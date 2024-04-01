Лавия закончил сезон – с 41 минутой на поле. Это его украли у «Ливерпуля» летом

За 62,5 млн евро.

Эпидемия травм в «Челси» и не думает заканчиваться: на неделе клуб сообщил, что Ромео Лавия больше не выйдет в этом сезоне. В официальном заявлении говорится о рецидиве травмы бедра – повреждении, полученном в конце декабря.

После переезда на «Стэмфорд Бридж» бельгиец провел на поле всего 41 минуту. А «Челси» так за ним охотился…

Лавия и перешел в «Челси» с травмой, в Лондоне ситуация усугубилась

Ромео пережил очень сумбурное лето: «Саутгемптон» провел пять товарищеских матчей, в них Лавия практически не играл – всего 137 минут, ни разу не отбегал больше тайма. Руководство понимало, что игрок покинет команду, поэтому не рисковало. На первый тур Чемпионшипа Лавия был в заявке, но его не выпустили, а до трансфера Ромео не попал даже на скамейку.

Бельгиец присоединился к «Челси» в конце августа, перед вторым туром АПЛ. Несколько недель Маурисио Почеттино говорил о плохих кондициях новичка: «Ромео пока не готов. Ему потребуется некоторое время, чтобы влиться в команду».

Позднее всплыло, что Лавия пришел в «Челси» уже с надрывом бедра, но повреждение не сочли серьезным.

В международную паузу в сентябре бельгиец подвернул лодыжку на тренировке: «Это грустно, потому что он был близок к появлению на поле. – сокрушался Почеттино. – Надеемся, это не очень серьезное повреждение».

Надежды не оправдались, и Лавия пропустил почти четыре месяца. И пропал: новостей о его здоровье практически не было, Почеттино пожимал плечами и признавался – не знает, когда полузащитник вернется.

Рождественское чудо случилось в конце декабря: Лавия появился в заявке на матч с «Вулверхэмптоном». Не вышел, зато дебютировал через три дня в игре против «Кристал Пэлас» в середине второго тайма: отбегал 41 минуту.

Почеттино расстроился сразу после матча – Лавия почувствовал боль в бедре ближе к концу встречи: «Надеюсь, ничего серьезного не произошло. Я немного переживаю. Если вы смотрели матч с «Пэлас», вы могли заметить, что в конце я поменял его позицию, потому что он не мог бегать. Посмотрим».

Надежды Почеттино снова не оправдались: по заявлению инсайдеров, травма бедра вывела Ромео из игры до апреля. Свежий рецидив отбросил Лавию уже в следующий сезон.

А «Челси» так дрался за Лавию: угнали у «Ливерпуля» его и Кайседо

Об интересе «Ливерпуля» к Лавии писали с апреля 2023-го. Логично: бельгиец провел яркий сезон за «Саутгемптон», а «Ливерпуль» нуждался в перестройке центра поля. «Святые» отвергли предложения в 46 и 50 млн. «Ливерпуль» не хотел платить 60 млн евро по двум причинам. Во-первых, мерсисайдцы считали ценник завышенным, во-вторых, 20% от трансфера должны были уйти к «Манчестер Сити» (Лавия воспитанник «горожан»).

В августе гонка, в которой был один участник, неожиданно перевернулась. «Ливерпуль» загляделся на Мойсеса Кайседо, а лондонцы, будто в отместку, пришли за Лавией. В итоге оба оказались на «Стэмфорд Бридж»: 62,5 млн ушли в «Саутгемптон», 116 млн евро – в «Брайтон». Самые дорогие трансферы «Челси» летом 2023-го.

«Ливерпулю» пришлось срочно искать альтернативный вариант: из «Штутгарта» за 20 млн выписали 31-летнего Ватару Эндо. Летом казалось, что это временное решение, а болельщики недоумевали, как клуб упустил сразу двух игроков на проблемную позицию. Кажется, возмущались напрасно: японец провел за «Ливерпуль» уже почти 2000 минут и пропустил из-за небольшой травмы всего один матч.

Реклама 18+

В финале Кубка лиги Эндо вообще был одним из лучших наряду с Куивином Келлехером и Вирджилом ван Дейком. Кайседо в том же матче мог справедливо словить красную за суровый отбор против Райана Гравенберха, а травмированный Лавия смотрел игру с трибуны.

Символично.

Лавия не единственный проблемный актив «Челси». Эпидемия травм шокирует

Смотрите сами.

Мы уже рассказывали о беде Кристофера Нкунку: француз был надеждой в атаке, но появился на поле всего несколько раз. Возможно, еще блеснет на финише сезона.

«Челси» приобрел Лесли Угочукву за 27 млн евро и хотел отдать в аренду: или клуб засомневался в здоровье Лавии, или не нашел подходящих вариантов, так что Угочукву остался на «Бридже». Лесли успел сыграть в нескольких матчах осенью, вернулся на игру против «Вулвз» в декабре и снова получил повреждение задней поверхности бедра. Сроки восстановления не называются, но вполне возможно, что в этом сезоне его тоже не увидим.

Уэсли Фофана перешел в «Челси» еще летом 2022-го, но в дебютном сезоне много пропустил из-за травм. Кампания-2023/24 могла стать первой полноценной для француза на «Бридже», но за день до предсезонки в США Уэсли порвал крестообразные связки. В этом сезоне, по словам Почеттино, он не сыграет. 45 минут против «Ньюкасла» в мае 2023-го – пока последние для Уэсли за «Челси». Тренером тогда еще был Фрэнк Лэмпард. Ох.

Рис Джеймс продолжает мучиться с травмой задней поверхности бедра. Он восстановился к началу сезона, но в первом же туре снова выбыл. После очередного рецидива в ноябре капитан «Челси» все же решился на операцию – раньше середины апреля на поле не ждем.

Трево Чалоба ярко провел предсезонку и таинственно исчез. «Челси» не смог продать защитника в «Баварию» (трансферное окно в Германии закрылось раньше) и в «Ноттингем» (отказался сам игрок), поэтому Чалоба остался на «Бридже», но получил травму бедра. В феврале Трево вернулся сначала на поле, а потом обратно в лазарет.

Бен Чилуэлл в конце сентября получил травму задней поверхности бедра и выбыл на три месяца. С начала 2024 года Чилуэлл начал играть стабильно, но во время мартовских матчей сборных ушиб колено в игре против Бельгии. Оно беспокоило Бена еще в начале марта.

В декабрьском матче против «Манчестер Юнайтед» Роберт Санчес получил повреждение в первом тайме. В перерыве активно разминался Джордже Петрович, но испанец доиграл и даже вышел в следующем туре против «Эвертона». Там-то и доломался. В феврале Роберт вернулся к тренировкам, но потерял место в старте: вышел только в кубковых матчах против «Лидса» и «Лестера». Во время международной паузы испанец снова вылетел. Пока неизвестно, насколько серьезная новая травма.

Марк Кукурелья подвернул лодыжку в матче с «Эвертоном» в середине декабря. Повреждение выглядело несерьезным, но через неделю Марк сообщил об операции. Кукурелья вернулся только в начале марта, а в 1/4 финала Кубка Англии против «Лестера» отметился первым голом за «Челси».

Такой эпидемии Почеттино еще не встречал: «На самом деле травмированных игроков не девять (столько официальный сайт «Челси» обозначил перед пресс-конференцией), скорее 10-12. За 15 лет тренерской карьеры я никогда не сталкивался с таким кризисом травм».

Нкунку травмировался третий раз за сезон. Опять?

Рис Джеймс пропустил под 70 матчей «Челси» из-за одной и той же травмы. Все плохо?

Фото: East News /Nigel Keene / ProSportsImages / DPPI via AFP, AP Photo/Julio Cortez, Paul Terry/Sportimage/Cal Sport Media; IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Alex Pantling, Clive Brunskill, Stu Forster