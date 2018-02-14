Карраско и Гайтан уехали к самому богатому китайцу. Он обожает футбол

Все детали главной сделки недели.

Китайский футбол снова устроил взрыв: новичок суперлиги «Далянь Ифан» подписал Николаса Гайтана и Янника Феррейра-Карраско из «Атлетико» за 48 миллионов евро. Еще около 38 миллионов клуб перечислит местной федерации в качестве налога на дорогие трансферы (об этом мы рассказывали тут).

Что все это значит?

Жалко, что они уехали из Европы. Карраско – так точно

Карраско всего 24, он один из ярчайших игроков суперталантливого поколения бельгийцев, превратившего скромную сборную в топ-команду.

Диего Симеоне забрал его из «Монако» в 2015 году, чтобы заменить уехавшего в «Барсу» Арду Турана. «Атлетико» заплатил за Карраско 30 миллионов евро, и когда осенью 2016-го Янник-Феррейра забил шесть голов в четырех матчах, Симеоне был счастлив: «Я очень рад за Карраско. Он умеет на поле все, и его ждет прекрасное будущее. Со временем он станет еще мощнее». В 2015-м бельгиец не только переехал в Мадрид, но и дебютировал в сборной, а потом съездил с ней на Евро во Францию. Там он забил и первый гол – в ворота венгров в 1/8 финала.

Но в этом сезоне все сломалось: Карраско постоянно ругался с Симеоне, тренер закипал и под конец сказал, что бельгиец вообще не хочет играть на правом фланге – поэтому так мало появляется на поле (17 матчей, 3 гола и 4 ассиста). Трансфер полузащитника в Китай Симеоне согласовывал лично.

Если бы 30-летний Гайтан уходил отдельно от Карраско, его трансфер не вызвал бы столько шума. Несмотря на то, что Симеоне лично уговаривал главную звезду «Бенфики» перейти в «Атлетико», Николас в Испании так и не заиграл. За 2,5 сезона он провел менее 30 матчей, поэтому в клубе не слишком переживали: «Если Гайтан захочет уйти, мы найдем ему замену», – холодно произнес тренер 27 января.

Трансфер выглядит странно. Все из-за китайской компании, которая продала акции «Атлетико»

«Меня привлек проект Wanda Group. Китайский чемпионат быстро развивается, условия для работы отличные, инфраструктура – современная. Проект и предложение от клуба – искренний знак уверенности и уважения, поэтому у меня есть все шансы прогрессировать», – сказал Карраско после перехода. Некоторые медиа, цитируя игрока, срезали часть про Wanda Group, хотя в этих трех предложениях она главная.

Вот почему.

В середине февраля китайская корпорация Wanda Group (три главных направления – недвижимость, культура и финансы) продала основную часть своего пакета акций «Атлетико» (17 из 20%). Его приобрела компания израильского бизнесмена Идана Офера Quantum Pacific Group, которой к тому моменту уже принадлежали 15% акций «Атлетико». Сумма сделки не раскрывалась, но известно, что три года назад Wanda купила 20% акций мадридцев за 45 миллионов евро.

«Это решение – часть глобальной стратегии китайской корпорации», – объяснили в «Атлетико». Владелец Wanda Ван Цзяньлинь не прояснил детали, отметив только, что его компания «пережила тяжелый год». Трудности были связаны с тем, что правительство Китая жестче следило за инвестициями местных предпринимателей за границей, чтобы выявлять непрофильные расходы. Поскольку у бизнеса Цзяньлиня были проблемы с долгами, давление на него усиливалось – корпорация даже продала часть отелей и туристических объектов.

В итоге Wanda рассталась с акциями «Атлетико», но продолжит спонсировать команду, а новый стадион сохранит название «Ванда Метрополитано».

Wanda не ушла из футбола насовсем – она лишь переехала в родной Китай, купив как раз «Далянь Ифан» у компании Yifang Group (инвестирует в недвижимость, спорт, культуру и здравоохранение). Газета South China Morning Post назвала сделку дружеской, объяснив, что фактически Wanda уже не первый год управляет клубом, а менеджеры Yifang Group просто исполняют указания. Полную власть над клубом Wanda получит в 2019 году – тогда изменится и название (на «Далянь Ванда»).

Клуб с таким именем уже выступал в Китае, когда в 1990-х им владел тот самый Ван Цзяньлинь. С 1994-го по 1998-й команда четырежды выигрывала лигу Цзя А (так назывался главный турнир страны), а в 2000-м Wanda продала ее компании Shide Group (занимается химической промышленностью), и она стала называться «Далянь Шиде». Одной из причин сделки называли бешенство Цзяньлиня из-за несправедливого судейства. В 2012-м «Далянь Шиде» расформировали.

Wanda вернулась в китайский футбол в 2011-м, став титульным спонсором суперлиги. В 2014-м компанию Цзяньлиня сменила страховая группа Ping An Insurance, но Wanda продолжала участвовать в развитии детского и молодежного футбола Китая, в том числе помогая юным игрокам стажироваться в Европе.

Ван Цзяньлинь – богатейший китаец. Он мечтает о футбольном величии страны

В 2015 году состояние Цзяньлиня превысило 28,5 миллиарда долларов, он обошел даже основателя интернет-гиганта Alibaba Джека Ма. С того времени капитал Цзяньлиня увеличился и теперь, по оценке Forbes, составляет порядка 31,5 миллиарда.

• Цзяньлинь 17 лет служил в армии, мечтал стать генералом, но в 32 года демобилизовался (в 1985-м Китай избавился от 1 миллиона военных). «Девиз поменялся с «Готовы к войне в любую секунду» на «Все дело в экономике». Мне было кристально ясно, куда двигаться», – рассказывал бизнесмен. Так он стал муниципальным чиновником города Далянь.

• Уже через два года Цзяньлинь возглавил государственную строительную компанию Xigang, долг которой превышал 6 миллионов юаней. «Правительство потеряло терпение и заявило, что тот, кто сможет спасти компанию, получит ее даром. Я подумал, что если смогу получить кредит и землю, то все реально», – вспоминал Ван. Вскоре корпорация закрыла все долги и получила первую прибыль в 10 миллионов юаней. The Economist объяснял, что дома, построенные компанией, были популярны у среднего класса, потому что в квартирах появился туалет. Ранее он был доступен только в элитном жилье.

• В 1992-м Ван, как и обещало правительство, завладел компанией. После ребрендинга возникла Wanda Group: «Мы потратили 2000 юаней на объявления в газете. Около 200 человек прислали нам свои варианты названия и логотипа, мы отобрали около дюжины и просили их авторов объяснить, что они имели в виду. Почему синий цвет? Потому что Wanda рождена в море [Далянь – прибрежный город]. Почему нарисован круг? Дизайнер сказал, что это означает выход на международный рынок. Нам понравился скрытый смысл».

• В 2000-м Wanda реализовала первый проект в сфере коммерческой недвижимости — центр Wanda Plaza, которых сейчас в Китае более 130. На их территории рассыпаны магазины, отели, апартаменты и развлекательные комплексы. Государство постоянно восхищается быстротой строительства Wanda Plaza (на возведение уходит менее 18 месяцев) и хвалит Цзяньлиня.

• В 2012-м Wanda провела одну из ключевых зарубежных сделок, купив за 2,6 миллиарда долларов вторую по размерам сеть кинотеатров США – AMC Entertainment Holdings. А в 2016-м за 3,5 миллиарда приобрела кинокомпанию Legendary Entertainment, владельца франшиз «Бэтмен», «Мир юрского периода» и «Годзилла».

• В 2011 году Ван пожертвовал на благотворительность 1,28 миллиарда юаней (примерно 197 миллионов долларов) и занял 1-е место в списке Forbes «Китайские филантропы».

• Ван считает, что успеха в бизнесе добился благодаря армии: «Не будь этого опыта, я был бы менее устойчив к стрессу и не так решителен», – объяснял он. BRICS Business Magazine утверждает, что Цзяньлинь до сих пор придерживается строгой дисциплины: не курит, не пьет, ложится спать в 23 часа, правда, не занимается спортом.The New York Times писал, что даже руководители филиалов Wanda обязаны отмечать время прихода и ухода с работы; опоздания непозволительны, действует жесткий дресс-код, а нарушителей штрафуют.

• Через месяц после покупки акций «Атлетико» Ван за 1,2 миллиарда долларов приобрел агентство спортивного маркетинга Infront Sports & Media из Швейцарии. Возглавляет его племянник экс-президента ФИФА Йозефа Блаттера Филипп. Компания организовывает и телетрансляции турниров ФИФА, а также владеет правами на их показ в Азии с 2015 до 2022 года (в том числе – двух чемпионатов мира).

Филипп Блаттер

• В 2016-м Ван предлагал создать альтернативу Лиге чемпионов и Лиге Европы, где соревновались бы более 32 клубов. Каждый из пяти ведущих чемпионатов должен был получить 6 гарантированных мест. «Известные команды станут играть друг с другом чаще, количество зрителей вырастет, а доходы от трансляций увеличатся на 30-35%», – говорилось в заявлении Wanda. К тому же Ван обещал гигантский призовой фонд и отсутствие финансового фэйр-плей.

• Мечта Цзяньлиня – сделать Китай ведущей футбольной страной. В 2011 году издание China Daily спросило, что он думает о своем сходстве с Романом Абрамовичем, и Ван жутко обиделся: «Это позор, когда тебя сравнивают с Абрамовичем. Мне стыдно, что меня сравнили с ним. Он получил свое богатство путем монополизации природных ресурсов своей страны. Я же создавал бизнес-империю шаг за шагом, испытывая яростную конкуренцию на рынке. Он относится к футболу как к развлечению, а я озабочен плачевной ситуацией в этом виде спорта у нас в стране. Мне хочется вытащить футбол из этой ямы».

«Далянь Ифан» всего 9 лет. Там как-то играли Кейта и Рошембак

Гайтан и Карраско старше своего нового клуба. Он был основан в сентябре 2009-го и назывался «Далянь Аэрбин». За три года команда перебралась из второго регионального дивизиона в суперлигу и дважды подряд забиралась на пятое место. Неудачным вышел 2014 год: «Далянь Ифан» закончил его на предпоследнем месте и вернулся в элиту только сейчас.

«Далянь Ифан» уже показывался в Европе в 2012-м, когда купил 32-летнего Сейду Кейта из «Барсы» за 14 миллионов евро, а следом подписал Фабио Рошембака и форварда «ПСЖ» Гийома Оаро. Уже в 2016-м клуб приобрел бывшего игрока ЦСКА Секу Олисе, но тот сыграл всего 10 матчей и уехал. Зато там закрепился экс-форвард «Анжи» Янник Болли – он будет партнером Карраско и Гайтана в этом году.

Еще ранее «Ифан» возглавлял испанец Хуан Рамон Лопес Каро. Болельщики «Реала» помнят его по длительной работе в структуре клуба, в 2005 году он даже был и.о. главного тренера после отставки Вандерлея Лушембургу. Сейчас «Ифан» тренирует китаец Ма Линь. Помимо Гайтана с Карраско, в его команде будет 34-летний защитник Жозе Фонте, которого купили из «Вест Хэма» за 4,4 миллиона.

Когда Ван Цзяньлинь увлечен проектами не только финансово, но и морально, получается эффектно: все растет и развивается. Так что «Ифан» еще не раз покормит европейские клубы десятками миллионов.

Фото: Gettyimages.ruDenis Doyle; atleticodemadrid.com; globallookpress.com/imago sportfotodienst, Jasper Jacobs/ZUMAPRESS.com, Ringo Chiu, Xia Yifang; jp4sport.biz; china.org.cn