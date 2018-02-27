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    Блог Бундеслига.ру

    Превью 25-го тура немецкой Бундеслиги

    Теги Байер Вердер Бавария Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия РБ Лейпциг Фрайбург Шальке-04 Боруссия Дортмунд Кельн

    Рвущийся во вторую Бундеслигу "Гамбург" примет "Майнц", в Вольфсбурге состоится одно из самых веселых противостояний лиги, а в главном матче недели сыграют "РБ" и дортмундская "Боруссия".

    Расписание тура

    2 марта, пятница

    • 22:30 Боруссия М - Вердер

    3 марта, суббота

    • 17:30 Шальке - Герта
    • 17:30 Вольфсбург - Байер
    • 17:30 Айнтрахт - Ганновер
    • 17:30 Аугсбург - Хоффенхайм
    • 17:30 Гамбург - Майнц
    • 20:30 РБ Лейпциг - Боруссия Д

    4 марта, воскресенье

    • 17:30 Кельн - Штутгарт
    • 20:00 Фрайбург - Бавария

    в

    • В минувшие выходные "Боруссия" прервала четырехматчевую серию поражений
    • Кроме того, "жеребцам" удалось завершить и безголевую серию, которая продлилась 431 минуту (77 ударов подряд не становились голевыми)
    • Благодаря важнейшей победе в "северном дерби", "Вердер" взобрался на 14-ое место. Выше бременцы в текущем сезоне были только один раз, после первого тура (11-ое место)
    • В семи первых матчах второго круга "музыканты" набрали 11 очков. В первой части сезона в играх с теми же соперниками получилось набрать только четыре балла
    • "Боруссия" выиграла четыре последних матча против "Вердер" с общей разницей мячей 12:2
    • Раффаэл поражал ворота "Вердера" восемь раз
    • С 2013 по 2015 Макс Крузе выступал за Гладбах, являясь главной звездой "Боруссии" того периода
    • Янник Вестергор провел 48 игр за "Вердер"

    Ориентировочные составы (здесь и далее – версия sportal.de)

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    Возможные потери (здесь и далее - версия sportal.de): Дукуре, Вендт, Бенеш, Джонсон, Штробль, Траоре - Цеттерер, Койпер, Бартельс, Айлерс

    Арбитр: Беньямин Кортус

    История противостояния

    d

    *Gesamtbilanz – общий баланс, Нeimbilanz - баланс игр дома, Remis - ничьи, Siege - победы, Тоге - голы

    Последние очные встречи:

    в

    Текущие результаты в Бундеслиге: ППВ - ВПВ

    в

    • Пал Дардаи, будучи игроком, дебютировал в Бундеслиге матчем против "Шальке". Так получилось, что и последнюю игру в Бундеслиге Пал провел против "кобальтовых"
    • Обе команды обладают достаточно крепкими оборонительными линиями. В матче первого круга на двоих "Шальке" и "Герта" соорудили всего 13 ударов (худший результат сезона)
    • "Шальке" выиграл девять последних домашних матчей против "Герты". В восьми из них гельзенкирхенцы не пропускали
    • После успешного выезда в Мюнхен берлинцам предстоит еще один сложной гостевой поединок. В прошлом году "Герта" была в числе худших по игре в гостях. В этом году ситуацию получилось стабилизировать - "старая дама" проиграла всего три из двенадцати предыдущих гостевых игр

    Ориентировочные составы

    в

    Возможные потери: Баба, Инсуа, Бургшталлер - Клинсманн, Дарида, Курт

    Арбитр: Саша Штегеманн

    История противостояния

    в

    Последние очные встречи:

    в

    Текущие результаты в Бундеслиге: ПВВ - ВПН

    в

    • Бруно Лаббадиа начал с ничьей в Майнце (1:1). Аналогичным образом свое непродолжительное пребывание в Вольфсбурге начинали Андрис Йонкер и Мартин Шмидт
    • Йонкер, при этом, выдал четырехматчевую беспроигрышную серию, а Шмидт - и вовсе восьмиматчевую. Лаббадиа будет непросто повторить данные результаты - уже в ближайшем туре "волкам" предстоит тяжелый матч против "Байера"
    • Лаббадиа работал в "Байере" в сезоне 2008/09. Команда провела отличный первый круг, но провалила второй, заняв лишь девятое место. Кроме того, "Байер" уступил и в финале Кубка Германии
    • "Байер" проиграл три из четырех домашних матчей второго круга
    • Однако в гостевых играх 2018 года "аптекари" до сих пор очков не теряли
    • В матче с "Шальке" Штефан Кисслинг появился на поле впервые за три месяца. Это была 398-ая игра Штефана в Бундеслиге
    • Начиная с сезона 2013/14 в матчах между "Байером" и "Вольфсбургом" забивается в среднем 4,6 гола за игру
    • Матчи между "Байером" и "Вольфсбургом" никогда не завершались без забитых мячей
    • "Байер" забивал в 30 последних играх против "волков" 

    Ориентировочные составы

    в

    Возможные потери: Брукс, Герхардт, С.Юнг, Тиссеран, Удуохаи, Блащиковски, Камачо - Ретсос, Кор

    Арбитр: Феликс Цвайер

    История противостояния

    а

    Последние очные встречи:

    в

    Текущие результаты в Бундеслиге: ППН - ПВП

    в

    • "Айнтрахт" является единственным клубом лиги, имеющим в активе актуальную серию из трех подряд домашних побед
    • Последний раз "орлы" выигрывали четыре домашних игры кряду в 2000 году под руководством Феликса Магата
    • В 2018 году "Ганновер" завершил все три своих гостевых матча со счетом 1:1
    • Кевин-Принс Боатенг отбыл дисквалификацию и готов сыграть, а вот у "Ганновера", напротив, потеря одного из ведущих игроков центра поля - Салиф Сане в предыдущем туре получил 5-ую желтую карточку в сезоне
    • Себастьен Аллер и Никлас Фюллькруг в числе открытий этого сезона, они являются лучшими бомбардирами своих команд. Если форварды забивают, то "Айнтрахт" и "Ганновер" не проигрывают

    Ориентировочные составы

    в

    Возможные потери: Маскаррель - Сане, Клаус, Саренрен Базее, Приб

    Арбитр: Марко Фритц

    История противостояния

    в

    Последние очные встречи:

    в

    Текущие результаты в Бундеслиге: ВВП - ВНП

    в

    • Команды набрали одинаковое количество очков, но "Аугсбург" выше за счет лучшей разницы мячей
    • "Аугсбург" победил лишь в одном из шести последних матчей
    • "Хоффенхайм" выиграл одну из восьми предыдущих игр
    • В этом сезоне "Хоффенхайм" потерял очки уже в десяти матчах, в которых вел в счете
    • "Аугсбург", напротив, смог набрать очки в семи встречах, по ходу которых уступал в счете
    • Во главе "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн одержал 31 победу. Следующая победа позволит ему обойти Ральфа Рангника стать рекордсменом клуба по числе побед в Бундеслиге

    Ориентировочные составы

    в

    Возможные потери: Гелиос, Фрамбергер, Гауэлеу, Опаре, Каюби, Финнбогасон, Рихтер - Пош, Демирбай

    Арбитр: Патрик Иттрих

    История противостояния

    в

    Последние очные встречи:

    в

    Текущие результаты в Бундеслиге: ППН - ВПН

    в

    • На протяжении 11 туров "Гамбург" не может победить
    • Во втором круге только "Гамбург" идет без побед. С начала второй части сезона набрано всего два очка, остальные команды набрали минимум по шесть
    • 17 очков после 24 туров - это худший результат в истории "Гамбурга"
    • Форвард "Майнца" Муто в этом сезоне забил семь мячей. Все нападающие "Гамбурга" общими усилиями соорудили шесть голов
    • Матения, Холтби и Николай Мюллер выступали за "Майнц", Адлер, Озтунали и де Йонг - за "Гамбург"

    Ориентировочные составы

    в

    Возможные потери: Н.Мюллер - нет

    Арбитр: Маркус Шмидт

    История противостояния

    в

    Последние очные встречи:

    в

    Текущие результаты в Бундеслиге: ППП - ПВН

    а

    • Матч за шесть очков в борьбе за места в зоне Лиги Чемпионов. Победа позволит "Боруссии" оторваться от "быков" на шесть очков, если же выиграют хозяева, то команды сравняются по количеству набранных очков
    • В 2018 году "РБ" потерял очки в играх, например, с "Гамбургом" и "Кельном", но в матчах с ТОП-клубами Лейпциг неплох - вспомните победы над "Шальке" и гладбахской "Боруссией"
    • Петер Штегер - первый в истории "Боруссии" тренер, не проигравший в первых девяти матчах Бундеслиги после назначения (5 побед, 4 ничьих)
    • В последних двух играх чемпионата за "Боруссию" отличался только Марко Ройс. Марко забивал все клубам Бундеслиги, кроме "РБ"
    • Два последних гола "Боруссия" пропустила после угловых
    • Тимо Вернер провел шести игр против "черно-желтых", но не забил ни разу
    • 10 сентября 2016 года "быки" вырвали победу у "шмелей" (1:0). Это матч вошел в историю, ведь "РБ" одержал свою первую победу в Бундеслиге

    Ориентировочные составы

    в

    Возможные потери: Хальстенберг - Дурм, Герреро, Кагава, Роде, Ярмоленко

    Арбитр: Феликс Брых

    История противостояния

    в

    Последние очные встречи:

    в

    Текущие результаты в Бундеслиге: ВПП - ВВН

    в

    • После назначения Коркута "Штутгарт" набрал десять очков в четырех играх. Столь же успешно этот отрезок сезона прошла только "Бавария"
    • Для самого Коркута три победы кряду являются лучшим достижением в тренерской карьере
    • Все три победы швабы одержали с минимальным счетом. Интересно, что в 1998 "Кайзерслаутерн" смог выиграть со счетом 1:0 в четырех играх подряд. Смогут ли повторить?
    • Последний раз "Кельн" побеждал "Штутгарт" на своем поле в 2000 (!) году. За это время команды провели девять матчей в Кельне
    • Симон Теродде, будучи игроком "Штутгарта", стал лучшим бомбардиром второй Бундеслиги. На новом уровне у Симона не заладилось (2 гола в 15 играх), и зимой он отправился спасать "Кельн". Пока получается, Теродде отличился уже пять раз

    Ориентировочные составы

    в

    Возможные потери: Клеменс, Нартей, Кейруш - Карлос Мане, Циммерманн

    Арбитр: Серен Шторкс

    История противостояния

    в

    Последние очные встречи:

    в

    Текущие результаты в Бундеслиге: ПНВ - ВВВ

    в

    • "Фрайбург" проиграл лишь в одном из двенадцати последних матчей
    • Кроме того, "Фрайбург" чаще всех в лиге набирает очки в матчах, по ходу которых уступает в счете (8 игр: 3 победы, 5 ничьих)
    • Роберт Левандовски в 12 играх против "Фрайбурга" забил 13 мячей. Пять раз поляк стрелял дуплетами
    • В прошедших 12 матчах Нильс Петерсен отличился 11 раз. Роберт Левандовски за это время забил только 7 голов
    • В текущем сезоне "Фрайбург" всего один раз уступил дома
    • Фрайбуржцы также лучше всех в лиге играют в обороне в домашних матчах - всего 7 пропущенных мячей
    • Матч первого круга стал первым для Юппа Хайнкеса после возвращения в "Баварию". Мюнхенцы победили 5:0 - это самое крупное поражение "Фрайбурга" в сезоне

    Ориентировочные составы

    в

    Возможные потери: Франтц, Нидерлехнер - Нойер, Коман

    Арбитр: Франк Вилленборг

    История противостояния

    в

    Последние очные встречи:

    в

    Текущие результаты в Бундеслиге: ПВН - ВВН

    Автор
    • BVB Ultras

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