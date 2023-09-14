9 комментариев

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Наша фигурная пара покорила интернет, а потом развалилась. Как Кагановская и Ангелопол добились миллионов просмотров?

Валерий Ангелопол Валерий Ангелопол
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Танцевальный дуэт Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола распался всего две недели назад, но они уже активно строят новую карьеру по отдельности.

Он нашел нового тренера (имя пока умалчивается), а она, согласно инсайдам, встанет в пару с Максимом Некрасовым, который расстался с Елизаветой Пасечник накануне контрольных прокатов. Федерация назвала это решение обоюдным, но такая формулировка, учитывая поставленные программы и внезапность новости, кажется сомнительной.

И Кагановская, и Ангелопол довольно молоды по меркам своего спорта (ей 17, ему 19). Если отбросить общую неловкость от того, что российские танцы превратились в рандомно собирающийся конструктор, расставание недавних юниоров сложно назвать чем-то нестандартным. За исключением, конечно, изумительных деталей контракта, ставшего поводом для распада.

Технически Василиса и Валерий были хорошей парой, а их прошлогодний произвольный танец – одна из ярчайших постановок сезона. Но в череде таких же крепких молодых дуэтов их отличала необычная черта – мощный медийный капитал, который они умудрились накопить всего за 5 лет карьеры, из которых половина пришлась на пандемию и бан сборной.

В интернете Кагановская и Ангелопол популярнее многих чемпионов: их прокаты смотрят чаще, чем Трусову и Акатьеву, особенно в восторге иностранцы

Масштаб популярности Кагановской и Ангелопола не так очевиден тем, кто редко пользуется соцсетями, а фигурное катание потребляет на соревнованиях и спортивных сайтах. В России танцы – дисциплина-разогрев: на турнирах и контрольных прокатах их ставят первыми, чтобы публика успела рассесться на арене.

На льду Василиса и Валерий были симпатичной парой, главные достижения которой – серебро прошлогоднего Первенства среди юниоров и победа в финале российского Гран-при. Могла быть медаль и международной серии, но тот финал отменили, а потом путь на турниры ISU закрыли всей сборной.

Другое дело – интернет. Здесь Кагановская и Ангелопол – настоящие звезды. Да, не уровня Загитовой, Медведевой и Валиевой, но в разы популярнее куда более титулованных танцоров или одиночников.

Например, в инстаграме (принадлежит компании Meta Platforms Inc., которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Василиса по подписчикам давно обогнала всех конкуренток в сборной, пятикратную чемпионку мира Пападакис и стремительно приближается к Тессе Виртью.

Валерий идет чуть хуже, но размах и его аудитории впечатляет: позади Фернандес, Моир, Сизерон и Ламбьель. Вероятно, к концу года (или раньше, например, после объявления новой партнерши) Ангелопол догонит Ягудина, хотя тот крайне активно ведет соцсети, а также постоянно мелькает в ТВ-эфирах.

Конечно, число подписчиков в соцсетях далеко не всегда коррелирует с заслугами и талантом. Например, у Гном Гномыча в инстаграме больше фолловеров, чем у его папы Евгения Плющенко (1,4 млн против 1,1 млн), Навка в три раза популярнее Костомарова, да и вообще аудиторию легко увеличить с помощью ботов.

И если бы дело было только в раскрученном инстаграме, феномен Кагановской и Ангелопола был бы куда менее интересен. Но их популярность намного шире – тикток завален милыми фанатскими нарезками, а прокаты смотрят активнее, чем у топовых одиночниц.

Из топ-10 видео на ютуб-аккаунте Первого канала, посвященном фигурном катанию, 6 – выступления Василисы и Валерия. Активнее смотрели только Валиеву – документалка про Туктамышеву, интервью Щербаковой, прокаты Петросян и Акатьевой остались далеко позади.

В спортивном плане Кагановской и Ангелополу крупно не повезло с тем, на какие годы пришлась их юниорская карьера. Но пандемия, как ни странно, косвенно помогла им раскрутиться в интернете – если точнее, ставший распространенным способом убить время в самоизоляцию тикток.

Нарезки прокатов двух миловидных подростков популярнее видео с четверными прыжками Трусовой и Щербаковой. В конце концов, чтобы понять сложность контента Саши и Ани, нужно минимальное погружение в контекст – проникнуться красивым танцем куда проще.

Типичный пример – ролик о том, как Ангелопол помогает Кагановской спуститься с пьедестала. Видео набрало почти 47 миллионов просмотров: в комментариях восхищаются джентльменскими манерами Валерия и просят выдать медаль тому, кто вырастил такого мужчину. Мама Светлана, которая недавно тоже получила долю медийности, наверняка оценила бы.

Сразу после распада Кагановской и Ангелопола тикток заполнился нарезками их прокатов под грустную музыку и переводами последних интервью на английский. Видео с подписью «почему я переживаю из-за двух иностранцев, выступающих в спорте, который я даже не смотрю» набирали сотни тысяч лайков, а комментарии выглядели так, будто распался, по меньшей мере, брак Райана Гослинга и Евы Мендес, а не спортивный дуэт.

Еще до Валерия порцию известности Василиса получила, поучаствовав в детской версии «Ледникового периода». Сам Ангелопол узнал о Кагановской тоже из телепрограммы – и сразу захотел с ней кататься.

В чем причина популярности Кагановской и Ангелопола? Подбор музыки, общение с фанатами и ностальгия по Виртью / Моиру

Кагановской и Ангелополу в подростковом возрасте удалось сделать то, что не всегда получается у более опытных фигуристов – стать популярными в нишевом виде спорта.

В том же тиктоке раскрутиться пытались многие: Загитова снимала трендовые танцы и фрагменты тренировок (но забросила соцсеть после того, как официальное приложение в России перестало поддерживать загрузку новых видео), Медведева регулярно постит короткие шуточные ролики. Был аккаунт и у «Хрустального», но эпоха «Тутберхауса» закончилась еще в 2021-м.

Видео про Кагановскую и Ангелопола зацепили даже тех, кто равнодушен к танцам на льду, не интересовался юниорами или не болел за российских фигуристов.

В комментариях к их прокатам многие вспоминают Виртью и Моира – сравнивается, разумеется, не техническое мастерство, а ощущение от проката. В Василисе и Валерии действительно было что-то от юных Тессы и Скотта – причем образ влюбленных подростков, которые катаются не ради оценок, а друг для друга, строился ими вполне осознанно.

«Если есть шипперы, значит, мы хорошо и качественно делаем свою работу», – рассказывал Ангелопол в интервью, вышедшем за несколько дней до новости о распаде. Его название – «мы с Кагановской расстались» – явно указывает на то, что особенно интересует фанатов пары.

Немалую роль в раскрутке дуэта сыграл и грамотный выбор образов. Побывавший на международных турнирах ритм-танец под популярный в тиктоке кавер на In the End от Linkin Park – отличный способ попасть в рекомендации даже к тем пользователям, которые не интересуются фигурным катанием. Тот же метод использовала главная фанатка приложения – Лиза Нугуманова – в свой самый успешный сезон.

Произвольная под Ave Maria – крайне удачное использование того самого имиджа трогательных подростков. Ностальгия по таким прямым и понятным образам отлично срабатывала для тех, кто устал от однотипных программ по стопам Пападакис и Сизерона. Предшественник постановки – танец под «Ромео и Джульетту» – тоже из этой серии.

Наконец, показательный Gangnam Style, подготовленный для шоу-турнира – еще один продуманный музыкальный выбор с расчетом на расширение аудитории. Новый произвольный пары, по слухам, был поставлен под «Сумерки» – контрольный выстрел в ностальгирующую публику.

Еще одна важная составляющая успеха – постоянное общение с фанатами. Иногда даже слишком откровенное: кажется, подписчики Валерия были в курсе всех его любимых цитат, сложностей в личной жизни, и, конечно, деталей взаимоотношений с Кагановской.

Даже после распада пары Ангелопол продолжает невербально общаться с фанатами: лайкает практически все видео про себя и бывшую партнершу – даже однотипные и совсем неказистые ролики.

Конфликт фигуристов пока только увеличивает их популярность: на Василису после публикации контракта подписалось 100 000 человек, а сам пост стал самым просматриваемым в ее аккаунте. Новость о развале дуэта докатилась даже до светских иностранных порталов – например, аргентинского Para Ti и британского HITC.

Конечно, можно высокомерно заметить, что распад Кагановской и Ангелопола куда менее значим, чем знаменитое расставание Ильиных и Кацалапова; что их интернет-достижения бессмысленны без золота ЮЧМ, а в тиктоке сидят только дети, пока настоящие эстеты от мира фигурного катания пересматривают «Лунную сонату» Пападакис и Сизерона.

В этом есть доля правды: для мирового спорта Василиса и Валерий успели сделать слишком мало, а заметными интернет-героями стать тоже не смогли (да и нужно ли им это?).

Интересно другое – сможет ли кто-то из танцоров повторить уникальный опыт Кагановской и Ангелопола, а главное – получится ли это у них самих уже с новыми партнерами?

Кто виноват в ссоре фигуристов из-за контракта? О бессмысленном расставании Ангелопола и Кагановской

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Вильф; Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

9 комментариев

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Ритт
Не особо мне они нравились как спортсмены и как люди. Но уже после распада пары я посмотрела ролик фанатский в ютьюбе и аж прослезилась. Так трогательно снято. Вот сейчас задумалась, а ведь реально такой крутой имидж был у них среди множества их фанатов, и это можно было еще больше раскрутить и монетизировать. Два дурака они! С другими партнерами не получится такого.
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+7
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aalto
что же он с миллионами просмотров шнурки себе купить не мог? походу все бабки ботоводам отдал ))))
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Mion
В медийный успех новых пар не очень верю. По крайней мере у Васи. Валера может еще за счет хайпа что-то выдавить.
Но мне, тому самому человеку, который пересматривает Лунную сонату ПС, намного интереснее, что у них обоих по отдельности получится в танцах. И получится ли.
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Уточка Кря
Ответ aalto
что же он с миллионами просмотров шнурки себе купить не мог? походу все бабки ботоводам отдал ))))
Этот контракт он предъявил для того, чтобы его отпустили, мне кажется это очевидно, по другому не получалось уйти, не давали. Всем необходимым фигуристов сборной России обеспечивает федерация.
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aalto
Ответ Уточка Кря
Этот контракт он предъявил для того, чтобы его отпустили, мне кажется это очевидно, по другому не получалось уйти, не давали. Всем необходимым фигуристов сборной России обеспечивает федерация.
кто держал? как посмели? надо было 911 звонить)))
+1
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Лия Романова
медали выдаются не за раскрутку в тиктоке, в котором юной аудитории не так уж интересно, что именно показывает дуэт на льду. А всякие химии, милые взаимодействия и прочее.. так это все временно и быстро проходяще. Посмотрим, что каждый покажет дальше по отдельности и, желательно, не в тиктоках
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Оскар Муравьёв
Да сколько можно одно и тоже(
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Слончик
Ответ aalto
что же он с миллионами просмотров шнурки себе купить не мог? походу все бабки ботоводам отдал ))))
Миллионы просмотров и лайков никогда не заменят реальному пацану пару хороших, качественных шнурков.
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Уточка Кря
Ответ aalto
кто держал? как посмели? надо было 911 звонить)))
А вы попробуйте уйти и организации, которая на вас большие ставки сделала и очень много усилий и времени вложила в вашу карьеру и к тому же у этой организации очень много разных связей с другими организациями.
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