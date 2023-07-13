12 комментариев

Пока «Ман Юнайтед», «Бавария» и «Реал» ищут нового форварда, «Челси» купил Николаса Джексона из «Вильярреала». Вероятно, он не очень вам знаком: 22 года, один полноценный сезон на взрослом уровне, 12 голов в 26 матчах Ла Лиги. Тодд Боули заплатит 37 млн евро, контракт – до 2031-го.

Трансфер наглядно подчеркивает траекторию карьеры: зимой его хотел «Борнмут», но отказался из-за проваленного медосмотра. Николас на тот момент забил всего два мяча, зато за 11 последних матчей сезона оформил 10 голов. Весь «Челси» за это время осилил лишь 9.

Неужели он так хорош?

У Джексона стальной характер. Не поник, когда от него отказалась «Бенфика»

Николас родился в Банжуле, столице Гамбии, но в 16 лет уехал на юг Сенегала – в Зигиншор, который расположен рядом с рекой Казаманс. Это специфический регион: с 1982 года там гражданская война, в которой народ диола добивается независимости от сенегальского правительства. Это одна из причин переезда Джексона.

В Гамбии почти нет футбольных академий, поэтому до переезда в Сенегал в 16 лет Джексон играл только на улицах, пока не приглянулся даганскому «Тилену». Семья голодала, денег не было, Джексон рискнул и согласился на переезд, не зная даже языка – там говорят на волофе. «Мы дразнили его на эту тему, но он либо скромен, либо просто не понимал, – смеется экс-партнер Пьер Нзале. – Если серьезно, этот пацан – эталонный профессионал. Его невозможно сломать ментально».

Проведя год в «Тилене», Николас попал в Casa Sports – один из лучших клубов страны и поставщик сенегальских игроков в Европу. «У него были неудачные матчи, но они не сломали его. Невероятный характер, – вспоминал тренер Бадар Сарр. – Пацан ничего не знал про тактику и двигался хаотично. Его звали сенегальским Неймаром, но не из-за дриблинга или скорости, а из-за эгоизма. Тогда я перевел его в центр защиты. Парень сразу все понял».

В 2019-м за 18-летним Джексоном пришла «Бенфика». Представители клуба приехали домой к парню, поговорили с родителями, посмотрели на Нико в деле. Мама была настолько счастлива, что накрыла стол на все деньги. Португальцы ушли с улыбкой, но через пару дней прислали письмо с отказом. «Не впечатлил», – прочитав это, Джексон уехал на тренировку, оставив родителей рыдать.

Сам Николас воспринял отказ холодно. Он верил, что шанс еще придет, если выложиться на полную. Правильное мышление сработало: на один из тренировочных матчей пришел президент «Вильярреала» Фернандо Роч – в рамках благотворительной акции от фаната Химо Гарсии, который завозит спортивный инвентарь клуба юношеским академиям по всему Зигиншору. Роч полностью спонсирует проект и покупает детям предметы для школы.

Президент увидел Джексона на поле. Через пару дней Нико приземлился в Испании, а маме сказал, что едет на очередной турнир. Николас прошел просмотр. «Прекрасно помню свое впечатление: «Что за мужик?» Он выделялся на фоне сверстников, потом мы познакомились и я понял, что это талант. Мы учим игроков понимать игру. Мне нравится, когда игрок заставляет переключать хип-хоп на хэви-метал», – вспоминал тренер второй команды Мигель Альварес.

Осенью 2019-го Джексон оказался в системе «Вильярреала», спустя еще год не очень удачно съездил в аренду в «Мирандес», именно там окончательно ушел с фланга в центр нападения. Прошлым летом Унаи Эмери просил, чтобы Нико снова отправили в другой клуб, но изменил решение: Жерара Морено тревожило колено, Арно Данджума захотел уехать в Англию. «Вильярреал», финансово ограниченный реконструкцией стадиона, поставил на молодого сенегальца.

Джексон – топовый атлет, но сырой игрок. Кажется, подходит Почеттино

При анализе перспектив Нико в «Челси» многие хвалят его за вторую часть сезона-2022/23, но забывают дебютные полгода. Первый полноценный год среди профи – смесь из ярких контрастов и мощной эволюции по ходу кампании. Настолько, что на финише он вполне претендовал на звание главной звезды лиги.

Начиная при Эмери, Джексон казался ограниченным форвардом, любящим смещаться на левый фланг и держать мяч. За первые полгода он забил всего дважды, но проблема была даже не в этом: система Унаи не подходила Нико, пришлось адаптироваться уже в процессе. В схеме 4-4-2 Эмери только у одного нападающего может быть свобода – и то с оговорками. Эта роскошь чаще всего доставалась Жерару Морено, хотя даже его специальная роль ограничивалась правым флангом.

«Это форвард на долгие годы, но ему нужно время на адаптацию. Я даю время, но мы нуждаемся в голах», – кратко рассуждал Эмери. Более детально проблемы сенегальца разбирал Альварес, тренер второй команды: «Когда мы только начинали, его постоянно уводило из тех зон, где Николас может нанести больше всего ущерба оппоненту – последних 30 метров. Почти всю карьеру он играл на фланге, а мы видели его вторым форвардом. Физически он машина, но эта позиция требует мозгов.

Постоянные подъемы и спуски, надо помогать при продвижении мяча, генерировать для другого нападающего свободные зоны. Сначала он вообще не понимал требований. Знаете, пацану с улицы сложно понять детальную тактику. Многие не справляются, но Нико прогрессировал. Он не сдавался и пахал. Теперь он играет против «Реала» и «Барселоны».

Все изменилось с приходом Кике Сетьена. Он перешел на схему 4-3-3, и Джексон стал наконечником.

Кике переформатировал фланги атаки: позволил чаще идти в дриблинг Чуквуэзе, Пино – смещаться в центр, создавая численное преимущество. Баэна и Терратс помогали им из глубины. «Вильярреал» перешел от консервативности к контролируемому хаосу – сильнее всех в новых условиях вырос как раз Джексон, с которого сняли цепи и дали продышаться.

Роль единственного нападающего сделала из Джексона машину. Наиболее опасен при вертикальных пасах. Николас ловил все, хотя он не столб – головой и не играл, чаще подхватывал мяч ногами на большой скорости. Эпизодически такое проскакивало и при Эмери:

Форвард открылся между защитниками, за счет рывка получив место для маневра.

Сетьен сделал Джексона главным нападающим и адресатом таких передач. Не стал ограничивать и свободу Николаса – он менялся позициями с Пино, подстраиваясь под его движения.

Иногда спускался в глубину.

Пример из матча с «Сельтой», который еще раз демонстрирует, как Джексон опасен в моменты передач за спины.

Другой пример шикарного рывка: защита «Сельты» ловила Николаса в офсайд, но попытка провалилась.

Он вообще редко залезает в офсайд: в «Вильярреале» даже умнейшего Жерара Морено ловили чаще: 0,73 против 0,95 за матч. Низкие цифры, если учесть стиль игры Джексона.

«Если Нико поймал момент, его не остановить, – говорил партнер по «Мирандесу» Карлос Мартинес. – Невероятное чутье на рывки, я никогда такого не видел. Он быстр, и если вы упускаете его, то даже не пытайтесь догнать. Ничего не выйдет. Я считаю, что у него нет голевого чутья, но если оно придет, то Джексон станет самым страшным форвардом на планете».

Сетьен доволен: «У Джексона такая манера игры, что его главные качества бросаются в глаза. Он хорош технически: умеет комбинировать, классно ускоряется и легко находит свободное пространство, правильно держит мяч. Это форвард с огромным потенциалом, который может уйти в топ-клуб. Я даже был шокирован, когда понял его истинный уровень. Он использовал все шансы, что мы ему давали».

Преображение Нико отразилось на голах: в последних 8 матчах Ла Лиги только в одном обошелся без результативного действия. Всего на этом отрезке он собрал 9+2 и выиграл приз игроку месяца в мае. Конечно, помогла мощнейшая реализация: никто не забил и на 3 гола больше ожидаемого, а вот Джексон оформил аж 4.

Николас не сформировался как цельный игрок, но вводные под стиль Почеттино впечатляют: тренер любит вертикальные пасы, а одним из приемов в «Тоттенхэме» были передачи Тоби Алдервейрелда на ход Деле Алли. Бельгиец рассказывал, что это идея Маурисио. Джексон подходит под нечто подобное.

Нико прекрасно подойдет Энцо Фернандесу. У того в арсенале есть закидушки за спину, пасы вразрез и просто шикарные длинные передачи. Похоже, эти двое могут сформировать связку: слишком долго Энцо ограничивал себя в фирменных передачах из глубины.

Джексон – неоднозначный вариант, пока скорее кажется игроком ротации, но если «Челси» никого не подпишет, то придется лететь в основу. У него не было сезона больше, чем с 47% от общего времени, так что делать из него сразу основного рискованно.

Атака «Челси» – трагедия. Никто не может заиграть

Да, там все совсем печально: форвард в последний раз преодолел отметку в 20 мячей аж 6 лет назад, это был Диего Коста. Ну а последние три сезона – катастрофа.

За это время на острие выходили Альваро Мората, Гонсало Игуаин, Тэмми Абрахам, Оливье Жиру, Тимо Вернер, Кай Хавертц, Пьер-Эмерик Обамеянг, Ромелу Лукаку, чуть сыграл даже Армандо Броя. Только Мората и Абрахам забивали в чемпионате больше 10 мячей. Лучшие бомбардиры Маунт и Жоржиньо – символы проблем, хотя на этом отрезке вообще-то выиграли ЛЧ, так как остальные линии были в порядке.

Ужас объясняется двумя причинами.

Очевидное – постоянные смены тренеров. «Челси» так часто перестраивался, что был вынужден покупать нового игрока под новый стиль. Например, основной при Лэмпарде Абрахам присел в запас после прихода Тухеля и уехал в «Рому». Свежий пример – Обамеянг, который приходил под Тухеля, но стилистически не подошел Грэму Поттеру.

Единственный, кто держал уровень, – Оливье Жиру, но француз по функционалу скорее заточен под подыгрыш. Фактор возраста также важен – Оливье не мог тянуть все 90 минут, чаще использовался как джокер со скамейки.

Вторая причина проблем – аномально плохая реализация.

Зачастую это сильно давило психологически – Мората и Вернер ментально сломались из-за давления.

Случай Лукаку особенный. Он попадает под обе категории. Стилистические неполадки признавал даже Тухель, когда отвечал на гневное интервью бельгийца: «Мы не можем играть так, как играл «Интер». Они провели фантастический сезон, поскольку Антонио Конте – фантастический тренер. Система, которую он использовал, подошла не только Ромелу, но и всему составу. У нас это не так, Лукаку должен подстроиться».

Прошлый сезон впитал все плохое. Лучшими бомбардирами «Челси» в АПЛ стали Кай Хавертц (7 голов), Рахим Стерлинг (6) и Жоау Феликс (4). Если записать их суммарный результат (17), в таблице бомбардиров собирательный образ форварда «Челси» занял бы шестое место. Столько же голов забил один Маркус Рэшфорд, Эрлинг Холанд – в два раза больше.

Проблема с нападением преследует «Челси» слишком давно

В эпоху Абрамовича вспоминаются лишь двое топовых основных форвардов: Дидье Дрогба, который долго выходил на пик, и Диего Коста, игравший ярко, но недолго. Были хорошие сменщики – Демба Ба и Лоик Реми. В остальном все крайне печально.

Лондонцы давно пытаются закрыть позицию, но никак не выходит.

«Челси» долго вынашивал план по приобретению Холанда, но от норвежца отказались – два года назад опция выкупа не была активна, поэтому «Боруссия» хотела больше 150 млн евро, ондонцам пришлось бы платить и безумные агентские. В медиа ходили слухи, что «Челси» раскошелился бы на сумму около 300 млн евро.

Поэтому решили взглянуть на другие опции. «Бавария» не отдала Левандовского, «Тоттенхэм» – Кейна, тем более в «Челси». Выбор пал на Лукаку – результат вы знаете.

Ситуацию ухудшила травма запасного нападающего: Армандо Броя порвал кресты в декабре в товарищеском матче с «Астон Виллой». Сезон-2022/23 «Челси» доигрывал с Каем Хавертцем. При Лэмпарде изредка появлялся Обамеянг, еще реже – январский новичок Давид Датро Фофана, которого сейчас спихнули в аренду «Униону».

Джексон – новая надежда.

Фото: AFP/ISSOUF SANOGO; Andy Rowland/Global Look Press; Gettyimages.ru/Aitor Alcalde, Ross Kinnaird