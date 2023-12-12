Массажист «Динамо» три года продает майки игроков – и отдает деньги на благотворительность

Любовь Курчавова поговорила с Сергеем Путилиным.

После профессиональной карьеры Сергей Путилин (играл за «Торпедо» и «Уфу») стал массажистом в «Динамо».

И занялся благотворительностью. Под Новый год Сергей проводит аукцион, в рамках которого продает майки игроков «Динамо», а вырученные деньги отдает тем, кто нуждается в помощи.

Мы поговорили с Сергеем, чтобы узнать:

● как он пришел к благотворительности;

● кому помогал после первых аукционов;

● как блокировка инстаграма повлияла на масштаб аукциона;

● сколько он готовится к аукциону;

● какие две майки не продались (вы удивитесь);

● почему он считает, что говорить о благотворительности – это важно.

В благотворительность Сергея привела трагичная история бывшего партнера по команде

– Благотворительностью я занялся совершенно спонтанно.

Я играл в одной команде с Дмитрием Шмалько. Он был достаточно неплохим футболистом, старше меня лет на пять, хороший человек. Потом наши пути разошлись, и я только 3-4 года назад узнал, как сложилась его судьба. Он на тот момент тоже закончил карьеру, но, к сожалению, не нашел себя вне футбола. Все закончилось плохо – умер в 35-36 лет.

А потом я узнал, как много горя перенесла его семья. За один год мама Дмитрия потеряла его, старшего сына и мужа. Осталась одна. У старшего сына были трое детей, и его жена их бросила – просто привела к бабушке и оставила. Мать Дмитрия осталась с тремя детьми в глубокой деревне, получая пенсию 15-20 тысяч рублей.. Дошло до того, что она не могла оплатить похороны сына и поставить памятник.

Тогда я задумался: «А чем я могу помочь?» Конечно, мы с ребятами скидывались, но это не та сумма, которая могла бы закрыть вопросы по памятнику.

А я давно коллекционировал разные игровые майки. Попробовал продать. Казалось, что такие майки – это ценные экземпляры. Люди очень круто откликнулись. Было много донатов – люди не покупали майки, а переводили деньги просто так. Разные суммы – от 500 рублей до 5-10 тысяч. Сами майки довольно быстро разобрали. В тот год я собрал под 400 тысяч рублей. Все эти деньги перевел маме Дмитрия аккурат под Новый год – 28-29 декабря. Она была в шоке и не поверила. Потом прислала фотографии: поставила памятник, внуков одела-обула. Какое-то время эти деньги помогали ей существовать.

Мы с мамой Дмитрия по-прежнему на связи. Думаю, с нынешнего аукциона я ей тоже какую-то сумму переведу.

Второй аукцион – для детей с онкологией, многодетных семей и матерей-одиночек. В память о мальчике из родного города Сергея

– Довольно быстро возникла идея делать этот аукцион ежегодным. Я из маленького города Тихорецка (оттуда же Даниил Фомин). Там все более или менее друг друга знают. И я узнал такую историю: в семье девочки, моей одногодки, случилось большое горе – сын заболел онкологией. Мы с ребятами собрали деньги, перевели. Но парня, к сожалению, спасти не удалось. Лечение не помогло, хотя они боролись. И я провел второй аукцион в память об этом мальчике. Его звали Сергей Добренков – ему было 8-9 лет. Я нашел контакт его мамы и вышел на связь, чтобы спросить разрешения на проведение аукциона имени Сережи. Она дала добро.

Когда они лежали в больницах в Краснодаре, Санкт-Петербурге, Москве, мама познакомилась со многими детьми с онкологией. Через нее мы им помогали. На втором аукционе я собрал 400-450 тысяч. Переводил деньги родителям этих детей. Сумма зависела от потребностей: кому-то – по 50-100 тысяч, кому-то – 20-30.

Потом возникла идея переводить деньги многодетным семьям или матерям-одиночкам. Я искал их через знакомых. Кому-то покупал подарки на Новый год, помогал реализовывать простые человеческие желания. Со второго года аукцион немножко расширился и охватил большее количество людей и детей.

Из-за блокировки инстаграма аукцион проходит хуже, чем в предыдущие годы. Следующий – точно в телеграме

– Сейчас я провожу аукцион в третий раз. Конечно, из-за блокировки инстаграма переживал, что аукцион будет не таким массовым. Переживания оправдались: теперь меньше донатят, реже покупают майки, снизились суммы, которые люди готовы потратить на такие покупки. Майки по-прежнему покупают, но уже не так хорошо. Аукцион пока идет со скрипом. Наверное, сборы будут самыми низкими по сравнению с предыдущими годами. Сейчас продается уже четвертая майка, и суммы пока минимальные.

Инстаграм вернется нескоро, поэтому следующем году я точно буду проводить аукцион в телеграме – создам канал, займусь его продвижением. В этом году подсветить аукцион помогли большие телеграм-каналы: Иван Карпов, «Мутко против» и Константин Алексеев. Видел, в комментариях спрашивают: «Почему проходит не в телеграме?» Многие пишут, что VPN плохо работает, люди не могут зайти в инстаграм.

Теперь Сергей будет вручать майки покупателям вместе с футболистами. Раньше доставлял сам

– Первые два года я сам развозил майки: или через курьера, или на стадионе отдавал. Теперь появилась новая идея: я попросил футболистов вручать их футболки вместе со мной на стадионе Идея нашла отклик. Это может мотивировать людей покупать майки в дальнейшем и делать добрые дела.

Например, первая майка – с фамилией Антона Шунина – уже ушла. Наверное, пока это самая быстрая продажа: человек сразу предложил цену, а ее никто не перебил. Поэтому после сегодняшней игры (мы общались в день матча с «Зенитом» – Sports.ru) он получит майку от нас с Антоном.

К аукциону Сергей готовится весь сезон – собирает майки заранее. Но появляются и неожиданные лоты

– Майки я собираю в течение сезона. Иногда их бывает сложно достать – все-таки у ребят есть родственники, друзья и персональные болельщики, которые тоже просят. С начала сезона набираешь 5-7 маек, а потом уже с ребятами договариваешься, спрашиваешь, после какой игры они смогут отдать футболку.

Случаются и спонтанные лоты: например, майка Марцела Лички с матча против 2Drots. Я даже не знал, что он будет играть. Увидел в раздевалке, спросил: «Марцел, можешь дать майку?» Он ответил: «Без проблем, особенно если на доброе дело». Еще один незапланированный лот – майка Сабы Сазонова, которую он передал из «Торино».

7-8 маек за один аукцион – это прямо потолок. На втором аукционе я продал не только футболки, но и свою медаль за выход в финал Кубка России. Она ушла за хорошую сумму. Тогда я решил продавать еще и памятные вещи. Например, взял у Антона [Шунина] приз лучшему игроку матча.

Самая дорогая майка – с фамилией Овечкина (играл в ней с «Амкалом»). За нее дали 100 тысяч через минуту

– Самая дорогая майка в прошлом году – с фамилией Смолова. Она ушла то ли за 43, то ли за 47 тысяч. А самая дорогая майка вообще – Овечкина с игры против «Амкала». Ее я продал ровно за 100 тысяч. На эту майку была фиксированная цена, и ее забрали через минуту после публикации поста – такого я даже не ожидал. Человек сразу деньги перевел и прислал водителя за майкой.

Покупатели бывают разные. Есть те, кто всерьез занимается коллекционированием. Например, человек, у которого в коллекции больше тысячи маек – именно динамовских. Есть даже постоянные покупатели. Например, один заядлый болельщик «Динамо». Он не только покупает майку за 20-30 тысяч каждый год, но и переводит еще 100 тысяч дополнительно.

Я интересовался у людей, спрашивал: «Что вами движет?» Они отвечают: «Мы же делаем доброе дело». Понятно, что обычно это достаточно состоятельные люди. Вряд ли человеку с умеренным доходом под силу потратить 30-40 тысяч на покупку майки. Пока эта акция – для людей с доходом чуть выше среднего.

Иногда майки продаются вне аукциона – если пишут с конкретным запросом

– Я всегда проверяю тех, кому собираюсь помогать: предварительно связываюсь с людьми, чтобы не было обмана. Не хочется нарваться на мошенников. Сразу после аукциона я публикую скрин перевода. Когда майку передаю, то проговариваю: «Следите за отчетами в сторис». Когда я кому-то помогаю, то стараюсь найти профиль этого ребенка или его родителей в инстаграме и отмечаю их. Так что пока никто не спрашивал: «Куда ты дел мои деньги?»

Периодически мне пишут с просьбой помочь деньгами, рассказывают свои истории. Я отвечаю, что провожу аукцион раз в год, прошу понять, что я не миллионер. Чем могу, тем и помогаю. На этом наш диалог чаще всего и заканчивается.

Хотя бывают случаи, что посреди года мне пишут люди и просят конкретную майку: «Мне нужна вот такая фамилия, готов заплатить вот такую сумму для помощи». Перед Братским кубком (товарищеский матч против ЦСКА – Sports.ru) написал человек, который раньше уже участвовал в моих аукционах: «Нужна майка именно с этого матча, готов заплатить 50 тысяч». Я ответил: «Вопросов нет». Благодаря этой покупке мы передали деньги отцу динамовского болельщика, который сильно болеет, посреди года. С этих средств они начали реабилитацию.

Не продались майки Смолова и Клаудиньо 😲

– Бывает, что майки не продаются. Если честно, я сейчас нахожусь в такой ситуации. Очень неожиданно, но это майка Феди Смолова. Не понимаю, в чем дело: вчера опубликовал, а она до сих пор не продалась. Люди пишут, интересуются, но пока ничего конкретного не предлагают. Думал, Федина майка будет опять одной из самых дорогих, но пока нет.

Еще один такой случай – не продалась майка Клаудиньо с автографом. Я очень удивился, ведь на тот момент это был лучший игрок чемпионата. Потом я выложил ее на авито, обозначив, что деньги с продажи пойдут на благотворительность. Там ее купила болельщица «Зенита». Она рассказала, что это подарок мальчику с серьезной болезнью. Хотела его поддержать.

Футболисты не хотят рассказывать о добрых делах. А Сергей не согласен и считает, что это необходимо: «Все нужно показывать на своем примере»

– Я знаю, что многие футболисты занимаются благотворительностью, но стараются это не афишировать. Не знаю почему. Мы даже об этом разговаривали с Антоном Шуниным: он делает много добра, но совсем об этом не рассказывает.

У меня другой взгляд на это. Я считаю, что о добрых делах нужно рассказывать, потому что люди готовы помогать, но им нужно постоянно напоминать об этом. По опыту могу сказать, что мало кто сам проявляет инициативу. В моем окружении много добрых и порядочных людей, которые никогда не участвовали в благотворительности. Таким раньше был и я. Положить деньги в церкви, дать 500-1000 рублей нуждающемуся на улице – на этом моя благотворительность и заканчивалась.

Сергей не общается с теми, кому помогает – это тяжело. Мечта – создать благотворительный фонд

– Те, кому я помогаю, потом не пишут. А я этого и не жду. Как говорится, сделал добро – брось его в реку.

Наверное, мне это не нужно. Понимаю, что для людей с ребенком, у которого рак, суммы в 50-100 тысяч рублей – это капля. Понятно, что в обычной ситуации 100 тысяч – это большие деньги, но, как мне кажется, родители, которые борются за жизнь ребенка, совсем о другом думают. Они каждую секунду ищут деньги. После перевода они присылают сообщение со словом «спасибо», с добрыми пожеланиями мне и моей семье. На этом наше общение заканчивается. И я считаю, что это нормально.

Я не знаю, как мой перевод помогает в лечении ребенка. Я стараюсь это не отслеживать, потому что мне морально тяжело. Сложно видеть эти фотографии, читать истории детей… Если за судьбой каждого ребенка следить, погружаться в его проблемы, то потом тяжело выходить из этого состояния. Перевел и забыл.

Моя мечта – создать благотворительный фонд. Пока я не знаю, как это все устроено, но считаю, что добрых людей очень много – и богатых, и небогатых. Они готовы быть волонтерами, участвовать в добрых историй и создавать сказку для других людей. Я мечтаю объединить таких людей и сделать так, чтобы каждый знал, что к нам можно прийти за помощью. Пусть она будет небольшой, зато подарит человеку уверенность в том, что добро все-таки побеждает.

Инстаграм Сергея Путилина – там он рассказывает об аукционах и отчитывается о переводах

Фото: fcdm.ru; Instagram/smart_massage_moscow