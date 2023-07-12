В жизни любого фигуриста есть несколько поворотных моментов, когда карьера могла пойти совершенно по-другому.

А что, если бы ЧМ-2020 не отменили из-за пандемии? Может быть, это сохранило бы в женском катании Косторную, а Бойковой и Козловскому придало кураж, которого не хватило в предолимпийском марафоне.

А что, если бы шведская лаборатория вовремя проверила пробу Валиевой и сообщила о положительном результате до приезда в Пекин? Медали командного турнира вручили бы еще полтора года назад; Трусова, возможно, все же стала бы олимпийской чемпионкой (или Щербакова – двукратной), а Туктамышева получила свою Олимпиаду.

А что, если бы у Пападакис не расстегнулось платье в Пхенчхане? Если бы Ханю не сорвал четверной сальхов в пекинской короткой? Если бы Маргальо не дрогнул на домашних Играх?

Каждая такая развилка – потенциальный ночной кошмар, преследующий до конца карьеры. Не свихнуться от мыслей о застежках на костюмах, микроскопических дырках во льду и упущенных медалях – половина победы.

У Михаила Коляды таких «а что, если...» разной степени фатальности едва ли не больше, чем у любого действующего спортсмена. А что, если бы он раньше ушел к Мишину (или, наоборот, не оставил Чеботареву); а что, если бы он не заявлял практически нереальный для себя контент в командном турнире на Олимпиаде-2018; а что, если бы федерация дождалась его в Пекине – как до последнего ждала Степанову и Букина.

Впрочем, ключевая развилка произошла намного раньше – в 2016-м, когда Коляда уезжал на ЧМ в Бостон беззаботным новичком, а вернулся будущей надеждой Олимпиады в Пхенчхане, для которой непростительно катать контент времен Ягудина. Мы так и не узнали, каким был бы Миша в его естественном развитии – без гонки за четверным лутцем и максимизацией контента в ущерб программам.

Главная горечь от карьеры Коляды связана не с серебром командного турнира, которое действительно было практически предопределено сильнейшим составом канадцев, а именно с ощущением того, насколько неподходящим оказался в итоге навязанный Мише сверху путь.

Косторная не стала бы чемпионкой Европы, попытайся она угнаться за четверными Щербаковой и Трусовой. Алена противопоставила им более дешевый, но удобный для себя (и выгодный в короткой программе) тройной аксель и исполненные на близкие к максимальным GOE остальные прыжки. Фернандес не взлетел бы так высоко, соблазнись он технической заявкой Бояна Цзиня и начав методично копировать его контент.

Вместо того, чтобы развивать собственные сильные стороны, Коляда вынужденно пошел проторенным путем типичного российского одиночника . Тем самым, где четверные прыжки нужно исполнять до шурупов в спине (как у Плющенко) и выбитого плеча (как у Меньшова), потому что только они гарантируют результат. В этом плане нынешнему поколению сборной дышится чуть проще: в развитии каждого из них видно куда больше индивидуального подхода, чем позволялось раньше.

«Мы «испорчены» Плющенко, Ягудиным, Куликом и даже Абтом», – говорил тренер Рафаэль Арутюнян по итогам 10-дневной работы с Колядой. Миша действительно был не слишком похож на них как фигурист (исключая забавные внешние параллели с Ильей) – и, как любой непонятный феномен, это многих раздражало.

Зачем экспериментировать над хореографией с Ламбьелем, если можно оставить привычную программу на второй год, а свободное время потратить на четверной лутц? Откуда взялись эти неловкие оды «Белому ворону» и комплименты скольжению Коляды? Восхищаться нужно «Ангелом» Косторной и улыбкой Корпи, а подлинная музыкальность парня – звук его выездов с чистых квадов.

Критиков Коляды раздражали его падения, немногословные интервью и диагнозы вроде пресловутого синусита, но больше всего – то, что все эти несовместимые с образом своего парня вещи не мешали ему оставаться в топе. Чтобы теория о главном неудачнике сборной не рассыпалась, любые достижения Михаила прогонялись через сито отборной язвительности.

Единственный из российских парней, кто взял медаль ЧМ за последние 10 лет? Да при том уровне прокатов на пьедестал мог залететь даже Майкл Кристиан Мартинес. Пять раз привозил России квоты на следующий сезон? Кому они нужны, лучше бы попробовал выиграть Евро у Фернандеса.

Один из главных антагонистов Коляды в медийном пространстве – Алексей Ягудин – даже в прощальном напутствии не удержался от укола: «Ты нереально крутой фигурист, но мне ты нравишься с человеческой стороны, как мужик, как муж любимой жены, как собеседник. А соревноваться? Смысла уже нет никакого».

Конечно, слова Миши о том, что он легко сможет вернуться в спорт по примеру Плющенко – самообман. Евгений возобновлял карьеру при едва отличавшемся от нуля уровне конкуренции в сборной, при предсказуемом лояльном судействе (каким будет отношение к России после разбана – остается только гадать) и наличии ясной цели, которая совпадала и у него, и у федерации с горящим медальным планом домашней Олимпиады.

Первое возвращение – перед Олимпиадой-2010 – Плющенко совершил, будучи младше нынешнего Коляды . При этом техническая сложность в те времена была существенно ниже – восстанавливать контент с одним четверным на программу все же куда проще, чем с тремя.

Желание Коляды делать что-то «абсолютно не связанное ни со спортом, ни со льдом» с потенциальным возвращением тоже не вяжется. Хотя реальность в этом случае все-таки приятно разошлась с намерениями: после того осеннего интервью Миша и выступал в шоу, и даже выиграл спецприз на турнире показательных номеров.

***

Встающее с колен российское мужское катание, не успев подняться, в прошлом десятилетии получило удар откуда не ждали. Агитация Плющенко за повышение значимости квадов, а также борьба Тарасовой и Буяновой за рекордный контент Ковтуна обернулись тем, что иностранцы вокруг стремительно запрыгали лучше и результативнее наших парней.

Череда неудач и несбывшихся ожиданий тем временем превратила Михаила из лидера сборной в антигероя Олимпиады-2018. А потом ЧМ-2019. А потом еще нескольких турниров.

И все же Коляду как фигуриста определяют не эти поражения, а невесомые прокаты «Белого ворона», эталонные аксели и те 8 минут кайфа на льду из 2016-го, когда вся карьера была еще впереди.

Фото: РИА Новости/Владимир Баранов, Александр Вильф, Григорий Сысоев