лучших защитников в Ла Лиге. Самый эффективный свободный агент сезона!

Науэль Молина (из «Удинезе», 20 млн евро) . В прошлом сезоне «Атлетико» страдал из-за проблем на правом фланге защиты, пихая туда Маркоса Льоренте. Молина резво закрыл вопрос – нестабилен, но отрезками выдавал уровень Кирана Триппьера. Да, это огромный комплимент.

Браис Мендес (из «Сельты», 14 млн евро) . Одна из причина преображения «Сосьедада». Браис шикарно вписался в систему Альгуасиля, а своими смещениями с фланга добавил неочевидных голов – и помог «Сосьедаду» выйти в ЛЧ.

Ведат Мурики (из «Лацио», 8 млн евро) . Формальный трансфер – это выкуп после аренды. Мурики поучаствовал в 40% от общего количества голов «Мальорки» – 15 голов. Забивал почти всем командам из топ-6 (кроме «Барсы» и «Сосьедада»), остальных тоже наказывал стабильно. Наколотил аж 15 голов.

***

Финально – немного грусти.

Прощание с Хоакином – не просто проводы футболиста. Это прощание с целой эпохой. Человек, забивавший в четырех десятилетиях, еще и мог установить рекорд по количеству матчей в испанском футболе – не хватило одной игры, чтобы обойти Андони Субисаррету. Но Хоакин догнал его!

Уход таких легенд позволяет нам прочерчивать временные границы и дает понять, что футбольная жизнь проходит циклами. Мы стали свидетелями еще одной эры. Спасибо, Хоакин!

А ведь это еще был и последний сезон Бускетса и Альбы. Не последний в карьере, но последний в «Барсе». Кажется, тут не нужно добавлять что-то еще. Ушли абсолютные легенды.

Мы уже скучаем!

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Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Florencia Tan Jun, Aitor Alcalde, Alex Caparros, Fran Santiago, Denis Doyle; globallookpress.com/Mutsu Kawamori, CAPTURASPORT, Jose Luis Contreras, Pablo Garcia, Oscar J. Barroso, Irina R. Hipolito, Daisuke Nakashima