Превью 25-го тура немецкой Бундеслиги

Рвущийся во вторую Бундеслигу "Гамбург" примет "Майнц", в Вольфсбурге состоится одно из самых веселых противостояний лиги, а в главном матче недели сыграют "РБ" и дортмундская "Боруссия".

Расписание тура

2 марта, пятница

22:30 Боруссия М - Вердер

3 марта, суббота

17:30 Шальке - Герта

17:30 Вольфсбург - Байер

17:30 Айнтрахт - Ганновер

17:30 Аугсбург - Хоффенхайм

17:30 Гамбург - Майнц

20:30 РБ Лейпциг - Боруссия Д

4 марта, воскресенье

17:30 Кельн - Штутгарт

20:00 Фрайбург - Бавария

В минувшие выходные "Боруссия" прервала четырехматчевую серию поражений

Кроме того, "жеребцам" удалось завершить и безголевую серию, которая продлилась 431 минуту (77 ударов подряд не становились голевыми)

Благодаря важнейшей победе в "северном дерби", "Вердер" взобрался на 14-ое место. Выше бременцы в текущем сезоне были только один раз, после первого тура (11-ое место)

В семи первых матчах второго круга "музыканты" набрали 11 очков. В первой части сезона в играх с теми же соперниками получилось набрать только четыре балла

"Боруссия" выиграла четыре последних матча против "Вердер" с общей разницей мячей 12:2

Раффаэл поражал ворота "Вердера" восемь раз

С 2013 по 2015 Макс Крузе выступал за Гладбах, являясь главной звездой "Боруссии" того периода

Янник Вестергор провел 48 игр за "Вердер"

Ориентировочные составы (здесь и далее – версия sportal.de)

Возможные потери (здесь и далее - версия sportal.de): Дукуре, Вендт, Бенеш, Джонсон, Штробль, Траоре - Цеттерер, Койпер, Бартельс, Айлерс

Арбитр: Беньямин Кортус

История противостояния

* Gesamtbilanz – общий баланс, Нeimbilanz - баланс игр дома, Remis - ничьи, Siege - победы, Тоге - голы

Последние очные встречи:

Текущие результаты в Бундеслиге: ППВ - ВПВ

Пал Дардаи, будучи игроком, дебютировал в Бундеслиге матчем против "Шальке". Так получилось, что и последнюю игру в Бундеслиге Пал провел против "кобальтовых"

Обе команды обладают достаточно крепкими оборонительными линиями. В матче первого круга на двоих "Шальке" и "Герта" соорудили всего 13 ударов (худший результат сезона)

"Шальке" выиграл девять последних домашних матчей против "Герты". В восьми из них гельзенкирхенцы не пропускали

После успешного выезда в Мюнхен берлинцам предстоит еще один сложной гостевой поединок. В прошлом году "Герта" была в числе худших по игре в гостях. В этом году ситуацию получилось стабилизировать - "старая дама" проиграла всего три из двенадцати предыдущих гостевых игр

Ориентировочные составы

Возможные потери : Баба, Инсуа, Бургшталлер - Клинсманн, Дарида, Курт

Арбитр : Саша Штегеманн

История противостояния

Последние очные встречи:

Текущие результаты в Бундеслиге: ПВВ - ВПН

Бруно Лаббадиа начал с ничьей в Майнце (1:1). Аналогичным образом свое непродолжительное пребывание в Вольфсбурге начинали Андрис Йонкер и Мартин Шмидт

Йонкер, при этом, выдал четырехматчевую беспроигрышную серию, а Шмидт - и вовсе восьмиматчевую. Лаббадиа будет непросто повторить данные результаты - уже в ближайшем туре "волкам" предстоит тяжелый матч против "Байера"

Лаббадиа работал в "Байере" в сезоне 2008/09. Команда провела отличный первый круг, но провалила второй, заняв лишь девятое место. Кроме того, "Байер" уступил и в финале Кубка Германии

"Байер" проиграл три из четырех домашних матчей второго круга

Однако в гостевых играх 2018 года "аптекари" до сих пор очков не теряли

В матче с "Шальке" Штефан Кисслинг появился на поле впервые за три месяца. Это была 398-ая игра Штефана в Бундеслиге

Начиная с сезона 2013/14 в матчах между "Байером" и "Вольфсбургом" забивается в среднем 4,6 гола за игру

Матчи между "Байером" и "Вольфсбургом" никогда не завершались без забитых мячей

"Байер" забивал в 30 последних играх против "волков"

Ориентировочные составы

Возможные потери : Брукс, Герхардт, С.Юнг, Тиссеран, Удуохаи, Блащиковски, Камачо - Ретсос, Кор

Арбитр : Феликс Цвайер

История противостояния

Последние очные встречи:

Текущие результаты в Бундеслиге: ППН - ПВП

"Айнтрахт" является единственным клубом лиги, имеющим в активе актуальную серию из трех подряд домашних побед

Последний раз "орлы" выигрывали четыре домашних игры кряду в 2000 году под руководством Феликса Магата

В 2018 году "Ганновер" завершил все три своих гостевых матча со счетом 1:1

Кевин-Принс Боатенг отбыл дисквалификацию и готов сыграть, а вот у "Ганновера", напротив, потеря одного из ведущих игроков центра поля - Салиф Сане в предыдущем туре получил 5-ую желтую карточку в сезоне

Себастьен Аллер и Никлас Фюллькруг в числе открытий этого сезона, они являются лучшими бомбардирами своих команд. Если форварды забивают, то "Айнтрахт" и "Ганновер" не проигрывают

Ориентировочные составы

Возможные потери: Маскаррель - Сане, Клаус, Саренрен Базее, Приб

Арбитр: Марко Фритц

История противостояния

Последние очные встречи:

Текущие результаты в Бундеслиге: ВВП - ВНП

Команды набрали одинаковое количество очков, но "Аугсбург" выше за счет лучшей разницы мячей

"Аугсбург" победил лишь в одном из шести последних матчей

"Хоффенхайм" выиграл одну из восьми предыдущих игр

В этом сезоне "Хоффенхайм" потерял очки уже в десяти матчах, в которых вел в счете

"Аугсбург", напротив, смог набрать очки в семи встречах, по ходу которых уступал в счете

Во главе "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн одержал 31 победу. Следующая победа позволит ему обойти Ральфа Рангника стать рекордсменом клуба по числе побед в Бундеслиге

Ориентировочные составы

Возможные потери : Гелиос, Фрамбергер, Гауэлеу, Опаре, Каюби, Финнбогасон, Рихтер - Пош, Демирбай

Арбитр: Патрик Иттрих

История противостояния

Последние очные встречи:

Текущие результаты в Бундеслиге: ППН - ВПН

На протяжении 11 туров "Гамбург" не может победить

Во втором круге только "Гамбург" идет без побед. С начала второй части сезона набрано всего два очка, остальные команды набрали минимум по шесть

17 очков после 24 туров - это худший результат в истории "Гамбурга"

Форвард "Майнца" Муто в этом сезоне забил семь мячей. Все нападающие "Гамбурга" общими усилиями соорудили шесть голов

Матения, Холтби и Николай Мюллер выступали за "Майнц", Адлер, Озтунали и де Йонг - за "Гамбург"

Ориентировочные составы

Возможные потери: Н.Мюллер - нет

Арбитр: Маркус Шмидт

История противостояния

Последние очные встречи:

Текущие результаты в Бундеслиге: ППП - ПВН

Матч за шесть очков в борьбе за места в зоне Лиги Чемпионов. Победа позволит "Боруссии" оторваться от "быков" на шесть очков, если же выиграют хозяева, то команды сравняются по количеству набранных очков

В 2018 году "РБ" потерял очки в играх, например, с "Гамбургом" и "Кельном", но в матчах с ТОП-клубами Лейпциг неплох - вспомните победы над "Шальке" и гладбахской "Боруссией"

Петер Штегер - первый в истории "Боруссии" тренер, не проигравший в первых девяти матчах Бундеслиги после назначения (5 побед, 4 ничьих)

В последних двух играх чемпионата за "Боруссию" отличался только Марко Ройс. Марко забивал все клубам Бундеслиги, кроме "РБ"

Два последних гола "Боруссия" пропустила после угловых

Тимо Вернер провел шести игр против "черно-желтых", но не забил ни разу

10 сентября 2016 года "быки" вырвали победу у "шмелей" (1:0). Это матч вошел в историю, ведь "РБ" одержал свою первую победу в Бундеслиге

Ориентировочные составы

Возможные потери: Хальстенберг - Дурм, Герреро, Кагава, Роде, Ярмоленко

Арбитр: Феликс Брых

История противостояния

Последние очные встречи:

Текущие результаты в Бундеслиге: ВПП - ВВН

После назначения Коркута "Штутгарт" набрал десять очков в четырех играх. Столь же успешно этот отрезок сезона прошла только "Бавария"

Для самого Коркута три победы кряду являются лучшим достижением в тренерской карьере

Все три победы швабы одержали с минимальным счетом. Интересно, что в 1998 "Кайзерслаутерн" смог выиграть со счетом 1:0 в четырех играх подряд. Смогут ли повторить?

Последний раз "Кельн" побеждал "Штутгарт" на своем поле в 2000 (!) году. За это время команды провели девять матчей в Кельне

Симон Теродде, будучи игроком "Штутгарта", стал лучшим бомбардиром второй Бундеслиги. На новом уровне у Симона не заладилось (2 гола в 15 играх), и зимой он отправился спасать "Кельн". Пока получается, Теродде отличился уже пять раз

Ориентировочные составы

Возможные потери: Клеменс, Нартей, Кейруш - Карлос Мане, Циммерманн

Арбитр: Серен Шторкс

История противостояния

Последние очные встречи:

Текущие результаты в Бундеслиге: ПНВ - ВВВ

"Фрайбург" проиграл лишь в одном из двенадцати последних матчей

Кроме того, "Фрайбург" чаще всех в лиге набирает очки в матчах, по ходу которых уступает в счете (8 игр: 3 победы, 5 ничьих)

Роберт Левандовски в 12 играх против "Фрайбурга" забил 13 мячей. Пять раз поляк стрелял дуплетами

В прошедших 12 матчах Нильс Петерсен отличился 11 раз. Роберт Левандовски за это время забил только 7 голов

В текущем сезоне "Фрайбург" всего один раз уступил дома

Фрайбуржцы также лучше всех в лиге играют в обороне в домашних матчах - всего 7 пропущенных мячей

Матч первого круга стал первым для Юппа Хайнкеса после возвращения в "Баварию". Мюнхенцы победили 5:0 - это самое крупное поражение "Фрайбурга" в сезоне

Ориентировочные составы

Возможные потери: Франтц, Нидерлехнер - Нойер, Коман

Арбитр: Франк Вилленборг

История противостояния

Последние очные встречи: