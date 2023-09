9 комментариев

Танцевальный дуэт Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола распался всего две недели назад, но они уже активно строят новую карьеру по отдельности.

Он нашел нового тренера (имя пока умалчивается), а она, согласно инсайдам, встанет в пару с Максимом Некрасовым, который расстался с Елизаветой Пасечник накануне контрольных прокатов. Федерация назвала это решение обоюдным, но такая формулировка, учитывая поставленные программы и внезапность новости, кажется сомнительной.

И Кагановская, и Ангелопол довольно молоды по меркам своего спорта (ей 17, ему 19). Если отбросить общую неловкость от того, что российские танцы превратились в рандомно собирающийся конструктор, расставание недавних юниоров сложно назвать чем-то нестандартным. За исключением, конечно, изумительных деталей контракта, ставшего поводом для распада.

Технически Василиса и Валерий были хорошей парой, а их прошлогодний произвольный танец – одна из ярчайших постановок сезона. Но в череде таких же крепких молодых дуэтов их отличала необычная черта – мощный медийный капитал, который они умудрились накопить всего за 5 лет карьеры, из которых половина пришлась на пандемию и бан сборной.

В интернете Кагановская и Ангелопол популярнее многих чемпионов: их прокаты смотрят чаще, чем Трусову и Акатьеву, особенно в восторге иностранцы

Масштаб популярности Кагановской и Ангелопола не так очевиден тем, кто редко пользуется соцсетями, а фигурное катание потребляет на соревнованиях и спортивных сайтах. В России танцы – дисциплина-разогрев: на турнирах и контрольных прокатах их ставят первыми, чтобы публика успела рассесться на арене.

На льду Василиса и Валерий были симпатичной парой, главные достижения которой – серебро прошлогоднего Первенства среди юниоров и победа в финале российского Гран-при. Могла быть медаль и международной серии, но тот финал отменили, а потом путь на турниры ISU закрыли всей сборной.

Другое дело – интернет. Здесь Кагановская и Ангелопол – настоящие звезды. Да, не уровня Загитовой, Медведевой и Валиевой, но в разы популярнее куда более титулованных танцоров или одиночников.

Например, в инстаграме (принадлежит компании Meta Platforms Inc., которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Василиса по подписчикам давно обогнала всех конкуренток в сборной, пятикратную чемпионку мира Пападакис и стремительно приближается к Тессе Виртью.

Валерий идет чуть хуже, но размах и его аудитории впечатляет: позади Фернандес, Моир, Сизерон и Ламбьель . Вероятно, к концу года (или раньше, например, после объявления новой партнерши) Ангелопол догонит Ягудина, хотя тот крайне активно ведет соцсети, а также постоянно мелькает в ТВ-эфирах.

Конечно, число подписчиков в соцсетях далеко не всегда коррелирует с заслугами и талантом. Например, у Гном Гномыча в инстаграме больше фолловеров, чем у его папы Евгения Плющенко (1,4 млн против 1,1 млн), Навка в три раза популярнее Костомарова, да и вообще аудиторию легко увеличить с помощью ботов.

И если бы дело было только в раскрученном инстаграме, феномен Кагановской и Ангелопола был бы куда менее интересен. Но их популярность намного шире – тикток завален милыми фанатскими нарезками, а прокаты смотрят активнее, чем у топовых одиночниц.

Из топ-10 видео на ютуб-аккаунте Первого канала, посвященном фигурном катанию, 6 – выступления Василисы и Валерия. Активнее смотрели только Валиеву – документалка про Туктамышеву, интервью Щербаковой, прокаты Петросян и Акатьевой остались далеко позади.

В спортивном плане Кагановской и Ангелополу крупно не повезло с тем, на какие годы пришлась их юниорская карьера. Но пандемия, как ни странно, косвенно помогла им раскрутиться в интернете – если точнее, ставший распространенным способом убить время в самоизоляцию тикток.

Нарезки прокатов двух миловидных подростков популярнее видео с четверными прыжками Трусовой и Щербаковой. В конце концов, чтобы понять сложность контента Саши и Ани, нужно минимальное погружение в контекст – проникнуться красивым танцем куда проще.

Типичный пример – ролик о том, как Ангелопол помогает Кагановской спуститься с пьедестала. Видео набрало почти 47 миллионов просмотров: в комментариях восхищаются джентльменскими манерами Валерия и просят выдать медаль тому, кто вырастил такого мужчину. Мама Светлана, которая недавно тоже получила долю медийности, наверняка оценила бы.

Сразу после распада Кагановской и Ангелопола тикток заполнился нарезками их прокатов под грустную музыку и переводами последних интервью на английский. Видео с подписью «почему я переживаю из-за двух иностранцев, выступающих в спорте, который я даже не смотрю» набирали сотни тысяч лайков, а комментарии выглядели так, будто распался, по меньшей мере, брак Райана Гослинга и Евы Мендес, а не спортивный дуэт.

Еще до Валерия порцию известности Василиса получила, поучаствовав в детской версии «Ледникового периода». Сам Ангелопол узнал о Кагановской тоже из телепрограммы – и сразу захотел с ней кататься.

В чем причина популярности Кагановской и Ангелопола? Подбор музыки, общение с фанатами и ностальгия по Виртью / Моиру

Кагановской и Ангелополу в подростковом возрасте удалось сделать то, что не всегда получается у более опытных фигуристов – стать популярными в нишевом виде спорта.

В том же тиктоке раскрутиться пытались многие: Загитова снимала трендовые танцы и фрагменты тренировок (но забросила соцсеть после того, как официальное приложение в России перестало поддерживать загрузку новых видео), Медведева регулярно постит короткие шуточные ролики. Был аккаунт и у «Хрустального», но эпоха «Тутберхауса» закончилась еще в 2021-м.

Видео про Кагановскую и Ангелопола зацепили даже тех, кто равнодушен к танцам на льду, не интересовался юниорами или не болел за российских фигуристов.

В комментариях к их прокатам многие вспоминают Виртью и Моира – сравнивается, разумеется, не техническое мастерство, а ощущение от проката. В Василисе и Валерии действительно было что-то от юных Тессы и Скотта – причем образ влюбленных подростков, которые катаются не ради оценок, а друг для друга, строился ими вполне осознанно.

«Если есть шипперы, значит, мы хорошо и качественно делаем свою работу», – рассказывал Ангелопол в интервью, вышедшем за несколько дней до новости о распаде. Его название – «мы с Кагановской расстались» – явно указывает на то, что особенно интересует фанатов пары.

Немалую роль в раскрутке дуэта сыграл и грамотный выбор образов. Побывавший на международных турнирах ритм-танец под популярный в тиктоке кавер на In the End от Linkin Park – отличный способ попасть в рекомендации даже к тем пользователям, которые не интересуются фигурным катанием. Тот же метод использовала главная фанатка приложения – Лиза Нугуманова – в свой самый успешный сезон.

Произвольная под Ave Maria – крайне удачное использование того самого имиджа трогательных подростков. Ностальгия по таким прямым и понятным образам отлично срабатывала для тех, кто устал от однотипных программ по стопам Пападакис и Сизерона. Предшественник постановки – танец под «Ромео и Джульетту» – тоже из этой серии.

Наконец, показательный Gangnam Style, подготовленный для шоу-турнира – еще один продуманный музыкальный выбор с расчетом на расширение аудитории. Новый произвольный пары, по слухам, был поставлен под «Сумерки» – контрольный выстрел в ностальгирующую публику.

Еще одна важная составляющая успеха – постоянное общение с фанатами. Иногда даже слишком откровенное: кажется, подписчики Валерия были в курсе всех его любимых цитат, сложностей в личной жизни, и, конечно, деталей взаимоотношений с Кагановской.

Даже после распада пары Ангелопол продолжает невербально общаться с фанатами: лайкает практически все видео про себя и бывшую партнершу – даже однотипные и совсем неказистые ролики.

Конфликт фигуристов пока только увеличивает их популярность: на Василису после публикации контракта подписалось 100 000 человек, а сам пост стал самым просматриваемым в ее аккаунте . Новость о развале дуэта докатилась даже до светских иностранных порталов – например, аргентинского Para Ti и британского HITC.

Конечно, можно высокомерно заметить, что распад Кагановской и Ангелопола куда менее значим, чем знаменитое расставание Ильиных и Кацалапова; что их интернет-достижения бессмысленны без золота ЮЧМ, а в тиктоке сидят только дети, пока настоящие эстеты от мира фигурного катания пересматривают «Лунную сонату» Пападакис и Сизерона.

В этом есть доля правды: для мирового спорта Василиса и Валерий успели сделать слишком мало, а заметными интернет-героями стать тоже не смогли (да и нужно ли им это?).

Интересно другое – сможет ли кто-то из танцоров повторить уникальный опыт Кагановской и Ангелопола, а главное – получится ли это у них самих уже с новыми партнерами?

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Вильф; Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press