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Гакпо – новый герой Нидерландов. Очень похож на Анри, разрывает голландскую лигу и, видимо, укатит в «МЮ»

Коди Гакпо Коди Гакпо
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Главный игрок Нидерландов в первом матче на ЧМ-2022 – 23-летний вингер ПСВ Коди Гакпо. Именно он помог команде Ван Гала выйти вперед и переломить ход тяжелой встречи – за это Гакпо признали лучшим в матче.

После игры ФИФА сравнила Гакпо с Робином ван Перси. Парень гордится, но очень смущается: «Он – легенда голландского футбола. Мне до него еще очень-очень далеко».

«Проблемы Депая? У нас в нападении может сыграть Гакпо. Он способен вносить решающий вклад – ловкий и умелый пацан. Хотя должен был забить на первых минутах, – хвалит Ван Гал. – Он игрок с огромным талантом. Гакпо должен еще многое улучшить, но знаю, что Коди из тех, кто сделает для этого все возможное. Я им доволен».

Если ЛВГ одобряет, то точно пора знакомиться с новым голландским суперталантом.

В юности Гакпо ненавидел свое тело. Все из-за роста

Гакпо из спортивной семьи. Отец родом из Того и переехал в Нидерланды ради второй команды ПСВ – заиграть не вышло, зато в Эйндховене Джонни познакомился с регбисткой Анной ван Боммел и влюбился на всю жизнь. Нет, связей мамы Гакпо и Марка ван Боммела не нашли.

«Родители Коди прекрасно понимают, что такое жить спортом. Они тоже ведут здоровый образ жизни и приучили к этому сына. Это не могло не сказаться на его карьере, – рассказывал The Athletic первый тренер игрока Тван Шиперс. – Родители хорошо его натренировали: не оказывали давления и постоянно хвалили. Это чистая психология. Коди получает удовольствие от игры, и я могу сказать, что он до сих пор не потерял того самого чувства. Его девиз: «Никакого стресса – только любовь и работа над собой».

Еще одна важная часть жизни Коди – религия. «Я вырос христианином – и мне это очень нравится. Стараюсь стать лучше. Посвящаю время вере, читаю много книг, хожу в церковь, когда есть свободное время. Молюсь и читаю Библию почти каждый день. Я набожный человек, и многие голландские игроки разделяют мои чувства. Это создало связь между нами и даже вдохновило. Мне нравится разговаривать и с людьми из других религий. Мы видим много общего в этом мире».

В 2007-м Коди оказался в академии ПСВ – и сразу пленил детских тренеров техникой и скоростью. На первом же просмотре 8-летний Гакпо так зажег, что заставил остальных пацанов чувствовать себя неловко. Шиперс вспоминает, что Коди легко клепал по 8-9 голов за матч. После игры Гакпо никогда не позволял себе хвалиться – одно из его правил.

Но взросление сильно ударило по парню. Гакпо тяжело переживал пубертатный период – и сильно загонялся из-за своих габаритов: из-за высокого Коди не мог играть как раньше, так что пришлось срочно переучиваться. Он переживал, что его отправят в защиту и думал, что недостаточно талантлив для одной из лучших академий страны.

«Я не чувствовал себя звездой команды или что-то в этом роде, – вспоминал Коди в 2020-м. – У меня был 46-й размер обуви в 16 лет. Я долго к этому привыкал. Из-за этого я был неуклюжим и часто ошибался в простейших ситуациях. Все прошло хорошо, хотя у меня была травма голени, когда мне было 17 лет. Я ломал и лодыжку и теперь стараюсь тщательнее следить за собой. Мне пришлось принять свое тело.

Я слежу за питанием. Плюс стараюсь отдыхать и пью много воды. Во время Евро выпрашивал несколько секретов от настоящих профессионалов. Знаете, их подход к делу меня воодушевляет. Мне захотелось тренироваться еще больше. Иногда это сложнее из-за моих габаритов, но в целом телом я вполне доволен. Оно выдерживает нагрузки».

«У всех есть какие-то трудности в период полового созревания, – не видит ничего удивительного Шиперс. – Он вырос, а его ловкость исчезла. Ему пришлось возобновить усиленные беговые тренировки и развивать скорость. Он очень высокий парень с такой скоростью – необычный, но полноценный вингер. Может стать даже лучше, потому что пережил сложный экзамен взросления. Он смог принять себя».

Коди продолжил покорять академию ПСВ – причем тренировки в клубе совмещал с игрой на улице. В 2017-м оказался в команде U-19 Марка ван Боммела и уже через год попал в основной состав. Тренер так восхитился талантом вингера, что сразу посоветовал подключить его к основе. В феврале 2018-го Гакпо все-таки дорос до основы клуба.

Теперь 189 см роста – фишка Коди.

«Гакпо привносит в игру команды жизнь, – не сдерживался Марк. – Коди всегда в хорошей форме. Он забивает фантастические голы и отдает кучу голевых передач. У него есть все необходимые качества для игры на топ-уровне. Поверьте мне, этот паренек впечатлит вас всех».

Гакпо учится у Ван Нистелроя и очень похож на Анри. Возможно, поэтому Ван Гал перевел его в центр

Коди осваивался в основе поэтапно. Если в первом сезоне он еще привыкал к скорости на взрослом уровне, то с каждым следующим становится все важнее и важнее. «Жизнь помогла мне изучить всю суть профессионального футбола за пару дней: тренируйся, проявляй себя и делай все возможное. Я следую этим правилам. Просто хочу показать всем, что заслужил быть игроком первой команды», – говорит Гакпо.

Важнейшая фигура в карьере Гакпо – Руд ван Нистелрой. Впервые пересеклись, когда Коди было всего 14 – тогда Руд работал в структуре ПСВ и помогал молодым форвардам тренировать открывания в штрафной и удары по воротам. Гакпо играл на фланге, но напросился – и стал одним из лучших. Коди отмечает, что те занятия все еще помогают правильно выбирать момент для удара.

Ван Нистелрой сейчас считается одним из самых перспективных тренеров в стране, но старая привычка прокачивать Гакпо осталась: «Хочу помочь ему стать еще сильнее. Гакпо – один из наших лучших игроков, которого мы обязаны ценить. Я хочу удержать Коди в команде, потому что он слишком важен. Гакпо должен забивать еще больше голов. Я знаю, как ему помочь».

Под руководством РВН Гакпо вышел на пик. Перед ЧМ он просто разрывал голландскую лигу. Вокруг него образовался устойчивый хайп. Он объясняется максимально просто – феноменальное сочетание возраста и результативности.

Важно: это не прямое сравнение. И уж точно не вывод: «Смотрите, Гакпо уже доминирует на уровне Холанда, Неймара и Левандовского». В таблице мы специально расширили до топ-7, чтобы сопоставить его со звездами топ-лиг. Вывод должен быть намного скромнее: на уровне Эредивизи Гакпо доминирует как мировая звезда. 

В прошлом сезоне 23-летний голландец собрал 21 гол и 15 ассистов во всех турнирах. Ни один игрок его возраста и младше не раздавал голевые с такой частотой. Только Усман Дембеле и Томас Мюллер превзошли Коди. И это при том, что голевые даже не основная его специализация. На другой чаше весов – уровень и открытость лиги. Это важнейший фактор. О прямом переносе результативности при переходе в топ-чемпионат речи не идет, но уникальность талантов Гакпо очевидна. 

Перед тем, как уйти в детали, нужно понять, какого Гакпо мы разбираем. Коди в ПСВ и сборной – два разных игрока. И еще какой-то совсем третий игрок принес Нидерландам победу над Сенегалом. Гол получился совсем для него нетипичным. При невероятной результативности в последние два сезона и высоком росте это лишь второй гол Гакпо головой. 

В ПСВ Гакпо играет левого вингера. Современная классика роли – правша, который стартует слева, разгоняется в этой зоне и несет угрозу после смещений. В сборной Луи ван Гал лепит из него десятку – дает ему право смещаться на любой из флангов, но стартовая позиция именно такая:

На клубном уровне выборка по Гакпо намного больше – мы можем детально разобрать его манеру, плюсы и минусы. В замыслах ЛВГ разобраться будет труднее – тут неизбежны теории и додумывания, но ближе к концу текста предложим несколько версий. Спойлер: возможно, Луи знает Гакпо лучше, чем он сам.

Суперсилы Гакпо – качество его подач (с игры и со стандартов), проходы с мячом (за которыми следует удар или пас) и исполнение ударов (голы из неочевидных ситуаций). Давайте попробуем переварить степень его великолепия в каждом из этих аспектов. 

Гакпо собирает кучу ассистов, хотя он не классический созидатель (они строят игру через открывания между линиями и тонкие передачи). У него два основных приема – исполнение подач и дриблинг, который освобождает партнеров (сам пас после прохода оказывается простым, но за счет магнетизма Гакпо партнер оказывается в отличном положении).

Коди блестяще исполняет мягкую подачу с места. Это делает его игроком двойной угрозы. Обычно вингеров его типа можно выключить, закрыв направление для смещения в центр. Гакпо опасен и с фланга. Выглядят эти подачи вот так:

Еще лучше качество подач Гакпо подчеркивает его статистика после стандартов. Он тут с отрывом лучший по предударным действиям (его угловые и штрафные чаще всего прямо или косвенно ведут к моментам):

Этот факт едва ли не самый важный. Во-первых, порядок цифр переносится в любой клуб, где Коди дадут исполнять. Во-вторых, показатели не просто хорошие, а прямо уникальные.

Второй ключевой навык Гакпо – проходы с мячом. У вингера ПСВ крайне эффективная манера дриблинга, которая строится на сочетании мощи и скорости. Он может обыгрывать 1-в-1 на ограниченном пространстве, но по-настоящему опасен, если ему дают разогнаться. В такие моменты он способен собирать по 3-4 оппонента, которые не могут его сдержать:

Результатом проходов становятся удары и созданные шансы. Стартует либо с любимого левого фланга, либо ближе к центру (как правило, в контратаках) – и дальше его не остановить. Вернее, труднее остановить, чем любого другого игрока в Нидерландах:

Третий основополагающий элемент стиля Гакпо – исполнение ударов. Он учился не только у Ван Нистелроя: Еще больше взял у Люка Нилиса, которого Роналдо называл «лучшим партнером по атаке». Плоды работы отражаются в статистике – лишь в один сезон его xG не был в плюсе. Обычно он дает команде два «бонусных» гола за сезон. За первую половину текущей кампании собрал уже три:

Гакпо детально описывал лучший совет, который ему давали по части исполнения ударов. Нилис обучал Гакпо бить не на 100% силы, а на 80%. «Я так многому научился у Люка Нилиса. Он повторял: «Ты должен всегда знать, где ворота. Они в отличие от соперников не двигаются. Следовательно, если знаешь, где они, не нужно смотреть, можно сконцентрироваться на мяче. Я начал следить и заметил, что многие игроки перед ударом по 2-3 раза бросают взгляд на ворота. За эти наносекунды они теряют контроль – дают защитнику шанс или просто плохо бьют по мячу. Удар со 100% силы – это потеря контроля. Скорость полета мяча должна исходить не из мышечной силы, а из правильности движений и поворота ноги», – делился уроками Гакпо.

Аад де Мос (тренировал «Аякс» и ПСВ в 80-90-е, сейчас – эксперт на ТВ) заметил еще один секрет в ударах Гакпо: «Он использует технику Вилли ван дер Кейлена. В современном футболе похожим образом бьют Гарет Бэйл и Харри Кейн. Это техника маскировки удара. Соперник не видит, что вот-вот будет удар. Ван дер Кейлен довел этот элемент до совершенства. Вратарь и защитники считают, что у них есть дополнительная секунда на чтение и блокировку удара, а вместо этого мяч оказывается в воротах».

В интервью Voetbal International Коди рассказывал, что очень долго искал игрока, на которого может ориентироваться. Выбор пал на Тьерри Анри. Все из-за того, что легендарный француз тоже высокий – 188 см чистого таланта совпали еще и по позиции. 

«Как и я, Тьерри Анри любил стартовать левым вингером. Обычно игроки этой позиции не очень высокие – Овермарс, Роббен, Месси. Я же специально искал более высокого игрока для изучения. Я посмотрел кучу видео с Анри, проанализировал его манеру, движения, тайминг открываний – старался усвоить все», – рассказывал Гакпо. 

Есть и другие сходства с Анри: у них схожая любимая зона и практически одинаковая манера дриблинга, основанная на комбинации мощи и скорости. По ходу карьеры Коди тоже может эволюционировать в игрока центральной зоны и более акцентированного форварда.

Гакпо уже удалось стать локальным Анри. Внутри чемпионата Нидерландов он доминирует в похожей манере. Если выделять отличия, то Гакпо более интересен как чистый вингер (помогают его топ-подачи), но пока не освоил движения внутри штрафной на уровне лучших форвардов планеты. В остальном они с Тьерри правда похожи.

Роль в сборной делает Гакпо вариативнее. Это пригодится в топ-лиге (вероятно, в АПЛ)

Гакпо готов к переходу в топ-лигу. В случае удачного ЧМ может стать главным лотом зимнего рынка. В рамках Эредивизи он уникален и вариативен, но неизбежны сомнения при переходе на уровень, где будет меньше пространства (для контратак и для открывания за спины защитников). 

Возможно, ценные уроки будущем тренеру Гакпо прямо сейчас дает Ван Гал, переделывающий его в десятку. «На новой позиции Гакпо справляется с функциями с мячом и без мяча. Игра в этой зоне многому его научит и поможет его развитию. Я знаю, что он не хочет играть тут. Он предпочитает левый фланг, но я вижу, что у него есть все, чтобы стать хорошей десяткой», – объяснял тренер. 

Помимо веры в раскрытие новых качеств у неортодоксального использования Гакпо может быть несколько мотивов. Во-первых, в схеме ЛВГ нет нужной фланговой роли, а Коди пока не так важен, чтобы выбирать формацию под него. Альтернатива текущей позиции – скамейка.

Во-вторых, даже внутри ПСВ к нему возникают вопросы по части игры без мяча. Спортивный директор клуба Джон де Йонг рассказывал: «Если сравнивать Гакпо с такими игроками, как Мане или Салах, ему еще многому нужно учиться. Они не только великолепные футболисты, но и выдающиеся работяги при прессинге и обороне – Гакпо в этом нужно прибавлять». 

В ПСВ это не проблема. Команда доминирует в матчах, при редких шансах соперники боятся по-настоящему атаковать через его фланг, а в быстрых атаках через высокую позицию он наказывает тех, кто все-таки решается дерзить. В сборной (и позже в топ-лиге) из-за уровня оппонентов такие привилегии могут стоить дороже. 

В-третьих, позиция в центре – это способ раскрыть его вариативность. Ван Гал позволяет Гакпо делать рывки на оба фланга. Когда соперники допускают разрыв между защитой и полузащитой, он может открываться в опорной (и разгоняться как любит). У Коди есть качества для развития в этой зоне.

На пространстве он опаснее с левого фланга. В ситуации, где меньше пространства, вероятно, логичнее будет использовать его в качестве десятки или второго форварда. Возможно, Ван Гал невольно лепит для Гакпо роль, которая окончательного закрепит его в статусе голландского Анри. 

За Гакпо уже давно следят английские клубы. Ван Нистелрой говорит, что на Коди засматриваются не только в АПЛ. «Вы смотрели его статистику в этом сезоне? Это какое-то сумасшествие. Верите, что за таким игроком смотрят только в АПЛ? Нет, это не так», – ругался коуч. Voetbal International пишет, что Руд недавно общался по поводу Коди с самим Алексом Фергюсоном.

Про интерес «МЮ» известно давно. Первые новости о переходе пошли сразу после назначения Эрика тен Хага. Forbes уверяет, что «Юнайтед» договорился с Гакпо об условиях личного контракта, но так и не сделал ПСВ конкретного предложения. Все из-за трансфера Антони – манкунианцы уже потратили на него 100 млн и могли купить еще кого-то в атаку только в случае ухода Роналду из клуба.

Криштиану остался на пару месяцев ради «Шерифа» – Гакпо продолжил клепать голы в Голландии.

«Я был близок к отъезду летом, – рассказывал Коди The Times. – Мы несколько раз разговаривали с Тен Хагом. В итоге сделка не состоялась, что очень подкосило меня эмоционально, потому что «МЮ» остается одним из крупнейших клубов мира. Я хочу попробовать свои силы в топ-клубе, но в этот раз не вышло. У меня было несколько вариантов, но решил остаться из-за ЧМ – Ван Гал написал мне, что если я не буду много играть, то никуда не поеду».

Все сложилось отлично – Коди уехал в Катар, а «МЮ» расстался с Роналду и возобновил интерес. The Athletic сообщает, что из-за финансовых проблем ПСВ готов продать звездочку всего за 35-40 млн евро.

***

Коди помешан на прогрессе. Ван Нистелрой говорит, что голландец никогда не снижает требований к себе и часто остается после тренировок. Сверкнувший на старте сезона Хави Симонс просто считает Коди футбольным фриком. 

Футбол – дело всей жизни для Гакпо. Впереди его ждет много лет игровой карьеры, а Коди уже нашел вариант на будущее. «Мы часто разговариваем с Коди, – рассказывал еще в 2017-м бывший спортдир ПСВ Тоон Гербрандс. – Он постоянно спрашивает, интересуется тонкостями моей профессии. Ему это правда интересно. Он буквально заваливает меня вопросами. Гакпо – хороший парень, просчитывает каждый свой шаг. Ему всего 18 лет, от чего я до сих пор в шоке.

Уверен, что с таким подходом он точно добьется успеха во всем, за что возьмется».

Фото: globallookpress.com/Joep Leenen, Chen Cheng, Frank Hoermann/SVEN SIMON

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