Самый красивый любительский клуб, который вы увидите этой весной. Знакомьтесь, «Нежная роза»

Знакомимся с командой из Нижнего Новгорода.

Любительский футбольный клуб «Нежная роза» – как вам такое?

По-настоящему весенний проект из Нижнего Новгорода покоряет: команда поет с болельщиками, играет в стильной форме и несет позитив.

Мы поговорили с руководителем и капитаном команды Виктором Кузнецовым, чтобы узнать все об истории «Нежной розы».

Проект «Нежная роза» участвует в конкурсе «Россия – футбольная страна» , который проводит РФС, помогая региональным инициативам.

Как появилась «Нежная роза»?

– Команда появилась в феврале 2022-го, а с мая того же года мы играем в формате 8х8 любительской футбольной лиги Нижнего Новгорода. Все идеи я обсуждаю со спонсором Евгением Забавиным – он владеет цветочными магазинами «Нежная роза». Команда появилась так: наш общий друг Алексей Кукин говорил, что у Жени есть мысли спонсировать футбольную команду. Мы поговорили и нашли точки соприкосновения. Так команда и появилась. Еще очень помогает тренер – в мае прошлого года к нам пришел Евгений Родин, очень грамотный специалист. А вообще работаю на себя – занимаюсь автостеклами.

У меня есть идеи и цели – я четко понимаю, к чему хочу прийти. ЛФЛ в Нижнем Новгороде существует с 2014-го, я в ней – с момента основания. С каждым годом опыта и уверенности все больше. Всегда хотелось конкурировать с командами Премьер-лиги (высший уровень ЛФЛ Нижнего Новгорода – Sports). В прошлом я уже пытался собрать команду, но без спонсоров тяжело – например, не получалось ездить на соревнования. В некоторых командах игроки были сильнее, потому что их финансово мотивировали. Поэтому максимальных целей не достигали – ни кубков, ни медалей. Были рядом с ними, но в число лучших не попадали. Потом я закрыл тот проект, сделал паузу и играл за разные команды – просто был футболистом.

«Нежная роза» сразу создавалась в соответствии с моими идеями – так, как я ее вижу. Во-первых, хотелось что-то выиграть в Нижнем Новгороде. Я собирался двигаться к результату пошагово. Именно пошагово. В нашем турнире не попасть в Премьер-лигу сразу: чтобы выйти в Первую лигу, нужно было выиграть Вторую, а потом нужно выиграть ее, чтобы попасть в Премьер-лигу. У нас так и получилось. Уже два сезона мы играем в Премьер-лиге 8х8.

Теперь задача – закрепиться в лидерах чемпионата Нижнего. За два сезона в Премьер-лиге мы пока не попали в тройку – то четвертые, то пятые. Теперь задача – не просто зайти в тройку, а забрать турнир.

Почему команду назвали «Нежная роза»?

– Когда у меня в голове возникло название «Нежная роза», показалось, что это вообще не для футбола. Подумал: люди будут просто смеяться. Но у нас с Евгением получилось перевернуть представление. Из смешного названия мы сделали очень серьезную команду, которую в Нижнем Новгороде ценят и уважают. Часто слышу разговоры о том, что «Нежная роза» – очень сильный коллектив уже с историей. Мы и в чемпионате Нижнего Новгорода, и на чемпионате России себя проявили – из ста команд попали в топ-8. Команды из нашего региона максимум доходили до 1/16 финала, а мы с первого захода дошли до 1/4. И то уступили там в равной борьбе – по пенальти.

Я раньше не встречал таких названий в любительском футболе, поэтому было интересно попробовать. Хотелось, чтобы все понимали, что команду «Нежная роза» стоит бояться. Наверное, на жеребьевке чемпионата России нас тоже никто всерьез не воспринимал. «Да, «Нежная роза», но кто это такие?» Мы и сами понимали, что до матчей название – единственное, по чему о нас судят. Но игрой мы доказали, что не совсем нежные.

Как живет любительская команда?

– Заявка у нас стандартная – 25 человек. Два года назад мы заходили во Вторую лигу другим составом – сейчас он отличается процентов на 90. Это связано с тем, что ребята, игравшие раньше, ушли в другой коллектив. Но я на этом не остановился и привлек других людей – за две недели до турнира. Теперь новый состав успешно выступает.

Собрать любительскую команду тяжело. Нужно понимать, на какой позиции человеку больше нравится, как его привлечь, как замотивировать. У меня играет очень много перспективных молодых ребят из спортивной школы – 2006 года рождения. Им, конечно, потребовалось время, чтобы набраться опыта, но уже сейчас они ничуть не хуже, чем взрослые мужчины. У нас одна-две тренировки в неделю – зависит от того, сколько игр у нас на неделе. Некоторые ребята играют и в других клубах – как в мини-футбол, так и в большой. Подстраиваемся.

Бесплатно играют не все, но процент тех, кто получает вознаграждение, очень низок – всего два-три человека. В основном все играют за идею, за то направление, в котором мы идем. На месте мы не стоим.

Мне важно, чтобы команда выглядела хорошо. Дизайн формы я придумал вместе с компанией, которая ее производит. Они воплощают мои мысли и идеи. Если все в одинаковых костюмах и футболках, то команда подчеркивает свой стиль. Не хотим от него уходить. Даже если просто на фотографии посмотреть – яркая и красивая форма. Всем нравится.

Как спонсор команды полюбил футбол благодаря «Нежной розе»?

– Спонсор клуба никогда в жизни не был связан с футболом. Когда мы познакомились, он сразу сказал: «Большие деньги тратить точно не готов, но могу оплатить турнир или форму сделать».

А после создания команды узнаваемость Евгения повысилась. В его окружении много говорят о «Нежной розе», походят: «Какая у тебя крутая команда». Евгений вообще не пропускает матчи – они с семьей на каждую игру приходят. Может, только один или два матча пропустили. Он всегда с нами, где бы мы ни были, – и на выездных турнирах тоже. Мы теперь как одно целое.

Евгений стал частью команды. Больше скажу: с этой зимы он начал за нас играть. В 35 впервые попробовал. Он уже забивает и вообще не стесняется, хотя раньше вообще футболом не занимался. Поспорил даже, что забьет хотя бы один гол за десять игр. Хотел доказать, что может. Справился.

На команду нужно где-то 60-70 тысяч за сезон, не считая всех остальных трат на выезды или экипировку. Если мы куда-то едем, то согласовываем бюджет – мы же не знаем заранее, отберемся ли на тот или иной турнир. В этом сезоне мы сильно вложились в экипировку – третья форма, поло, костюмы, зимние шапки. Еще предстоит поездка на Кубок России в Москву. Так что в этом году расходы на «Нежную розу» у спонсора сильно выросли.

Мы не скидываемся вообще ни на что – спонсор все берет на себя. Стратегия была такой изначально. До этого я три года сам собирал команду и платил за все сам, на некоторые вещи мы скидывались с ребятами. Делать это своими силами тяжело.

О болельщиках и коронной песне «Нежной розы»

– Конечно, так в любом клубе скажут, но честно: наши болельщики – лучшие. Это доказано и проверено. Они приходят на все игры. Женский сектор – наше вдохновение, туда приходят жены и девушки. Бывает, даже и мамы.

Кто-то играет в залах, и там, конечно, больше людей. Мы играем на улице – в морозы, в дожди. И они приходят. Это дорогого стоит.

Песня «Белые розы» – наша фишка. Только «Нежные розы». Это наша коронная с момента основания. Во время первой игры в истории команды болельщики запели ее на стадионе. Мы можем, конечно, и потанцевать, и переклички с болельщиками устроить, но «Белые розы» – главная песня. Не хотим ее менять – она любима и узнаваема.

Сложно ли руководить любительским клубом?

– Я постоянно в голове решаю задачи. Звонят: нужно сделать заявки, подготовить вымпелы, организовать проживание в Москве. Я сразу занимаюсь этим. Соцсети веду тоже я. Все лежит на моих плечах и проходит через меня. Да, это тяжело, но куда деваться? Если кого-то еще к этому привлекать, потребуются дополнительные ресурсы.

В будущем, возможно, придем к тому, что у «Нежной розы» будет еще один коллектив – дубль. Но пока рано. Нужно сначала хорошо сделать что-то одно, добиться каких-то целей, а уже потом браться за расширение. Одному заниматься этим тяжело, поэтому в случае появления второй команды нужно будет искать еще одного человека, который будет готов вложить в команду душу. Это реально сложно. Со стороны-то кажется: собери ребят, пусть играют, да и все, что такого? Но их же организовать надо.

Наши цели – призовые места в чемпионате Нижнего Новгорода и попадание на всероссийский турнир. Если не ставить целей, можно просто собираться и бегать во дворе. Интерес-то какой? Интересно куда-то съездить, увидеть что-то новое, показать себя. К нам приходят молодые ребята, это радует. Мы же все равно стареем – уйдем рано или поздно. А они продолжат развивать команду.

Я уже не могу представить себя без «Нежной розы». Ребенок постоянно спрашивает: «Папа, когда игра? Во сколько трансляция? Когда поедем на стадион?» Мы с женой сразу обсуждали, что без футбола я жить не могу. Она это понимает. Я весь там.

Да, это отнимает много сил и эмоций, но мне интересно. Себя без «Нежной розы» я точно не могу представить.

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Sports проведет народное голосование среди участников конкурса «Россия – футбольная страна» , чьи истории мы расскажем в этом блоге. Проголосовать за проект «Нежная роза» тоже можно будет. Следите за обновлениями!

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Фото: vk/fc_nezhnayroza