На Аллее Славы ЦСКА открыт бюст Владимира Петрова

Сегодня, 28 января, на Аллее Славы Центрального спортивного клуба Армии был открыт бюст легендарного игрока ЦСКА и сборной СССР Владимира Петрова. В открытии памятника приняли участие начальник ФАУ МО РФ ЦСКА полковник Артём Громов, президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович, многолетний партнер Владимира Владимировича по клубу и сборной Борис Михайлов, а также члены семьи Владимира Петрова, воспитанники Детской школы по хоккею ЦСКА, ветераны армейского спорта и многочисленные болельщики.

Артём Громов, начальник ФАУ МО РФ ЦСКА:

– Открывать бюсты на Аллее Славы ЦСКА великим спортсменам, великим тренерам и просто великим людям стало для нашего клуба яркой и доброй традицией. Сегодня мы открываем памятник Владимиру Петрову в том числе и с целью показать нашему подрастающему поколению пример отношения к таким, не побоюсь сказать, иконам, как Владимир Владимирович. История, которую уже 95 лет пишут спортсмены нашего клуба, остается неизменной, и это то, что мы должны хранить и бережно передавать из поколения в поколение.

Игорь Есмантович, президент ПХК ЦСКА:

– Год без Владимира Владимировича пролетел как один день. Не было матча, на котором бы мы, поколение, которое чтит своих легенд, не вспоминали о Владимире Владимировиче – величайшем спортсмене, величайшем человеке и гражданине. Он жил хоккеем и хотел быть связан с ним всю жизнь. Мне удалось поработать с ним в течение пяти лет. Я очень многое почерпнул от него и считаю Владимира Владимировича своим наставником. Очень приятно, что сюда пришли наши воспитанники. Я думаю, они понимают, как важно относиться к нашим ветеранам и их наследию. Ребята, это все – для вас. Вы должны быть достойной сменой великих людей и брать с них достойный пример.

Борис Михайлов, многолетний партнер Владимира Петрова по ЦСКА и сборной СССР:

– Прошел год, как не стало великого патриота России и нашего хоккея. От лица нашего поколения хочу выразить благодарность Центральному спортивному клубу Армии, Министерству обороны, хоккейному клубу ЦСКА за то, что они сегодня открыли бюст моего друга, с которым в нашей жизни мы прошли все. Это был верный товарищ по тройке и по жизни. Что бы ни случалось, мы всегда были вместе. Я бы хотел пожелать ребятам из Детской школы по хоккею ЦСКА почаще приходить на Аллею Славы, потому что в недалеком будущем вам придется защищать цвета армейского клуба – единственного в России, который дал нашему спорту столько мастеров. Желаю, чтобы вы были похожи на тех людей, которые увековечены здесь, и достигнуть своей цели. Проявляйте стойкость, любовь к Родине и армейскому клубу – и тогда все у вас получится.

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