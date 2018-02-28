Год без Владимира Петрова

Ровно год назад, 28 февраля, наш клуб и весь хоккейный мир понесли невосполнимую утрату – ушел из жизни легендарный нападающий ЦСКА и сборной СССР Владимир Владимирович Петров.

Двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, одиннадцатикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, ЗМС СССР, полковник. С именем Петрова связаны блестящие победы советского хоккея.Человек жив, пока о нем помнят. С начала 2000-х годов Владимир Владимирович, в качестве кинопродюсера, тратил часть своей энергии на увековечивание памяти о великих советских мастерах хоккея. Сегодня пришел наш черед. 28 февраля в 15:00 на Аллее славы ЦСКА состоится открытие бюста легенды отечественного хоккея.

Биографическая справка

Будущий центрфорвард знаменитой хоккейной тройки родился 30 июня 1947 года в подмосковном Красногорске. В детстве пробовал себя в разных видах спорта: от бокса и футбола до хоккея с мячом, но остановил свой выбор на хоккее с шайбой. Его первым тренером был знаменитый нападающий сборной СССР Алексей Михайлович Гурышев. Свой первый серьёзный титул – всесоюзное молодёжное первенство 1965 года – выиграл в 16 лет в составе «Крыльев Советов», за которые выступал до 1967 года.В 1967 году Анатолий Тарасов пригласил Петрова, физически мощного центрфорварда с мощным кистевым броском, в ЦСКА. Великий тренер первоначально планировал использовать его в сочетании с ветеранами Александром Альметовым и Вениамином Александровым, однако вскоре в армейской команде сложилось легендарное звено (Борис Михайлов – Владимир Петров – Валерий Харламов), которое просуществовало 11 лет и оставило ярчайший след в мировом хоккее. Перед уходом из ЦСКА недолгое время выступал в одном звене с молодыми Владимиром Крутовым и Сергеем Макаровым.Всего в составе ЦСКА стал одиннадцатикратным чемпионом СССР (1968, 1970-73, 1975, 1977-81 гг.), пятикратным обладателем Кубка СССР (1968, 1969, 1973, 1977, 1979). Трижды становился лучшим снайпером чемпионатов страны (1970, 1973, 1979), четырежды – лучшим бомбардиром чемпионатов страны по системе «гол+пас» (1973, 1975, 1978, 1979).Всего в чемпионатах СССР провел 553 игры, забросил 370 шайб. В Кубке СССР – 15 шайб.В сборной СССР впервые стал чемпионом мира и Европы в 1969 году. Всего выиграл с командой Советского Союза девять мировых титулов – в 1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1978, 1979, 1981 гг. Стал двукратным олимпийским чемпионом (1972, 1976). На чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх всего провёл 118 матчей, забросил 84 гола.Награждён двумя орденами «Знак Почёта» (1975, 1978), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2011), орденом Дружбы (1996), орденом «За службу Родине» II степени, двумя медалями «За трудовую доблесть» (1969, 1972), орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3-й степени.В 2006 году введён в Зал славы ИИХФ.